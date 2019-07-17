 У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба

Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням Еспресо.TV

"Поки ми не підозрюємо жодного посадовця міноборони у правовому розумінні цього слова. Наразі триває завершення експертиз (технічно-якісного складу бронежилетів й встановлення суми збитків). Також є фігуранти кримінального провадження, які невдовзі будуть опитані. Після цього будуть оголошені підозри", - розповів Труба.

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Він додав, що ДБР може лише припускати, що до вчинення злочину можуть бути причетні певні посадові особи Міноборони.

Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.