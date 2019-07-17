 Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін

Про це заявив керівник Наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абромавичус в інтерв’ю ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.
На думку Абромавичуса, новий прем'єр має гарантувати своїй команді більше свободи, підтримувати, не заважати, а також "підставляти плече в разі якихось політичних моментів".
"Прем'єр - це командний гравець, він мусить створити з уряду згуртовану команду. Цього, на жаль, в сьогоднішньому Кабміні немає. Він формувався за квотним принципом, в результаті маємо "лебедя, рака і щуку". Так не має бути", - заявив він.
За словами колишнього міністра економіки, процес вибору прем'єра ще не йде, оскільки до 21 липня "всі спрямовані на перемогу".
"Так звані політичні еліти можуть мати іншу думку про те, яким чином повинен формуватися Кабмін, включно з призначенням його керівника. Можливо, буде ухвалюватися рішення в сторону політичного важковаговика", - сказав Абромавичус.
"Вітаємо друзі!
Політична партія "Українська стратегія Гройсмана" долає прохідний бар'єр
Раді повідомити, що за останніми соціологічними дослідженнями Національної академії наук "Українська стратегія Гройсмана" долає бар'єр і проходить до Верховної Ради.
Наразі, наш рейтинг складає 5,1% і продовжує рости. Цього вже достатньо, аби люди могли сміливо за нас голосувати, не побоюючись, що ми не пройдемо і їхній голос дістанеться конкурентам.
Але цього замало, щоб відкривати шампанське і святкувати перемогу. Надто великі ризики, надто близько до лінії непроходження, надто багато ресурсів викидають наші конкуренти, щоб дискредитувати професійну команду прем'єра.
Крім того, вибори вже через тиждень. Погода буде чудова, надворі літо, час відпусток. Тому немає впевненості, що всі наші прихильники дійдуть до виборчої дільниці. Явка перетворюється на головний фактор успіху.
За таких умов саме твій голос може стати вирішальним. Цього разу він важливий, як ніколи раніше.
Адже, щоб Володимир Гройсман, якому довіряє і роботу якого позитивно оцінює 20-25% українців, залишався Прем'єр-міністром, його партія має пройти до парламенту. Це - обов'язкова умова. І чим більшу фракцію він там сформує, тим професійнішим буде наступний уряд.
Єдиний вихід - прийти у неділю 21 липня на виборчу дільницю та обрати в бюлетені №11 "Українську стратегію Гройсмана". І команда прем'єра продовжить стабільно підвищувати якість твого життя."
Может я чего-то не понимаю, скажите, у Гройсмана может быть украинская стратегия?
Скоро лебедь рак и щука (это уже команда) будут иметь нас...
Семья министра экономики владеет тремя земельными участками в Киевской области, их площадь 0,1200 га, 0,3600 га, 0,1273 га.
Кроме того, семье принадлежат три квартиры. Одна - площадью 244,5 квадратных метра - находится в Крыму. Две в Киеве. Их площади - 185 квадратных метра и 66 квадратных метра.
Также семье принадлежат два гаража, один в Крыму 14,2 квадратных метра и в Киеве 13,4 квадратных метра.
В Абромавичуса нет ниодного транспортного средства, а вот в семье - два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/12/19/7052577/
Это он вежливо сказал имеем три вора, каждый тянет в свой карман
Не благодари, всегда рад помочь инвалидам, умственным тоже )
Семья министра экономики владеет тремя земельными участками в Киевской области, их площадь 0,1200 га, 0,3600 га, 0,1273 га.
Кроме того, семье принадлежат три квартиры. Одна - площадью 244,5 квадратных метра - находится в Крыму. Две в Киеве. Их площади - 185 квадратных метра и 66 квадратных метра.
Также семье принадлежат два гаража, один в Крыму 14,2 квадратных метра и в Киеве 13,4 квадратных метра.
В Абромавичуса нет ниодного транспортного средства, а вот в семье - два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/12/19/7052577/
Мажоритарным акционером и фактическим собственником компании является Альфа-Групп Михаила Фридмана (близкого к лидеру Самопомощи Андрею Садовому - дорогого стоят его джазовые фестивали, которые щедро финансируются российским олигархом). В числе его партнеров, миноритарных акционеров компании, мы находим East Capital Айвараса Абромавичуса.
14 февраля 2015 года в Хозяйственном суде Киевской области, по заявлению первого заместителя Прокурора Киевской области (Грабец) начато рассмотрение по делу №911/541/15 и 16 февраля по делу №911/542/15, в котором в интересах Государства, обвиняющая сторона просит расторгнуть договор о предоставлении лестных участков частным предприятиям «Лебедивский лесовичок» и «Лебедивский лесовичок плюс» в связи с нарушением условий эксплуатации этих участков и неправомерности Решений, по которому эти земли были переданы в эксплуатацию.
2 июня 2015 года Айварас Абромавичус совершил беспрецедентный поступок - позвонил первому заместителю Прокурора Киевской области Игорю Грабцу и потребовал полностью прекратить разбирательство. Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua
Однако по документам, у жены Абромавичуса есть имение - оно находится в клубном поселке Riviera Villas (с. Лебедевка, в 40 км от Киева).
Такой коттедж риэлторы оценивают примерно в $500 тыс.
Моя супруга и сейчас работает в Леонардо. А моя теща живет вон в том доме. Дети ходят во французскую школу, буквально 300 метров отсюда.
Видите узкое длинное здание в конце Крещатика? Там наша квартира. И моя первая квартира в Киеве тоже была в этом районе - на улице Ивана Франко.
У Коломойского тройное гражданство.
Шуфрич как-то хвалился, что у него тройное гражданство
Зеленський призначив громадянина Литви Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 13:40, 12 червня 2019 ПОЛІТИКА 1645 0
https://www.unian.ua/politics/10583511-zelenskiy-priznachiv-gromadyanina-litvi-abromavichusa-chlenom-naglyadovoji-radi-ukroboronpromu.html