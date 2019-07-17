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 Розслідування катастрофи MH17: представники Нідерландів та Австралії мають зустрітися з РФ вже цього літа

Нідерланди, Австралія та Росія цього літа мають провести чергову зустріч щодо розслідування катастрофи MH17.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на міжнародному симпозіумі під назвою "П'ять років після знищення МН17", який відбувся в Нідерландах, заявив посол Австралії Метью Неухаус.

"Найближчим часом з'явиться більше новин щодо Росії, тому що за кілька днів має відбутися чергова зустріч із Росією", - сказав посол.

Він не розкрив жодних подробиць, лише зазначив, що чергова зустріч має відбутися цього літа.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок аварії загинули 298 осіб.

Представники Нідерландів та Австралії провели в березні першу зустріч із РФ щодо питання відповідальності останньої за катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі.

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 у 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочемо, щоб ті, хто несе відповідальність за вчинення цього злочину, включно з командуванням, були названі, - рідні жертв катастрофи MH17

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137965
 
 
 Топ коментарі
 
В 39 Европа молча сливала...Чехию...Польшу...
При этом они были ооочень обеспокоены происходящим)))
Только когда снаряды стали рватся на улицах их городов...эти проститутки зашевелились...

Ничего вам не напоминает?))
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Украину уже не приглашают. Будут договариваться.
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И что? Будут опять клянчить-"Признайтесь пожалуйста"? Пустые хлопоты.
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нет, скорее всего идут торги о выплате компенсаций семьям погибших, а в замен не признание вины государства россия.
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как только получат первые выплаты это и будет признание
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А кто виноват-то будет? "Впопучленцы" укравшие в кацапии БУК и пульнувшие в самолёт?
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Украину уже не приглашают. Будут договариваться.
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Судя по последним событиям, Украину скоро вообще никуда приглашать не будут... Корпоративы с участием "95 квартала" в Европе, наверное, не популярны.
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когда уже эта тупая европа ума наберется.... с этими уродами нельзя вообще общаться... для них все дураки одни они умные... и когда это вонючий шайтанат признавал свои ошибки или то что они обгадились
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В 39 Европа молча сливала...Чехию...Польшу...
При этом они были ооочень обеспокоены происходящим)))
Только когда снаряды стали рватся на улицах их городов...эти проститутки зашевелились...

Ничего вам не напоминает?))
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Очередной замес не за горами...
Только вот к сожалению он пройдет снова по нашей земле...

Запасайтесь патронами и консервами
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А ты не в Европе живешь? В Европе. Причем в самой бедной и коррумпированной стране Европы. Смешной такой.
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ну и где ты в новости представителя Украины увидел...
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А какой с этого выхлоп?)))
Это из серии если бы вы встретились с шизофреником...
Ему все пох...а вы в шоке)))
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маскалі мозги будуть пудрити--єтонеми..іхтамнет
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А для чого зустрітися ???? В черговий раз послухати чергову байку за той Боінг ?невже вони курви ще не зрозуміли що немає жодного сенсу з кацапами про щось говорити , іх треба тупо трахати у версіі садо мазо .Іншоі мови ці паскуди просто не розуміють
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРозслідування катастрофи MH17: представники Нідерландів та Австралії мають зустрітися з РФ вже цього літа
 
 
 
 
 
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