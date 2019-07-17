 Треба і деякі мости зробити платними. Візьмімо американську модель, - заступник міністра інфраструктури Довгань

Про таку ініціативу повідомив заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Треба і деякі мости зробити платними. Більшість мостів будуються протягом 15 років. Наприклад, Подільсько-Воскресенський міст у Києві або запорізький. Це довгобуди, які забирають гроші з місцевого бюджету. Візьмімо американську модель: даємо це приватному підряднику (Володимиру Кличку це неодноразово пропонувалося). Підрядник зводить прозоре фінансування, ми його погоджуємо, підписуємо і далі він просто бере плату за проїзд... ", - сказав заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті машина заступника міністра інфраструктури Довганя через ями на дорозі вилетіла в кювет і залишилася без колеса

При цьому він додав, що насамперед потрібно переходити до платних доріг.

"Це потрібно робити терміново, і передусім почати з Кільцевої дороги Києва, оскільки вона переповнена і люди часто їздять узбіччям. Одеська траса також переповнена", - зазначив Довгань.

За оцінками Мінінфраструктури, загалом на будівництво доріг в Україні (у межах Національної транспортної стратегії) до 2030 року потрібно закласти EUR50 млрд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві з'явилася тріщина та ослабли троси. ВIДЕО

"Якщо буде постійне фінансування, ми виходимо десь на EUR35 млрд з держбюджету. Решта 15 млрд має дати приватний інвестор", - зазначив заступник міністра.