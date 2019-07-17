 "Колабораціоністи, бойовики та літні люди": Тука розповів, хто залишився жити в ОРДЛО

Про це він розповів під час чату на Главреді, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, люди продовжують їхати - і в Росію, і в Україну, і в Європу. Нещодавно спілкувався з жінкою з Донбасу: вони із чоловіком так бігли від війни, опинилися аж в Іспанії, працюють там. Взагалі, демографічна ситуація на окупованій частині Донбасу вкрай негативна. Активна верства населення в переважній більшості намагається покинути цю територію. Тому здебільшого там залишаються або колабораціоністи, які пішли на співпрацю з окупаційними адміністраціями, і за це отримують "бюджетні кошти", або представники 1-го та 2-го армійських корпусів, які фінансуються за рахунок бюджету РФ, або люди похилого віку, яким нікуди діватися, бо вони нікому і ніде просто не потрібні. І демографічні прогнози вкрай негативні", - висловився чиновник.
Крім того, Тука скептично прокоментував ті фінансові дані з приводу відновлення Донбасу, які озвучив під час своєї нещодавньої поїздки в Канаду президент Володимир Зеленський.
"Президент Зеленський під час візиту до Канади сказав, що для відновлення Донбасу потрібно близько 10 млрд євро. Не знаю, звідки взялася така цифра. Адже немає жодних розрахунків, які б вказували саме на такі суми. Хто президенту "вдув у вуха" таку цифру - не знаю. Лише зараз починає працювати комісія, яка збиратиме інформацію про майнові, економічні та фінансові втрати через події останніх п'яти років. У відповідь на перший запит ми отримали від наших установ 1428 сторінок документів про майно, яке лишилося в Криму і на Донбасі. Тому попереду ще багато роботи, після виконання якої ми зможемо оцінити втрати. Крім того, потрібно розуміти, що жодного розвитку і квітучого Донбасу не буде доти, поки Україна не поверне цю територію під свою юрисдикцію. Без цього ніхто нікуди не піде", - підсумував він.
- Росія залишається на санкціях, та щей фінансує ЛуганДон
- в ЛуганДоні скорочується ворожого до України населення, т.я. значна частина емігрує в Московію, покращується екологія (заводи не працюють). А через деякий час жителі які залишилис в ЛуганДоні будуть самі прагнути повернутись в Україну на наших умовах
Как бы еще донести эту истину и до мозжечка нашего зеленого буратино...?
Є там і наші.
Навіть на форумі дописують.
є навіть такі ,які люто ненавидять,як їх називають --абізян
Согласно составленному рейтингу, тогда ещё не оккупированный Крым стал наиболее криминогенным регионом в Украине
Издание Weekly.ua составило рейтинг криминальных регионов Украины, который основан на свежих данных Министерства внутренних дел.
Наиболее неблагополучным чемпионом в криминальном плане издание назвало Крым. Там за прошедший год было зарегистрировано 1898 преступлений на 1 млн человек почти как в лапотной паРаше.
Следом за полуостровом идут Восточные пророссийские регионы - Запорожская (1529 преступлений на 1 млн), Луганская (1376) и Донецкая (1366) области....
Ниже уровень преступности в Киеве (1333 преступлений на 1 млн жителей), Харьковской (1290), Херсонской (1237) и Николаевской (1146) областях.
А намного меньше всего преступлений совершается в проукраинской Западной Украине: в Ивано-Франковской (422 на 1 млн), Тернопольской (488) и Закарпатской (577) областях.....
И чего это кремлёвские фашисты оккупанты кровавого маньяка )(уйла припёрлись в крайние Восточные русскоговорящие регионы Украины .. А не в украиномовную Западную Украину . А видно из за того что они проклятые кацапы захватчики совершенно не знают украинского языка ...???