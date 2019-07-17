 ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України

Про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив під час експертної наради "Свобода слова та інформаційна безпека України: спільні виклики - спільні рішення", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Нам важливий діалог з медіаспільнотою, тому ми запускаємо роботу Ради. Вона збиратиметься регулярно", – сказав Тимошенко.
До складу Ради увійдуть по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ, медіаюристи та представники силових відомств.
Очікується, що Рада допомагатиме фіксувати та усувати загрози для свободи слова, прояви цензури.
Аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних засобів масової інформації, запропоновано створити при кожному голові ОДА.
75%-
"Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно." Джордж Оруэлл Скотный двор
"Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать." Джордж Оруэлл 1984
"Люди ни никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются." Джордж Оруэлл 1984
25%-
"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники."
"В конечном счете иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве." Джордж Оруэлл 1984. Скотный двор (сборник)
Но краник ему перекрыли избиратели
Наверное, первым делом прикроют ЦН. Уж слишком много нехорошего про Владимира Александровича здесь пишут...
Що вже є сигнали?
Хочет собрать всех медиашлюх под свое крыло..., а не многих честных выдавить с инфо-поля..
Мечтает сделать как его кумир путин...
Такие же советы предлагают создать при каждой ОГА.Источник: https://censor.net.ua/n3137980
Не 100%, але симптом: це може означати, що свобода слова вже "под вопросом".
На телеэкранах теперь останется только Г+Г Бени и ГГ Мертвечука.
https://nv.ua/ukraine/politics/ze-villa-zhurnalisty-nashli-u-zelenskogo-nezadeklarirovannyy-osobnyak-v-italii-50013356.html
зебилыыыы ббб....
они тут же тонут в диване
Ледве вистачило сечі прочитати ці філологічні борошна.
Цитата дня: Не думаю, что у меня смогут забрать 1+1, поэтому мое влияние никуда не денется.
https://biz.nv.ua/markets/kolomoyskiy-uveren-chto-ego-vliyanie-v-ukraine-nikuda-ne-denetsya-50032539.html
Ну - давайте, давайте....скільки мотузочці не витися, вона все у петлю закручується
Таки-да поняли?
Открывайте варежку шире, лохи...
Знову телефонне право і розпорядження ?
Вот вам свобода слова! А там зелебобики тоже пойдут на стройки "вЯликой" раши , не думайте, придурки, что вас не тронут по слабоумию вашему.
Источник: https://censor.net.ua/n3137980
Размер списка и какие именно СМИ смогут дать своих представителей будет определять кто?
Мендель, еще недавно подписанная в твиттере на Поклонскую, Жириновского и других многочисленых "сестер и братьев"?
Оригінал: https://www.radiosvoboda.org/a/30056427.html
Сіль: "Насправді загальна позиція Володимира Зеленського та його команди, попри розпливчатість і недомовленість більшості її членів, проглядається чітко, особливо в численних інтерв'ю Дмитра Разумкова. Він єдиний з усіх висловлюється однозначно, без знаків запитань. І говорить це не перший рік, як і личить одному з керівників молодіжної Партії регіонів.
Ще в 2006 році Дмитро Разумков сказав: «Мій тато ніколи не приховував, що він більше тяжіє до Росії, а не до Заходу. Я можу з упевненістю сказати, що я син проросійського батька».
Зі свого боку, повністю підтверджую ці слова, з огляду на те, що певний час мені довелося працювати з його батьком, Олександром Разумковим, у Комітетах Верховної Ради, починаючи з 1990 року, коли від початку вересня того року в одній кімнаті «квартирували» чотири Комітети."
Та нормалды. Кому она нужна?
https://rubryka.com/ru/2018/06/19/u-vidni-zustrilysya-guzhva-portnov-ta-predstavnyk-kolomojskogo-shhodo-pidtrymky-tymoshenko/