EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Події
  1814  21
Матеріали за темою:
Все про:діти (1604) Євпаторія (10) Крим (7177) отруєння (635)

 Діти з Казані отруїлися на відпочинку в окупованому Криму

У таборі біля окупованої Євпаторії сталося масове отруєння. У лікарні перебувають 49 дітей та 5 вожатих.

У Євпаторії з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 54 особи - 49 дітей, які відпочивали в таборі "Лучистому", та п'ятеро співробітників табору. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

Медики оцінюють стан госпіталізованих як середньої тяжкості, загрози їхньому життю немає.

За словами директора табору, протягом доби близько 40 дітей звернулися до медиків через погане самопочуття. Пізніше стало відомо, що отруїлися понад 40 осіб. Діти приїхали на відпочинок до Криму з Казані, їхній вік - від семи до 17 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масове отруєння на весіллі в Рівненській області: кількість госпіталізованих досягла 58 осіб, - ДСНС

Наразі табір перевели на сухий пайок, введено режим карантину. Харчоблок закрито, а його співробітників відсторонено від роботи. Питну воду, проби їжі та морську воду на пляжі, де купалися діти, взяли на аналізи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137959
 
   
 Топ коментарі
 
Нех.. шастать!
Пускай скажут спасибо...шо живы
Бо мокшани им еще могли салют забабахать...
 показати весь коментар
 
Це різні народи і історичні вороги, русня як завжди намагається поєднати неможливе.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если у кацапов нет ума,то это надолго. Как можно детей отправлять на отдых на экологически грязную военную базу? Пусть уже забывают про Крым -курорт, а то все по старинке туда прутся.
 показати весь коментар
 
 
ну, йухло же говорило - впереди пойдут женщины и дети, так что для кацапов это норма, более того, им так нравится
 показати весь коментар
 
 
а я давно говорю, пусть переходят на динатурат.
 показати весь коментар
 
 
Нех.. шастать!
Пускай скажут спасибо...шо живы
Бо мокшани им еще могли салют забабахать...
 показати весь коментар
 
 
первая попытка заселить крым волжскими татарами, с целью создания единого татарского народа, оказалась неудачной...местное подполье ограничилось отравлением понаехавших
 показати весь коментар
 
 
Це різні народи і історичні вороги, русня як завжди намагається поєднати неможливе.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал.
 показати весь коментар
 
Как говорил классик (О.Бендер)- "дикие люди"
 показати весь коментар
 
 
В крымнаш камни прилетают теперь не только с неба!
 показати весь коментар
 
 
А тим часом садисти патрульної поліції закатували до смерті військового пенсіонера.
https://www.youtube.com/watch?v=UxETITPkEn8
Аваков мовчить.
 показати весь коментар
 
 
Ага! Диверсия! На кухне были найдены тактические синие резиновые шлёпки!
Діти з Казані отруїлися на відпочинку в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6763
 показати весь коментар
 
 
И, что? Крым оккупирован, дети оккупантов поехали отдыхать на оккупированную территорию. И, что, это для кого то новость?
 показати весь коментар
 
 
кацапня как всегда все украла а просроченное положила .И этим дерьмом детей накормила.Суки!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїДіти з Казані отруїлися на відпочинку в окупованому Криму
 
 
 
 
 
 вгору