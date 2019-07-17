 Мерило координуватиме напрям E-Health проєкту "Держава в смартфоні"

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Домовилися з драйвером всього електронного від президента Володимира Зеленського, Михайлом Федоровим, що координуватиму напрям E-Health", - написала Яніка Мерило.
Також вона нагадала, що таке програма E-Health. "Електронне здоров'я - це запис до лікаря через інтернет, електронна картка пацієнта, електронний рецепт, інформаційна система лікарень, телемедицина тощо", - написала Мерило.
"Зараз буде аудит, що зроблено, в якому стані реформа E-Health, які проблеми і наскільки можна швидко їх вирішити", - додала Мерило.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповідав про плани зробити з України "державу в смартфоні", коли кожен громадянин за допомогою телефону зможе контролювати владу та її дії.
Його радник Михайло Федоров також говорив про презентацію проєкту "Держава в смартфоні" найближчим часом.
Понятно: от старой мед.мафии поступил приказ: уничтожить мед.реформу.
Тебе сообщат - следи за цифрами в обменниках осенью.
Так чьих это рук дело?
Теперь уничтожать будут вашу старую Систему. И уничтожат, поверь.
А вам все война нужна....
1) бакс американский
2) курс +/- такой же как и в 2017/2018 годах с поправкой на выборы
Цікаві формулювання як для проведення конкурсного відбору на держпосади...
"Договорились с драйвером всего электронного от президента Владимира Зеленского, Михаилом Федоровым, что буду координировать направление E-Health", - написала Яника Мерило. Источник: https://censor.net.ua/n3137975
Профи не мешайте зеленой команде обосра...ться!!! Чем раньше это кончится. тем лучше!!!
Може Яніна?
На фото з соцмережі саме так і написано - Яніка.
Є у мене версія щодо її походження, але ще забанять...
Да ! Но выдавать их будут по телевизору ... (старый сов. анекдот)
Ничто не заменит врача. А врачей нет. Остались тупые косильщики бабла.
Вы точно в Украине живёте ?
Есть конкретный список медицинских услуг, которые предоставляются бесплатно. Обратитесь в МОЗ, там есть вся инфромация.
С водителем договаривалась?