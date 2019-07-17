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 Політика України
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 Закон про Антикорупційний суд, незаконне збагачення та євробляхи, - Рябошапка про причини скликання позачергового засідання Ради

Президент хоче, щоб парламент розглянув проєкти законів про Вищий антикорупційний суд, відповідальність за незаконне збагачення та євробляхи.

Про це заявив на брифінгу заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Зеленський вимагає від парламенту зібратися якнайшвидше на пленарне засідання, щоб ухвалити, зокрема, законопроєкт № 10426, яким пропонується зосередити Вищий антикорупційний суд виключно на топкорупції.

"У них (народних депутатів. – Ред.) є достатньо часу, щоб завтра зібратися на це засідання", - заявив Рябошапка.

"Очевидно, що невелика кількість суддів (Антикорупційного суду. – Ред.), а в першій інстанції це буде лише 25 суддів, вони елементарно не впораються з великою кількістю справ. Це призведе до того, що інституція, яка є надзвичайно важливою складовою в антикорупційному механізмі, не буде працювати", - сказав він.

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За словами Рябошапки, другим законопроєктом є відновлення кримінальної відповідальності.

"Другий законопроєкт стосується незаконного збагачення. Раніше президент говорив, що одним з його ключових пріоритетів є антикорупція. Законопроєкт щодо відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також щодо запровадження цивільної конфіскації незаконно отриманих доходів є одним з найбільш ефективних інструментів у боротьбі з корупцією. Цей законопроєкт не був ухвалений раніше, коли його президент вносив до парламенту. Наразі в парламенту є останній шанс виправитись і довести, що він спроможний дати в руки антикорупційним органам ефективні інструменти", - наголосив заступник керівника ОПУ.

Рябошапка зауважив, що третім законопроєктом є відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

"Третій законопроєкт з’явився у порядку денному президента зовсім нещодавно. Під час однієї з регіональних поїздок глави держави до нього звернулося багато людей, які говорять про те, що з 24 серпня до тих людей, яким не вдалося вчасно розмитнити автомобілі на так званих єврономерах, будуть застосовані дуже значні штрафні санкції. Це може призвести до серйозних проблем з дотриманням прав людини. У зв’язку з цим президент звернувся до парламенту, який відтерімновуватиме застосування штрафних санкцій до тих людей, які не встигнуть розмитнити автомобілі на єврономерах. Пропозиція поки звучить про відтермінування застосування штрафних санкцій на 90 днів", - пояснив Рябошапка.

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За його словами, впродовж цих 90 днів нова Верховна Рада та новий уряд запропонують механізм, яким чином врегулювати нарешті цю проблему.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137973
 
 
 Топ коментарі
 
Растаможка нарушает права человека? Да, это новая, свежая идея от молодой команды президента!
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"к тем людям, которым не удалось вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции. Это может привести к серьезным проблемам с соблюдением прав человека"

- до такого даже Юля не додумалась
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и при жульнических выборах (чтоб успеть воспользоваться поносом в мозгах у части лохтората)
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вовик, все делишки только с New Радой
ОТ-ВА-ЛИ
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законы читать надо, наркоманы чертовы
Зеленський просить зібрати позачергове засідання Ради для ухвалення трьох законів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4864
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Тот Богдан, что у Зе явно не тянет свои обязанности. Не все Богданы одинаково полезны. Закон про Антикорупційний суд, незаконне збагачення та євробляхи, - Рябошапка про причини скликання позачергового засідання Ради - Цензор.НЕТ 3485
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дунул грамм и решил собрать сходняк)))
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Растаможка автосэконда - это нонсенс, потому так плохо живём и по всему миру подбираемся.
Дайте просто людям жить, платя налоги за новое, а не за старое.
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Популізм на популізму і популізмом поганяє.
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Требовать он может только лысого из 95 квартала.А Раду может только просить.Для писак зедебилов,напоминаем,у нас Парламентско-президентская республика ,а не на оборот
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Спочатку незаконно призначив дострокові вибори , фактично розігнав , а тепер за три дні до виборів - зберіться. Якась маячня , розрахована на медуз , мол бачте я подав законопроект про розмитнення авто , а вони не зібрались . Зберуться і приймуть , це я подав законопроект- голосуйте за зелених чоловічків Путлєра..
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Ты должен понять что почти все депутаты участвуют в предвыборном шоу и отвлечение их от этого-понизит их предвыборный рейтинг!!!!Например Порошенко ,силовые органы "вдруг" прислали более 20 повесток(в качестве свидетеля),что бы он бросил агитацию за свою партию и новых депутатов и сидел безвылазно в Киеве!!!!!
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Я так понимаю, что новая рада, которая у них будет через 4 дня и будет состоять наполовину из Слуг Урода, не собирается принимать эти законы. Поэтому надо как-то выкрутиться и свалить все на папередников. Вот же скоты.
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они ,
рада,
давно забили .....,
их не реально уже собрать даже 100 человек,
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Перед выборами:
1. Воду - матросам
2, Атминить все налоги!
3. Евробляхас доплатить из бюджета по 1000 евро за сообразительность!
Ну и на закуску там бесплатный газ.
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Вова санич не зберуться вони сто відсотків, бо наробили стільки западла в правовому полі, що вигрібать довго прийдеться
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакон про Антикорупційний суд, незаконне збагачення та євробляхи, - Рябошапка про причини скликання позачергового засідання Ради
 
 
 
 
 
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