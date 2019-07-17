 Уряд звільнив Власова з посади в.о. глави ДФС, - Гройсман

"Як ви знаєте, щодо ДФС, Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано - сьогодні рішення схвалено", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабміну в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, оскільки Власов був главою ліквідаційної комісії ДФС, тепер ці обов'язки Кабмін поклав на директора одного з департаментів служби.
Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення. Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і відправить її в Кабмін.
6 липня під час поїздки у Львівську та Закарпатську області Зеленський закликав Власова ухвалити жорсткі рішення щодо очільників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.
9 липня Власов написав у фейсбуці, що звільнив цих керівників.
Він начальник Одеської митниці... Туди і повернувся... В надії, що тихо пересидить.
Люди, не будьте дурнями...
Горе то какое.....
Mikhail Golub @golub 2 ч.2 часа назад
Гройсман до премьерства
Власову предложил написать заявление Зеленский не разобравшись в ситуации при которой Власов не может по закону увольнять немедленно своих подчиненных . Для этого есть законная процедура которая длиться больше месяца! Естественно его подчиненные которые знали об увольнении воспользовались своим правом и ушли в отпуска и на больничные.Они были отстранены от работы Он написал об их увольнении потому что была начата процедура увольнения ,но на это нужно время месяц или два.Если бы он их уволил своим решением то они через суд восстановились бы а он им должен был выплатишь зарплату из собственного кармана! Поэтому он и сказал Зеленскому что действует по принципу збереги закон и закон збережет тебя.Зеленский не захотел слушать ипотребовал чтоб Власов написал заявление.что и случилось. Постоянное пренебрежение к закону ведёт к диктатуре!!! А президент гарант законности а он законов не знает и знать не хочет! С чем Вас всех и поздравляю!!! Смотрите первоисточник: совещание Зеленского
Ссылка на совещание в Одессе