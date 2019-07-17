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 Політика України
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Все про:ВР (5182) Зеленський (2106) Парубій (1144)

 Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня, для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі, текст якого має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

"Прошу скликати 18 липня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради, до порядку денного якого внести розгляд внесених президентом України проектів законів: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування... ", "Про внесення змін до закону України "Про Вищий антикорупційний суд (про початок роботи суду)", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України", - йдеться в листі Президента.

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При цьому ознайомлене із ситуацією джерело розповіло, що в апараті Верховної Ради лист Президента зареєстровано 17 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137944
 
   
 Топ коментарі
 
Вова, ты головой ударился, когда падал с верхней полки "Теслы" во время продакшена своего шедеврального ролика?

Ты же Раду уже давным давно распустил. Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать в четверг внеочередное заседание ВР - Цензор.НЕТ 4133
Вова, Рады - нет, понимаешь: "не-э -э-ту" !
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Очень сомневаюсь, у них уже выпускной с групповым фото прошёл, все, небось по Канарам умотали, курвы.
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Ублюдки із "слуг" і жоппоблока -на підході!
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по закону они имеют право на отпуск. Они все взяли отпуска на период до выборов.
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Ви знаєте приємно дивитися як соя піною сходе!!! Не пройшло жожного дня щоб їх Зеленський не вмив. Газ подешевшав, долар подешевшав, пенсії добавив-це тільки за два місяці при неймовірній протидії свиносоєвих!! Це не оборотень Порошенко, любитель сліпих трастів та офшор...
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уже вроде как попрощались. Опять начинаем с гимна?
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так и есть....
Проклятие малороссов от одних выборов к другим..

Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 7414 Дмитро Корчинський
47 хв. ·

Національна еліта: видатні і одні з самих результативних на фронті командири рот Умка, Крот і гроза ворожої аеророзвідки Грек.
З ними медичний координатор ООС Оксана.
Вони, й такі як вони, тримають на своїх плечах Країну, вони - найкраще, що в ній є. Колись їхні портрети будуть у шкільних підручниках, їхніми іменами називатимуть вулиці.

Але нині президентами й парламентарями ви обираєте тих, хто не гідний розв'язувати взуття героїв, тих, хто плює їм у спину.
Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 8453
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ТРЕПЛО это Корчинский.
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Беги в кампус!
Шаурма заканчивается, макароны тоже!
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Корчинский этот поп Гапон в осовременненом варианте. Фу одним словом.
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Сначала распустить, затем собрать. Потом переизбрать. После этого опять собрать. В результате - распустить, поскольку переизбранное оказалось не тем, что можно собрать. Там поглядим, кто кого будет пересобирать, переизбирать и перераспускать.
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Шикарный тролинг панамских патриотов это шо получается, придется побросать удочки и возвращаться с Мальдив? Шо там о национальных интересах?...не, не слышали....
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ти думати головою можешь? це бред. Розігнати раду а потім прсити зібратися.
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Ну так сказал бы Логопеду, а то пацаны с воплями за 17 разом избирательный кодекс приняли, а ты в это время где был?
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не пости не связаніе слова. я тебя не понял
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Бред. Комітти розглянули? Навіть як що розглянули - потрібне прийняття у першому читанні
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не бред а предвыборная показуха для лохтората.
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Чует мое сердце что зе ждет судьба янукоовоща, меняй что то вова и работай а не фуфло ролики снимаешь только.
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Вряд ли. Быстрее и хуже. ЗЕ с самого начала для Бени и ***** жертвенный баран.
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Та собирает шоб повязать деПутанов...
🤗
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО,
где первый законопроект ЗЕ ты уже его внес в Раду, или ты такой же п#здун как и все до тебя?...

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Ход конем. Зеля молодец!!!!!!!!!
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"Мы должны быть амбициозными", - Зеленский поручил разработать план для проведения Олимпийских игр в Украине

О-ЛИМ-ПИ-АДУ!
О-ЛИМ-ПИ-АДУ!

СРОЧно!!!!!!!!!!!!!!!!
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И цирк с конями обязательно. Люмпенам надо хлеба и зрелищ.
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Если цирк с конями, то это ролик ЗЕБЕни в "Тесле" 😁
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Это анекдот какой то... Клован просит созвать распущенную Раду.
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Рада разъехалась, депутаты занимаются выборами до которых осталось 3 дня, терять 1 день на то чтобы приехать в Киев никто не будет.

Зе прекрасно знает что никакой внеочередной сесси не будет.
Очередное шоу для быдломассы - "я хочу взять все и поделить и сделать все что обещал но папередники не хотят!"
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.Вот так вот Вова ,, уже лучше - ПРОШУ .! А то - требовать он взялся , не успев толком и сесть в кресло преза . Скромней надо быть , и знать своё место . Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 4758 .
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Зеленський попав в самісіньке яблучко!! Як соя взбеленилася!!!! Для них ці закони як серпом по.... Доведеться повертати державі награбоване, а декому і в кутузку!!!!
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почему-то злелеботы обязательно стряпают посты на дэржавной мове? Методичка так повелевает? Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 5247
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Зеленоботи це нове прогресивне віяння українського народу яке протидіє соєвій нечисті, яка невідомо звідки з'явилася! Навіть мови української не знає.
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22 августа вступает в силу применение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины...евробляхеры...и тогда 24 к участникам парада добавятся еще и они...еще и страницу президента в фейсбук забанят, чтобы вышел на трибуну лично
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ИНТЕРЕСНАЯ СИТУАЦИЯ
Зебил пиарится изо всех сил.
Но его кагальные подлости по отношению к украинству уже перевешивают пиар-эффект.
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Согласен, заставлять дебилов работать это подло!
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Блазень продовжує примітивний піар свого цирку.
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Зедофіли, ви вже полюбили стару раду? І хочете щоб вона працювала?
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Зе самым гнусным способом насилует прекрасную ВРУ.Люди уже расслабились на Сейшелах и Мальдивах и вот опять.
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Вытирая пот со лба, соевые говна на работе продолжали спамить все ветки на цензоре. Тяжелая работа.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР
 
 
 
 
 
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