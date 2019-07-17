 Для порятунку економіки потрібно плавно знизити облікову ставку до 4%, – Бахматюк

Занадто висока облікова ставка і висока прибутковість депозитних сертифікатів Нацбанку є вигідними для спекулянтів, а не інвесторів, вважає власник одного з найбільших агрохолдингів Європи групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк, пише УНІАН.
Опитування аналітичного центру Федерації роботодавців показало, що понад 75% респондентів не готові інвестувати в економіку України за існуючих умов, коли облікова ставка Нацбанку складає 17,5%, а інфляція – 9%.
Такий розрив робить неможливим розвиток економіки, заморожує кредитування промислового сектору. Це питання стало темою обговорення під час батлу думок на тему "Промисловці проти НБУ", організованому Федерацією роботодавців України.
На думку українського бізнесмена, порятунком для української економіки може стати поступове зниження облікової ставки з 17,5% до 4%, але для цього треба створити "подушку безпеки" в три мільярди доларів.
"Поки є депозитні сертифікати, вищі від ставки реального кредитування, буде існувати ця система. Коли спекулянт забере гроші з системи, буде обвал національної валюти. Для себе в голові треба скласти рішення: ми готуємо подушку в три мільярди доларів, потім плавно робимо зниження ставки з 17% до 8%, а потім за три роки йдемо до 4%. Даємо надію банкам, системі", – заявив Олег Бахматюк.
Не тільки іноземні, але і українські інвестори за існуючих умов шукають можливості інвестувати в економіки інших країн з більш сприятливими умовами.
"Понад 61% опитаних нами розглядають інші країни з більш низькими відсотковими ставками як альтернативу фінансуванню капіталовкладень в Україні. І багато хто вже сьогодні інвестує в інші країни. Тобто більша частина представників бізнесу готова інвестувати та створювати робочі місця де завгодно, але не в нашій країні, тому що політика НБУ, Міністерства економіки, Міністерства фінансів не сприяє тому, щоб інвестиції приходили в Україну", - сказав Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.
Нагадаємо, що Олег Бахматюк є власником одного з найбільших українських агрохолдингів. Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з найбільших платників податків в Україні, який веде господарську діяльність в 600 населених пунктів 22 областей України і створює близько 27 000 робочих місць реального сектору економіки.
перед очередным кризисом набрал в своем банке кредитов в гривне...купил долларов...через липовые фирмы вывел их за границу...и сиди жди когда экономика Украины обрушиться и можно будет зайти с бабками и купить обесценившиеся активы
взять чужие деньги...купить на них долларов...подождать когда они обесценятся в 3 раза...а потом вернуть
Коломойский в 2014-2015 году вывел из страны около 5 млрд долл...естественно его действия еще сильней ударили по валютному курсу гривны
А как страховаться от государственного безпредела?
Бене дали срок больше года чтобы он докапитализировал свой банк и вернул взятые кредиты...а иначе Нацбанк обязан его ликвидировать
но Беня думал что так как Приватбанк слишком большой, то его ликвидировать побояться...но как видишь прогадал
возможно с юридической стороны национализация может вызывать вопросы...но с практической это был единственный способ спасти вклады населения
Нельзя прийти в суд и заявить: "Я у потерпевшего "НАЦИОНАЛИЗИРОВАЛ" мобильник, деньги и машину". Судья это квалифицирует как разбой и грабеж...
Во всем цивилизованном мире банк не может кредитировать исключительно своего владельца.
я ТАК РОЗУМІЮ ШО ТИ, кацапчику, НЕ Є ,,ПАТРІОТОМ" УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ??? І НЕ ВИЗНАЄШ УКРАЇНСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК????? 😂😅😂
ОТО ТАКІ ГОРЕ ,,ПАТРІОТИ". 😂😅😂
Так что ты - кацап, лахта, мокшанец, слопатыед, чудь гороховая.
Силы у него хватает пиджак в ширинку засовывать.
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2. Во всех странах есть возврат НДС.
давайте до -4% это будет круто)))))))))
29 января 2016 года процентная ставка Банка Японии снижена до отрицательного значения -0,1 %[7]. Осенью 2016 года на очередном собрании совета директоров Банка Японии было принято решение оставить процентную ставку -0,1% без изменений[8].
Вивчай, казковий!
самомнение зебилов безгранично.
осталось чуть чуть до кризиса перепроизводства )))))
вы просто больные
я пишу про отрицательную ставку для развития производства и ратую за это
идиот зебил видит в моем тексте что то свое, наркотическое
вам здоровый смех по умолчанию противопоказан??? тогда вам в рашу. там это норма)))))))))
доходность в 50-70% -- минимум. и самое главное, сейчас уже не просто в поле
с плугом. сейчас используются технологии, которые очень на слабо развивают
остальное производство, включая и пром. производство.
а для этого надо сделать так, чтоб экономика пыхтела вовсю, так что господа олигархи, стартуйте, а мы -- средний бизнес за вами.
а такой вариант, что вы хотите получить дармовых денег, а потом что-то делать -- не катит.
да и лукавит он немного, как раз иностранные инвесторы и идут сюда в реальный сектор -- у них деньги дешевые, у нас дорогие, следовательно и нормы прибыльности у нас намного выше... НО, иностранцы как раз Бахматюку и не дадут, потому что у них голова есть. вот и начинают сразу наши олигархи об Украине переживать чтоб потом от ее имени получить дешевые денюжки.... как то так, сорри, если обидел кого.
А ну быстро разберись! Хотя, главное, чтобы у тебя мозгов хватило...…, если они там есть....