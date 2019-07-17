 Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба

Про це йдеться в заяві політсили "Європейська Солідарність", передає Цензор.НЕТ.
Вважаємо показовим, що за годину до пресбрифінгу голови ДБР Романа Труби ексзаступник голови адміністрації Януковича – Андрій Портнов – вже анонсував у своєму телеграм-каналі "нову повістку" для Петра Порошенка. Принагідно інформуємо, що Петро Порошенко так і не отримував жодної повістки від жодного слідчого органу, в тому числі і ДБР. І сьогодні перебуває на міжнародних зустрічах у Європарламенті. Показово також, що Портнов навіть не приховує політичних мотивів переслідування Петра Порошенка та партії "Європейська Солідарність", коли пише, що п’ятий Президент має "пройти абсолютно всі етапи тих же процедур, які пройшли за його вказівкою тисячі українців", - йдеться в заяві.
"Очевидно, тут йдеться про пособників режиму Януковича, які розстрілювали людей на Майдані та привели в Україну війну. Нам шкода, що голова ДБР Роман Труба став інструментом у руках поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова і проросійського реваншу", - резюмували в партії "Європейська Солідарність".
ЗЕльоные клоуны !
Потому, что у хряка-мародера сват - офицер ФСБ и это палит хряка - главного агента ***** в Украине. Бу-га-га.
Лидер "Европейской солидарности" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопросы необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму. https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-17-iyulya-posetit-strasburg-1562949106.html
https://www.economics-prorok.com/2019/07/%d1%81%d1%8b%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be.html
а Зеленский не замечает политической коррупции.. так и живем..
Шанси попасти в раду примарні...
От як би Зеленський різко змінив керівництво деяких силових органів у Львівській иа Івано Франківській області... Не зупиняючись лише на СБУ (можна просто ізолювати на два тижні, відправити в Київ на навчання).. То цих шансів не буде взагалі...
Цифри у цих областях намальовані вірними псами... І нічого спільного з реальністю не мають...
Нагадаю саме порошенко і його посіпаки знищили так звану норму в 500 євро неоподаткованого імпорту громадян... І після цього за нього тут голосували??? Брехня.
https://elise.com.ua/2019/07/14/srochno-poroshenko-smenil-imya-i-familiyu-u-nego-neskolko-imen-i-5-pasportov/
Ты еще фотку прилепи, где Трамп даже не глянул на рядом стоящего барыгу.
1.На сегодня повестка по делу о Ленинской кузне - Портнов не в теме по этому делу.
2.Европарламент не присылал официального приглашение Порошенко.
Это очередная комбинация исторического президента Порошенко уклонится от наказания, и пропиариться в канун выборов- ведь уже сегодня, завтра во всех СМИ мы звучать такие слова- "мы решили, мы договорились, мы приняли совместные решения " и т.д.
Портнов - это ГРУ МО РФ.