 У справі навколо нардепа Святаша суд виніс ще одне рішення

Про це повідомляє 112.

Прокуратура міста Києва:

– За клопотанням слідчого за згодою прокурора двом фігурантам провадження було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підставою для обрання запобіжного заходу була неявка підозрюваних до слідчого і прокурора без поважних причин.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли, що партнер по бізнесу Святаша Василь Поляков отримував повістки від прокуратури міста Києва для вручення повідомлення про підозру у кримінальній справі за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами "Укрсиббанку" в розмірі більш як два млд грн. А на запит телеканалу "112 Україна" прокуратура цю інформацію підтвердила. Крім цього, в межах розслідування були заарештовані і передані в управління АРМА нерухоме майно та корпоративні права низки підприємств групи компаній "АІС".