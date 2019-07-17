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 За кордоном
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 Майже ніхто з російських журналістів не захотів взяти участь у заходах до п’ятих роковин катастрофи MH17

Більшість російських журналістів не виявили бажання взяти участь у заходах з нагоди п’ятих роковин аварії "Боїнга" рейсу MH17 над Донбасом.

Про це повідомив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" спеціальний кореспондент "Новой газеты" Павло Канигін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, майже ніхто з російських журналістів на цю церемонію приїхати не наважився. Це дуже погано. Сім'ям, які втратили своїх близьких у катастрофі, дуже важливо було б побачити, що в Росії є суспільство, яке тверезо оцінює ситуацію в країні, розуміє, що відбулося. Але там буде не більше трьох журналістів із Росії", - сказав П.Канигін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже відомі час запуску ракети, маршрути вивезення в РФ та понад 150 причетних, - СБУ розповіла про перебіг розслідування причин катастрофи MH-17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137956
 
 
 Топ коментарі
 
Ну начнёт с того,что в россии НЕТ никаких журналистов ... Практически никто из российских журналистов не захотел участвовать в мероприятиях к пятилетию катастрофы MH-17 - Цензор.НЕТ 9585
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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Ну начнёт с того,что в россии НЕТ никаких журналистов ...
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Есть. Есть разные, не все пропагандоны, не надо ля-ля.
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Ну, це як запросити когось з банди, на поминки її жертви...
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Так команды не было, расейские журношлюхи очень суровы...
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в рашке уже давно нет журналистов.Есть только пропагандоны и карманные трубадуры.
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У нас давно примерно та же "культура" журналистики развилась.

Только пока еще не завершила окончательной трансформации в сливной бачек.
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Только когда медведчук купил ZIK, куча журналистов уволилась с канала
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Ты веришь, что по принципиальным соображениям, а не потому, шо им хер без соли предложили?

Медведчуку не нужны чужие сосалки. У него свои есть.
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Подивіться кацапські ЗМІ за сьогодні. Там приблизно наступні статті: Європа випадково розкрила правду про непричетність РФ до збиття Боїнгу і т.п.
Це, невиліковні скоти, худоба якій не місце серед людей.
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я даже не знаю, где смотреть, даже если бы захотел...
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мені в підборку новин на телефон щодня якесь кацапське лайно додає. Постійно блокую, а воно лізе і лізе.
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А мені "русвєсну" постійно закидає. Кацапські покидьки працюють на всіх напрямках. А в нас "надапростопєрєстатьстрєлять".
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+100 сам удивляюсь как украинский оператор мне суёт каждый день то весна раша то Украина ру то ещё какую то кацапскую хрень
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вот в это верю безоговорочно...
Мне где-то 3-4 месяца назад тоже слали: всякие спутники, хрень всякая русскоязычная. Больше правда не шлют, я настройки изменил.
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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Меня удивляет политика Италии,Германии,Франции,тех же Нидерландов и Австрии к моське-недомерку плешивому.Заискивают.5 лет заискивают после Боинга.
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Туди, де рф макають рилом у лайно вони не приїдуть.
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опять баярку не подвезли? срочно доставить два ящика динатутару, сразу подтянутся.
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Еще бы, за такое там уволят. И посадить могут. Ничего удивительного...
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За яке таке? Москалі ж кажуть що Боінг збила Україна, прихали б, поспівчували "жертвам фошиздів".
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с журналистами на аквафрешии бяда, вымерли, остались только доносчики царской пропаганды для глубинногог крепосного народа......
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«17 июля 2019
Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»
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В основном там подонки и скоты,а если кто-то и хотел бы поехать,так очко жмёт. Росгвардия может "в гости зайти". Так на кацапстане "вольно дышит человек".
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Російським журналістам на Цензорі немає що сказати?) непопулярна гілка?
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Российские журналисты не дураки и ВСЕ прекрасно понимают. И ехать отбывать роль козла (козы) за руководство страны никто не хочет. Отсутствие совести не позволяет.
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Да нет там, на россии, никакого «общества, которое трезво оценивает ситуацию в стране». Просто нет. Одни шакалы, услужливо лижущие жопу хозяина.😀
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Взагалі то по логіці москаликів, що Боїнг збила Україна, там мають бути всі російські канали, влючаючи "Новини Бугульми" та "Єдинороси в палеолиті".
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А чего вы ожидали от этого быдлонародца?
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Там нет никаких "журналистов". Они все сексоты.
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А чого б це. Москалі Салавьйов,Кісельов, Скабеєва .............
"Давай пахгаварим"
Саме головне, є про що!!!!!!! Де співчуття, де спокута гріхів своїх.
Ви ж християне .......... чи НІ ??????????
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нехай би Рашу Тудей запросили..ті б росказали про іспанського диспетчера який у вікно бачив літак на висоті 10 км.
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Та там і люд такий не тільки журналісти Майже ніхто з російських журналістів не захотів взяти участь у заходах до п’ятих роковин катастрофи MH17 - Цензор.НЕТ 9213
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМайже ніхто з російських журналістів не захотів взяти участь у заходах до п’ятих роковин катастрофи MH17
 
 
 
 
 
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