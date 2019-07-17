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 Політика України, Технології
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Все про:здоров'я (278) телефон (61) Мерило (15) Федоров Михайло (4)

 Мерило координуватиме напрям E-Health проєкту "Держава в смартфоні"

Експерт Агентства з питань електронного уряду України Яніка Мерило координуватиме напрямок E-Health ("Електронне здоров'я") програми "Держава в смартфоні".

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Домовилися з драйвером всього електронного від президента Володимира Зеленського, Михайлом Федоровим, що координуватиму напрям E-Health", - написала Яніка Мерило.

Також вона нагадала, що таке програма E-Health. "Електронне здоров'я - це запис до лікаря через інтернет, електронна картка пацієнта, електронний рецепт, інформаційна система лікарень, телемедицина тощо", - написала Мерило.

"Зараз буде аудит, що зроблено, в якому стані реформа E-Health, які проблеми і наскільки можна швидко їх вирішити", - додала Мерило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Країна в смартфоні" вже працює, - Гройсман

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповідав про плани зробити з України "державу в смартфоні", коли кожен громадянин за допомогою телефону зможе контролювати владу та її дії.

Його радник Михайло Федоров також говорив про презентацію проєкту "Держава в смартфоні" найближчим часом.

Мерило координуватиме напрям E-Health проєкту Держава в смартфоні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137975
 
   
 Топ коментарі
 
Малограмотные дебилы очень любят пускать пыль в глаза идиотской лексикой.
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"Вы назвали президента зеленой соплей. Вы нарушили правила нашего сообщества и поэтому отключены от "Государство в смартфоне" на 30 дней. при повторном нарушении Ваш аккаунт будет анулирован навсегда без права переписки"
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Всё нормально. Гривну активно скупают, чтобы единомоментно её обрушить.
Тебе сообщат - следи за цифрами в обменниках осенью.
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>Сейчас будет аудит

Понятно: от старой мед.мафии поступил приказ: уничтожить мед.реформу.
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Что там с петиными баксами и курсом гривны?
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Всё нормально. Гривну активно скупают, чтобы единомоментно её обрушить.
Тебе сообщат - следи за цифрами в обменниках осенью.
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А тебе уже сообщили?
Так чьих это рук дело?
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Ты знаменитый фантазер, как и все соеголовые. Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 6306
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узеленского новая программа распила бабла
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Чё то не до понимаю объясни . зачем скупать гривну если её собрались валить то есть купить за 10 то . что будет стоить 1 ? чё не валюту
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баксы американские, а с курсом гривны тоже самое, что и в 2017/2018 годах
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Тебя такие фантазии радуют, да, "патриот" ? Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 9443
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Сынок, это ведь вы объявили Пороху войну на уничтожение.
Теперь уничтожать будут вашу старую Систему. И уничтожат, поверь.
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У тебя все сынки,бык производитель, тьфу гыдоты!
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Никакой войны, народ Украины дал ему подсрачник.
А вам все война нужна....
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Народ Украины посадил на Банковую банду рейдеров. У которых нет денег; и никто им денег не даст. Они - банкроты. Растратят ЗВР, и постараются сбежать.
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Мы знаем, какие "прогнозы" дают соеголовые - больные фантазии.
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фантазии о чём? Это факты
1) бакс американский
2) курс +/- такой же как и в 2017/2018 годах с поправкой на выборы
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Ты влез в чужой разговор, не понимая сути диалога.
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т.е. тебя не интересовали факты, хотелось только "набросить говна на вентилятор". Понятно.
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Твое говно на твоем вентиляторе. Понятно.
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И лечить будут по вайберу. Или будут кидать ссылки в ютуб: "Как вылечить язву желудка для чайников."
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"Вы назвали президента зеленой соплей. Вы нарушили правила нашего сообщества и поэтому отключены от "Государство в смартфоне" на 30 дней. при повторном нарушении Ваш аккаунт будет анулирован навсегда без права переписки"
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вы лишены ЗЕбильного гражданства в телефонной трубке!
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Малограмотные дебилы очень любят пускать пыль в глаза идиотской лексикой.
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Якщо судити з фото, то зеліна землячка? Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 3097

Цікаві формулювання як для проведення конкурсного відбору на держпосади...


"Договорились с драйвером всего электронного от президента Владимира Зеленского, Михаилом Федоровым, что буду координировать направление E-Health", - написала Яника Мерило. Источник: https://censor.net.ua/n3137975
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Сорос чертей подбирает из баб и абрамов.
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Яника!!! Зачем связываешься с Зеленым ЧМО??? Бери пример с Зеркаль!!!!
Профи не мешайте зеленой команде обосра...ться!!! Чем раньше это кончится. тем лучше!!!
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5 копійок
Може Яніна?
На фото з соцмережі саме так і написано - Яніка.
Є у мене версія щодо її походження, але ще забанять...
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То Боня, то Мерило, то Труба. Де їх викопують?
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Это правда , что при коммунизме продукты можно будет заказать по телефону ?
Да ! Но выдавать их будут по телевизору ... (старый сов. анекдот)
Ничто не заменит врача. А врачей нет. Остались тупые косильщики бабла.
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Вообще-то три четверти населения страны уже выбрали себе семейного врача, и подписали с ним(ней) декларацию. Визиты к врачу - бесплатны, всё оплачивает государство.

Вы точно в Украине живёте ?
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Визит к врачу действительно бесплатный. А вот выход от врача в направлении рентгена, МРТ, УЗИ и, простите, пописять в банку - платно
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Тоже брехня.
Есть конкретный список медицинских услуг, которые предоставляются бесплатно. Обратитесь в МОЗ, там есть вся инфромация.
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"Договорились с драйвером всего электронного от президента Владимира Зеленского, Михаилом Федоровым, что буду координировать направление E-HealthИсточник: https://censor.net.ua/n3137975

С водителем договаривалась?
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Государство в кармане у глобализаторской соросятины.
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Наши податки и частка ренты от надр, лесов, полей и рек у каждого в смортфоне. Которыми он плоатит за сервисы корпораций (допущенных на конкурсе и по договору ) для обслуги населения громадами,Регионами,державой на кокурентных началах. Не только свет, газ но и любая услуга на рыночных условиях. У кого бюджет и сила тот и государство. Для сипы пересичные должны обьединятся в клубы,команды,сотни,футбольные фаны,артели и договариваться между собой о правилах существования интереса который превратит броунское движения всех груп в элктрический поток. Если ума и терпения хватит. Но под чутким, сильным и авторитетным Верховным .....
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23.10.2015 Украина потратила 7 млрд грн на программное обеспечение для "электронного правительства", - вице-премьер Зубко
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Если экспертиза будет сделана как при Супрун, медицина таки кончится и смартфоны не спасут. Все приблуды должны помогать врачу, а не мешать. Нвселение должно чувствовать конфорт, а не напряг.
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Если экспертиза будет сделана как при Супрун, медицина таки кончится и смартфоны не спасут. Все приблуды должны помогать врачу, а не мешать. Нвселение должно чувствовать конфорт, а не напряг.
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