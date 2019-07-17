 Діти з Казані отруїлися на відпочинку в окупованому Криму

У Євпаторії з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 54 особи - 49 дітей, які відпочивали в таборі "Лучистому", та п'ятеро співробітників табору. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

Медики оцінюють стан госпіталізованих як середньої тяжкості, загрози їхньому життю немає.

За словами директора табору, протягом доби близько 40 дітей звернулися до медиків через погане самопочуття. Пізніше стало відомо, що отруїлися понад 40 осіб. Діти приїхали на відпочинок до Криму з Казані, їхній вік - від семи до 17 років.

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Наразі табір перевели на сухий пайок, введено режим карантину. Харчоблок закрито, а його співробітників відсторонено від роботи. Питну воду, проби їжі та морську воду на пляжі, де купалися діти, взяли на аналізи.