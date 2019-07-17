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 Суспільство
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Все про:Бахматюк (50) Ukrlandfarming (35) Укрлендфармінг (41)

 Для порятунку економіки потрібно плавно знизити облікову ставку до 4%, – Бахматюк

Непродумана політика Нацбанку не дозволяє піднятись українській економіці.

Занадто висока облікова ставка і висока прибутковість депозитних сертифікатів Нацбанку є вигідними для спекулянтів, а не інвесторів, вважає власник одного з найбільших агрохолдингів Європи групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк, пише УНІАН.

Опитування аналітичного центру Федерації роботодавців показало, що понад 75% респондентів не готові інвестувати в економіку України за існуючих умов, коли облікова ставка Нацбанку складає 17,5%, а інфляція – 9%.

Такий розрив робить неможливим розвиток економіки, заморожує кредитування промислового сектору. Це питання стало темою обговорення під час батлу думок на тему "Промисловці проти НБУ", організованому Федерацією роботодавців України.

На думку українського бізнесмена, порятунком для української економіки може стати поступове зниження облікової ставки з 17,5% до 4%, але для цього треба створити "подушку безпеки" в три мільярди доларів.

"Поки є депозитні сертифікати, вищі від ставки реального кредитування, буде існувати ця система. Коли спекулянт забере гроші з системи, буде обвал національної валюти. Для себе в голові треба скласти рішення: ми готуємо подушку в три мільярди доларів, потім плавно робимо зниження ставки з 17% до 8%, а потім за три роки йдемо до 4%. Даємо надію банкам, системі", – заявив Олег Бахматюк.

Не тільки іноземні, але і українські інвестори за існуючих умов шукають можливості інвестувати в економіки інших країн з більш сприятливими умовами.

"Понад 61% опитаних нами розглядають інші країни з більш низькими відсотковими ставками як альтернативу фінансуванню капіталовкладень в Україні. І багато хто вже сьогодні інвестує в інші країни. Тобто більша частина представників бізнесу готова інвестувати та створювати робочі місця де завгодно, але не в нашій країні, тому що політика НБУ, Міністерства економіки, Міністерства фінансів не сприяє тому, щоб інвестиції приходили в Україну", - сказав Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Нагадаємо, що Олег Бахматюк є власником одного з найбільших українських агрохолдингів. Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з найбільших платників податків в Україні, який веде господарську діяльність в 600 населених пунктів 22 областей України і створює близько 27 000 робочих місць реального сектору економіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137960
 
   
 Топ коментарі
 
Якби соя вміла думати, то вона б розуміла, що облікова ставка це ще й відсотки по кредитах! Різницю у відсотках на житло 6% й 30% відчуваєш? Йди вже з богом, горілки немає!
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ну еще бы...им все не дает покоя схема Коломойского

перед очередным кризисом набрал в своем банке кредитов в гривне...купил долларов...через липовые фирмы вывел их за границу...и сиди жди когда экономика Украины обрушиться и можно будет зайти с бабками и купить обесценившиеся активы
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Ну тобі порох - це мусор, для мене Порох - це вогонь і сила. Менше по бомжатникам лазь.
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алігарх про себе й для себе, народ під такі проценти бабло держати не буде, як все почнуть знімати тоді заверещиш по іншому, та й самі банки з такий процентів матимуть дульку
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Якби соя вміла думати, то вона б розуміла, що облікова ставка це ще й відсотки по кредитах! Різницю у відсотках на житло 6% й 30% відчуваєш? Йди вже з богом, горілки немає!
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Мені твої кредити нах не в пали, я за твої квартири думати не збираюсь, в мене хатинка невеличка, чим і вдоволений, і горілки не вживаю, так що похмеляйся сам пойлом своїм, зебіл, можеш коксом занюхати
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один маленький нюанс... выход спекулянтов. все готовы? подушки то пока еще нет
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Як ти вгадуєш де соя, де юлєфан, де свинорус, а де зебіл? проведи тренінг. Я от розумію, що поки інфляція 9% кредитів в банках не буде по 6%. Кажуть, в Німеччині взагалі, треба доплатити, щоб покласти гроші в банк.
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. одні совєтчики та предсказатєлі. банк це не рапрсове поле. посіяв-продав си рець і пофігу майбутнє
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Украинские инвесторы!? Это кто такие? Те кто разграбили и довели до "ручки" страну?
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правильно , у нас банки не двигатель роста экономики ,а паразиты роста экономики
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ну еще бы...им все не дает покоя схема Коломойского

перед очередным кризисом набрал в своем банке кредитов в гривне...купил долларов...через липовые фирмы вывел их за границу...и сиди жди когда экономика Украины обрушиться и можно будет зайти с бабками и купить обесценившиеся активы
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А надо было не страховаться, а "идти ждать когда экономика Украины обрушиться и купят обесценившиеся активы" Приватбанка? Любой страхует свои активы, кто в валюте, кто в акциях, кто в драгметалах, кто в недвижимости.
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так это у нас страхованием называется))
взять чужие деньги...купить на них долларов...подождать когда они обесценятся в 3 раза...а потом вернуть

Коломойский в 2014-2015 году вывел из страны около 5 млрд долл...естественно его действия еще сильней ударили по валютному курсу гривны
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Если рейдерство называть национализацией, то почему нельзя страховаться?
А как страховаться от государственного безпредела?
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какое рейдерство?

Бене дали срок больше года чтобы он докапитализировал свой банк и вернул взятые кредиты...а иначе Нацбанк обязан его ликвидировать

но Беня думал что так как Приватбанк слишком большой, то его ликвидировать побояться...но как видишь прогадал

возможно с юридической стороны национализация может вызывать вопросы...но с практической это был единственный способ спасти вклады населения
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Так у юристов и есть поговорка: "После "но" - все *авно." Несостоятельные правовые доводы иначально, так называемые тобой "требования" вызвали у Бени правомерное желание защитить свое имущество. Потому как твое "требование" - шантаж и вымогательство, рейдерство. И какими бы благими намерениями не прикрывалось нарушение закона, оно международными судами будет истолковано как криминал. А так как в этом криминале виновата Украина как государство и ответчик, то Беня еще и компенсацию слупит нехилую. А желание будет, докажет и политическую мотивированность и еще слупит. А когда вернут Приватбанк проведет независимый аудит и докажет, что ни рекапитализация не требовалась и никто рекапитализацию и не делал, лишь на бумаге. И слупит еще. И поделом.
Нельзя прийти в суд и заявить: "Я у потерпевшего "НАЦИОНАЛИЗИРОВАЛ" мобильник, деньги и машину". Судья это квалифицирует как разбой и грабеж...
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в 2015 году Нацбанк провел реформу финансового сектора и принял закон о Банках аналогичного законам стран Европеского союза.
Во всем цивилизованном мире банк не может кредитировать исключительно своего владельца.

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Бахматюк, ты уже дал гарантии своим банкам, и где они сейчас?
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Первое что надо сделать для спасения не только экономики но и Украины это пересажать ворьё типа Пэти .... Для спасения экономики нужно плавно снизить учетную ставку до 4%, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4283
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кто о чем а люмпен о мифическом "ворье".
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Это с каких это пор пэтя стал персонажем мифов ? Для порятунку економіки потрібно плавно знизити облікову ставку до 4%, – Бахматюк - Цензор.НЕТ 540
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Давай по порядку, що, де коли і скільки вкрадено і де ці гроші. Бо Форбс (є такі експерти ) кажуть що Порох значно збіднів.
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Порох - мелкий мусор. Называй уж сразу - Отброс.
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Ну тобі порох - це мусор, для мене Порох - це вогонь і сила. Менше по бомжатникам лазь.
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В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Є ТВЕРДЕ ТЛУМАЧЕННЯ СЛОВА ,,ПОРОХ" ВІДНОСНО ЛЮДИНИ. САМЕ ПРИ ЙОГО ВЖИВАННІ ВІДНОСНО ЛЮДИНИ. 😂😅😂
я ТАК РОЗУМІЮ ШО ТИ, кацапчику, НЕ Є ,,ПАТРІОТОМ" УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ??? І НЕ ВИЗНАЄШ УКРАЇНСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК????? 😂😅😂
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Капслок виключи, не кричи так. Не в тлумачному словнику, а просто в українців є тверде тлумачення слова долбо..б. Це і відносно людини і відносно таких як ти.
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ПРИКОЛЬНО КОГДА ,,ПАТРИОТЫ" ОТВЕРГАЮТ ,,СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ" ТА ТЛУМАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ.
ОТО ТАКІ ГОРЕ ,,ПАТРІОТИ". 😂😅😂
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У украинцев нет матерных слов и слова приведенного тобой нет.
Так что ты - кацап, лахта, мокшанец, слопатыед, чудь гороховая.
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Каков пафос: "Вогонь I Сила"!
Силы у него хватает пиджак в ширинку засовывать.
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Следствие разберётся где и сколько Для порятунку економіки потрібно плавно знизити облікову ставку до 4%, – Бахматюк - Цензор.НЕТ 9510но закона о сообщающихся сосудах, ещё никто не отменял ,если практически весь народ Украины стал в разы беднее,то естественно кое-кто стал на столько-же богаче,полагаю что пэтя первый из этих кое-кто...
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Ну ти ж вже розібрався, що точно вкрав. Тоді скажи хоча б скільки- 1 млрд, 10 млрд., 100 млрд? От про кукловода Бєню точно підраховано - вкрав із Приватбанку 150 млрд., які держава вимушена була влити в банк, щоб не розвалити фінансову систему країни. Те що народ став в рази бідніший, яку роль зіграла блокада Рашки, втрата Криму (3 млрд газу і багато чого), втрата 20% економіки на Донбасі, витрати на війну і ще багато яких "дрібничок".
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Шо за втрата Крыму ? Для порятунку економіки потрібно плавно знизити облікову ставку до 4%, – Бахматюк - Цензор.НЕТ 309Это лопатник,зонтик,перчатку потерять можно ,ты вот даже мозги умудрился потерять а Крым был продан или отдан ,но никак не потерян . Про Донбасс вообще всю дорогу пацриоты типа парубия свистели, что он дотационный,как впрочем и Крым Для порятунку економіки потрібно плавно знизити облікову ставку до 4%, – Бахматюк - Цензор.НЕТ 8434Так что наоборот ,расходы уменьшились ,пенсии,зарплаты там народу Украина не платит и выходит что украли ещё больше ... Для порятунку економіки потрібно плавно знизити облікову ставку до 4%, – Бахматюк - Цензор.НЕТ 6831
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Не спорь с ольгинцами
Просто нажми кнопку СПАМ
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первое что нужно сделать для спасения Украины, так это кас.....ровать таких уро..ов как ты что бы не размножались.
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новый лохотрон с НДС)) имеют все кроме нас, например печенье, имеет около 5 компонентов+ упаковка, при производстве каждого компонента начисляется НДС, потом я покупаю печенье в магазине и опять на чеке НДС + пенсионный фонд и прочая хрень и так на всём, вопрос к спецам, нахрена 6 раз ничислять НДС а потом особо приближенным его возвращать?
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1. Во всех странах есть НДС.
2. Во всех странах есть возврат НДС.
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я это знаю, вы объясните, смысл этого лохотрона???
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если для тебя это "лохотрон", то нет смысла тебе что-то объяснять. Не поймешь.
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Повертається НДС тільки експортерам. Це стимулює експорт - заробляння валюти.
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Причем тут учетная ставка,меняйте болваны законы,разгоняйте проверяльщиков-взяточников,расстреляйте ревку и всех его инспекторов опутавших бизнес поборами,ставка - последнее дело.
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а зачем мелочится? до 4% ???
давайте до -4% это будет круто)))))))))
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Ще раз переконуюсь, що порохоботи- самі дешеві й тупи лахтинські!!

29 января 2016 года процентная ставка Банка Японии снижена до отрицательного значения -0,1 %[7]. Осенью 2016 года на очередном собрании совета директоров Банка Японии было принято решение оставить процентную ставку -0,1% без изменений[8].

Вивчай, казковий!
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ты наверно решил что только тебе об этом известно
самомнение зебилов безгранично.
осталось чуть чуть до кризиса перепроизводства )))))
вы просто больные
я пишу про отрицательную ставку для развития производства и ратую за это
идиот зебил видит в моем тексте что то свое, наркотическое
вам здоровый смех по умолчанию противопоказан??? тогда вам в рашу. там это норма)))))))))
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Учетная ставка 4% - это мечта вора. При нестабильной национальной валюте взять деньги у НБУ под 4% для своего банка, и играть на скачках курса.
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Бизнесмен хочет кредит под низкий процент. ЧТО обсуждать?
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Зашёл в цех на один из крупных в свое время заводов, станков нет, в цехах ветер гуляет. В тоже время китайцы уже пять аналогичных производств отрыли с нуля. На одной кукурузе можно поднять экономику?
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да, на кукурузе можно еще и как -- просто поверьте на слово -- факт.
доходность в 50-70% -- минимум. и самое главное, сейчас уже не просто в поле
с плугом. сейчас используются технологии, которые очень на слабо развивают
остальное производство, включая и пром. производство.
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понижать ставку надо -- факт, но, главное, чтоб все не кинулись за долларом... тогда караул.
а для этого надо сделать так, чтоб экономика пыхтела вовсю, так что господа олигархи, стартуйте, а мы -- средний бизнес за вами.
а такой вариант, что вы хотите получить дармовых денег, а потом что-то делать -- не катит.
да и лукавит он немного, как раз иностранные инвесторы и идут сюда в реальный сектор -- у них деньги дешевые, у нас дорогие, следовательно и нормы прибыльности у нас намного выше... НО, иностранцы как раз Бахматюку и не дадут, потому что у них голова есть. вот и начинают сразу наши олигархи об Украине переживать чтоб потом от ее имени получить дешевые денюжки.... как то так, сорри, если обидел кого.
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размер учетной ставки отражает стабильность нац.валюты. Т.е. риски банков на случай скачка валюты. Не может быть низкой учетной ставки если национальная валюта нестабильная.
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Зе , почему такая фигня со ставкой????

А ну быстро разберись! Хотя, главное, чтобы у тебя мозгов хватило...…, если они там есть....
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Насмішив. Препіздент ще не знає різниці між керівником районної ради і керівником державної районної адміністрації. А тут такі складні слова. Хоча може загляне в фейсбук, а там же всі такі ж колеги-президенти, підкажуть.
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У бени планы минимум на 2 млрд. зеленых. Так что по законам математики подушка должна быть как минимум 5млрд долларов. Но что такое математика в Украине, когда количество беней неизвестно? Тут целую матрицу нужно составлять исходя из количества неизвестных беней.
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продуманная политика НБУ не дает разогнать инфляцию, олух ты.
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Ставка НБУ должна на определенный срок стать нулевой, сразу упадет ее инфляционное давление на курс, всем станет значительно легче, заработает производство. НДС нужно пересмотреть для разных областей. В западной Украине он должен стать тоже нулевой. Для прибыльных областей можно оставить процентов 5. Ввозные импортные пошлины - на подавляющее большинство товаров должны стать нулевыми. Это один из главных факторов привлечения иностранного капитала, а вовсе не судебная реформа, хотя она на втором месте. Отмените немедленно все вывозные пошлины и квоты, эти вещи являются антинародными. Пусть хозяйства свободно продают товар за валюту. Закройте оффшоры. Остановите обналичку. Уменьшите налоговое давление при выплате зарплат, их никто не будет платить по-белому, пока это давление превышает разумные пределы. Суммарное налоговое давление на каждую заработанную предприятием гривну, составляет 70-80%, учитывая налоги предприятия и физ. лиц, если платить все налоги и пошлины как положено. Его нужно снизить до 30% максимум. Я вижу в этом преднамеренно созданную абсурдную ситуацию, возможно спецоперацию чьей-то спецслужбы, для сознательного разрушения нашей экономики. Мы не можем существовать в таких налоговых условиях. Поэтому бизнес и уходит в тень, так как честно выжить в таких условиях невозможно. Безумный перечень ввозных пошлин из более чем 12 тысяч наименований групп товаров нужно пересмотреть и оставить сотню-другую, не больше. Введите свободное хождение евро и доллара, по которым инфляция мала, и все получится. Вся розничная и оптовая торговля долларизированы по факту, все прайс-листы распространяются в долларах. Так зачем же притворятся, что мы работаем в гривневой зоне? Гривна служит лишь краткосрочным средством обмена и надолго никому не нужна, все лишь получив гривну, спешат от нее избавится. Все страхуются и используют завышенные товарные курсы, для страховки от инфляции. Поэтому розничные цены на все завышены еще и по этой причине.
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Подушку кажете? Льогко! Конфіскат так званих українських олігархів, бо злочини 90х сподіваюсь ніхто не забув? Там така подушка вийде що грошима кидаться будуть Для порятунку економіки потрібно плавно знизити облікову ставку до 4%, – Бахматюк - Цензор.НЕТ 8960
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДля порятунку економіки потрібно плавно знизити облікову ставку до 4%, – Бахматюк
 
 
 
 
 
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