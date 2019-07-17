 "Колабораціоністи, бойовики та літні люди": Тука розповів, хто залишився жити в ОРДЛО

Про це він розповів під час чату на Главреді, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, люди продовжують їхати - і в Росію, і в Україну, і в Європу. Нещодавно спілкувався з жінкою з Донбасу: вони із чоловіком так бігли від війни, опинилися аж в Іспанії, працюють там. Взагалі, демографічна ситуація на окупованій частині Донбасу вкрай негативна. Активна верства населення в переважній більшості намагається покинути цю територію. Тому здебільшого там залишаються або колабораціоністи, які пішли на співпрацю з окупаційними адміністраціями, і за це отримують "бюджетні кошти", або представники 1-го та 2-го армійських корпусів, які фінансуються за рахунок бюджету РФ, або люди похилого віку, яким нікуди діватися, бо вони нікому і ніде просто не потрібні. І демографічні прогнози вкрай негативні", - висловився чиновник.

Крім того, Тука скептично прокоментував ті фінансові дані з приводу відновлення Донбасу, які озвучив під час своєї нещодавньої поїздки в Канаду президент Володимир Зеленський.

"Президент Зеленський під час візиту до Канади сказав, що для відновлення Донбасу потрібно близько 10 млрд євро. Не знаю, звідки взялася така цифра. Адже немає жодних розрахунків, які б вказували саме на такі суми. Хто президенту "вдув у вуха" таку цифру - не знаю. Лише зараз починає працювати комісія, яка збиратиме інформацію про майнові, економічні та фінансові втрати через події останніх п'яти років. У відповідь на перший запит ми отримали від наших установ 1428 сторінок документів про майно, яке лишилося в Криму і на Донбасі. Тому попереду ще багато роботи, після виконання якої ми зможемо оцінити втрати. Крім того, потрібно розуміти, що жодного розвитку і квітучого Донбасу не буде доти, поки Україна не поверне цю територію під свою юрисдикцію. Без цього ніхто нікуди не піде", - підсумував він.

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