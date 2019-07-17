 Порошенка повторно викличуть як свідка, - Труба

Про це заявив на брифінгу глава ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних проваджень за заявами різних громадян щодо можливих неправомірних дій вищих посадових осіб нашої держави. Це провадження від можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до можливого втручання в роботу суддів. Сьогодні для допиту був викликаний експрезидент Петро Порошенко. Він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом укладання угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському", - пояснив він.

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"Петро Порошенко сьогодні на допит не з'явився. В цьому кримінальному провадженні вже проведені допити, в тому числі свідка Сергія Тігіпка, а також проведено виїмки документів. У цьому кримінальному провадженні нікому не оголошено про підозру", - уточнив Труба. - У зв'язку з тим, що Петро Порошенко сьогодні не з'явився на допит, він буде повторно викликаний для проведення слідчих дій", - резюмував він.

Раніше в пресслужбі "Європейської Солідарності" зазначили, що за годину до пресбрифінгу голови ДБР Романа Труби ексзаступник голови адміністрації Януковича – Андрій Портнов – вже анонсував у своєму телеграм-каналі "нову повістку" для Петра Порошенка. Принагідно інформуємо, що Петро Порошенко так і не отримував жодної повістки від жодного слідчого органу, в тому числі і ДБР. І сьогодні перебуває на міжнародних зустрічах у Європарламенті. Показово також, що Портнов навіть не приховує політичних мотивів переслідування Петра Порошенка та партії "Європейська Солідарність", коли пише, що п’ятий Президент має "пройти абсолютно всі етапи тих же процедур, які пройшли за його вказівкою тисячі українців". "Очевидно, тут йдеться про пособників режиму Януковича, які розстрілювали людей на Майдані та привели в Україну війну. Нам шкода, що голова ДБР Роман Труба став інструментом у руках поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова і проросійського реваншу", - додали в партії