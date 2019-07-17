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 Політика України
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Все про:Кабмін (2947) Абромавичус (67)

 Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін

Новий Кабмін мусить засинати і прокидатися з думкою, як створити максимально привабливе середовище для бізнесу.

Про це заявив керівник Наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абромавичус в інтерв’ю ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

На думку Абромавичуса, новий прем'єр має гарантувати своїй команді більше свободи, підтримувати, не заважати, а також "підставляти плече в разі якихось політичних моментів".

"Прем'єр - це командний гравець, він мусить створити з уряду згуртовану команду. Цього, на жаль, в сьогоднішньому Кабміні немає. Він формувався за квотним принципом, в результаті маємо "лебедя, рака і щуку". Так не має бути", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус

За словами колишнього міністра економіки, процес вибору прем'єра ще не йде, оскільки до 21 липня "всі спрямовані на перемогу".

"Так звані політичні еліти можуть мати іншу думку про те, яким чином повинен формуватися Кабмін, включно з призначенням його керівника. Можливо, буде ухвалюватися рішення в сторону політичного важковаговика", - сказав Абромавичус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137958
 
   
 Топ коментарі
 
там еще телега есть называется Клоун Зеля Имеем "лебедя, рака и щуку", - Абромавичус о Кабмине - Цензор.НЕТ 5144
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"Так называемые политические элиты могут иметь другое мнение о том, каким образом должен формироваться Кабмин, включая назначение его руководителя. Возможно будет приниматься решение в сторону политического тяжеловеса", - сказал Абромавичус. Источник: https://censor.net.ua/n3137958
Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін - Цензор.НЕТ 3909
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там еще телега есть называется Клоун Зеля Имеем "лебедя, рака и щуку", - Абромавичус о Кабмине - Цензор.НЕТ 5144
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Ты откуда этих расейских картинок набрался, порохобот? Из Ольгино вещаешь?
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так було, так є і так буде, бо міністр не повинен бути політичною фігурою, він повинен бути відповідним фахівцем. але це понятття не для нашої країни
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абромавичус - разрушитель национальных экономик, международный аферист. Его нельзя и близко подпускать к Украине.
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після потрошенка, навіть чорт не страшний
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он просто человек Сороса... а у Сороса одна процедура.
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Сорос - это один из самых страшных мировых мошенников. Его надо уже давно судить и закрывать.
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так кабмін давно ще при поросяті має раком всю країну
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удивительно, и как же эти три зверюги так много полезного сделали за эти годы, самый продуктивный кабмин за годы независимости что-то Абромавичуса понесло, еще вчера ...
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Какой КабМин? Какая работа ?На носу выборы и трудоустройство на ближайшие 5 лет, к тому же кавуны уже поспевают,надо баржи грузить Имеем "лебедя, рака и щуку", - Абромавичус о Кабмине - Цензор.НЕТ 4015
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"Кабмин формировался по квотному принципу, в результате имеем "лебедя, рака и щуку". Так не должно быть" - говорит абромявичус)))...так в конституции, чувак - верховная рада - партии - коалиция - уряд
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На днях заставили поменять пароль на почте ukr.net. Сегодня приходит письмо -

"Вітаємо друзі!

Політична партія "Українська стратегія Гройсмана" долає прохідний бар'єр
Раді повідомити, що за останніми соціологічними дослідженнями Національної академії наук "Українська стратегія Гройсмана" долає бар'єр і проходить до Верховної Ради.

Наразі, наш рейтинг складає 5,1% і продовжує рости. Цього вже достатньо, аби люди могли сміливо за нас голосувати, не побоюючись, що ми не пройдемо і їхній голос дістанеться конкурентам.

Але цього замало, щоб відкривати шампанське і святкувати перемогу. Надто великі ризики, надто близько до лінії непроходження, надто багато ресурсів викидають наші конкуренти, щоб дискредитувати професійну команду прем'єра.

Крім того, вибори вже через тиждень. Погода буде чудова, надворі літо, час відпусток. Тому немає впевненості, що всі наші прихильники дійдуть до виборчої дільниці. Явка перетворюється на головний фактор успіху.

За таких умов саме твій голос може стати вирішальним. Цього разу він важливий, як ніколи раніше.

Адже, щоб Володимир Гройсман, якому довіряє і роботу якого позитивно оцінює 20-25% українців, залишався Прем'єр-міністром, його партія має пройти до парламенту. Це - обов'язкова умова. І чим більшу фракцію він там сформує, тим професійнішим буде наступний уряд.

Єдиний вихід - прийти у неділю 21 липня на виборчу дільницю та обрати в бюлетені №11 "Українську стратегію Гройсмана". І команда прем'єра продовжить стабільно підвищувати якість твого життя."

Может я чего-то не понимаю, скажите, у Гройсмана может быть украинская стратегия?
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А мне пришло письмо от Юли. Даже не читал и не собираюсь.
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Бо в Кабміні багато політики, а з нею - бюджет не наповнити
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имеем "лебедя, рака и щуку". Так не должно быть", Источник: https://censor.net.ua/n3137958

Скоро лебедь рак и щука (это уже команда) будут иметь нас...
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АБРОМАВИЧУСУ ПРИНАДЛЕЖИТ жилой дом в Вильнюсе площадью 106 квадратных метров и гараж площадью 81 квадратный метр.
Семья министра экономики владеет тремя земельными участками в Киевской области, их площадь 0,1200 га, 0,3600 га, 0,1273 га.
Кроме того, семье принадлежат три квартиры. Одна - площадью 244,5 квадратных метра - находится в Крыму. Две в Киеве. Их площади - 185 квадратных метра и 66 квадратных метра.
Также семье принадлежат два гаража, один в Крыму 14,2 квадратных метра и в Киеве 13,4 квадратных метра.
В Абромавичуса нет ниодного транспортного средства, а вот в семье - два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/12/19/7052577/
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Это он вежливо сказал имеем три вора, каждый тянет в свой карман
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Жмен Злой
Это он вежливо сказал имеем три вора, каждый тянет в свой карман
Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін - Цензор.НЕТ 7219

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Премьер - это командный игрок, он должен создать из правительства сплоченную команду. Этого, к сожалению, в сегодняшнем Кабмине нет. Он формировался по квотному принципу, в результате имеем "лебедя, рака и щуку". Так не должно быть", - заявил он.Источник: https://censor.net.ua/n3137958

Не благодари, всегда рад помочь инвалидам, умственным тоже )
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"Так называемые политические элиты могут иметь другое мнение о том, каким образом должен формироваться Кабмин, включая назначение его руководителя. Возможно будет приниматься решение в сторону политического тяжеловеса", - сказал Абромавичус. Источник: https://censor.net.ua/n3137958
Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін - Цензор.НЕТ 3909
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про коломойшу ни один порохосерун пока не предоставил НИ одного четкого доказательства, а я так понял ты требуешь свынарчукам опять оборонку для воровства выделить ??? неее мацкалик, такого кина больше не будет, нам ракеты в серию пускать нужно антимацковские, воры недопустимы !!!
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Та до нас в країну тільки но заходить любий інвестор, читає податковий кодекс...і відразу тікає.
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АБРОМАВИЧУСУ ПРИНАДЛЕЖИТ жилой дом в Вильнюсе площадью 106 квадратных метров и гараж площадью 81 квадратный метр.
Семья министра экономики владеет тремя земельными участками в Киевской области, их площадь 0,1200 га, 0,3600 га, 0,1273 га.
Кроме того, семье принадлежат три квартиры. Одна - площадью 244,5 квадратных метра - находится в Крыму. Две в Киеве. Их площади - 185 квадратных метра и 66 квадратных метра.
Также семье принадлежат два гаража, один в Крыму 14,2 квадратных метра и в Киеве 13,4 квадратных метра.
В Абромавичуса нет ниодного транспортного средства, а вот в семье - два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/12/19/7052577/
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Все нажить непосильным трудом. А украинский бюджет всех не выдержит....
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X5 Retail group - вторая по величине РОССИЙСКАЯ мультиформатная продуктовая розничная компания, участвует в российских государственных тендерах, контрагент Минобороны, ФСБ, МВД, ФСИН РФ.
Мажоритарным акционером и фактическим собственником компании является Альфа-Групп Михаила Фридмана (близкого к лидеру Самопомощи Андрею Садовому - дорогого стоят его джазовые фестивали, которые щедро финансируются российским олигархом). В числе его партнеров, миноритарных акционеров компании, мы находим East Capital Айвараса Абромавичуса.

14 февраля 2015 года в Хозяйственном суде Киевской области, по заявлению первого заместителя Прокурора Киевской области (Грабец) начато рассмотрение по делу №911/541/15 и 16 февраля по делу №911/542/15, в котором в интересах Государства, обвиняющая сторона просит расторгнуть договор о предоставлении лестных участков частным предприятиям «Лебедивский лесовичок» и «Лебедивский лесовичок плюс» в связи с нарушением условий эксплуатации этих участков и неправомерности Решений, по которому эти земли были переданы в эксплуатацию.
2 июня 2015 года Айварас Абромавичус совершил беспрецедентный поступок - позвонил первому заместителю Прокурора Киевской области Игорю Грабцу и потребовал полностью прекратить разбирательство. Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua
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Вся история Украины это лебедь, рак и щука. Впереди еще много майданов и майданчиков.
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Не только о кабміне, А президент, рада і кабмін - лебідь, рак та щука
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ну, если наявленный чабан - осёл, то "проявившиеся "лебедь, рак и щука" - это уже по-фэншую
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Лебедь раком щуку. Результат соответствующий. Рейтинг на уровне плинтуса.
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Айварас Абромавичус рассказывал ранее, что живет в квартире на Крещатике.
Однако по документам, у жены Абромавичуса есть имение - оно находится в клубном поселке Riviera Villas (с. Лебедевка, в 40 км от Киева).
Такой коттедж риэлторы оценивают примерно в $500 тыс.
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Абромавичус не хочет видеть главного: при таком презике сыграть квартет не суждено. " А вы, друзья, как не садитесь..."
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Абромавичус
Моя супруга и сейчас работает в Леонардо. А моя теща живет вон в том доме. Дети ходят во французскую школу, буквально 300 метров отсюда.
Видите узкое длинное здание в конце Крещатика? Там наша квартира. И моя первая квартира в Киеве тоже была в этом районе - на улице Ивана Франко.
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Кстати у Абромавичкса двойное гражданство - литовское и украинское.
У Коломойского тройное гражданство.
Шуфрич как-то хвалился, что у него тройное гражданство
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VIP - заробитчанин

Зеленський призначив громадянина Литви Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 13:40, 12 червня 2019 ПОЛІТИКА 1645 0
https://www.unian.ua/politics/10583511-zelenskiy-priznachiv-gromadyanina-litvi-abromavichusa-chlenom-naglyadovoji-radi-ukroboronpromu.html
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