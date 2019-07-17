 СБУ і ДБР тиснуть на Державний експертний центр МОЗ, - Супрун

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Супрун заявила на брифінгу в Києві.

"Установа мала 10 років нове приміщення, але вона не могла туди переїхати, бо завжди були проблема з тим, що не могли підключити електрику, або не могли підключити воду і інші справи. І 10 років ДЕЦ залишався на оренді. Коли прийшла Тетяна, вона вирішила вже прийти в новий будинок і не оплачувати оренду в тому будинку і за це її зараз переслідують. Коли вона зірвала контракт з орендодавцем, він пішов до суду і її зобов'язали заплатити півтора мільйона штрафу", - розповіла Супрун.

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Зараз Тетяну Думенко підозрюють у службовій недбалості. Справу розслідує Державне бюро розслідувань. За словами Думенко, справу проти неї відкрили через те, що вона програла суд і Державний експертний центр МОЗ був зобов'язаний сплатити штраф.

"У нас був чинний договір, ми уклали на весь 2017 рік, але орендодавець, підвищивши ціну в грудні вдвічі і з великою передоплатою поставив нас перед вибором: залишитися і не отримати підтвердження, тому що договір був розірваний, або виїжджати з цих приміщень, вчасно інформуючи орендодавця. Було кілька господарських судів, які нами виграні, тому що ми заплатили за час фактичного перебування. Орендодавець претендував на стягнення всієї суми укладеного договору. Після апеляції і касації - суди стали на бік орендодавця. З центру ми не платили їм нічого. Рішенням виконавчої служби було виконано рішення суду. Мені інкримінується службова недбалість у вигляді сплати судового збору та виконавчого збору за процес, програний центром", - розповіла Думенко, додавши, що її і працівників центру допитували у справі понад 100 раз.

Супрун вважає, що це переслідування, пов'язане з діяльністю Думенко.

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"За останні три роки Тетяна Думенко ввела спрощену процедуру реєстрації препаратів, які вже зареєстровані в країнах Європи, США, Канаді та Ізраїлі. І понад 109 лікарських засобів вже були зареєстровані за спрощеною процедурою. Вже не наживаються корупційними схемами на реєстрації тих ліків. Також створила реєстр клінічних досліджень, щоб люди зрозуміли, де вони можуть отримувати інноваційні ліки та від того процесу вже відокремила будь-які корупційні схеми", - розповіла Супрун.