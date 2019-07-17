 Розслідування катастрофи MH17: представники Нідерландів та Австралії мають зустрітися з РФ вже цього літа

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на міжнародному симпозіумі під назвою "П'ять років після знищення МН17", який відбувся в Нідерландах, заявив посол Австралії Метью Неухаус.
"Найближчим часом з'явиться більше новин щодо Росії, тому що за кілька днів має відбутися чергова зустріч із Росією", - сказав посол.
Він не розкрив жодних подробиць, лише зазначив, що чергова зустріч має відбутися цього літа.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок аварії загинули 298 осіб.
Представники Нідерландів та Австралії провели в березні першу зустріч із РФ щодо питання відповідальності останньої за катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі.
У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 у 2014 році.
При этом они были ооочень обеспокоены происходящим)))
Только когда снаряды стали рватся на улицах их городов...эти проститутки зашевелились...
Ничего вам не напоминает?))
Только вот к сожалению он пройдет снова по нашей земле...
Запасайтесь патронами и консервами
Это из серии если бы вы встретились с шизофреником...
Ему все пох...а вы в шоке)))