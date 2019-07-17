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 Політика України
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Все про:Зеленський (2106) Миколаїв (347) ОДА (629) звільнення (583)

 "Все, порішали", - Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський попросив в.о. голови Миколаївської ОДА В'ячеслава Боня звільнитися за власним бажанням.

Це сталося під час зустрічі президента в аеропорту Миколаєва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НикВести".

Один з присутніх представників фірми "Еконтранс" поскаржився, що в травні звертався до в.о. голови ОДА Боня з питанням про землевідведення, а на кінець липня ще не отримав відповіді, а записатися на прийом до нього неможливо.

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"Усе ви знали. Ви робите вираз обличчя, ніби вперше це бачите. Чого ви до людей, як до худоби ставитеся?" - сказав Зеленський.

При цьому Зеленський порівняв чиновників Миколаївської області з бандитами.

"Ви ж працюєте на них! Ваша зарплата - це вони платять податки! Ви ж це розумієте? Структурно в голові потрібно все змінити, щоб зрозуміти, звідки взагалі гроші. Якби ви не були першим заступником - я б вам повірив. А ви були першим заступником, все чудово знаєте. Усі кажуть: Миколаїв - бандитське місто! Чому? Ви всі живете в цьому місті. Усі кажуть: лети до Миколаєва - це найбільш бандитське місто. Це нормально? Люди нормальні. Чиновники поводяться, як бандити, що тут не зрозуміло?" - сказав президент.

При цьому Бонь, відповідаючи на запитання журналіста, підтвердив, що не планував працювати в команді президента Володимира Зеленського.

"А навіщо ви працюєте? Так напишіть заяву! Все, порішали. Так само тут у Миколаєві?" - сказав Зеленський.

"Якщо потрібно написати заяву за власним бажанням, я її сьогодні готовий написати", - відповів Бонь.

"Так пишіть. Отже, вирішили", - резюмував Зеленський.

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При цьому він зізнався, що в нього ще немає кандидата на посаду губернатора в Миколаєві.

"Хлопці, немає поки що. Є у вас хороші хлопці тут, нормальні менеджери, які справді підняли бізнес?" - запитав він у присутніх.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137971
 
   
 Топ коментарі
 
кайфует....
Наконец то, после стольких лет его унижений на корпоративах может отчитывать и увольнять...
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нашлась та самая "Тесла" в которой Зеленая Шмаркля записывала видео ролик..
Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися - Цензор.НЕТ 7489
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красава....не в змозі пишется только так, а не иначе
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Дико извиняюсь ..мне одному показалось что ЗЕленый в конце первого видео обдолбленый??
Любой маломальски образованный врач-нарколог легко поставил бы под сомнение состояние трезвости и адекватность поведения данного экземляра.
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Вовчик-красавчик...я бы с ним не против..
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"...Все говорят: Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев - это самый бандитский город..."
Стоп. Тепер потрібно взнати, хто в Миколаєві вибирав цю владу? Чи не те саме миколаївське бидло, яке тепер страждає від дій цієї бандитської влади? Совок, він і в Африці совок. Ні думати, ні робити логічних висновків не вміють і не хочуть. Вся їх інтелектуальна властивість заключається в фразі :"дайте нам работу!"
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Шо ви мелете кацапе, голів обл адміністрацій призначає президент, а от мерів обирають, вам туди "Все, порішали", - Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися - Цензор.НЕТ 949
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Круто Пан Президент!!! Уважуха!!! Приятно блин!!!!
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Бригада №2... А закон про мову для голови держави не писаний? В.о. ні за що не відповідає і не має права підпису... В канцелярії ОП мабуть цього не знають)))
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Ворьё последние конхвэты на ботов тратит, эффективности от этого ноль, но приходится, ведь конфискация уже не за горами. Лучше бы эти деньги в своё время не-до-украли, тогда не пришлось бы Володе оставлять любимую сцену и гнать их поганой метлой. Так что норм кризис-менеджер, тявкайте в комментах дальше.
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Такими действиями и наведём порядок. Большой + к партии Слуга Народа.!!!!!!!!!!!!!!!! Порохоботы - труситесь в ярости
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зеленобот ,порядка пока не вижу одни обецянки,да показуха
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Все, порішали", - Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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