 Розслідування катастрофи MH17: представники Нідерландів та Австралії мають зустрітися з РФ вже цього літа

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на міжнародному симпозіумі під назвою "П'ять років після знищення МН17", який відбувся в Нідерландах, заявив посол Австралії Метью Неухаус.

"Найближчим часом з'явиться більше новин щодо Росії, тому що за кілька днів має відбутися чергова зустріч із Росією", - сказав посол.

Він не розкрив жодних подробиць, лише зазначив, що чергова зустріч має відбутися цього літа.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок аварії загинули 298 осіб.

Представники Нідерландів та Австралії провели в березні першу зустріч із РФ щодо питання відповідальності останньої за катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі.

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 у 2014 році.

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