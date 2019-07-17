 Росія не збирається визнавати незалежність окупованих районів Донбасу, - Лавров

Про це міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и факты", повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи планує Росія офіційно визнати окуповані райони Донецької і Луганської областей, Лавров сказав: "Донбасу має бути наданий особливий статус, закріплений на постійній основі в Конституції України".
"Вважаємо, що сьогодні необхідно зосередитися на втіленні в життя Мінських домовленостей, які затверджені резолюцією Ради Безпеки ООН і мають обов'язковий для виконання характер. Українське керівництво має "повернутися обличчям" до власних громадян: відмовитися від політики економічного удушення Донбасу, визнати право донеччан і луганчан розмовляти рідною мовою, відзначати свої святі дати і свята, вшановувати своїх національних героїв", - заявив Лавров.
Він додав, що "без цього вести мову про можливість відновлення довіри жителів "ДНР" та "ЛНР" до офіційного Києва щонайменше несерйозно".
"І, зрозуміло, абсолютно центральною умовою є налагодження змістовного прямого діалогу між Києвом і невизнаними народними республіками, як того вимагають Мінські домовленості", - сказав російський міністр.
Лавров зазначив, що для цього необхідно "налагодити конструктивну роботу контактної групи, де представлені Київ, Донецьк і Луганськ, за сприяння Росії та ОБСЄ". "Тоді й залучення нормандського формату на підтримку контактної групи буде ефективним. Можливі й інші конфігурації зовнішньої підтримки процесів урегулювання на Донбасі, якщо вони будуть прийнятні для всіх сторін і, зрозуміло, не будуть розмивати базові Мінські угоди", - заявив глава МЗС РФ.
Він наголосив, що ця позиція була "чітко підтверджена" президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
😀
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ясен пень что не собирается.Нафига на них свои деньги тратить? Намного лучше разграбленный Донбасс снова втюхать Украине,вместе с электоратом жопоблока и медведчука
Вы дохли в окопах не за х..
И пенсий по ранениям и инвалидности в боях с ВСУ...невидать вам КАК БЕГЕМОТУ СОБСТВЕННЫЙ ХВОСТ!))))
ДЕБИЛЫ)))
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Скоріше на кремлядській башті замайорить український прапор,ніж збудуться мрії кацапської фсб-шної зграї.
- Да.
- А скажи что-нибудь по-дипломатски.
- Дебилы, *****!
Тепер вони хочуть імплантувати цю ракову пухлину «русского мира» в Україну....
Як лохів розвели за спинами.
Діла свої зробили, злили нас,
Мене з тобою разом в унітаз, злили нас... просто...
это с какого языка переводили?
прямо так и сказал - оккупированные?
и еще жив ))))))
Слава Україні!
- Росія залишається на санкціях, та щей фінансує ЛуганДон
- в ЛуганДоні скорочується населення, т.я. значна частина емігрує в Московію, покращується екологія (заводи не працюють). А через деякий час жителі які залишилис в ЛуганДоні будуть самі прагнути повернутись в Україну на наших умовах
можно (нужно) ездить и ходить на красный свет светофора;
обязательно бухать и курить с рождения;
не посещать среднюю школу (по желанию);
не знать никаких языков и вообще ничего не знать (по желанию);
никаких ГОСТов по бухлу и еде;
легалайз тяжелых наркотиков (обязательно);
обязательное изучение трудов Кырлы-Мырлы и Членина;
посещение остальной Украины только на основании визы и наличия пачпорта лыныры/дыныры;
Шо им еще? Ах, да... На дни рождения и смерти местных Хероев (Гиви, Захераста, Моторылы и других бабаев) бухать только скрепный стекломой и бояру до полного посинения в обязательном порядке всеми без различия на возраст и пол.