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 За кордоном
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 Росія не збирається визнавати незалежність окупованих районів Донбасу, - Лавров

РФ не визнаватиме незалежність окупованих районів Донецької та Луганської областей. Натомість вона сподівається, що Україна піде на прямі переговори з терористами, а після цього надасть окупованим територіям "особливий статус".

Про це міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и факты", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи планує Росія офіційно визнати окуповані райони Донецької і Луганської областей, Лавров сказав: "Донбасу має бути наданий особливий статус, закріплений на постійній основі в Конституції України".

"Вважаємо, що сьогодні необхідно зосередитися на втіленні в життя Мінських домовленостей, які затверджені резолюцією Ради Безпеки ООН і мають обов'язковий для виконання характер. Українське керівництво має "повернутися обличчям" до власних громадян: відмовитися від політики економічного удушення Донбасу, визнати право донеччан і луганчан розмовляти рідною мовою, відзначати свої святі дати і свята, вшановувати своїх національних героїв", - заявив Лавров.

Він додав, що "без цього вести мову про можливість відновлення довіри жителів "ДНР" та "ЛНР" до офіційного Києва щонайменше несерйозно".

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"І, зрозуміло, абсолютно центральною умовою є налагодження змістовного прямого діалогу між Києвом і невизнаними народними республіками, як того вимагають Мінські домовленості", - сказав російський міністр.

Лавров зазначив, що для цього необхідно "налагодити конструктивну роботу контактної групи, де представлені Київ, Донецьк і Луганськ, за сприяння Росії та ОБСЄ". "Тоді й залучення нормандського формату на підтримку контактної групи буде ефективним. Можливі й інші конфігурації зовнішньої підтримки процесів урегулювання на Донбасі, якщо вони будуть прийнятні для всіх сторін і, зрозуміло, не будуть розмивати базові Мінські угоди", - заявив глава МЗС РФ.

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Він наголосив, що ця позиція була "чітко підтверджена" президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137950
 
 
 Топ коментарі
 
"Особый статус" повинен бути у вигляді колючого дроту навкруги лугандону, та заборона на будь які вибори на протязі 50 років.
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Проблема в другом. Они не собираются признавать независимость Украины как таковой. Все остальное - это следствие. Не больше.
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Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров

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ясен пень что не собирается.Нафига на них свои деньги тратить? Намного лучше разграбленный Донбасс снова втюхать Украине,вместе с электоратом жопоблока и медведчука Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 1906
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Столько сколько Лавров в ООН не курил никто.
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Проблема в другом. Они не собираются признавать независимость Украины как таковой. Все остальное - это следствие. Не больше.
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хром гугл---ты хоть понял свой выпук ???? ЕСЛИ россия ПОДАЕТ ИСКИ ПРОТИВ УКРАИНЫ---УЖЕ ЭТИМ ОНА ПРИЗНАЕТ УКРАИНУ !!!! А У ТЕБЯ -БРЕД,мальченка !
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Ты понимаешь разницу между теорией и практикой? Попробуй подумать и понять, что это разные вещи. И вот как раз на практике они никогда не признают Украину независимой. А иски...Вот недавно они заявили, что морское право - это не их. Вот тебе и иски. Это просто пример, есть и другие. Научись различать то, что изложено на бумаге от того, что происходит реально.
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Хром прав, а твой ответ хамский и наивный. Взрослей.
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"Особый статус" повинен бути у вигляді колючого дроту навкруги лугандону, та заборона на будь які вибори на протязі 50 років.
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Дать бы этой ватной лошади ядерную сигарету искурить,чтобы не пряталась за ядерным щитом Московии Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 3449
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Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров

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ясен пень что не собирается.Нафига на них свои деньги тратить? Намного лучше разграбленный Донбасс снова втюхать Украине,вместе с электоратом жопоблока и медведчука Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 1906
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чтить своих национальных героев - ГИВИ МОТОРОЛЛУ И ЯНУКОВОЩА?
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шо за нація там ? а есчо он назівает себя министром иностранніх дел...
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Из всего бессмысленного ржания сивого мерина ясно лишь одно-Упс,"наротдамбаза" поимели.😄
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)))))))) бедные и глупые народы Луганды и Домбабве!))))
Вы дохли в окопах не за х..
И пенсий по ранениям и инвалидности в боях с ВСУ...невидать вам КАК БЕГЕМОТУ СОБСТВЕННЫЙ ХВОСТ!))))
ДЕБИЛЫ)))
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а они так старались расхерячить бомбас, мечтали будет контробас и руцкий барабас, а мальчик оказался хитрый ловелас - бамбац тяня бац тяня бамбац, ты кинул бамбац мля бамбац
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Лавров сказал: "Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины".Источник:https://censor.net.ua/n3137950

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Скоріше на кремлядській башті замайорить український прапор,ніж збудуться мрії кацапської фсб-шної зграї. Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 5201
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Зеленский вам так насуёт ,шо вы и себе признавать перестанете...
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Какое то мурло из за паребрика вещает о изменении Конституции чужого Государства!,ну не дэбил
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- А ты правда дипломат?
- Да.
- А скажи что-нибудь по-дипломатски.
- Дебилы, *****!
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Всьо по плану.
Тепер вони хочуть імплантувати цю ракову пухлину «русского мира» в Україну....
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Нам должно быть всё равно, шо они хочуть. Мы должны противостоять их хотелкам и отстаивать наши интересы. В данном случае не допустить этой имплантации.
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Особый статус уже и так есть. А вот юридически его оформлять не стоит. Это прецедент. Мало ли кто потом захочет особый статус. Перспектива жить в Броварской народной республике как-то не прельщает.
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А лугандони так сподівались, вже і аусвайси отримали, а тут такий аблом.
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А мне кажется надо провести референдум о особом статусе ЛДНР. Это и будет ответ Лаврову. И как после этого правительство может пойти против воли народа! Этим можно закрыть тему о особом статусе. Воля большинства народа должна быть выше мнений Лаврова и ему подобных и некоторых наших политиков.
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Нас тут просто кинули!
Як лохів розвели за спинами.
Діла свої зробили, злили нас,
Мене з тобою разом в унітаз, злили нас... просто...
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Нічого нового не сказав. Як зазвичай, "их там нет".
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А зачем им признавать? Им выгодна война!
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Украина давно общается с ними напрямую: прямой наводкой.
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Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров

это с какого языка переводили?
прямо так и сказал - оккупированные?
и еще жив ))))))
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1993 рік. Олесь Гончар - щоденник. "Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували… Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю… А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж",
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Хоча в словах Олеся Гончара багато правди, але це позиція слабкої України, яку, до речі, ніхто ні в які європи та нати не прийме. А сильна Україна не відмовляється від свого: Крим - це Україна, Донбас - це Україна. Нічого, згодом займемося жорстким перевихованням отої публики, населюків Бамбасу, а потім і Криму. Це шлях сильної країни, впевненої у своїй правоті. Виклики загартовують.
Слава Україні!
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Страны Балтии показали, что технолоия "негражданин" очень эффективна.
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Є думка (обґрунтована), що Крим реінтегруватиметься ленше, ніж Донбас. А взагалі, і там, і там є патріоти, тож не варто узагальнювати.
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Во, мокша, дает.Разворовали,разрушили,а теперь забирайте это ГАВНО?Нет,я их конечно понимаю.Путин уже наигрался,ему надоело.Поноворосил и бросил.Лихо даунбасских лохов развели!Но вопрос:А нам нужен этот геморрой?
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...а паспорта раздал, чтобы забрать орков к себе?
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С какой стати этот недодипломат тычет папиросой в конституцию Украины. Нехай сперва свою порвёт на мелкие кусочки под махорку.
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Признавать независимость Донбаса они ПОКА не будут. Бо мало хапнули. И признавать этот микро регион политически не выгодно. Получается, что можно будет его обособить и как бы на большее не рассчитывать. Но им нужно больше. Вот хапнут больше - тогда признают.
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В інтересах України залишити все без змін, т.я. при цьому:
- Росія залишається на санкціях, та щей фінансує ЛуганДон
- в ЛуганДоні скорочується населення, т.я. значна частина емігрує в Московію, покращується екологія (заводи не працюють). А через деякий час жителі які залишилис в ЛуганДоні будуть самі прагнути повернутись в Україну на наших умовах
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Хочемо особливого статусу для всіх національних утворень вна трассии. Можливість своєї армії, право вето на закони для всієї рф, ну й інші "хотелки" ерефії для так званого ордло.
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Якщо ця Луганда не потрібна навіть РФії - навіщо вона потрібна Україні ? Росія не збирається визнавати незалежність окупованих районів Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 3298
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А говорят, что сигарета убивает лошадь Росія не збирається визнавати незалежність окупованих районів Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 8108
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Особый статус:
можно (нужно) ездить и ходить на красный свет светофора;
обязательно бухать и курить с рождения;
не посещать среднюю школу (по желанию);
не знать никаких языков и вообще ничего не знать (по желанию);
никаких ГОСТов по бухлу и еде;
легалайз тяжелых наркотиков (обязательно);
обязательное изучение трудов Кырлы-Мырлы и Членина;
посещение остальной Украины только на основании визы и наличия пачпорта лыныры/дыныры;
Шо им еще? Ах, да... На дни рождения и смерти местных Хероев (Гиви, Захераста, Моторылы и других бабаев) бухать только скрепный стекломой и бояру до полного посинения в обязательном порядке всеми без различия на возраст и пол.
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Поглазеть бы на сего министра и его патрона ежели какой из регионов в рассеюшке уподобается заиметь"особый статус",сродни лугандонскому..
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія не збирається визнавати незалежність окупованих районів Донбасу, - Лавров
 
 
 
 
 
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