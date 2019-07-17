 Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі, текст якого має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".
"Прошу скликати 18 липня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради, до порядку денного якого внести розгляд внесених президентом України проектів законів: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування... ", "Про внесення змін до закону України "Про Вищий антикорупційний суд (про початок роботи суду)", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України", - йдеться в листі Президента.
При цьому ознайомлене із ситуацією джерело розповіло, що в апараті Верховної Ради лист Президента зареєстровано 17 липня.
Проклятие малороссов от одних выборов к другим..
Дмитро Корчинський
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Національна еліта: видатні і одні з самих результативних на фронті командири рот Умка, Крот і гроза ворожої аеророзвідки Грек.
З ними медичний координатор ООС Оксана.
Вони, й такі як вони, тримають на своїх плечах Країну, вони - найкраще, що в ній є. Колись їхні портрети будуть у шкільних підручниках, їхніми іменами називатимуть вулиці.
Але нині президентами й парламентарями ви обираєте тих, хто не гідний розв'язувати взуття героїв, тих, хто плює їм у спину.
Шаурма заканчивается, макароны тоже!
🤗
где первый законопроект ЗЕ ты уже его внес в Раду, или ты такой же п#здун как и все до тебя?...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
О-ЛИМ-ПИ-АДУ!
О-ЛИМ-ПИ-АДУ!
СРОЧно!!!!!!!!!!!!!!!!
Зе прекрасно знает что никакой внеочередной сесси не будет.
Очередное шоу для быдломассы - "я хочу взять
все и поделитьи сделать все что обещал но папередники не хотят!"
Зебил пиарится изо всех сил.
Но его кагальные подлости по отношению к украинству уже перевешивают пиар-эффект.