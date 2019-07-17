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 Політика України
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Все про:українці (1025) Донбас (12522) Тука (324)

 "Колабораціоністи, бойовики та літні люди": Тука розповів, хто залишився жити в ОРДЛО

Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, а також ексглава Луганської ОблЦА повідомив про те, яка ситуація склалася з українцями, що живуть у тимчасово окупованих районах Донбасу.

Про це він розповів під час чату на Главреді, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, люди продовжують їхати - і в Росію, і в Україну, і в Європу. Нещодавно спілкувався з жінкою з Донбасу: вони із чоловіком так бігли від війни, опинилися аж в Іспанії, працюють там. Взагалі, демографічна ситуація на окупованій частині Донбасу вкрай негативна. Активна верства населення в переважній більшості намагається покинути цю територію. Тому здебільшого там залишаються або колабораціоністи, які пішли на співпрацю з окупаційними адміністраціями, і за це отримують "бюджетні кошти", або представники 1-го та 2-го армійських корпусів, які фінансуються за рахунок бюджету РФ, або люди похилого віку, яким нікуди діватися, бо вони нікому і ніде просто не потрібні. І демографічні прогнози вкрай негативні", - висловився чиновник.

Крім того, Тука скептично прокоментував ті фінансові дані з приводу відновлення Донбасу, які озвучив під час своєї нещодавньої поїздки в Канаду президент Володимир Зеленський.

"Президент Зеленський під час візиту до Канади сказав, що для відновлення Донбасу потрібно близько 10 млрд євро. Не знаю, звідки взялася така цифра. Адже немає жодних розрахунків, які б вказували саме на такі суми. Хто президенту "вдув у вуха" таку цифру - не знаю. Лише зараз починає працювати комісія, яка збиратиме інформацію про майнові, економічні та фінансові втрати через події останніх п'яти років. У відповідь на перший запит ми отримали від наших установ 1428 сторінок документів про майно, яке лишилося в Криму і на Донбасі. Тому попереду ще багато роботи, після виконання якої ми зможемо оцінити втрати. Крім того, потрібно розуміти, що жодного розвитку і квітучого Донбасу не буде доти, поки Україна не поверне цю територію під свою юрисдикцію. Без цього ніхто нікуди не піде", - підсумував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137978
 
   
 Топ коментарі
 
Тільки не Донбас,а Лугандон.
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они за чеченами и бурятами теперь ухаживают ..
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Нема,не впарюй тут брехню,там без співпраці з окупантами не проживеш.
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В інтересах України залишити все без змін, т.я. при цьому:
- Росія залишається на санкціях, та щей фінансує ЛуганДон
- в ЛуганДоні скорочується ворожого до України населення, т.я. значна частина емігрує в Московію, покращується екологія (заводи не працюють). А через деякий час жителі які залишилис в ЛуганДоні будуть самі прагнути повернутись в Україну на наших умовах
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А те, кто ухаживает за больными и пожилыми родителями, к примеру? Не в счет?
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они за чеченами и бурятами теперь ухаживают ..
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ну это и так ясно понятно всем у кого в голове есть хоть капелька мозгов...
Как бы еще донести эту истину и до мозжечка нашего зеленого буратино...?
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Да, Тука неслабо там свои лапки погрел рассказывая лохам за жизнь... "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8849
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не жалко. дамбас должен вымирать. на нем ответственность за преступления против народа Украины.
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не важно. что дамбас что лугандон долэжны получить по полной.
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не гони .. они же теперь все у нас в городе .. а тут и без них нариков алкашей и всяких кацапов девать некуда ..
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Не лише.
Є там і наші.
Навіть на форумі дописують.
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тука вже все вирішив. Розстріляти усіх
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згідний з вами...невелика кількість є...тому що надають інформацію розвідці та СБУ...не один раз на форумах зустрічав людей з окупованих територій ,які за Україну і чекають визволення.
є навіть такі ,які люто ненавидять,як їх називають --абізян
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Цифры в уши надули...А чем Тука занимался в своем "Министерстве"? Могли бы и сами прикинуть цифры, чтобы не надували.
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Прикидывать х к носу - это методика зедебилов. Тебе ж сказали только начали поступать материалы об оставленном имуществе.
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коллаборационисты не такие уж и пожилые. Авторам идеи референдумов в Украине по ЕС, НАТО и "дружбе" с рф немногим более 40...
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А зелена шмаркля назвала их "наши люди!" Наши! "Колабораціоністи, бойовики та літні люди": Тука розповів, хто залишився жити в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6245
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Що це за недорозуміння. Одна жінка з Іспанії йому сказала. Серйозно? Я йому можу більше розповісти. Ніяких умов не створено для людей, яких по ублюдськи назвали якимись переселенцями, а не біженцями. Зроблено з умислом баригами та на догоду нашим західним європейським "друзям" типа німців та італійців. ; роки "працює" так зване міністерство, а вони тільки створили комісію. У них на сайті тільки флешмоби та квазіконференції. Не знаю ні одної людини якій це міністерство допомогло у вирішенні проблем. Імітатори діяльності. Як в цілому і вся наша влада. Тільки сидіти на фінансових потоках вміють.
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Халявы теперь захотели? Чтоб целое министерство вам помогало? Самим не хочется? Шо ж такое, за государственные органы вспомнили, которые вдруг оказались чего-то должны Домбасу. Домбас услышали? Выбрали Януковича? Вот теперь хавайте руцкий мир до конца, вспоминая за кого весь Домбас дружно проголосовал в 2010.
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""Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО" - и что, кроме некоторых пожилых, там больше нет наших людей?
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Нет такого гражданства-колаборанты,пожилые люди.
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Бажаю тобі скуштувати халяви, коли ти будеш тікати від ворогів та кинеш все. І щоб у тебе був букет хвороб і ти нахєр нікому не потрібен. Щоб твій син наприклад залишився (неповнолітній) з екс -сурпугою на окупованій території. І да потрібно віфдмінити допомогу під час повеней чм забруднень індустріальниз. Бо халява. А ти сповна розуму квази-Роберт?
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Названы самые криминогенные регионы Украины 2012-02-24
Согласно составленному рейтингу, тогда ещё не оккупированный Крым стал наиболее криминогенным регионом в Украине
Издание Weekly.ua составило рейтинг криминальных регионов Украины, который основан на свежих данных Министерства внутренних дел.
Наиболее неблагополучным чемпионом в криминальном плане издание назвало Крым. Там за прошедший год было зарегистрировано 1898 преступлений на 1 млн человек почти как в лапотной паРаше.
Следом за полуостровом идут Восточные пророссийские регионы - Запорожская (1529 преступлений на 1 млн), Луганская (1376) и Донецкая (1366) области....
Ниже уровень преступности в Киеве (1333 преступлений на 1 млн жителей), Харьковской (1290), Херсонской (1237) и Николаевской (1146) областях.
А намного меньше всего преступлений совершается в проукраинской Западной Украине: в Ивано-Франковской (422 на 1 млн), Тернопольской (488) и Закарпатской (577) областях.....
И чего это кремлёвские фашисты оккупанты кровавого маньяка )(уйла припёрлись в крайние Восточные русскоговорящие регионы Украины .. А не в украиномовную Западную Украину . А видно из за того что они проклятые кацапы захватчики совершенно не знают украинского языка ...???
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Може краще тоді витратити ті гроші і забрати тих пенсіонерів, а колаборанти хай собі там сидять?
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5 проц проукраинских и процентов 30 /40 которым пофиг куда - в Украину или в РФ , лишь бы не так как сейчас. 10 проц активных сепаров, 30 проц прихлебателей. Примерно так выглядит картина на сегодня.
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Вона такою практично була і до війни. Тільки активних проукраїнських 15%, а проросійських 25%.
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Вибачаюсь не Роберт, а Ігор Будник. Ти передбачаєш, що до всіх потрібно застосовувати "колективну відповідальність"? Як сралін до татар, чеченців, інгушів, калмиків та інших народів чи як гітлер до циган та євреїв. Так?
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Пересекался с одним лугандонцем на днях,бывшим ментом и пенсионером,заявлял что им там хорошо донецкие обижают,и ополченцы грозят стоять на смерть.Еще нес ахинею про 2014 год и кучи убитых негров при штурме Луганска.В общим этих зомбаков надо или оставить или освобождать с хорошей зачисткой. "Колабораціоністи, бойовики та літні люди": Тука розповів, хто залишився жити в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5905
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Никто ничего зепрезэрылу в уши не вдувал, у него и без того от рождения сквозняк в голове.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Колабораціоністи, бойовики та літні люди": Тука розповів, хто залишився жити в ОРДЛО
 
 
 
 
 
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