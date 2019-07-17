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 Політика України
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Все про:Вінник (142) Замана Володимир (13)

 Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році. ДОКУМЕНТ

Народний депутат України, Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 роки Іван Вінник повідомив про те, що в нього є документи, які повністю викривають брехню генерала Замани про його відмову використовувати за наказом Януковича потенціал ЗСУ проти активістів Євромайдану.

Іван Вінник у своєму повідомленні у фейсбуці нагадав, що за часів президентства Януковича генерал Замана очолював Генеральний штаб ЗСУ.

"ГПУ його звинувачує у державній зраді, але як і багато інших звинувачених у подібних важких злочинах, Заману місяць тому рішенням суду звільнили з-під варти", - написав Вінник, додавши, що зараз Володимир Замана, "щоб уникнути відповідальності, намагається отримати депутатський мандат за списком "Сили і Честі" Смешка".

"Після втечі Януковича було знищено багато документів, що давало можливість Замані тиражувати брехню про свою "принципову позицію" і навіть стати на декілька днів Уповноваженим по контролю за діяльністю Міністерства оборони України. Але, попри все, збереглося декілька наказів та телеграм, підписаних начальником Генерального штабу Збройних Сил України Володимиром Заманою та його заступниками, які викривають реальну картину незаконного використання майна, техніки та особового складу ЗСУ для боротьби з власним народом. Використання окремих десантних підрозділів генштабісти намагалися маскувати під військові навчання. Але правду приховати не вдалося. Наведу тільки 2 документи, які свідчать про реальне обличчя Замани. Таких документів значно більше і я дуже сподіваюсь, що слідство не буде підлаштовуватися під "ватну" кон‘юнктуру останнього часу, а дасть правову оцінку антиконституційній діяльності таких заман проти власного народу. До речі, після провалу в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року так званої "антитерористичної" операції проти власного народу, Замана попросив Януковича сховати його від відповідальності. Той підписав наказ про його призначення заступником Секретаря РНБО України, де Замана деякий час і переховувався після втечі свого господаря", - підсумував він.

Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році 01

Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році 02
Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році 03


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137951
 
   
 Топ коментарі
 
Винник вышел из 5летней летаргии?Полный абзац типичного барыги.
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Так он в запои был,пьёт безбожно со страху,всё ждёт когда за ним придут за стыренные кредиты ... Замана, обвиняемый в госизмене, применял армию против Майдана в 2014-ом, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 4969
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Это было нихрена не весело на самом деле.
Ну разве что, если смотреть за сотни километров по телевизору.
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Винник вышел из 5летней летаргии?Полный абзац типичного барыги.
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Так он в запои был,пьёт безбожно со страху,всё ждёт когда за ним придут за стыренные кредиты ... Замана, обвиняемый в госизмене, применял армию против Майдана в 2014-ом, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 4969
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2 аркуша на ФБ (в тексті є посилання)
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О Винник проклюнулся ,барахтается гад перед посадкой...
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Не думаю, что вфя использовал на Майдане армию - в этом случае крови было бы намного больше. Говорили о планах бросить туда десантников, но они (по слухам) отказались, что послужило причиной бегства "беркута" 20.02.2014.
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їхали на Майдан, попали в аварію, в ДТП, в т.ч. зі смертельним
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А детальніше шукай в Ютюб. Іхала в Киів колона з десантниками. Мабуть спішили, бо одна машина КАМаз з десантниками з"іхала х дороги і перекинулась, були загиблі і поранені. Далі колона рух в сторону Києва не продовжувала.
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Навіть я пам'ятаю цей випадок, а ось кацап-ні. Тому, що кацап і палиться
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Це я - кацап? Замість того, щоб дати нормальну інфу чи хоча б посилання, ви мені кидаєте образу та в ютьюб посилаєте. Красно дякую, послати я також можу. І не тільки в ютьюб.
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Ось, знайшов. Одна машина з колони перекинулася, але інші могли продовжувати шлях. Якщо було принципове рішення про застосування армії, ця аварія (навіть загибель трьох десантників) ніого б не зупинила.
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А ще згадайте блокування військових частин активістами.
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ДТП - 25 бригада при следовании в Мелиоративное на погрузку на ж/д на Киев, эшелон заблокировали. Так же рванула и 95 и морпехи с Крыма. Как ни прискорбно, но это было.
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А с теми (95-я и морпехи из Крыма) что сталось?
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Для вас мабуть вновину, що 25 бригада з Дніпра була направлена в Київ ( по дорозі відбулася аварія з перекиданням БМД з жертвами), що були дані команди танкістам , внутрішні війська з усіх регіонів. А скільки військових частин було заблоковано місцевими жителями?
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Саме про 25-у, чесно, не пам'ятаю. Що пам'ятаю, так це блокування військової частини у Василькові (чи під Васильковом). І все одно - якщо військові самі б рвалися, щоб Майдан розігнати, жодне блокування їх би не зупинило.
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Жах. Перевернувся догори дригом. Але колони не видно, тобто таки поїхала далі?
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да... в 14-м видел видео, где солдатик, весь в обвесе с пулеметом говорит улыбаясь : "всем звизда!")))
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Помню помню как горели красиво горели мусоровские бтры на майдане... Эх были времена..
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Это было нихрена не весело на самом деле.
Ну разве что, если смотреть за сотни километров по телевизору.
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Нет.но есть интерестные факты как он выходил с окружения , помоему под илловайском. Посмотрите
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Ба извините, перепутал с хомчаком, такие новые старые лица...
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а ты с гитлером, жуковым, сралиным... служил?
ты вообще служил?
еслибы служил то знал бы что главное качество генерала в совдепии - холуйство. и ничего более
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Истерики дома мужу закатывать будешь.
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а кто такое винник?? я думал оно в анабиозе после шефиного просёра....
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А раніше цього не знали ?
Навіщо його тримали ?
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Не чіпайте Заману, курви. Він був очільником 169-го навчального центру в місті Десна, коли я там служив.
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З 72-ї бригади польові кухні їздили тітушню кормити, це факт
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Замана идет в первой пятерке в списке партии "Сила и Честь" Игоря Смешко при активной поддержке Гордона.
А И. Винник должен банкам больше 30 млн. долл. США, в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. На данный момент они закрыты. В целом Винник - вор, мошенник, плут и авантюрист. Ему светит 10 лет с конфискацией.
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Такого не буває щоб банк США подарував борги, тим більше ,якомусь Виннику. . Не плети дурниці.Якщо справи закриті - це означає, що Винник боргів не має.
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«Винний банкам $30 міліонів»))))) де їх тільки набирають таких ідіотів!)?!?!
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Ты ******* читать научись - 30 лямов долл. США, причем тут банки США?
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Що кацап методичку пропив? І від бояри глюки почалися.
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Ты черт опущенный сначала изучи материалы следствия и изучи биографию этого ушлепка Иванушки-дурачка, потом мычи.
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""А И. Винник должен банкам больше 30 млн. долл. США""
Гера,о чем Вы говорите.Какие долги! Подумаешь- должен не много АЛЬФА банку,чуть чуть рабочим газобетона...имеет только третью часть двушки в Новой Каховке-нищеброд. Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 8054
Да,видел только два банера(было четыре). По районам,где его никто не знает,наверное больше.
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На данный момент он должен огромную сумму денег и уже не банку, а серьезным людям, которые поручились за этого картавого дауна. И что-бы не сесть в тюрьму, это животное будет будет отрабатывать любое задание.
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Замана один из не многих генералов, который отдавал приказы для направления и уничтожения в Крыму военных спец.подразделений, в то время , когда там появились первые военные РФ. Все эти приказы блокировал Турчинов и ко. Именно он первым сказал, что благодаря трусости и импотенции Турчинова мы потеряли Крым. Также он намерен дать показания в суде и предоставить факты. Власть Порошенко, делает все возможное не дать Замане говорить ПРАВДУ О КРЫМЕ..
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Яка "власть Порошенко делает все возможное", ви там в анабіозі, чи шо?
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Питання в тому, для чого Цензор надає площадку для подібних висерів?! Їх тут 70%!!!
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Своим комментом, зная о вашем неистовом порохоботстве, вы помогли мне определиться, кто прав и лайкнуть Sharn Roy.
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Вчасно прочитав цю інформацію,бо вже збирався проголосувати за "Сила і честь".Ні,тепер не буду.
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Поліщук, крути мізками самостійно, а не слухай передвиборчі потоки брехні. Якщо Замана виненЮ то його все одно колись за це спитають. Он Порошенко, бідака, як розплачується за свій "патріотизм".
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Голосувати за кдбешників з сили і безчестя, це вже щось з чимось. А якщо пригадати отруєння Ющенка , якого зі слів Смешка "не було" . Правда якось виходить один в один з отруєнням в Англії "Новічком" Скрипалів. Отрута правда різна.
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Правильно решил. Если не в курсе, то там конфликт Заманы и Смешко, который вместо своих однопартийцев понабирал в проходную часть порохоботов. Видно из-за этого порохоботы на него (Заману) и катят бочку.
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одного Гордона досить, аби не дивитися в бік Смєшка
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На те і розраховано,але на основі чого такий висновок?Я вам таких "документів"до вечора з десяток зроблю .
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Во время войны за публикацию копий документов Министерства обороны Украины следует ставить к стенке. Так как из этих документов враг может получить информацию о высшем командовании ВСУ, технике и вооружении, которое используется ВСУ, порядке взаимодействия между подразделениями ВСУ. Если говорить по сути претензий, то в документах нет ничего такого - передаются транспортные средства для нужд правоохранительных органов.
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"в документах нет ничего такого - передаются транспортные средства для нужд правоохранительных органов." - полностью согласен!
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Дитя барыги. Расстрелять обоих у парадного входа красными чернилами! Сволочи-с...
(составлено по аналогии музея психиатрии в г. Саратов на Волге)
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Вали-ка ты на хер, на росию (на парашу) знаток мокселькой литературы.
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ой..чи одне там..там документів ого..а скільки знищено..
як януковощ втікав то в басейн ,скільки покидав--де ті документи? що волонтери збирали
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Брехня Винника очевидна - передислокація військ це ажніяк не державна зрада, і не застосування військ проти Майдану. А о те, що Замана відмовився виконати прямий наказ Януковича на застосування сили до Майдану - це правда. І саме за це риги так ненавидять Заману разом зі своїм засновником партії зрадників ПР сучим Потрохом.
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питання в іншому - спроби задіяти частини ЗСУ , проти Майдану , дійсно були - ніхто ще не забув , як перекинулась машина з десантниками , що їхали в Київ ... Але хто конкретно віддавав цей наказ ...
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Було декілька спроб відправити війська у Київ "через голову" Замани, але командуючі частинами не дуже намагались виконати теє, бо накази були явно незаконні.
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в лютому відправляли десантників , здається з 95-ї ... тоді одна з вантажівок , під Києвом , перевернулась і загинуло 2 здається ... Хто віддава приказ , кого за це покарано ?
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Це питання, нажаль, до усіх недолугих прокулолів, включно з останнім алкашем. Вважаю, все давно відомо, а справа свідомо гальмується, в напрямку закриття. І щоб отримати правду, тре' починати з влади в Україні - робити її проукраїнською, а не як зараз.
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Одне питання - куди ж вони дивились впродовж попередніх 5-и років ?
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На самом деле вполне себе боевая фамилия. Ну вот тут подробнее можно

глянуть:

на википедии
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Уггро-финская ватопедия давно не явлется серьезным и достоверным источником информации. Все что в домене.ru - гавно.
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Придивіться, будь ласка, до перших двох аркушів цього наказу. Вони сфальшовані і не є аркушами одного наказу. По перше: де на першому аркуші прізвища Генерал-лейтенанта Попко С.М та Генерал-полковника Воробйова Г.П.. Якщо ім дають завдання щось робити по цьому наказу, їх прізвища повинні бути в переліку осіб, яким розсилається даний наказ. По друге: де на другому аркуші прізвище Генерал-майора Кравчука М.І. і завдання для нього. Немає. Тому, на мою особисту думку ці два аркуші з двох абсолютно різних наказів. Тому і віри не повинно бути до таких "штучек"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГенерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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