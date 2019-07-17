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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (898) СБУ (4509) Супрун Уляна (477) ДБР (367)

 СБУ і ДБР тиснуть на Державний експертний центр МОЗ, - Супрун

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Служба безпеки і Держбюро розслідувань тиснуть на Державний експертний центр (ДЕЦ) Міністерства охорони здоров'я України та його керівника Тетяну Думенко.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Супрун заявила на брифінгу в Києві.

"Установа мала 10 років нове приміщення, але вона не могла туди переїхати, бо завжди були проблема з тим, що не могли підключити електрику, або не могли підключити воду і інші справи. І 10 років ДЕЦ залишався на оренді. Коли прийшла Тетяна, вона вирішила вже прийти в новий будинок і не оплачувати оренду в тому будинку і за це її зараз переслідують. Коли вона зірвала контракт з орендодавцем, він пішов до суду і її зобов'язали заплатити півтора мільйона штрафу", - розповіла Супрун.

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Зараз Тетяну Думенко підозрюють у службовій недбалості. Справу розслідує Державне бюро розслідувань. За словами Думенко, справу проти неї відкрили через те, що вона програла суд і Державний експертний центр МОЗ був зобов'язаний сплатити штраф.

"У нас був чинний договір, ми уклали на весь 2017 рік, але орендодавець, підвищивши ціну в грудні вдвічі і з великою передоплатою поставив нас перед вибором: залишитися і не отримати підтвердження, тому що договір був розірваний, або виїжджати з цих приміщень, вчасно інформуючи орендодавця. Було кілька господарських судів, які нами виграні, тому що ми заплатили за час фактичного перебування. Орендодавець претендував на стягнення всієї суми укладеного договору. Після апеляції і касації - суди стали на бік орендодавця. З центру ми не платили їм нічого. Рішенням виконавчої служби було виконано рішення суду. Мені інкримінується службова недбалість у вигляді сплати судового збору та виконавчого збору за процес, програний центром", - розповіла Думенко, додавши, що її і працівників центру допитували у справі понад 100 раз.

Супрун вважає, що це переслідування, пов'язане з діяльністю Думенко.

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"За останні три роки Тетяна Думенко ввела спрощену процедуру реєстрації препаратів, які вже зареєстровані в країнах Європи, США, Канаді та Ізраїлі. І понад 109 лікарських засобів вже були зареєстровані за спрощеною процедурою. Вже не наживаються корупційними схемами на реєстрації тих ліків. Також створила реєстр клінічних досліджень, щоб люди зрозуміли, де вони можуть отримувати інноваційні ліки та від того процесу вже відокремила будь-які корупційні схеми", - розповіла Супрун.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137969
 
 
 Топ коментарі
 
а ты наверное с аптечной мафии, которую лишили хорошего бабла, да?
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""За последние три года Татьяна Доменко ввела упрощенную процедуру регистрации препаратов, которые уже зарегистрированы в странах Европы, США, Канаде и Израиле. И более 109 лекарственных средств уже были зарегистрированы по упрощенной процедуре. Уже не наживались коррупционными схемами на регистрации тех лекарств."
Источник: https://censor.net.ua/n3137969

Не подмазывала, значит.
Сама не брала и другим не давала.
За такое не только электричество и воду отключат.
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Супрун - ты преступница, причем упоротая
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а ты наверное с аптечной мафии, которую лишили хорошего бабла, да?
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Он с Лахты.
Пытался устроиться "младшим черпальщиком" к глав аптекарю Зурабову (по-совместительству бывшему послу РФ в Украине), но не взяли, много проливает.
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Ну если порохосрань впрягается за супруншу то это просто лишнее подтверждение что она мразь и преступница
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Лопухом растерся?
Корудуба прими, а то несет.
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Зачем вам современные лекарственные препараты?
Когда в РФ до пенсионного возраста половина мужчин не доживает?
Потратьте деньги на Боярку, ведь с вероятностью 50% Вы до пенсии все равно не доживете, так что Вам терять?
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В смысле давят? Если там ничего нет, то зачем им бояться?
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Вам непонятно что значит "давить" ? Это когда продажные прокуроры заводят уголовное дело независимо от того что вы делали или не делали, пользуясь тем, что законы противоречат друг другу.
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Непонятно. Такие дела могут мешать работать, но не угрожают тем, на кого они заведены,если тот человек не делал ничего противоправного. Тогда пусть Супрун пишет не "давят", а просто мешают. А если законы противоречат друг другу, то об этом нужно думать перед выборами,чтобы избирать таких депутатов, которые будут писать нормальные законы. Чего же депутаты, которые 5 лет сидели у власти и с которыми работала Супрун не поправили эти противоречивые законы? Им 5 лет не хватило?
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""За последние три года Татьяна Доменко ввела упрощенную процедуру регистрации препаратов, которые уже зарегистрированы в странах Европы, США, Канаде и Израиле. И более 109 лекарственных средств уже были зарегистрированы по упрощенной процедуре. Уже не наживались коррупционными схемами на регистрации тех лекарств."
Источник: https://censor.net.ua/n3137969

Не подмазывала, значит.
Сама не брала и другим не давала.
За такое не только электричество и воду отключат.
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Ну мы ведь ВСЕ понимает, что Супрун ,Танюха Черновол ,Парубий это ребята которые по чесноку должны лечиться а не лечить ...
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ти пациент псих лекарні, відразу відно. киш, пернатий за перебрик
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За получение сертификата от нарколога и психитра для прохождения воинской службы в зоне ОСС в Днепровском р-не Киева Министерство оборони, ссылаясь на Минздрав, требуют от кандидатов деньги. Вы не сможете пойти на воинскую службу по контракту, если не уплатите по 250 грн. за справки что вы не дебил и не наркоман.
Вот такая у нас Армия, поэтому пусть Зеленский и Хомчак сами пи#дуют и воюют за свои бабки
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Гониш,чувак ? Сертифікати ЗАВЖДИ були платними.Нарколог-від 250,психіатр-від 200.

"Щодо порядку прийняття на військову службу за контрактом Громадянин, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом:
1. Прибуває до військового комісаріату за місцем обліку (реєстрації) для співбесіди та підбору посади (в/ч), або до в/ч для отримання письмової згоди (у разі необхідності); Для жінок обов'язкова письмова згода командира військової частини.
2. Надає до військкомату першочергово такі документи: заява громадянина щодо вступу на в/службу за контрактом;
копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; довідку з МВС України про відсутність судимості або її погашення; військовий квиток (для військовозобов'язаних).
3. Проходить в ОВК (РВК) психологічне тестування.
4. Прибуває за направленням військового комісара для проходження військово- лікарської комісії (отримує довідку ВЛК, щодо придатності до проходження в/сл на відповідній посаді);
надає сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду; довідки про: відсутність перебування на обліку у психоневрологічному, шкірвенерологічному та тубдиспансері; про відсутність вагітності (для жінок); визначення групи крові та резус-фактора;
результати аналізів на ВІЛ, сифіліс, гепатитів «В» та «С»; картку медичного огляду.
5. Очікує виклик з військкомату для убуття до НЦ, готує решту документів, які можуть додаватись для оформлення особової справи після укладання контракту: автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;
довідку про трудову діяльність;
копію документів про освічу;
довідку про склад сім'ї та місце реєстрації або фактичного проживання: службову характеристику (з місця роботи або навчання); письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності); дві фотокартки розміром 9×12 см."
Мобілізованим сертифікати не потрібні.
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Дебелко, це звичайна корупція. За сертифікати нарколога та псіхіатра ніколи грошейтне платили. Хай ЗЕ рзоом з Хомчаком самі воюють, в них грошей вистачає
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Браткі, гэта ж Ваша здароў'е. Пара дапамагчы Супрун публічнымі акцыямі. Па-мойму, рэваншысты хочуць сабе вырнуць грашовыя аптэчныя патокі.
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Сколько боли в этих глазах! Лицо такое жалостливое-жалостливое... Как Уляна устала... Ей бы к морю или на худой конец - к океану)) да отдохнуть от всех давящих на нее. Привести себя в порядок, а то такое ощущение, что она - не и.о. министра здравоохранения, а стерднестатистическая старушка с лавочки у соседнего подъезда. Без обид).
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Она не презедент, она не может себе позволить море.
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у неї в Америці відкладено майже 4 млн.дол.Вона може собі дозволити все,що побажає.Але вона приїхала в Україну боротися з медмафією.
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Это потому что она работает, а не берет откаты от фарммафии, делая на эти деньги бесконечные подтяжки, липосакции и не постит селфачки в инсту с лучших курортов мира.
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Погуглите! Вы увидите не только фото этой пары, которая смахивает на байкерскую парочку из Детройта (в молодые годы, конечно). Оттуда и привычкак с распущенными и немытыми волосами ходить в министерство)) Информации о данных личностях предостаточно! Уехать из Америки в Украину во время страшных событий... Я им не верю. Особенно Уляне.
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з декларації Супрун за 2015 рік---кандидата на посаду-----Внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ3873634Валюта:USD====ІншеПенсійний рахунок459536Валюта:USD----ну давайте,скажіть,що приїхала красти---ви ж ********** це.Освіта=======Навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в Університеті Вейна, США (1981-1985).Навчання на лікаря (Doctor of Medicine)[15]в Університет штату Мічиган, Коледж медицини людини[en], США (1985-1989)Проміжна річна програма резидентури, лікарня Оаквуд, США (1989-1990)Лікар-резидент з радіологічної діагностики, лікарня Синай в Детройті[en], США (1990-1994)[16].Аспірантура з мамографії та томографічної радіології, лікарня Генрі Форда, США (1994-1995)[17].-----а тепер скажіть,що вона санітарка.------Звісно,ви їй не вірите,бо не знаєте,що таке любов до рідної землі.Вам,мабудь миліше дешева ковбаса і що там ще? Московська м
ова?
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не сомневаюсь в её любви до "рідної землі"....ЕЩЁ БЫ УКРАИНЦЕВ ЛЮБИЛА, было бы не плохо...
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Дійсно, згадав попередню мін-стершу Богатирьову, зрівння як України з Монако.
Уляна мабудь єдина з усього кодла при Порошенку, яка заслуговує і довіру і пошану.
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При чём тут "давят"? Если разрывает договор, то надо это делать юридически грамотно, а так нанесла государству убытки на 1,5 млн грн. Финансы - это не игра в "Монополию", за них ответственность несут вплоть до уголовной.
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...история о том, как «самый честный и.о.» Супрун разворовывает со своими подельниками бюджетные средства под видом «реформ».
Эта история о том, как под прикрытием выплат на проведение подготовки и повышения квалификации медперсонала была создана схема на 20 млн гривен, которые расхитил муж Супрун Марко через ГО «ЗАХИСТ ПАТРІОТІВ», которую он возглавляет с июля 2016 года.http://abzac.in.ua/vorovka-s-amerikanskim-pasportom/
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На сегодняшний день Александр Дубинский долларовый миллионер, любитель авто коих у него не менее пяти Мерседесов и одного Порше. В 2018 году он ездил на новенькой модели Мерседеса. Оппоненты намекают на доходы Александра, которые нельзя отнести к легальным. Так как при зарплате в 3000 долларов на телеканале «1+1» заработать миллион долларов никак не получится. Несмотря на то, что Александр в передачах разоблачает нынешнюю власть, а также ежедневно, как блоггер выпускает на YouTube скандальные видео,- надо признать, что заработал он такие большие деньги в период власти Петра Порошенко. Супруги Дубинские в 2014-2015 годах приобрели 7 квартир! Но на этом не остановились и сей час у них 8 квартир. Квартиры семья сдает в аренду, так что, есть на что жить. При этом в декларации не указывают источник дохода со сдачи квартир в аренду.
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Уляна Супрун мільйонер. Це можна побачити в її декларації, ось тільки гроші все лежать в американському банку. Важливо додати, що з'явилися вони там зовсім недавно. http://prntscr.com/og909s -скрин декларации. Сама декларация: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b420f58e-ffd5-4925-a132-97a2d731257c
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А де мають лежати гроші людини, яка все життя прожила в США? І звідки ви взяли, що вони з'явилися недавно?
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Читайте декларації - перед вступом на посаду у 2015-му в неї було 3 873 634 + 459 536 дол., у 2018-му - 3 652 164 + 555 663 дол. (вибрав найбільші позиції). В чому ви бачите проблему?
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Осенью 2013 года вместе с мужем Марко Супруном решили переехать на Украину. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0 У Супрун проблем нету. Проблемы создает ОНА своими действиями. Её место - в Детройте. Пусть едет туда, к своим миллионам, которые нормальный человек за всю свою жизнь не соберет. И это еще то, что она написала в декларации - брехня. Денег у нее по всей видимости гооооораздо больше)). Я больше о ней говорить не хочу. Она мне и даром не нать. Она мне неинтересна.
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З'їзджаєте з теми
Всі свої гроші з декларації вона мала ще до приїзду в Україну. Брехати не гарно.
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І чомусь вас не цікавить, за які гроші лайномет Дубинський скуповує майно?
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В данной теме речь идет об Уляне). Но по большому счету эти два "политика" друг от друга мало чем отличаются)
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А чого ж ви не подивилися її декларацію за 2015 рік,коли вона була ще кандидатом на посаду?--Внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ3817288Валюта:USD-----ці внески робляться все життя.І якби вони з'явилися недавно,нею б вже зацікавилася податкова Америки.----Пенсійний рахунок471332Валюта:USD.--про пенсійний рахунок--це також гроші,які накопичуються все життя.-----Жіночко,ну не можна бути такою підлою. Бо оцього----''Важливо додати, що з'явилися вони там зовсім недавно''----ви з декларації побачити не могли.А мали надію,що вам повірять без перевірки.Я баба вредна і таким дамочкам як ви на слово не вірю.Не добре так поводитися.
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с такими "женщинами", как вы, наша страна даааалеко пойдет)) Вы родственница супрун, по-видимому, к тому же еще и вредная такая же, как и она). А чтобы не быть вредной, советую лечиться и дальше у вашей любимой супрун)). Вы - лечитесь у нее. а она бабло в Америку выводит вам на радость))) удачи!
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Жіночко,ви дурна?Вони в Америці мають заощадження такі,що для них 20 млн грн---це те саме,що для вас 20тис грн.--З декларації Супрун за 2015 рік------Кошти, розміщені на банківських рахунках13071Валюта:USD-----Кошти, розміщені на банківських рахунках42376Валюта:USD----Внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ3873634Валюта:USD----Пенсійний рахунок459536Валюта:USD-----от би вам такі гроші,хоча б і в гривнях.
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Женщина! Вы полная идиотка?)) И радуйтесь! Идите ка вы со своей супрун подальше)
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Не подобається,коли вам кажуть правду в очі? Раділи,що обливали лайном жінку,до якої вам ніколи не дорости? Оце точно про вас------Увидевши Слона, ну на него метаться, И лаять, и визжать, и рваться, Ну, так и лезет в драку с ним. "Соседка, перестань срамиться, - Ей шавка говорит, - тебе ль с Слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед И лаю твоего совсем не примечает". - "Эх, эх! - ей Моська отвечает, - Вот то-то мне и духу придает, Что я, совсем без драки, Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!".Ми підемо подалі,а вам залиши вашу злість.
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Человек, перешедший дорогу фарм мафии всегда получает уголовные дела за тысячи высосанных продажными прокурорами и судьями из куя своих спонсоров, якобы нарушений. И всегда найдется "борец за правду", который будет петь в униссон с мафией, клеймя такого человека за то, что тот перешел дорогу в неположенном месте.
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цікаво , як вони давлять? викликають на допити? головне щоб в робочій час. робить своє Ульяно, дякую
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Всю цю вертикаль від верху до самого низу ,яка орудує на фармакологічних потоках необхідно детально проаудитувати,бо такого як сьогодні бардаку як в цій сфері,ще не було.Але як цього можна очікувати,коли "команда=шайка" цього "міністерства" на чолі з безграмотною Супрун навіть не тямить нічого професійно.
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последнее время во всех министерствах такая эпидемия) И чем дальше, тем хуже. Достаточно 3-х классов образования и ты уже "политик"). Есть и такие, что из самого задрипаного села сбежали, бросив стадо коров, которое пасли еще вчера, а уже сегодня - они депутаты. А там, гладишь, и министром можно стать... Или еще чем повыше))
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Не подобається,коли вам кажуть правду в очі? Раділи,що обливали лайном жінку,до якої вам ніколи не дорости? Оце точно про вас------Увидевши Слона, ну на него метаться, И лаять, и визжать, и рваться, Ну, так и лезет в драку с ним. "Соседка, перестань срамиться, - Ей шавка говорит, - тебе ль с Слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед И лаю твоего совсем не примечает". - "Эх, эх! - ей Моська отвечает, - Вот то-то мне и духу придает, Что я, совсем без драки, Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!".Ми підемо подалі,а вам залиши вашу злість.
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Эй, Моська! Или Слон, хрен тебя знает)) СМОТРИ: И это только часть того, что ты защищаешь!
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Тестирование зарубежных лекарств на украинцах. Через 2 недели после назначения Ульяна Супрун издала приказ № 835 «О проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и утверждении существенных поправок», согласно которому на украинцах будут тестировать лекарства зарубежного производства от рака, шизофрении, ревматоидного артрита, легочных болезней и пневмонии.
СБУ і ДБР тиснуть на Державний експертний центр МОЗ, - Супрун - Цензор.НЕТ 3193
Новые препараты разработаны в США, Франции, Швейцарии. Испытывать лекарства будут не только на взрослых, но и на детях.
Таким образом украинцы становятся подопытными кроликами, так как о тестировании их не предупреждают. По тому же закону, например, на Западе, людям, которые принимают не опробованные препараты, платят деньги. В среднем, по 1000 долларов. Однако в нашей стране об этом речи не идет. Скорее всего, люди будут благодарить зарубежные фармкомпании за предоставление экспериментальных таблеток, потому что они бесплатны. Также приказ не предусматривает страховку от негативных последствий участия в клинических испытаниях и компенсацию при осложнениях и ухудшении состояния здоровья.
Но не все так просто. Директора клиник, которые разрешили у себя эксперименты с новыми лекарствами, получают от фармкомпаний от 10 до 50 тыс. долларов. Откаты они понесут американской волонтерке, которая заварила эту схему.


Закон о донорской трансплантации. На брифинге по поводу своего назначения Супрун рассказала трогательную историю о том, что ее хороший друг в Америке уже 16 лет ждет трансплантации. Она также уверила всех, что в рамках государственной политики будет лоббировать закон о донорской трансплантации в Украине. Для этого у нее уже подготовлена почва. В апреле ВР в первом чтении приняла законопроект №2386а-1, разрешающий трансплантацию органов от умерших людей, если при жизни они дали на это согласие. Авторами являются народные депутаты Ольга Богомолец и Оксана Корчинская.
Суть законопроекта Супрун в презумпции согласия: если гражданин при жизни не написал заявление о запрете на взятия органов и/или других анатомических материалов, то считается, что такое согласие он предоставил «по умолчанию». Коротко говоря, после смерти тело любого украинца может пойти на органы нуждающимся. Естественно, такой закон принимается не в пользу больных сограждан, которым подобные операции просто не по карману, а ради обеспечения биологическим материалом пациентов зарубежных трансплантологических клиник.
С администрацией президента Порошенко документ уже согласован, а представители Минздрава начали работу по созданию координационного центра трансплантологии. И самое вопиющее: Кабмин готов увеличить средства на отправку пациентов для пересадки органов за границу.
https://skelet-info.org/ulyana-suprun-kak-amerikanskij-ministr-volonter-dobivaet-ukrainskuyu-medicinu/

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Тобто влада,так хотела,щоб экспертный центр "заработал",що не подключала свет и воду?!Молодцы,нечего сказать. СБУ і ДБР тиснуть на Державний експертний центр МОЗ, - Супрун - Цензор.НЕТ 4245
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСБУ і ДБР тиснуть на Державний експертний центр МОЗ, - Супрун
 
 
 
 
 
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