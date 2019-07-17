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 Порошенка повторно викличуть як свідка, - Труба

Експрезидента Петра Порошенка викликали на допит у Держбюро розслідувань

Про це заявив на брифінгу глава ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних проваджень за заявами різних громадян щодо можливих неправомірних дій вищих посадових осіб нашої держави. Це провадження від можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до можливого втручання в роботу суддів. Сьогодні для допиту був викликаний експрезидент Петро Порошенко. Він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом укладання угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану

"Петро Порошенко сьогодні на допит не з'явився. В цьому кримінальному провадженні вже проведені допити, в тому числі свідка Сергія Тігіпка, а також проведено виїмки документів. У цьому кримінальному провадженні нікому не оголошено про підозру", - уточнив Труба. - У зв'язку з тим, що Петро Порошенко сьогодні не з'явився на допит, він буде повторно викликаний для проведення слідчих дій", - резюмував він.

Раніше в пресслужбі "Європейської Солідарності" зазначили, що за годину до пресбрифінгу голови ДБР Романа Труби ексзаступник голови адміністрації Януковича – Андрій Портнов – вже анонсував у своєму телеграм-каналі "нову повістку" для Петра Порошенка. Принагідно інформуємо, що Петро Порошенко так і не отримував жодної повістки від жодного слідчого органу, в тому числі і ДБР. І сьогодні перебуває на міжнародних зустрічах у Європарламенті. Показово також, що Портнов навіть не приховує політичних мотивів переслідування Петра Порошенка та партії "Європейська Солідарність", коли пише, що п’ятий Президент має "пройти абсолютно всі етапи тих же процедур, які пройшли за його вказівкою тисячі українців". "Очевидно, тут йдеться про пособників режиму Януковича, які розстрілювали людей на Майдані та привели в Україну війну. Нам шкода, що голова ДБР Роман Труба став інструментом у руках поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова і проросійського реваншу", - додали в партії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137948
 
 
 Топ коментарі
 
Я верил бы, что все это честная борьба с коррупцией, если бы ГБР еще занималось Портновыми, Коломойскими, Новинскими, Хомутынниками и прочими… А так только одному Порошенко повестки. Выглядит как политическая расправа .
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Кто бы еще самого Трубу куда-нибудь вызвал за клевету по бронежилетам и срыв поставок в армию.
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по заявлениям различных граждан гр-н Труба поддельник Портнова Порошенко будет повторно вызван как свидетель, - Труба - Цензор.НЕТ 3947
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Я верил бы, что все это честная борьба с коррупцией, если бы ГБР еще занималось Портновыми, Коломойскими, Новинскими, Хомутынниками и прочими… А так только одному Порошенко повестки. Выглядит как политическая расправа .
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а что противозаконного сделал Портнов?
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Тебя в тюрьму садить надо, за педофилию. И не включай метод кацапа "а ты докажи" - садить тебя надо и все!
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тем шо он даже не Гондон - он гораздно хуже
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Ещё ни одного г...дона не засудили за то, что он г...дон.
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Закон придумал по которому убивали и калечили сотни людей на майдане,этого мало?
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Он голосовал за этот закон? Я на бумаге тоже много чего могу написать - но от этого преступником не буду.
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Он был должностным лицом ,который его разрабатывал !А не частной структурой с улицы.Ты портянкиН?
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Можно много чего разрабатывать. В том числе и оружие. Но по законам преступником может быть тот кто воспользовался оружием, а не его конструктор.
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Что здесь противозаконного? И да, он угадал - Петя сбежал из страны.
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Нет. А ты ненормальный из рашки, восхваляющий Мальдивскую Свыню?
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«11 уголовных производств по заявлениям различных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства. Источник: https://censor.net.ua/n3137948»

З яких, здається, 5 подано Портновим..
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сьогодні свідок, завтра зк. таку країну він будував.
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Фамилию нынешнего главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в качестве возможного представителя Украины на переговорах в Минске первой озвучила украинским властям канцлер Германии АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ.

Об этом 12 июля в эфире "Радио НВ" заявил Роман Безсмертный, которого второй раз ввели в переговорную группу по ситуации на Донбассе.

"Вспомните, как Медведчук появляется в минском процессе. Вот сейчас рассказывают: "[пятый президент Украины Петр] Порошенко такой-сякой". Да не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель. ...Она назвала во время открытой встречи, что этот человек мог бы быть. Где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", - сказал он.
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Как-то странно - они что, повестки голубиной почтой отправляют?
Типа "мы послали" - кому, куда, где расписка о получении?
Бред какой-то(
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А ему, наверное, по традиции работы клоуна, в фейсбуке написали.
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Неужели тебе приносят на дом все расписки о получении повесток?
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по заявлениям различных граждан гр-н Труба поддельник Портнова
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Кто бы еще самого Трубу куда-нибудь вызвал за клевету по бронежилетам и срыв поставок в армию.
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клевета.. это ты бирюковского варенья объелась Порошенко будет повторно вызван как свидетель, - Труба - Цензор.НЕТ 9600
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Труба объелся чего-то портновского.
Сам признал, что испытания не проводились, но уже раструбил, что бронежилеты бракованные.
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а тим часом кінець епохи бідності бєні все триває та триває. під бєню вже поклали контроль над вугільною галуззю. за мовчазної згоди самого преЗедента:https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/17/649736/

а зебілам розкажемо мантру про пєцю баригу.ті ж лошарики вірять усьому
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Вспоминается фраза Куравлёва из Иван Васильеча ,Свидетелем быть ещё не приходилось ... Порошенко будет повторно вызван как свидетель, - Труба - Цензор.НЕТ 8327
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От скамьи свидетеля до скамьи подсудимого - 1 шаг.
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Конечно, перед законом все равны, но ведь в любом правиле бывают исключения... Перефразируя Дж. Оруэлла, все звери равны, но свиньи - равнее!
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Вы просто не представляете, сколько всего может не запомнить человек, если он вызван в качестве свидетеля.
🤗
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зебилы доплатите Пастору денег - а то Данелюк получает в ДВА раза больше чем он - не порядок
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Принудительный привод хряка - вот была бы справедливость (и потеха).
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Вызывают на допрос, чтоб совесть мучать. Изверги!
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Сегодня уволился Ворушилин - подельник Пети из ФГВФЛ. Наверное уедет к Гонтаревой в Лондон.
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Труба ты **** вызовы своего куратора Портнова на допрос или тебе *****..ру слабо
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенка повторно викличуть як свідка, - Труба
 
 
 
 
 
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