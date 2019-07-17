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Все про:Мінздоров'я (898) СБУ (4509) недбалість (22) ДБР (367)

 Керівництво експертного центру МОЗ допустило недбалість, яка спричинила збитки на суму 1,4 млн, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили керівництво ДП "Державний експертний центр МОЗ України" на спричиненні матеріального збитку держпідприємству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували, що один з керівників держпідприємства у порушення умов договору оренди з бізнес-структурою розірвав його в односторонньому порядку. Комерсанти звернулись до суду, всі рішення якого посадовці Державного експертного центру ігнорували. У результаті суд наклав штрафні санкції на держпідприємство у розмірі 1,4 мільйона гривень.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що через неналежне виконання своїх службових обов’язків та несумлінне ставлення до них керівництво ДП "Державний експертний центр МОЗ України" вчинило службову недбалість, що призвело до неефективного використання ввіреного майна, та як наслідок - завдання матеріальної шкоди підприємству на суму понад 1,4 мільйона гривень.

Ці висновки підтверджено ревізією Держаудитслужби та висновками судово-економічної експертизи.

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Наразі одному з керівників держпідприємства оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун раніше заявила про тиск СБУ та ДБР на Державний експертний центр МОЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137989
 
   
 Топ коментарі
 
Не знав суті...
Тепер бачу сбу прокуратура і гбр тупо наїхали на супрун....
Ех бабки бабки... Цікаво хто за цим стоїть?)
Ось на що слід звернути увагу президента... Поки він ще азарт не розтратив...
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вроде новые пришли - а методы остались старые - не чего в стране не меняется - вот так зебилы
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Не, он вцелом такой. Не обращай внимания
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Не знав суті...
Тепер бачу сбу прокуратура і гбр тупо наїхали на супрун....
Ех бабки бабки... Цікаво хто за цим стоїть?)
Ось на що слід звернути увагу президента... Поки він ще азарт не розтратив...
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Ты за азарт клопа-вонючки не волнуйся

Супрун - разбойница и черт!
У нее в Минздрава метр фекалий от дна
А Николаев - бандитский город ....😁
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Ви, якщо дійсно жінка, то навчіться свої думки формулювати грамотно і без жаргону... Жінкам таке не личить... А що, кому і хто, як говорять в Одесі: будем жить будем посмотреть...
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Кто за этим стоит ясно же - это опричники пороха.
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я дивлюся у нас СБУ стало як у США - і медиків шманають і за екологію боряться в кривому розі. Ну і добре. Головне щоб не було як зі Смешко
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вроде новые пришли - а методы остались старые - не чего в стране не меняется - вот так зебилы
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Не, он вцелом такой. Не обращай внимания
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І головне ні розтрат ні міліардів виведених за кордон...
60тис долара... І це ще не відомо, що там за суддя, що за договір, на яких умовах...
Але думаю, пані супрун слід все це вивести в публічну площину... І обов'язково з прізвищами судді, сбушників, прокурорів...а далі люди підкажуть хто де живе і на чому їздить...
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кто где живет и на чем ездит это полдела,а вот как живут родственники это самая суть.
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Свою ущербність СБУ порахувати ніяк не може-збилося з рахунку! Дебі.. б.я!
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Співробітники Служби безпеки України затримала водія автотягача, який перевозив російський ЗРК "Бук", з якого 5 років тому збили літак Malaysia Airlines на Донбасі.
Також показали відео, на якому видно як російську техніку перевозять, про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, повідомили Українськi Новини.
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Дивує бутусов... Чергова новина подана під соусом... Під 'правельним' соусом...
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Этиму руководству нужно по халатности отрубить руки по самое горло.
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Помста руками СБУ та ДБР за ліквідацію міліардних схем фарммафії особисто Супрун та ДЕЦ і його керівнику. Вони не залишать пані Уляну в спокої, будуть діставати особисто та через колег, висмоктуючи зі своїх брудних пальців сфабриковані справи (розірвання невигідної арендної угоди з наступним черговим купленим вироком суду на користь "комерсантів", а не держустанови).
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т.е. получается руководство в одностороннем порядке разорвало договор с частником и частник пытается отсудить бабло с помощью сбу? насколько я понимаю это хозяйственный спор. есть договор в нем прописаны условия расторжения и штрафные санкции. при чем тут сбу?
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кого-то из птенцов сбу выперли с арендуемой площади, те подали в суд и выиграли дело, а у сбушников появился повод погреть лапки, вот при чем сбу... все как всегда Керівництво експертного центру МОЗ допустило недбалість, яка спричинила збитки на суму 1,4 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4712
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А СБУ должно высосать из хозяйственного спора ущерб государству и обвинить руководителя, на Ульяну у них ничего нет и они начинают прессовать единомышленников и коллег, чтобы кинуть тень на министра и проводимые реформы МОЗ.
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под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили Источник: https://censor.net.ua/n3137989 - тобто Луцик починає активно підлизувати новій владі і топити своїх вчорашніх поплічників ? Керівництво експертного центру МОЗ допустило недбалість, яка спричинила збитки на суму 1,4 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6789
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В умовах війни СБУ немає більше чого робити???
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Бахтеевой мабуть эксперный центр,запретил мел в препараты добавлять.Завернул препараты фарммафии и им это не понравилось.Тому фарммафия подрядила арендодателя повысить цену аренды вдвое и высадить МОЗ в осадок.А тут и суд подключился за мзду малую,нарисовав выйграш дела за арендодателем.Арендодатель на основании решения суда,метнулся кабанчиком в нужный прикормленный отдел СБУ.И вуаля,у Супрун проблемы.... Керівництво експертного центру МОЗ допустило недбалість, яка спричинила збитки на суму 1,4 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5583
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКерівництво експертного центру МОЗ допустило недбалість, яка спричинила збитки на суму 1,4 млн, - СБУ
 
 
 
 
 
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