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 Політика України
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Все про:Вінник (142) Замана Володимир (13)

 Замана, якого звинувачують у державній зраді, застосовував армію проти Майдану в 2014-му, - нардеп Вінник

Народний депутат України, Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 роки Іван Вінник повідомив про те, що в нього є документи, які повністю викривають брехню генерала Замани про його відмову використовувати за наказом Януковича потенціал ЗСУ проти активістів Євромайдану.

Іван Вінник у своєму повідомленні у фейсбуці нагадав, що за часів президентства Януковича генерал Замана очолював Генеральний штаб ЗСУ.

"ГПУ його звинувачує у державній зраді, але як і багато інших звинувачених у подібних важких злочинах, Заману місяць тому рішенням суду звільнили з-під варти", - написав Вінник, додавши, що зараз Володимир Замана, "щоб уникнути відповідальності, намагається отримати депутатський мандат за списком "Сили і Честі" Смешка".

"Після втечі Януковича було знищено багато документів, що давало можливість Замані тиражувати брехню про свою "принципову позицію" і навіть стати на декілька днів Уповноваженим по контролю за діяльністю Міністерства оборони України. Але, попри все, збереглося декілька наказів та телеграм, підписаних начальником Генерального штабу Збройних Сил України Володимиром Заманою та його заступниками, які викривають реальну картину незаконного використання майна, техніки та особового складу ЗСУ для боротьби з власним народом. Використання окремих десантних підрозділів генштабісти намагалися маскувати під військові навчання. Але правду приховати не вдалося. Наведу тільки 2 документи, які свідчать про реальне обличчя Замани. Таких документів значно більше і я дуже сподіваюсь, що слідство не буде підлаштовуватися під "ватну" кон‘юнктуру останнього часу, а дасть правову оцінку антиконституційній діяльності таких заман проти власного народу. До речі, після провалу в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року так званої "антитерористичної" операції проти власного народу, Замана попросив Януковича сховати його від відповідальності. Той підписав наказ про його призначення заступником Секретаря РНБО України, де Замана деякий час і переховувався після втечі свого господаря", - підсумував він.

Замана, якого звинувачують у державній зраді, застосовував армію проти Майдану в 2014-му, - нардеп Вінник 01
Замана, якого звинувачують у державній зраді, застосовував армію проти Майдану в 2014-му, - нардеп Вінник 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137951
 
 
 Топ коментарі
 
Винник вышел из 5летней летаргии?Полный абзац типичного барыги.
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О Винник проклюнулся ,барахтается гад перед посадкой... Замана, обвиняемый в госизмене, применял армию против Майдана в 2014-ом, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 6259
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Помню помню как горели красиво горели мусоровские бтры на майдане... Эх были времена..
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Винник вышел из 5летней летаргии?Полный абзац типичного барыги.
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Так он в запои был,пьёт безбожно со страху,всё ждёт когда за ним придут за стыренные кредиты ... Замана, обвиняемый в госизмене, применял армию против Майдана в 2014-ом, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 4969
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2 аркуша на ФБ (в тексті є посилання)
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О Винник проклюнулся ,барахтается гад перед посадкой...
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Не думаю, что вфя использовал на Майдане армию - в этом случае крови было бы намного больше. Говорили о планах бросить туда десантников, но они (по слухам) отказались, что послужило причиной бегства "беркута" 20.02.2014.
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їхали на Майдан, попали в аварію, в ДТП, в т.ч. зі смертельним
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Помню помню как горели красиво горели мусоровские бтры на майдане... Эх были времена..
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Это было нихрена не весело на самом деле.
Ну разве что, если смотреть за сотни километров по телевизору.
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а кто такое винник?? я думал оно в анабиозе после шефиного просёра....
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А раніше цього не знали ?
Навіщо його тримали ?
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Не чіпайте Заману, курви. Він був очільником 169-го навчального центру в місті Десна, коли я там служив.
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З 72-ї бригади польові кухні їздили тітушню кормити, це факт
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Замана идет в первой пятерке в списке партии "Сила и Честь" Игоря Смешко при активной поддержке Гордона.
А И. Винник должен банкам больше 30 млн. долл. США, в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. На данный момент они закрыты. В целом Винник - вор, мошенник, плут и авантюрист. Ему светит 10 лет с конфискацией.
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Замана один из не многих генералов, который отдавал приказы для направления и уничтожения в Крыму военных спец.подразделений, в то время , когда там появились первые военные РФ. Все эти приказы блокировал Турчинов и ко. Именно он первым сказал, что благодаря трусости и импотенции Турчинова мы потеряли Крым. Также он намерен дать показания в суде и предоставить факты. Власть Порошенко, делает все возможное не дать Замане говорить ПРАВДУ О КРЫМЕ..
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Вчасно прочитав цю інформацію,бо вже збирався проголосувати за "Сила і честь".Ні,тепер не буду.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗамана, якого звинувачують у державній зраді, застосовував армію проти Майдану в 2014-му, - нардеп Вінник
 
 
 
 
 
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