 Українські ліки експортуються у 81 країну, - дослідження

Про це йдеться в інфографічному довіднику "Фармацевтика України 2019", підготовленому компанією Top Lead за підтримки фармацевтичної компанії "Дарниця", юридичної фірми Aequo і Торгово-промислової палати України, повідомляє УНІАН.

Обсяги експорту лікарських засобів щорічно зростають, хоча вони ще не досягли докризового рівня. У 2014 році українська фарміндустрія експортувала продукції на $235 млн, в 2016-му - на $ 167 млн, а в 2018-му - на $ 184 млн.

Автори дослідження зазначають, що топ-напрямками для експорту фармпродукції залишаються країни ближнього зарубіжжя, однак гравці ринку активно освоюють інші регіони, зокрема, Близькосхідний, Азіатсько-Тихоокеанський і країни Євросоюзу.

У топ-10 напрямків українського експорту, крім пострадянських країн, також увійшли Бразилія та Ірак.

Аналітики звертають увагу, що протягом 2016-2018 років українські фармвиробники отримали дев'ять сертифікатів GMP від ​​регуляторних органів країн-членів Євросоюзу, що є передумовою для подальшої експансії на європейські ринки.

"Відкритий ринок ЄС і націленість українських виробників на отримання сертифікатів GMP створюють можливості для експорту українських ліків у Євросоюз", - прокоментував генеральний директор компанії Top Lead Станіслав Шум.

"Глобальний річний обсяг продажів лікарських засобів до 2024 року зросте з нинішніх $ 911 млрд до $ 1,25 трлн. Україна стане частиною цього зростання", - прогнозує глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Раніше повідомлялося, що середньорічний темп зростання ринку ліків в Україні за останні три роки склав 11% і досяг в 2018 році $ 2,7 млрд.