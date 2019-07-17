 У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба

Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням Еспресо.TV
"Поки ми не підозрюємо жодного посадовця міноборони у правовому розумінні цього слова. Наразі триває завершення експертиз (технічно-якісного складу бронежилетів й встановлення суми збитків). Також є фігуранти кримінального провадження, які невдовзі будуть опитані. Після цього будуть оголошені підозри", - розповів Труба.
Він додав, що ДБР може лише припускати, що до вчинення злочину можуть бути причетні певні посадові особи Міноборони.
Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.
2. «вистрєлілі с вінтовкі Мосіна, всьо наскрозь !»
"Тільки що Труба (глава ДБР) на камеру заявив наступні речі: претензій по бронежилетах минулих років випуску - немає; весь сир-бор через партії, яка почала надходити на склади з квітня; експертизу по цій партії - не проводили ще; були якісь "слідчі дії" з тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де. Звідси питання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що три з п'яти бронежилетів браковані і завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!"
На думку ветерана АТО Валерія Прозапаса, це пов*язано з намаганням поставити під удар українську армію.
Чинна влада використовує Державне бюро розслідувань для тиску на проукраїнські політичні сили.
Проблема полягає в тому, що Державне бюро розслідувань одразу ж після приходу нової влади почали використовувати як орган проти когось. Власне, проти кого використовувати? Проти Петра Порошенка, проти партії "Європейська солідарність". Навіть якщо ці справи зрештою не дійдуть до якогось логічного завершення, то вони є елементами інформаційних вкидів для того, щоб зменшити рейтинг політичній силі, для того, щоб показати якісь корупційні речі, нібито які є, придумані, висмоктані з пальця. Питання взагалі - чому ДБР? ДБР тому, що зараз у нової влади немає у підпорядкуванні ще цілої низки органів", - розповів Смолій.
Він нагадав, що "як казав Зеленський, у нас буде своя прокуратура скоро".
"Немає в них, наприклад, досконало працюючої Служби безпеки України, де просто знаходиться зараз дилетант, який взагалі не має до цього жодного відношення, пан Баканов. Тобто, маючи під контролем ДБР… А ми добре знаємо, і вже така інформація була про те, що пан Богдан добре знайомий з паном Трубою. І, маючи в підпорядкуванні такого партнера, як ДБР, вони його використовують для того, щоб тиснути на політичних опонентів, тиснути на політиків, тиснути на проукраїнські політичні сили", - додав він.
КАК ЖЕ ТАК?????
ЭТО ЗРАДА!!!!!!!!!!!!!!
Проклятый Порошенко подкупил Трубу!!!!!!!!!!!!!!!
Ведь источник перед тобой.
Причина - "закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн."
Подозрение-
" предполагать, что к совершению преступления могут быть причастны определенные должностные лица Минобороны"
Все в процессе - " Сейчас идет завершение экспертиз (технически качественного состава бронежилетов и установление суммы убытков)."
"есть фигуранты уголовного производства, которые вскоре будут опрошены. После этого будут объявлены подозрения"
А " на данный момент ни единому чиновнику Минобороны не предъявлено подозрение".
Послали амфаша в магазин купить какой то хрени, он и купил, но 100млн дороже, вот теперь и разбираются по чему так дорого, но амфашу предъяву еще не кинули, дабы не быть голословными и кидать ее по адресу. Мож амфаша самого нажухали.
Не Порошенко виноват????
С такими взглядами ты совершенных кристаллов изумруда не вырастишь!
И его шкурка самый желанный трофей, вопрос лишь в том достанется ли она охотникам или он успеет эвакуировать "тело жирное в утесах" в недосягаемую щель.
Сейчас просто у блазня вакуум власти образовался и лолита надеется под мандат нырнуть, но это бесполезно, и блазень прикрыть не сможет, да и будку раскачивать ни кто не запрещает, да и в будке уже не лолита.
Не уж то и изумруды клянчить собралси, как и биткойны? Что, лолита совсем кинул и не платит?
А что же ты трындел на весь весь мир, законник?
О презумции невиновности забыл портновский дружок.
Так к чему этот вбро , что они некачественные?
Ключевое слово "пока".
Пособник портнова хренов...
Хочете служити за контрактом у ЗСУ, у зоні ОСС - платіть гроші.
От така у нас Армія
Ее погубит коррупция
пока пытаются найти некачественные жилеты
и фальсифицируют прослушку
и то и другое получается плохо