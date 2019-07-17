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 Політика України
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Все про:звільнення (583) Гройсман (3519) ДФС (2269) Олександр Власов (5) Власов Олександр (7)

 Уряд звільнив Власова з посади в.о. глави ДФС, - Гройсман

Кабінет міністрів звільнив Олександра Власова з посади в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС) України.

"Як ви знаєте, щодо ДФС, Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано - сьогодні рішення схвалено", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабміну в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, оскільки Власов був главою ліквідаційної комісії ДФС, тепер ці обов'язки Кабмін поклав на директора одного з департаментів служби.

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Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення. Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і відправить її в Кабмін.

6 липня під час поїздки у Львівську та Закарпатську області Зеленський закликав Власова ухвалити жорсткі рішення щодо очільників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

9 липня Власов написав у фейсбуці, що звільнив цих керівників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137964
 
   
 Топ коментарі
 
І шо?
Він начальник Одеської митниці... Туди і повернувся... В надії, що тихо пересидить.
Люди, не будьте дурнями...
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Никого не уволили. Он был и.о. и сейчас вернулся на свою прежнюю должность - начальника одесской таможни. Развод лохов от гройсмана продолжается. Гросю пора в утиль.
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Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5084 а теперь мудрым и простым наридом Украины командует...

Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2579 Mikhail Golub‏ @golub 2 ч.2 часа назад
Гройсман до премьерства

Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9246
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таких самородков надо не увольнять ,их надо садить
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Никого не уволили. Он был и.о. и сейчас вернулся на свою прежнюю должность - начальника одесской таможни. Развод лохов от гройсмана продолжается. Гросю пора в утиль.
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Бідний несчасний Власов...якже він буде тепер з голоду перебиватись, керуючи тільки однією Одеською митницею, коли привик жити на широку ногу? ...
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С чувством глубокой скорби сообщаем...
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І шо?
Він начальник Одеської митниці... Туди і повернувся... В надії, що тихо пересидить.
Люди, не будьте дурнями...
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Было нала с 4-х объектов, а теперь только доля с одной...
Горе то какое.....
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Грося ещё видать не врубился,что народ Украины уже его самого давно уволил ... Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7828
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Вовка Гройсман просто удивительный персонаж ,пэтю сдал с потрохами ,хотя три года в жопу целовал а в том что он ограбил украинцев до трусов виноват по его словам не сам Грося а Юля ,Юля и никто кроме Юли и оно опять куда-то там балатируется ...ну ни цирк ..
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а теперь мудрым и простым наридом Украины командует...

Mikhail Golub‏ @golub 2 ч.2 часа назад
Гройсман до премьерства

Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9246
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Дорожка зачет. Интересно, у него пульт от телевизора в целофане?
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похоже эта "барышня" сожрала у Гроси весь мозг Уряд звільнив Власова з посади в.о. глави ДФС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6095
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Мне похер кто Власов и куда он вернулся но само действо меня поражает !
Власову предложил написать заявление Зеленский не разобравшись в ситуации при которой Власов не может по закону увольнять немедленно своих подчиненных . Для этого есть законная процедура которая длиться больше месяца! Естественно его подчиненные которые знали об увольнении воспользовались своим правом и ушли в отпуска и на больничные.Они были отстранены от работы Он написал об их увольнении потому что была начата процедура увольнения ,но на это нужно время месяц или два.Если бы он их уволил своим решением то они через суд восстановились бы а он им должен был выплатишь зарплату из собственного кармана! Поэтому он и сказал Зеленскому что действует по принципу збереги закон и закон збережет тебя.Зеленский не захотел слушать ипотребовал чтоб Власов написал заявление.что и случилось. Постоянное пренебрежение к закону ведёт к диктатуре!!! А президент гарант законности а он законов не знает и знать не хочет! С чем Вас всех и поздравляю!!! Смотрите первоисточник: совещание Зеленского
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https://m.youtube.com/watch?v=NKCol2lg994
Ссылка на совещание в Одессе
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Да это то что хотел народ !! Но кто этим должен заниматься? Разве ответственность президента борьба с коррупцией Только одна новость об избрании Зеленского президентом повергла шок весь цивилизованный мир. Стана воюет,а Украине веселье подавай !давай президента из сказки!! Юмора захотелось ! На международной арене вопросы решают без Украины !!! А мы пиаримся , плохих чиновников просим написать заявление ,что сам не смог уволить ? А почему? А это уже использование служебного положения , давление с использованием своего положения !А ты уволь его за что -то конкретное!?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУряд звільнив Власова з посади в.о. глави ДФС, - Гройсман
 
 
 
 
 
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