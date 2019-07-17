 СБУ і ДБР тиснуть на Державний експертний центр МОЗ, - Супрун

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Супрун заявила на брифінгу в Києві.
"Установа мала 10 років нове приміщення, але вона не могла туди переїхати, бо завжди були проблема з тим, що не могли підключити електрику, або не могли підключити воду і інші справи. І 10 років ДЕЦ залишався на оренді. Коли прийшла Тетяна, вона вирішила вже прийти в новий будинок і не оплачувати оренду в тому будинку і за це її зараз переслідують. Коли вона зірвала контракт з орендодавцем, він пішов до суду і її зобов'язали заплатити півтора мільйона штрафу", - розповіла Супрун.
Зараз Тетяну Думенко підозрюють у службовій недбалості. Справу розслідує Державне бюро розслідувань. За словами Думенко, справу проти неї відкрили через те, що вона програла суд і Державний експертний центр МОЗ був зобов'язаний сплатити штраф.
"У нас був чинний договір, ми уклали на весь 2017 рік, але орендодавець, підвищивши ціну в грудні вдвічі і з великою передоплатою поставив нас перед вибором: залишитися і не отримати підтвердження, тому що договір був розірваний, або виїжджати з цих приміщень, вчасно інформуючи орендодавця. Було кілька господарських судів, які нами виграні, тому що ми заплатили за час фактичного перебування. Орендодавець претендував на стягнення всієї суми укладеного договору. Після апеляції і касації - суди стали на бік орендодавця. З центру ми не платили їм нічого. Рішенням виконавчої служби було виконано рішення суду. Мені інкримінується службова недбалість у вигляді сплати судового збору та виконавчого збору за процес, програний центром", - розповіла Думенко, додавши, що її і працівників центру допитували у справі понад 100 раз.
Супрун вважає, що це переслідування, пов'язане з діяльністю Думенко.
"За останні три роки Тетяна Думенко ввела спрощену процедуру реєстрації препаратів, які вже зареєстровані в країнах Європи, США, Канаді та Ізраїлі. І понад 109 лікарських засобів вже були зареєстровані за спрощеною процедурою. Вже не наживаються корупційними схемами на реєстрації тих ліків. Також створила реєстр клінічних досліджень, щоб люди зрозуміли, де вони можуть отримувати інноваційні ліки та від того процесу вже відокремила будь-які корупційні схеми", - розповіла Супрун.
Пытался устроиться "младшим черпальщиком" к глав аптекарю Зурабову (по-совместительству бывшему послу РФ в Украине), но не взяли, много проливает.
Корудуба прими, а то несет.
Когда в РФ до пенсионного возраста половина мужчин не доживает?
Потратьте деньги на Боярку, ведь с вероятностью 50% Вы до пенсии все равно не доживете, так что Вам терять?
Источник: https://censor.net.ua/n3137969
Не подмазывала, значит.
Сама не брала и другим не давала.
За такое не только электричество и воду отключат.
Вот такая у нас Армия, поэтому пусть Зеленский и Хомчак сами пи#дуют и воюют за свои бабки
"Щодо порядку прийняття на військову службу за контрактом Громадянин, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом:
1. Прибуває до військового комісаріату за місцем обліку (реєстрації) для співбесіди та підбору посади (в/ч), або до в/ч для отримання письмової згоди (у разі необхідності); Для жінок обов'язкова письмова згода командира військової частини.
2. Надає до військкомату першочергово такі документи: заява громадянина щодо вступу на в/службу за контрактом;
копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; довідку з МВС України про відсутність судимості або її погашення; військовий квиток (для військовозобов'язаних).
3. Проходить в ОВК (РВК) психологічне тестування.
4. Прибуває за направленням військового комісара для проходження військово- лікарської комісії (отримує довідку ВЛК, щодо придатності до проходження в/сл на відповідній посаді);
надає сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду; довідки про: відсутність перебування на обліку у психоневрологічному, шкірвенерологічному та тубдиспансері; про відсутність вагітності (для жінок); визначення групи крові та резус-фактора;
результати аналізів на ВІЛ, сифіліс, гепатитів «В» та «С»; картку медичного огляду.
5. Очікує виклик з військкомату для убуття до НЦ, готує решту документів, які можуть додаватись для оформлення особової справи після укладання контракту: автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;
довідку про трудову діяльність;
копію документів про освічу;
довідку про склад сім'ї та місце реєстрації або фактичного проживання: службову характеристику (з місця роботи або навчання); письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності); дві фотокартки розміром 9×12 см."
Мобілізованим сертифікати не потрібні.
ова?
Уляна мабудь єдина з усього кодла при Порошенку, яка заслуговує і довіру і пошану.
Эта история о том, как под прикрытием выплат на проведение подготовки и повышения квалификации медперсонала была создана схема на 20 млн гривен, которые расхитил муж Супрун Марко через ГО «ЗАХИСТ ПАТРІОТІВ», которую он возглавляет с июля 2016 года.http://abzac.in.ua/vorovka-s-amerikanskim-pasportom/
Известный журналист-расследователь, ведущий программы «Гроши» на 1+1 Александр Дубинский и его супруга оказался собственником 10 квартир, 8 машин и 6 земельных участков. Причем куплено все это добро было за последние два года.
Всі свої гроші з декларації вона мала ще до приїзду в Україну. Брехати не гарно.
https://skelet-info.org/byudzhet-minzdrava-2017-lobbizm-i-shantazh-vmesto-zaboty-o-pacientax/
__________________________
Тестирование зарубежных лекарств на украинцах. Через 2 недели после назначения Ульяна Супрун издала приказ № 835 «О проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и утверждении существенных поправок», согласно которому на украинцах будут тестировать лекарства зарубежного производства от рака, шизофрении, ревматоидного артрита, легочных болезней и пневмонии.
Новые препараты разработаны в США, Франции, Швейцарии. Испытывать лекарства будут не только на взрослых, но и на детях.
Таким образом украинцы становятся подопытными кроликами, так как о тестировании их не предупреждают. По тому же закону, например, на Западе, людям, которые принимают не опробованные препараты, платят деньги. В среднем, по 1000 долларов. Однако в нашей стране об этом речи не идет. Скорее всего, люди будут благодарить зарубежные фармкомпании за предоставление экспериментальных таблеток, потому что они бесплатны. Также приказ не предусматривает страховку от негативных последствий участия в клинических испытаниях и компенсацию при осложнениях и ухудшении состояния здоровья.
Но не все так просто. Директора клиник, которые разрешили у себя эксперименты с новыми лекарствами, получают от фармкомпаний от 10 до 50 тыс. долларов. Откаты они понесут американской волонтерке, которая заварила эту схему.
Закон о донорской трансплантации. На брифинге по поводу своего назначения Супрун рассказала трогательную историю о том, что ее хороший друг в Америке уже 16 лет ждет трансплантации. Она также уверила всех, что в рамках государственной политики будет лоббировать закон о донорской трансплантации в Украине. Для этого у нее уже подготовлена почва. В апреле ВР в первом чтении приняла законопроект №2386а-1, разрешающий трансплантацию органов от умерших людей, если при жизни они дали на это согласие. Авторами являются народные депутаты Ольга Богомолец и Оксана Корчинская.
Суть законопроекта Супрун в презумпции согласия: если гражданин при жизни не написал заявление о запрете на взятия органов и/или других анатомических материалов, то считается, что такое согласие он предоставил «по умолчанию». Коротко говоря, после смерти тело любого украинца может пойти на органы нуждающимся. Естественно, такой закон принимается не в пользу больных сограждан, которым подобные операции просто не по карману, а ради обеспечения биологическим материалом пациентов зарубежных трансплантологических клиник.
С администрацией президента Порошенко документ уже согласован, а представители Минздрава начали работу по созданию координационного центра трансплантологии. И самое вопиющее: Кабмин готов увеличить средства на отправку пациентов для пересадки органов за границу.
https://skelet-info.org/ulyana-suprun-kak-amerikanskij-ministr-volonter-dobivaet-ukrainskuyu-medicinu/