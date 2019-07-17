 "Все, порішали", - Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися. ВIДЕО

Це сталося під час зустрічі президента в аеропорту Миколаєва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НикВести".
Один з присутніх представників фірми "Еконтранс" поскаржився, що в травні звертався до в.о. голови ОДА Боня з питанням про землевідведення, а на кінець липня ще не отримав відповіді, а записатися на прийом до нього неможливо.
"Усе ви знали. Ви робите вираз обличчя, ніби вперше це бачите. Чого ви до людей, як до худоби ставитеся?" - сказав Зеленський.
При цьому Зеленський порівняв чиновників Миколаївської області з бандитами.
"Ви ж працюєте на них! Ваша зарплата - це вони платять податки! Ви ж це розумієте? Структурно в голові потрібно все змінити, щоб зрозуміти, звідки взагалі гроші. Якби ви не були першим заступником - я б вам повірив. А ви були першим заступником, все чудово знаєте. Усі кажуть: Миколаїв - бандитське місто! Чому? Ви всі живете в цьому місті. Усі кажуть: лети до Миколаєва - це найбільш бандитське місто. Це нормально? Люди нормальні. Чиновники поводяться, як бандити, що тут не зрозуміло?" - сказав президент.
При цьому Бонь, відповідаючи на запитання журналіста, підтвердив, що не планував працювати в команді президента Володимира Зеленського.
"А навіщо ви працюєте? Так напишіть заяву! Все, порішали. Так само тут у Миколаєві?" - сказав Зеленський.
"Якщо потрібно написати заяву за власним бажанням, я її сьогодні готовий написати", - відповів Бонь.
"Так пишіть. Отже, вирішили", - резюмував Зеленський.
При цьому він зізнався, що в нього ще немає кандидата на посаду губернатора в Миколаєві.
"Хлопці, немає поки що. Є у вас хороші хлопці тут, нормальні менеджери, які справді підняли бізнес?" - запитав він у присутніх.
Любой маломальски образованный врач-нарколог легко поставил бы под сомнение состояние трезвости и адекватность поведения данного экземляра.
Стоп. Тепер потрібно взнати, хто в Миколаєві вибирав цю владу? Чи не те саме миколаївське бидло, яке тепер страждає від дій цієї бандитської влади? Совок, він і в Африці совок. Ні думати, ні робити логічних висновків не вміють і не хочуть. Вся їх інтелектуальна властивість заключається в фразі :"дайте нам работу!"