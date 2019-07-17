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Все про:Міноборони (2673) Бронежилет (12) Труба (98) ДБР (367)

 У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба

Слідство щодо поставок неякісних бронежилетів у ЗСУ триває і на цей момент жодному чиновнику Міноборони не пред'явлено підозру.

Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням Еспресо.TV

"Поки ми не підозрюємо жодного посадовця міноборони у правовому розумінні цього слова. Наразі триває завершення експертиз (технічно-якісного складу бронежилетів й встановлення суми збитків). Також є фігуранти кримінального провадження, які невдовзі будуть опитані. Після цього будуть оголошені підозри", - розповів Труба.

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Він додав, що ДБР може лише припускати, що до вчинення злочину можуть бути причетні певні посадові особи Міноборони.

Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137966
 
 
 Топ коментарі
 
Та ты ШО?!
А что же ты трындел на весь весь мир, законник?
О презумции невиновности забыл портновский дружок.
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я більше скажу: вони, навіть, посцяти у баночку за нього готові
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Ну ясное дело-виноваты сами бронежелеты ... В деле о некачественных бронежилетах чиновники Минобороны пока не подозреваются, - Труба - Цензор.НЕТ 2733
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не критикуйте протеже Владимира Александровича! Не скрепно это...
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Портнова зовут - Владимир Александрович . ?? В деле о некачественных бронежилетах чиновники Минобороны пока не подозреваются, - Труба - Цензор.НЕТ 9607 .
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хм, а Вы умеете логично мыслить, мой Вам респект У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба - Цензор.НЕТ 9680
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Труба ! Ты не с теми связался- пройдоха Портнов подведёт тебя под монастырь и приснится тебе ТРУБА дело!
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1. бронежИлети.
2. «вистрєлілі с вінтовкі Мосіна, всьо наскрозь !»
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А кто тогда должен подозреваться,пианино из квартала 95?
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в деле рюкзаков для мвд чиновники министерства обороны тоже не подозреваются)))
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я більше скажу: вони, навіть, посцяти у баночку за нього готові
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триперук пришёл вонять. яка радість! голос, собако зелений!
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ДБР вже немає претензій до якості бронежилетів. Режим використовує ДБР для тиску на українські сили З останньої заяви глави Державного бюро розслідувань Романа Труби випливає, що претензій до бронежилетів минулих років випуску немає. Це означає, що глава ДБР 26 червня збрехав про те, що три з п'яти бронежилетів для Збройних сил України браковані.
"Тільки що Труба (глава ДБР) на камеру заявив наступні речі: претензій по бронежилетах минулих років випуску - немає; весь сир-бор через партії, яка почала надходити на склади з квітня; експертизу по цій партії - не проводили ще; були якісь "слідчі дії" з тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де. Звідси питання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що три з п'яти бронежилетів браковані і завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!"
На думку ветерана АТО Валерія Прозапаса, це пов*язано з намаганням поставити під удар українську армію.

Чинна влада використовує Державне бюро розслідувань для тиску на проукраїнські політичні сили.
Проблема полягає в тому, що Державне бюро розслідувань одразу ж після приходу нової влади почали використовувати як орган проти когось. Власне, проти кого використовувати? Проти Петра Порошенка, проти партії "Європейська солідарність". Навіть якщо ці справи зрештою не дійдуть до якогось логічного завершення, то вони є елементами інформаційних вкидів для того, щоб зменшити рейтинг політичній силі, для того, щоб показати якісь корупційні речі, нібито які є, придумані, висмоктані з пальця. Питання взагалі - чому ДБР? ДБР тому, що зараз у нової влади немає у підпорядкуванні ще цілої низки органів", - розповів Смолій.

Він нагадав, що "як казав Зеленський, у нас буде своя прокуратура скоро".

"Немає в них, наприклад, досконало працюючої Служби безпеки України, де просто знаходиться зараз дилетант, який взагалі не має до цього жодного відношення, пан Баканов. Тобто, маючи під контролем ДБР… А ми добре знаємо, і вже така інформація була про те, що пан Богдан добре знайомий з паном Трубою. І, маючи в підпорядкуванні такого партнера, як ДБР, вони його використовують для того, щоб тиснути на політичних опонентів, тиснути на політиків, тиснути на проукраїнські політичні сили", - додав він.
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Труба потікла - кличте сантехніків!
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"В деле о некачественных бронежилетах чиновники Минобороны пока не подозреваются, - Труба"
КАК ЖЕ ТАК?????
ЭТО ЗРАДА!!!!!!!!!!!!!!
Проклятый Порошенко подкупил Трубу!!!!!!!!!!!!!!!
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Шо тебе, соя не ясно, разучился понимать прочитанное?
Ведь источник перед тобой.
Причина - "закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн."

Подозрение-
" предполагать, что к совершению преступления могут быть причастны определенные должностные лица Минобороны"

Все в процессе - " Сейчас идет завершение экспертиз (технически качественного состава бронежилетов и установление суммы убытков)."

"есть фигуранты уголовного производства, которые вскоре будут опрошены. После этого будут объявлены подозрения"

А " на данный момент ни единому чиновнику Минобороны не предъявлено подозрение".

Послали амфаша в магазин купить какой то хрени, он и купил, но 100млн дороже, вот теперь и разбираются по чему так дорого, но амфашу предъяву еще не кинули, дабы не быть голословными и кидать ее по адресу. Мож амфаша самого нажухали. У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба - Цензор.НЕТ 9204
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Как это????
Не Порошенко виноват????
С такими взглядами ты совершенных кристаллов изумруда не вырастишь!
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Лолита, так само собою, виновен, ведь он же на вершине воровской пирамиды.
И его шкурка самый желанный трофей, вопрос лишь в том достанется ли она охотникам или он успеет эвакуировать "тело жирное в утесах" в недосягаемую щель.
Сейчас просто у блазня вакуум власти образовался и лолита надеется под мандат нырнуть, но это бесполезно, и блазень прикрыть не сможет, да и будку раскачивать ни кто не запрещает, да и в будке уже не лолита.

Не уж то и изумруды клянчить собралси, как и биткойны? Что, лолита совсем кинул и не платит? У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба - Цензор.НЕТ 8700
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Если хочешь что-то сказать - пиши по русски. Я твоего сленга подворотни не понимаю.
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Та ты ШО?!
А что же ты трындел на весь весь мир, законник?
О презумции невиновности забыл портновский дружок.
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То есть убытков на 100 миллионов не было?
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хіба з таким чесним лицем людина може бути агентом ФСБ?
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А самое главное - никакие экспертизы не проведены.
Так к чему этот вбро , что они некачественные?
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Ключевое слово "пока". Было бы у Пеци все чисто с этими брониками - петюшки в балаклавах не штурмовали бы ГБР.
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Алекс!!!! ИДИ ТЫ В ЖОПУ УЖЕ!!!!!! Ты совсем дэбил?!?!?!
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в общем, зебилы снова обдрыстались с истериками. Даже до тебя дошло, что вазелин и труба, мягко говоря, нассали зебилам в моСх..
У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба - Цензор.НЕТ 6923
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у вислові "українська труба" з'являється неоднозначність
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Соррі-звучить апокаліптично але ( боюся ) Україні Труба з такими даунами квартальними!
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У этого портновского киздабола дрожал голос и трусились руки даже сильнее, чем у янаева при выступлении ГКЧП.
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Не как у Брежнева на 19 съезде комсомола - сиськи масиськи
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Слабо с Югиком тягаться он бы уже все уши прожужал какую рыбу поймал.
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только вот посадил ли он кого то из этой рыбы?
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Ора - рыбак-спортсмен: поймал-поцеловал-отпустил.
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А скольво визгу было
Пособник портнова хренов...
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За отримання сертифікату від нарколога та психіатра, для служби за контрактом, військомат Дніпровського р-ну м.Києва вимагає гроші.
Хочете служити за контрактом у ЗСУ, у зоні ОСС - платіть гроші.
От така у нас Армія
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как военкомат может вымогать деньги за сертификат от нарколога и психиатра? они их выдают что ли? за службу в армии и ато платить деньги? ты совсем упоротый. в армии сейчас такой недобор, что только свисни, и тебя даже без ног в армию заберут. а большинство частей в зоне оос сидит безвылазно. в оос отправляют, даже если ты не хочешь. скажи честно, что ты курил, чтоб такие сказки сочинять?
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Дебил, позвони в военкомат Днепровского р-на Киева и задай им єтот вопрос или позвони на горячую линию Миоборони. Их ответ разместишь здесь. Я жду, время пошло
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баран, я сам два месяца назад дембельнулся. когда пришел на учет встать в военкомат, там чуть ли не сами деньги предлагали, что б только опять служить пошел
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Видишь, а зельцман такой нищий, что даже на справку денег нет.
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Єту страну погубят не ***** или сепари
Ее погубит коррупция
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Так давно уже со всех кроме танкистов деньги требуют шо бы служить пошёл
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и никто не подозревается
пока пытаются найти некачественные жилеты
и фальсифицируют прослушку
и то и другое получается плохо
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Поки що підозрюється лише Труба в виконанні замовлення Коломойського.
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То есть экспертиза еще не проводилась, или не закончилась а уже выводы что броники не качественные ?
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Прізвище гарно пасує до цього тупуватого чиновника. То заявляє, що міністерство оборони винне, то невинне і виявляється ще і випробування броніків не проводили, а є тільки заява патріота Портнова.
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есть отстрел сам Труба на камеру военным ляпнул 10м с винтовки моссина У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба - Цензор.НЕТ 693 Так с неё и бтр в борт прострелить можно с 10 то метров бз или бзт в помощь
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на підставі чого відкрито справу, якщо експертиза незавершена? що це за маячня?
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О так окажеться, что Пороху предъявить нечего. А вся история со Свинарчуками будет слита в унитаз, типа, вы ж понимаете, это все политическая игра перед выборами. Я то понимаю, а вот 73% нихера не понимают.
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балоболина мля отстрел броников вёлся с 10 м с моссинки тип патрона не указан У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба - Цензор.НЕТ 4416 красвачег в следующий раз с 10м с баррета давай мля У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба - Цензор.НЕТ 4416
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...Подозреваются только - некачественные бронежилеты...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба
 
 
 
 
 
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