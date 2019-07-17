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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка

Чотири політичні партії - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", - впевнено проходять до Верховної Ради наступного скликання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу результатами опитування, при розрахунковій явці в день голосування 21 липня 47-49% "Слугу народу" готові підтримати 42,5% респондентів серед тих, хто визначився, буде голосувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги"

"Опозиційну платформу - За життя" підтримують 15,1% виборців, "Європейську Солідарність" - 8,1%, ВО "Батьківщина" - 7,6%.

Водночас з урахуванням статистичної похибки вибірки в 1,8% також певні шанси подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр на парламентських виборах мають партії "Голос" і "Громадянська позиція" (по 4,8%) і "Сила і честь", за яку готові віддати свої голоси 4,6% виборців.

Решта партій не долають прохідний бар'єр.

Дослідження проводилося 3-10 липня в усіх регіонах України, крім непідконтрольних територій. Опитано 3022 респондентів, стандартна похибка вибірки +/- 1,8%. Розрахункова явка в день виборів становитиме 47-49%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137992
 
 
 Топ коментарі
 
Знову маніпуляції свідомостю суспільства!
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість
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в стране 8% имбицилов? в принципе типичный и допустимый мировой расклад)))
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"Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают 15,1% избирателей.


То есть, тебя эти ребята не смущают?
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Как его могут смущать - его же коллеги .?? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 1987 .
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это вообще не укладывается в голове! покажите мне этих людей?! просто интересно кто они
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Из всех партий почти за месяц рейтинг вырос только у "Оппозиционной платформы - За жизнь". У остальных снизился.
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А рейтинг Слуги всё падает. Подозреваю что после выборов будет неожиданный результат.
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Порохоботи негодують: - Як Вакарчук посмів Порошенка критикувати. Хто він такий?

Хочу вам пояснити, чекушки, що Славко набере більше %, ніж Мародер.
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Чує моє серце,що продажні соціологи Голосу і Громадянській позиції спеціально зменшують рейтинг і добавляють Петі і Юлі
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Картавый певец и воришка полковник- проекты кремля, их цель- оттянуть голоса у ОТЦА НАЦИИ ПОРОШЕНКО!!!!
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та судя по твоему комменту, агент кремля именно ты и есть
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Рух ЧЕСНО
За списком партії Святослав Вакарчук Голос балотується чи не найбільша кількість помічників чинних і колишніх депутатів Верховної Ради - 42.
Здебільшого вони працювали на громадських засадах помічниками нардепів від партій "Батьківщина", "Наша Україна", БПП та "Народний фронт". Є також двоє помічників депутатів-регіоналів.

Такі справи.
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Вакарчук явно напартачил.) Точнее его пиар-технологи. Не нужно было сводить всю кампанию к одной своей персоне. Нужно было делать акцент на команде и себе, как её части. Два месяца предвыборной кампании, а большинство избирателей кроме Вакарчука из Голоса никого не знает. В отличии от Вакарчука артиста, Вакарчук политик смотрится весьма неубедительно. Отрицательная динамика рейтингов явное тому подтверждение. Вполне может и не пройти.
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Много Славки слишком. Нужно было идти проторённым путём Зе-Команды. Главный бренд слегка в тени (он и так всем известен), а на людях 3-5 более-менее компетентных в политике персон. (если таковые имеются конечно).
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Вакарчук клоун,лег под петрушу,а теперь локти кусает
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Не вижу предпосылок так считать. Больше голосов, чем Голос Вакарчука у Петиного ПЕСа никто не откусывает.
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а у Зебила Вакарчук голоса не откусывает ?

особенно молодежи
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Безусловно. Он и у Тимошенко что-то отбирает не говоря уже о Гриценко, которого он хоронит.)) Но это не повод, подобно моему предыдущему собеседнику, утверждать, что "Вакарчук клоун лёг под петрушу"(с). "Голос" Вакарчука вполне самостоятельная единица выборного процесса. ИМХО.
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а хто вас сказав, що даний рейтинг дійсно відображає реальний стан? Ці рейтинги кожен друкує так як хоче, маніпулюючи відсотками на свою користь. Мені здається, що ці опитування ніхто взагалі не проводить, просто малюються результати такі як потрібно для маніпуляції свідомістю розумовонеповноцінних громадян
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В таком случае вы живёте в стране умалишенных граждан.)) Уже довольно много лет социология в Украине даёт достаточно точные прогнозы перед каждыми выборами.
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Народ, успокойтесь. У старой Системы банально нет денег. Всё что они могут сделать - это довести страну до полного банкротства. Патриоты должны быть готовы к тому моменту подобрать валяющуюся под ногами власть.
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проблема в тому, що підбирати доведеться з кров'ю...
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И да, и нет. Дело в том что ЗА Украину - выступают люди у которых в огороде прикопан кулемет; они служили в армии, и готовы драться. А кто будет воевать за власть 95-го квартала ? Полоумные бабки, приходящие на выборы за кило гречки ?
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Понимают ли "узеленского" такой расклад ? Да, конечно. Потому наверняка попытаются сделать какой-то "поджог Рейхстага" и Кристалнахт против мобрезерва ВСУ. Вот этому - нужно быть готовыми. У них страшный цейтнот - они быстро проедают ЗВР, и если посыпется курс гривны, у них не будет способа остаться у власти кроме как нейтрализовать патриотов заблаговременно.
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А еще, скоро отключат интернет, и мы больше никогда не сможем прочитать столь мудрых и пророческих постов... копай землянку поглубже, товарищ!
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Чтобы докопать из Австралии до Украины?
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Лидер Оппозиционной Платформы - "За Жизнь" Юрий Бойко приехал в Мариуполь и обомлел его везде жители Мариуполя встречали в противогазах и респираторах и держали плакаты "За Жизнь"
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І знову стаду лохторату одягли шори і знову стадо на виборах піде голосувати виключно "за партію із рейтингу"...
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Надо прокидывать зебобиков, достали они уже своей тупостью.
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Выборы покажут, бо каждая социнституция даёт разные оценки прохождения.
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сколько уже было этих опросов. меня ни одного раза никто не спросил) Хотя бумажки на выборы воткнули тихонько в дверь. Эти все проценты нарисованы с потолка. На гипноз похоже) Только мне их цифры до лампочки. Я и без них "с усами".
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Манипуляция в угоду кто заплатит или прикажет
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Так хто тут верещав шо Юлька вже фсьо? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 5003 Можу подивитись скрини хто так казав. Бгггг.
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Так нічого не змінилося, в неї дуже великий ризик пролетіти. Я особисто дуже радий, що всі ці маніпулятивні опроси завжди дають їй прохід, це розслабить її постійних виборців. Більшість із них ті кому за, і можуть просто провести цей день на дачі.
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Вот выберу Зеленского , он сделает мне зарплату как в Европе

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 4985 . "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 6178 .
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""Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" проходят в Раду, - опрос "Соцмониторинга" и института Яременко"
Сегодня получил письмо на ukr.net. -
"Вітаємо друзі!
Політична партія "Українська стратегія Гройсмана" долає прохідний бар'єр
Раді повідомити, що за останніми соціологічними дослідженнями Національної академії наук "Українська стратегія Гройсмана" долає бар'єр і проходить до Верховної Ради.
Наразі, наш рейтинг складає 5,1% і продовжує рости. Цього вже достатньо, аби люди могли сміливо за нас голосувати, не побоюючись, що ми не пройдемо і їхній голос дістанеться конкурентам.
Але цього замало, щоб відкривати шампанське і святкувати перемогу. Надто великі ризики, надто близько до лінії непроходження, надто багато ресурсів викидають наші конкуренти, щоб дискредитувати професійну команду прем'єра.
Крім того, вибори вже через тиждень. Погода буде чудова, надворі літо, час відпусток. Тому немає впевненості, що всі наші прихильники дійдуть до виборчої дільниці. Явка перетворюється на головний фактор успіху.
За таких умов саме твій голос може стати вирішальним. Цього разу він важливий, як ніколи раніше.
Адже, щоб Володимир Гройсман, якому довіряє і роботу якого позитивно оцінює 20-25% українців, залишався Прем'єр-міністром, його партія має пройти до парламенту. Це - обов'язкова умова. І чим більшу фракцію він там сформує, тим професійнішим буде наступний уряд.
Єдиний вихід - прийти у неділю 21 липня на виборчу дільницю та обрати в бюлетені №11 "Українську стратегію Гройсмана". І команда прем'єра продовжить стабільно підвищувати якість твого життя."

Кто брешет, Яременко или Гройсман? Может ли у Гройсмана быть украинская стратегия?
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Как говорил один мой знакомый -- "писями по воде виляно"
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Да-а-а-а...А якби Славко взяв приклад з Зєлєнского,і не роззявляв рота до голосування,-вдвічі більше зібрав би. І реклама якась тупа і задовбує.От не пройде-буде йому від Пінчука.Ремньом по жопі не відбудеться.Хай у Смєшка учиться(чи в його технологів)-всі кулі в ціль,при менших витратах в рази.
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Да облом, а уж как Пинчук огорчится если Славик пролетит.))
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Рано Славку в политику . Я считал его более зрелым и серьёзным , а он скатился к "базарной бабе" . "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 4423 .

Ему ещё нужно подучиться дипломатии , а тогда уж мечтать о мандате . Пока же он мало чем отличается от козака Гаврылюка , к которому , как к обычному человеку , я претензий не имею , но как депутат он - никто , дырка от бублика .
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А че вы рыгов не обсираете а Славка?
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Рыги молчат , а вот Славко слишком разговорился . К тому же несёт бред . "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 4278 .
И вовсе я его не обсираю , это лишь дружеская критика .
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Как можно молчать скупив 4 телеканала?
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Рыги молчат?!!!
Да ты не глухой ли часом?!
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Картавый певец- проект кремля, цель- оттянуть голоса у ОТЦА НАЦИИ ПОРОШЕНКО!!!!
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Чому кремля ? Пінчука ! Хіба це не очевидно ?
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"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 65Лісний Олег

Війна рейтингів. Кому вірити?

От виборча кампанія і вийшла на фінішну пряму. Природньо, що всі політичні сили намагаються завершити виборчі перегони з найвищим результатом. Іноді за будь яку ціну. І тут при нагоді стає «соціологія», яка досить часто в цей період достовірність успішно підміняє маніпулятивністю.
Саме тому зовсім недивним видається захмарний рейтинг «Слуги народу» - 52,3%. Це можна зрозуміти, оскільки на нинішній електорат так сильно впливають медіаприводи. А їх останнім часом було більш ніж достатньо. Проте усі політичні сили, принаймні п'ятірка лідерів, теж активно створювали медіприводи, а рейтинг істотно зріс лише у однієї.
На мою суб'єктивну думку, найдивніші метаморфози відбулися з рейтингами «Батьківщини» (5,8%) та «Голосу» (4%). З легкої руки «соціологів» перша політична сила опиняється на межі проходження до парламенту (якщо враховувати статистичну похибку), а друга - взагалі не потрапляє до нього. Тоді як напередодні Центр Розумкова дав «Голосу» - 8,8%, а «Батьківщині» - 7%. До речі, «Слузі народу» цей же центр дав - 41,5%.
Проте не у всіх все так погано - "Сила і честь" отримала 5,1% (за даними Центра Розумкова - 4,6%). Ну, комусь окрім «Слуги народу» теж має везти…
І ось тут у мене, як потенційного виборця, виникає природнє запитання: «Кому вірити?»

https://site.ua/lisnyj.oleh/21370-viyna-reytingiv-komu-viriti/
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А не надо никому верить . Нужно всё обдумать своей головой , и твёрдо занять свою собственную позицию . Тогда вся эта социология будет выглядеть как юмористическая постановка Квартала . .
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Прогноз такий:
1. Слуга народа - менше 45%.
2. Європейська солідарність - 12%
3. Голос - 8 %
4. За життя - 8 %
5. Смешко - трохи більше 5 %
6. Батьківщина - трохи менше 5%
7. Свобода - 4 %
8. Партій Шария - 4%.
9. Ляшко - 3,5 %.
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2. Європейська солідарність - 12%


За життя - 8 %




. Партій Шария - 4%.


виссаний з 21 пальця прогноз.. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 4830
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Рух новых сил, - вот это 100%-ная гарантия необходимых реформ и реальной, настоящей бескомпромиссной борьбы с коррупцией!
Хотелось бы видеть в Раде этот антикоррупционный спецназ. Отличные люди, действительно отличные, и хорошие и отличаются от других, что имеют опыт борьбы с коррупционерами, причём по разным городам, в том числе конкретно против подонков Кернеса и Труханова.
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Вакарчук - це той самий ЗЕленський. Ті ж яйця, тільки в профіль

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 5203

* * *
Коли широкі народні маси обрали собі президентом дурня, українська інтелігенція не здалася та знайшла дурня й собі.
Святослав Вакарчук. Дурень для тебе, розумного.
Ю.Космина
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Вакарчук это тот же Порошенко , только без офшоров , мародёров , но с ЛБГТ ...

И не "брал отвественности" Кондитер в 2014 году , а ездил за ней в Видень к Фирташке на олигархический консенсус .
5-я кнопка в 2014 году (впрочем и сейчас) охватывала только 5-8% украинцев . А "Интер", "Плюсы" и ICTV - 95% ... И если бы не промывание мозгов на этих каналах за Пепу , хрен бы он выиграл в первом туре ...
А во втором бы его бы Юля сделала !
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Кого бы сделала? Успокойтесь, она даже Овощу во втором туре проиграла.
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Если чувак за коррупцию , если она кидает патриотические гасла , то он 100% такой же софкоид , как и сторонники "руЦькага мира" ...
А в Украине таковых цельных 9% - лохотрат ПЕСа ... Ещё 20% ватников от "Лехайма" до "ОПЫ" Мураева и Кернеса . И никто их вышеназванные не является чем-то лучше лектората ЗЕ , который тоже по-большей части за колбасу ...
Столь низкие проценты действительно идеалогических партий : "Самомомочи" , "РНС" , "Гражданская позиция" и "Сила и Честь" , а так же настоящих националистов "Свобода & Ко" свидетельствует о неизжитой софковости большей части электората .
Единственная идеалогическая и проходная партия это "Батькивщина" . Но ей аж 20 лет из которых в оппозиции 16-17 ... Но она на левоцентристком фланге и очень дивно , что у неё не более 10% . В странах ЕС это минимум 20% (социал-демократы , народники) ... Да и правоцентристов там больше в разы .

Поэтому пока только "компрадорский режим" . С ЗЕленским есть шанс что-то поменять - потому что это уже очевидно нет у него шкурных интересов ... и не было когда шёл на должность . А то , что его лекторат это такое себе электоральное болотце ... Так ведь и во всём мире оно от 30-40% . Просто там эти голоса расфуфыриваются по разным углам .

А тут доверие почти абсолютное у Вовы Александровича .
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Да не наберет Вован 21 числа столько процентов. сколько ему рисуют). Не наберет! Будет гораздо меньше.
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30% вполне возможно, так что все печально
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Нда уж , " новые лица" в политике ,, по которым Бузина давно соскучился . Эти накэрують .. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 3593 .
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Народ. Не подстраивайтесь под всякие мошеннические "опросы". Они предназначены не для того чтобы информировать, а для того чтобы формировать. Голосуйте за тех кто вам нравится.
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Люди, НЕВЖЕ ВИ НЕ БАЧИТЕ ФАЛЬШІ І МАНІПУЛЯЦІЇ в кожному слові, в кожному погляді зе? - Сліпі, зачаровані,зазомбовані.
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А они и не хотят видеть . Им - нехай буде хоть чoрт с рогами , абынеПетя .. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 6023 .
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Слідуючої середи ми всі матимемо майже остаточні результати виборів. Отже, не треба лаятися, нервувати. Все буде так, як воно має бути. Щоб там не сталося, а чуда не станеться. Сюрпризів теж не буде. Результати, вцілому, досить передбачувані. Непередбачуваним лишається лише те, як поведуть себе після виборів ті, кому народ вручить в руки ці результати. Як вони поведуть справу? Ось це і є головним питанням для тієї більшості, яка прагне змін. Не дай Боже, щоб все повторилося знову. Тоді я не заздрю тим, хто наважиться на подібний експеримент. А зараз потрібно заспокоїтися, зробити остаточний вибір для себе і піти проголосувати в неділю. І хай нам усім Бог допоможе.
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Знову маніпуляції свідомостю суспільства!
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість
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Якщо дивитись на минулі вибори, особливо в раду, то без маніпуляцій ніколи не обходилося.
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А хто з нас хоче, щоб ним маніпулювали? Мабуть ті, що зважають на рейтинги. Тож якби ми з вами голосували за тих, за кого,як кажуть душа,серце і совість підказує, то і результати були б інші. Ведемося на більшість. А яке мені діло, чого хоче та більшість? Більшість колись заганяла до комунізму, бо там бач все у всіх буде і все безкоштовно. Більшої дурні і придумати не можна. Ну вирости картоплю чи буряк, надої зі своєї корови молока і вийди роздай всім безкоштовно - ледарям і алкогікам, бо в них нема, а в тебе є. А поскільки всі повинні бути рівні, то віддай. Сьогодні ж віддай голос тим, у кого рейтинг більший, бо їм треба. А я не хочу! І ніхто не примусить голосувати за них. За кого хочу, за тих і проголосую, а рейтинги мені до дупи.
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Не в коем случае не голосуем за можеритарщиков, которые со своими босами-олигархами скупили округа на десятилетия, перечёркиваем бюлетень крест накрест. Это они упирались и не желали принимать новый закон о выборах.
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Так 307 веселых пацанов идет опять в раду из тех, кто только что пел Гимн у ВР). Пост сдал, пост опять принял? ШотА еще недоворовали)) Я не буду перечеркивать, я им напишу Добрые пожелания).
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У нас многие будут (намерены) голосовать за "Рух новых сил". Их не ставят в рейтингах, что очень характерно для старых решал и схематозников.
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Расклад совсем печальный...
Похоже Гройсман и его компания министров до конца этого года будут и.о., коалицию СН формировать абсолютно не с кем, вырисовываются очередные "внеочередные" выборы...
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А вы не думаете что в СН могут быть консервы от Порошенко или Регионалов?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка
 
 
 
 
 
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