 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.
Згідно з оприлюдненими на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу результатами опитування, при розрахунковій явці в день голосування 21 липня 47-49% "Слугу народу" готові підтримати 42,5% респондентів серед тих, хто визначився, буде голосувати.
"Опозиційну платформу - За життя" підтримують 15,1% виборців, "Європейську Солідарність" - 8,1%, ВО "Батьківщина" - 7,6%.
Водночас з урахуванням статистичної похибки вибірки в 1,8% також певні шанси подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр на парламентських виборах мають партії "Голос" і "Громадянська позиція" (по 4,8%) і "Сила і честь", за яку готові віддати свої голоси 4,6% виборців.
Решта партій не долають прохідний бар'єр.
Дослідження проводилося 3-10 липня в усіх регіонах України, крім непідконтрольних територій. Опитано 3022 респондентів, стандартна похибка вибірки +/- 1,8%. Розрахункова явка в день виборів становитиме 47-49%.
То есть, тебя эти ребята не смущают?
Хочу вам пояснити, чекушки, що Славко набере більше %, ніж Мародер.
За списком партії Святослав Вакарчук Голос балотується чи не найбільша кількість помічників чинних і колишніх депутатів Верховної Ради - 42.
Здебільшого вони працювали на громадських засадах помічниками нардепів від партій "Батьківщина", "Наша Україна", БПП та "Народний фронт". Є також двоє помічників депутатів-регіоналів.
Такі справи.
особенно молодежи
кацапня и зеЛесопля нах!
. .
Сегодня получил письмо на ukr.net. -
"Вітаємо друзі!
Політична партія "Українська стратегія Гройсмана" долає прохідний бар'єр
Раді повідомити, що за останніми соціологічними дослідженнями Національної академії наук "Українська стратегія Гройсмана" долає бар'єр і проходить до Верховної Ради.
Наразі, наш рейтинг складає 5,1% і продовжує рости. Цього вже достатньо, аби люди могли сміливо за нас голосувати, не побоюючись, що ми не пройдемо і їхній голос дістанеться конкурентам.
Але цього замало, щоб відкривати шампанське і святкувати перемогу. Надто великі ризики, надто близько до лінії непроходження, надто багато ресурсів викидають наші конкуренти, щоб дискредитувати професійну команду прем'єра.
Крім того, вибори вже через тиждень. Погода буде чудова, надворі літо, час відпусток. Тому немає впевненості, що всі наші прихильники дійдуть до виборчої дільниці. Явка перетворюється на головний фактор успіху.
За таких умов саме твій голос може стати вирішальним. Цього разу він важливий, як ніколи раніше.
Адже, щоб Володимир Гройсман, якому довіряє і роботу якого позитивно оцінює 20-25% українців, залишався Прем'єр-міністром, його партія має пройти до парламенту. Це - обов'язкова умова. І чим більшу фракцію він там сформує, тим професійнішим буде наступний уряд.
Єдиний вихід - прийти у неділю 21 липня на виборчу дільницю та обрати в бюлетені №11 "Українську стратегію Гройсмана". І команда прем'єра продовжить стабільно підвищувати якість твого життя."
Кто брешет, Яременко или Гройсман? Может ли у Гройсмана быть украинская стратегия?
Ему ещё нужно подучиться дипломатии , а тогда уж мечтать о мандате . Пока же он мало чем отличается от козака Гаврылюка , к которому , как к обычному человеку , я претензий не имею , но как депутат он - никто , дырка от бублика .
И вовсе я его не обсираю , это лишь дружеская критика .
Да ты не глухой ли часом?!
Війна рейтингів. Кому вірити?
От виборча кампанія і вийшла на фінішну пряму. Природньо, що всі політичні сили намагаються завершити виборчі перегони з найвищим результатом. Іноді за будь яку ціну. І тут при нагоді стає «соціологія», яка досить часто в цей період достовірність успішно підміняє маніпулятивністю.
Саме тому зовсім недивним видається захмарний рейтинг «Слуги народу» - 52,3%. Це можна зрозуміти, оскільки на нинішній електорат так сильно впливають медіаприводи. А їх останнім часом було більш ніж достатньо. Проте усі політичні сили, принаймні п'ятірка лідерів, теж активно створювали медіприводи, а рейтинг істотно зріс лише у однієї.
На мою суб'єктивну думку, найдивніші метаморфози відбулися з рейтингами «Батьківщини» (5,8%) та «Голосу» (4%). З легкої руки «соціологів» перша політична сила опиняється на межі проходження до парламенту (якщо враховувати статистичну похибку), а друга - взагалі не потрапляє до нього. Тоді як напередодні Центр Розумкова дав «Голосу» - 8,8%, а «Батьківщині» - 7%. До речі, «Слузі народу» цей же центр дав - 41,5%.
Проте не у всіх все так погано - "Сила і честь" отримала 5,1% (за даними Центра Розумкова - 4,6%). Ну, комусь окрім «Слуги народу» теж має везти…
І ось тут у мене, як потенційного виборця, виникає природнє запитання: «Кому вірити?»
https://site.ua/lisnyj.oleh/21370-viyna-reytingiv-komu-viriti/
1. Слуга народа - менше 45%.
2. Європейська солідарність - 12%
3. Голос - 8 %
4. За життя - 8 %
5. Смешко - трохи більше 5 %
6. Батьківщина - трохи менше 5%
7. Свобода - 4 %
8. Партій Шария - 4%.
9. Ляшко - 3,5 %.
За життя - 8 %
. Партій Шария - 4%.
виссаний з 21 пальця прогноз..
Хотелось бы видеть в Раде этот антикоррупционный спецназ. Отличные люди, действительно отличные, и хорошие и отличаются от других, что имеют опыт борьбы с коррупционерами, причём по разным городам, в том числе конкретно против подонков Кернеса и Труханова.
* * *
Коли широкі народні маси обрали собі президентом дурня, українська інтелігенція не здалася та знайшла дурня й собі.
Святослав Вакарчук. Дурень для тебе, розумного.
Ю.Космина
И не "брал отвественности" Кондитер в 2014 году , а ездил за ней в Видень к Фирташке на олигархический консенсус .
5-я кнопка в 2014 году (впрочем и сейчас) охватывала только 5-8% украинцев . А "Интер", "Плюсы" и ICTV - 95% ... И если бы не промывание мозгов на этих каналах за Пепу , хрен бы он выиграл в первом туре ...
А во втором бы его бы Юля сделала !
А в Украине таковых цельных 9% - лохотрат ПЕСа ... Ещё 20% ватников от "Лехайма" до "ОПЫ" Мураева и Кернеса . И никто их вышеназванные не является чем-то лучше лектората ЗЕ , который тоже по-большей части за колбасу ...
Столь низкие проценты действительно идеалогических партий : "Самомомочи" , "РНС" , "Гражданская позиция" и "Сила и Честь" , а так же настоящих националистов "Свобода & Ко" свидетельствует о неизжитой софковости большей части электората .
Единственная идеалогическая и проходная партия это "Батькивщина" . Но ей аж 20 лет из которых в оппозиции 16-17 ... Но она на левоцентристком фланге и очень дивно , что у неё не более 10% . В странах ЕС это минимум 20% (социал-демократы , народники) ... Да и правоцентристов там больше в разы .
Поэтому пока только "компрадорский режим" . С ЗЕленским есть шанс что-то поменять - потому что это уже очевидно нет у него шкурных интересов ... и не было когда шёл на должность . А то , что его лекторат это такое себе электоральное болотце ... Так ведь и во всём мире оно от 30-40% . Просто там эти голоса расфуфыриваются по разным углам .
А тут доверие почти абсолютное у Вовы Александровича .
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість
Похоже Гройсман и его компания министров до конца этого года будут и.о., коалицию СН формировать абсолютно не с кем, вырисовываются очередные "внеочередные" выборы...