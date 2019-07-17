 САП і НАБУ підтримали антикорупційні ініціативи Зеленського: "Закликаємо Раду якнайшвидше ухвалити внесений президентом законопроєкт"

Про це йдеться в спільній заяві відомств, передає Цензор.НЕТ.

"За чинним законодавством після передачі до антикорупційного суду величезної кількості кримінальних проваджень про корупцію, виникне ситуація коли судді будуть надміру навантажені та не зможуть швидко приймати рішення. Запропоновані президентом законодавчі зміни дозволяють усунути цю проблему та забезпечити ефективний судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців у розумні строки. Ми закликаємо парламентарів проголосувати за ініціативу президента України і якнайшвидше прийняти відповідний законопроєкт", - зазначили глави НАБУ і САП.

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Вони підкреслили, що, в разі неухвалення законопроєкту, "зусилля зі створення Антикорупційного суду як інституції, покликаної поставити крапку у справах високопосадовців та призначити їм справедливе покарання за вчинені злочини, виявляться марними.".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Зеленського хочуть у четвер, 18 липня, скликати позачергове засідання Ради для ухвалення антикорупційних ініціатив.