EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 За кордоном
  3408  72
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1132) арешт (989) моряки (653) полон (624) Росія (18910) полонені (403)

 Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків

Лефортовський суд Москви продовжив арешт на три місяці представнику СБУ Андрію Драчу та п'ятьом морякам - Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В'ячеславу Зінченку, Сергію Попову. Це - перша група моряків, сьогодні протягом дня буде розглянуто продовження арешту всім 24-м.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Таким чином, суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії. Засідання проводили в закритому режимі. До суду приїхали родичі військовополонених. Моряки не відповідали на запитання судді, які не стосувалися їхніх імені, дати народження та звання. Захисники українців наполягали на тому, що вони є військовополоненими, а також заявили, що долучать до матеріалів рішення Міжнародного трибуналу з вимогою негайно відпустити українських моряків та судна.

Перед початком засідання багато хто припускав, що цього разу морякам можуть змінити запобіжний захід, відпустивши із СІЗО, додає "Бі-бі-сі". Адвокат Ілля Новіков описав атмосферу як "перегріту". "Усі чекають, що щось трапиться, а може, нічого не станеться".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна готова провести обмін утримуваними особами в будь-який момент, - Денісова. ВIДЕО

Уже після оголошення рішення щодо перших шести українців Новіков безпосередньо пов'язав їхню долю з долею російського пропагандиста Кирила Вишинського, який перебуває під вартою в Києві за обвинуваченням у державній зраді.

Новіков припустив, що, якщо суд у Києві змінить запобіжний захід Вишинському, то і доля українських моряків може змінитися під час апеляції на сьогоднішнє рішення Лефортовського суду.

Адвокат додав, що суд міг би не продовжувати термін тримання під вартою морякам хоча б з тієї причини, що слідство закінчено, і аргумент про те, що обвинувачені на свободі можуть впливати на свідків або знищити докази, стає нерелевантним: "Юридично і з точки зору здорового глузду це (завершення слідства у справі. - Ред.) - привід для суду переоцінити ризики".

Також дивіться: "Єдине, про що ми просимо, щоб їх відпустили": рідні українських моряків приїхали на суд до Москви. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137968
 
 
 Топ коментарі
 
За два місяці зеленський не створив жодних проблем москалям.Тільки українцям..
 показати весь коментар
 
Бо Зе теж хуйлу подобається. Зе говорить, що все рівно якою мовою говорить президент України та робить інші речі, що подобаються усім 73%. Зе найкраща людина в Світі, навіть у Всесвіті. Скоро знизяться комунальні тарифи і ми заживемо краще за американців.
 показати весь коментар
 
вы, это.. того... верните детей родителям! Суд в Москве продлил арест группе украинских моряков - Цензор.НЕТ 4018
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А були розмови, що путін хотів зробити для Зе подарунок до виборів і відпустути 15 моряків.😏
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дурак это ты, поверивший Порохосвину, что моряков отпустят.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Один пятак🐖-популист и по совместительству мародёр в очередной раз решил по-пиа́риться на моряках,которых сам же туда и упёк.А лохи,типа тебя,в очередной раз повелись на его болтовню
 показати весь коментар
 
 
"оторых сам же туда и упёк."

кокоцап, от тебя воняет портянками, пойди подмойся, чухня лахтинская
 показати весь коментар
 
 
А разве на мацкве есть суд? Законность? В жизни не бывало
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
нехрен было голосовать за соплю зеленую! ОТЕЦ НАЦИИ ПОРОШЕНКО уже давно бы их освободил
 показати весь коментар
 
Абу, ты не голосовал, мы в курсе, не оправдывайся.
 показати весь коментар
 
 
Люди важнее, чем политические амбиции и предвыборные рейтинги.
 показати весь коментар
 
стёпа, ты плохо изучил методичку зелебота и пропустил ключевые слова - "любой ценой" Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 3227
 показати весь коментар
 
 
Моряков готовы были отпустить при условии участия в следственных действиях. Моряки уже были бы дома. И могли бы использовать адвокатов или отказаться от общения с Московией.
 показати весь коментар
 
"... ну, расскажи, как обгонял, как подрезал..." - как в старом анекдоте? Шо-то матьквой воняет... Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 5650
 показати весь коментар
 
 
Уявляєш, як цей кацап пропонує нелегітимний російський суд!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
да,тот кто их туда отправил,тот и должен их освобождать
 показати весь коментар
 
Атой, хто переховувався у лісочку та той, хто платиа добробатам за взяття Іловайську повинні відповідати перед судом і родичами загиблих і полоненних.
 показати весь коментар
 
 
Слышь ты Сталинист, иди нах*** уже лечись комуняка
 показати весь коментар
 
Нащо воно *****? Він відкрито підтримує на виборах Мертведчука із його "За жиддя".
 показати весь коментар
 
 
Бо Зе теж ***** подобається. Зе говорить, що все рівно якою мовою говорить президент України та робить інші речі, що подобаються усім 73%. Зе найкраща людина в Світі, навіть у Всесвіті. Скоро знизяться комунальні тарифи і ми заживемо краще за американців.
 показати весь коментар
 
 
"Бо Зе теж ***** подобається."

Це ваші фантазії, чи ***** вам про це розповів?
 показати весь коментар
 
 
Які ще варіанти? Фантазії, але не ваші особисто, а того, хто вам методичку писав?
 показати весь коментар
 
 
Нижче відповів. Методички лише у вас, а я сам за себе.
 показати весь коментар
 
У кого у нас? На відміну від тебе - я не топлю за жодного кандидата і не росповсюджую фейки, вигадані чорними піарщиками, як це робиш ти.
 показати весь коментар
 
Шо за неполіткоректність?! Не "За жиддя", а "За слуг народу"Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 2507
 показати весь коментар
 
 
Як може бути підтримка Слуг народу і одночасно антисемітизм? 🙄
 показати весь коментар
 
Може. В соціольоґічній науці це називається "Ефект Вальцмана-Зельцмана".
 показати весь коментар
 
 
вы, это.. того... верните детей родителям! Суд в Москве продлил арест группе украинских моряков - Цензор.НЕТ 4018
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А Петя ж говорил, что их отпустят до выборов, от ********
 показати весь коментар
 
 
Зеленський буде виступати в тих браслетах до пенсії?
 показати весь коментар
 
 
За два місяці зеленський не створив жодних проблем москалям.Тільки українцям..
 показати весь коментар
 
 
Какие он тебе проблемы сделал? Иди работай и зарабатывай! А если не можешь - при чем тут Зеленский?
 показати весь коментар
 
 
У меня есть информация, что на 90% наши моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было, и мне все равно, кто потянет это одеяло, и на кого Путин возложит в связи с избирательными процессами вину или позитив. Я очень хочу, чтобы дома оказались наши герои", - сказал Порошенко.
При этом источник информации Порошенко не указал.
Источник: https://censor.net.ua/v3137452
 показати весь коментар
 
 
Похоже,пёрднул в лужу. Хотя 10% вероятности отрицательного результата подстраховался.
 показати весь коментар
 
 
а шо, сегодня выборы? Блин... предупреждать надо! Суд в Москве продлил арест группе украинских моряков - Цензор.НЕТ 814
 показати весь коментар
 
 
У меня есть информация, что на 90% наши моряки могут быть освобождены... Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 6178 . Только зебилы не видят разницы между - могут быть и - будут . !!
 показати весь коментар
 
 
а зачем путину сейчас подыгрывать зеленскому, сейчас им важен свой же проект "за життя" а не "слуга народа", они уже добились смягчения для "своих", вышинский, беркутовцы, это дает баллы медведчуку, а зеленский наоборот теряет делая первым уступки, в кремле будут выжимать все что можно выжать с каждого заключенного, торги будут продолжатся пока не сформируют новый кабмин и президиум ВР, до осени. Хотя может европейцы там как-то надавят, но маловероятно.
Сейчас помиловать кого-либо и хоть каждый из освобожденных личную благодарность медведчуку выскажет, это сработает в плюс зеленскому, так шо нет, после выборов, весьма вероятно.
 показати весь коментар
 
Кремлядям надо выборов в Украине дождаться,потом оценить расклады,после того,как местное ватное быдло засунет мертвечука с компанией в ВР. Минимизировать риски и максимизировать выгоду,так сказать. А моряки..да что моряки? Заложники подождут на нарах пока.
 показати весь коментар
 
Для Украины пленные моряки в тюрьме выгоднее чем на свободе ,увы но это правда а путин-***** настолько видимо отупел,что уже не понимает даже элементарных вещей..
 показати весь коментар
 
 
тем более, если они даже не стреляли в ответ, а так от них хоть какой то урон оккупантам.....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да ,отвёл их Господь от гибели ,пэтя то расчитывал на их крови у власти подзадержаться..
 показати весь коментар
 
 
Це саме ляпнула Шмакля на дебатах, після чого хйуло зразу заявило, що українська влада признала свою агресію. На кого працюєте, панове, чи як вас там?
 показати весь коментар
 
 
Оце і є один із варіантів відповіді чому Зе подобається *****.
 показати весь коментар
 

Почему оспоть? А может Путин приказал не убивать. А, Путин же Аллах, как говорил Рамзанка Дыров.
 показати весь коментар
 
Я же вам говорил что плачь родственников под судами Мацквы только возбуждает Ху*ла. Лучше бы вы пикетировали Банковую и украинские суды чтобы они не выпускали рашистов из СИЗО на волю а обменивали на ваших пленных.
 показати весь коментар
 
 
Московия смакует тем что им не принадлежит и ещё подкручивает граждан ЕС каким то гражданским конфликтом,между украинскими моряками и частью народа московской Орды. Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 9347
 показати весь коментар
 
І тут вранці 20 липня по всім каналам Г+Г, ТТТТАААДАММММ !!!!!!:
«Царь презідєнт Всєя Бензо и Газоколонки, Газпрома, і проч. і проч Вєлікій ПТНПНХ,
ПАМІЛОВАЛ УКРАІНСКІХ ПРАВАКАТОРОВ !!!!!»

Можете галасавать спакойно....
 показати весь коментар
 
 
чувак, ты так возбудился, что сляпал себе набор букв вместо ника
 показати весь коментар
 
 
Є рішення трибуналу з морського права. Невиконання - санкції. Але для цього треба не трусєлями світить і з електрокара на автовозі блєять, а проявляти активність у зовнішній політиці як це робили барига і його команда.
 показати весь коментар
 
 
Буде сценарiй ,буде i проявляти активність у зовнішній політиці
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Кто снова Свинорылого за язык тянул, что их скоро отпустят?
 показати весь коментар
 
 
Зеленый твоя ошибка когда просил пуйла отпустить детей,ты не сказал- пожалуйста
 показати весь коментар
 
 
Вы думаете это путин удерживает моряков? Да, это так, но не только путин.
Вся свора лидеров так называемой мировой общественности тоже здесь замазана. Достаточно было ввести запрет на заходы в иностранные порты всем расейским судам до освобождения украинских моряков - уже все моряки были бы дома, и судоходство было бы восстановлено.
 показати весь коментар
 
 
как раз седня это написал Антиколорадос....

рили? кто-то захочет терять миллиарды ибо х.з. где Путин захватил моряков, которые тупо сдались со всем бк и лодками. им побоку те моряки. так же и мы - не захотели бы терять бабло ибо где-то в Гвинее Габон захватил непальцев на буйволах Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 9489
 показати весь коментар
 
Может уже все таки перестанете Ху*лу жопу лизать и будете освобождать заложников другими методами а не выплакивая перед Ху*лом на коленях? Или прыгать по граблям десятилетиями интересное занятие?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСуд у Москві продовжив арешт групі українських моряків
 
 
 
 
 
 вгору