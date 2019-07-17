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 САП і НАБУ підтримали антикорупційні ініціативи Зеленського: "Закликаємо Раду якнайшвидше ухвалити внесений президентом законопроєкт"

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура виступили з підтримкою законопроєкту президента Володимира Зеленського, згідно з яким Вищий антикорупційний суд розглядає справи тільки НАБУ і САП.

Про це йдеться в спільній заяві відомств, передає Цензор.НЕТ.

"За чинним законодавством після передачі до антикорупційного суду величезної кількості кримінальних проваджень про корупцію, виникне ситуація коли судді будуть надміру навантажені та не зможуть швидко приймати рішення. Запропоновані президентом законодавчі зміни дозволяють усунути цю проблему та забезпечити ефективний судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців у розумні строки. Ми закликаємо парламентарів проголосувати за ініціативу президента України і якнайшвидше прийняти відповідний законопроєкт", - зазначили глави НАБУ і САП.

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Вони підкреслили, що, в разі неухвалення законопроєкту, "зусилля зі створення Антикорупційного суду як інституції, покликаної поставити крапку у справах високопосадовців та призначити їм справедливе покарання за вчинені злочини, виявляться марними.".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Зеленського хочуть у четвер, 18 липня, скликати позачергове засідання Ради для ухвалення антикорупційних ініціатив.

САП і НАБУ підтримали антикорупційні ініціативи Зеленського: Закликаємо Раду якнайшвидше ухвалити внесений президентом законопроєкт 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137953
 
 
 Топ коментарі
 
"Мы призываем парламентариев проголосовать"
САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 3677 Яких парламентарієв, ітіть калатіть? Парламент вже фсьо.
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Когда же вы работать будете, а не совместные заявления делать? И в чем такая спешка, если клоун уверен, что его партия получит большинство в парламенте? Вот и посмотрим на работу "новых" лиц...
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Весь мир театр,
А люди в нем ЗЕбилы....
преЗик-продюсер Зеленский
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Когда же вы работать будете, а не совместные заявления делать? И в чем такая спешка, если клоун уверен, что его партия получит большинство в парламенте? Вот и посмотрим на работу "новых" лиц...
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Весь мир театр,
А люди в нем ЗЕбилы....
преЗик-продюсер Зеленский
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коментар відмічено як спам  
 
А ты в нем амеба. САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 9833
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Спешка в том, что законопроекты поданные в последние дни Рады тупо не будут приняты - это физически невозможно, а многие даже не будут включены в регламент....после чего отправятся в архив. Зе и Ко не могут этого не знать. По закону эти законопроекты нужно будет подавать повторно уже в новом созыве, но очевидно Зе делать этого не собирается.....
Т.е. цель громко показать как он старается "живота не жалея" и взять еще несколько процентов голосов...
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"Мы призываем парламентариев проголосовать"
Яких парламентарієв, ітіть калатіть? Парламент вже фсьо.
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Гвалт !
Пожежа!
Рада, закон давай..... САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 6421



короче, мы, зебилы, уписались.... САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 9416
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А , я кажется понял что им раньше мешало бороться с коррупцией .. Раньше закона небыло . САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 5079 .

Чего ж раньше его не требовали ., молчали . А теперь о как - припекло побороть клятую коррупцию САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 7584 ..
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САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 8116Ахметов прекрати нас травить своим Метинвестом! В Мариуполе предложили включать сирены после каждого выброса с металлургических комбинатов и объявлять по громкоговорящей связи,чтобы население пряталось в закрытых помещениях, а оппозиционная партия говорит что они не причём ,что это всё олигархи с Президентом в договорняке
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не понял? так он жеж кармилец ватоголових ПДРАСОВ мариуполя!!!???
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5 лет им ничего не мешало, а тут за 3 дня до выборов вдруг так замешало шо аж кушать не могут.
Притом все понимают что все депутаты заняты в своих округах подготовкой к выборам и никто собираться не будет.
Вывод - "антикоррупционные" органы играют в политическую игру, на стороне Бени.
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Пусть потребуют у клоуна Закон о ТСК подписать.
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Шо за .банатизм? Инициативно-антикоррупционная чесотка перед выборами...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСАП і НАБУ підтримали антикорупційні ініціативи Зеленського: "Закликаємо Раду якнайшвидше ухвалити внесений президентом законопроєкт"
 
 
 
 
 
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