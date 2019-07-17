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 Політика України
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Все про:міст (227) Мінінфраструктури (307) інфраструктура (92) Довгань Віктор (2)

 Треба і деякі мости зробити платними. Візьмімо американську модель, - заступник міністра інфраструктури Довгань

Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури) виступає за будівництво в Україні платних мостів за рахунок приватного підрядника.

Про таку ініціативу повідомив заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Треба і деякі мости зробити платними. Більшість мостів будуються протягом 15 років. Наприклад, Подільсько-Воскресенський міст у Києві або запорізький. Це довгобуди, які забирають гроші з місцевого бюджету. Візьмімо американську модель: даємо це приватному підряднику (Володимиру Кличку це неодноразово пропонувалося). Підрядник зводить прозоре фінансування, ми його погоджуємо, підписуємо і далі він просто бере плату за проїзд... ", - сказав заступник міністра.

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При цьому він додав, що насамперед потрібно переходити до платних доріг.

"Це потрібно робити терміново, і передусім почати з Кільцевої дороги Києва, оскільки вона переповнена і люди часто їздять узбіччям. Одеська траса також переповнена", - зазначив Довгань.

За оцінками Мінінфраструктури, загалом на будівництво доріг в Україні (у межах Національної транспортної стратегії) до 2030 року потрібно закласти EUR50 млрд.

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"Якщо буде постійне фінансування, ми виходимо десь на EUR35 млрд з держбюджету. Решта 15 млрд має дати приватний інвестор", - зазначив заступник міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137988
 
   
 Топ коментарі
 
Вот пид.расы. Ничего ублюдки не могут - только воровать и драть с народа деньги. Доколе?
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С покращенням вас и окончанием эры зубожиння, Зедебилы. В стоимость проезда маршруткой и общественного транспорта ну и такси конечно включат плату за ваш проезд через мосты. Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 5567
Сколько не ссы вам в глаза всё от фигляра с Беней роса. Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 3455
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зебилы должны страдать ,плакать и опять страдать - только так и не как не иначе)))
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А я пропоную брати гроші на утримання доріг й мостів з міністрів, які пропонують таку дурню!
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И трассы надо сделать платными. Уже много лет белорусы ездят на авто на южные курорты. Разбивают наши дороги. Так может пусть и платят? Глупость выходит - за мои деньги (из бюджета) спонсируется отдых какого то белоруса..
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.. пока мы жили за железным занавесом - бесплатные дороги для населения норм. Но сейчас мы часть большого мира - почему за наш счет спонсируются иностранцы? Тот же проезд в метро - по словам Кличко себестоимость там что то около 9 грн. за проезд. Какого черта иностранцы платят по 6,50-8 грн, почему они катаются, в том числе и за мой счет?
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Беларусы покупают укр бензин...
Соотетственно платят сбор на ремонт дорог

У вас нем машины шо вы такую х..ю несете?)))
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Ты сам веришь, что налогов с того бензина, который якобы покупают белорусы - хватит на строительство трассы? (условно, той ее части, которые они раздолбают своими авто). Просто ответь да или нет?
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пусть начнут делать платным проезд из конча-заспы, обухова.... уроды уродские, ни на шо не сдебны, кроме сдирание последней шкуры с народа
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Мост будет платный если его построят. А те что строил СССР на каком основании деньги брать? Марадеры...
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Ты, дядя, если не в теме, то лучше дурака из себя не строй. По роттердаму уже рассказали, даже отменили. Ты почувствовал снижение тарифов? Нет? Шо ж такое, значит кловун ворует. А про роттердам на почитай
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Удобная позиция... и тратить ничего не надо из бюджета
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вот ежели прием депутатами сделать платным...
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Дойстойный продолжатель дела Черновецкого - "шаг ступил - плати!". Вот что значит - ворвемя не посадили.
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эта 73% инициатива многим понравится. вы ещё эконалог за топливо и за расход резины поднимите и будет совсем хорошо. Треба і деякі мости зробити платними. Візьмімо американську модель, - заступник міністра інфраструктури Довгань - Цензор.НЕТ 7860
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брать деньги за уже построенные дороги и мосты - это не американская, а РОССИЙСКАЯ модель, придуманная Путиным чтобы дать заработать Ротенбергам.
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Всі поновлені на Донбасі мости - платні. Бо ***** шастать.
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Сперва постротйТЕ, эти самые, дороги, а не их жалкое подобие, и потом берите оплату. Нынешние, больше напоминают проржавевшую, скрученную пропеллером стиральную доску.
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Для такой модели,треба и американское законодательство.Ось коли подгоните законодательство под США,ось тодi можно и о мостах балакать.Але ви хочете,щоб вечером гроши,а утром стулья
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Ушли Свинарчуки, пришли Каломойши. С победой Вас! Зебилы!
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согласен. при условии что под каждым мостом повесить министра не могущего отчитаться на площади перед народным судом за наворованное майно
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТреба і деякі мости зробити платними. Візьмімо американську модель, - заступник міністра інфраструктури Довгань
 
 
 
 
 
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