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 Політика України, Суспільство
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Все про:Беркут (318) майдан (485) суд (5307) злочини проти Майдану (14)

 Зараз досліджується експертиза, згідно з якою не встановлено його причетність до вбивств на Майдані, - суддя пояснив звільнення з-під варти ексберкутівця Тамтури

Суддя у справі про вбивство 48 осіб і поранення 80 на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року Сергій Дячук заявив, що на цей момент у суду немає даних про те, що смерті і поранення людей настали внаслідок дій колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Громадському".

Зокрема, суддя пояснив, що зараз досліджується проведена додаткова балістична експертиза, і згідно з цією експертизою не встановлено, що Тамтура був причетний до вбивств та поранень активістів на Інститутській.

"Зараз прийнято таке рішення щодо Тамтури, через два місяці можуть бути інші дані і може змінитись рішення щодо запобіжного заходу. Тим не менше він і далі обвинувачується в причетності до цього злочину", — наголосив суддя.

Наступне засідання суду відбудеться 20 серпня 2019. Захист обвинувачених ексберкутівців планує на ньому оголосити про допит свідків захисту.

Також читайте: Суд відпустив під домашній арешт одного ексберкутівця з "Чорної роти" і залишив під вартою чотирьох

Нагадаємо, вчора, 16 липня, ексберкутівця Сергія Тамтуру, підозрюваного у вбивстві 48 майданівців, суд випустив під домашній арешт.

Раніше, обвинуваченого у справі штурму Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва, якого звинувачують в організації і здійсненні силового штурму протестуючих на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, в тому числі її силової фази в Будинку профспілок. відпустили під домашній арешт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137985
 
 
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За пять лет три Генпрокугога так и не смогли толком сделать свою работу хорошо. А то пять лет расследование, а в суде оказалось, что этот чувак вообще не при делах. Когда превратили Генпрокуратуру в вытраезвитель другого как то ожидать и не приходится....
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Судья красава,даже не пытается скрыть свою взяточническую сущность,как может экспертиза исследоваться,и если она ещё исследуется,то как можно делать на её основе выводы о причастности или непричастности.
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Просто этого судью нужно на будущее запомнить - это враг Украины и её народа.
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Тамтура скоро всплывёт на расее,а этот дьячук будет и дальше "вершить правосудие". Хеппи-энд!
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Слава реформованному суду, Петру Олексійовичу слава!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗараз досліджується експертиза, згідно з якою не встановлено його причетність до вбивств на Майдані, - суддя пояснив звільнення з-під варти ексберкутівця Тамтури
 
 
 
 
 
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