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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Порошенко (9460) Портнов (83) Труба (98) ДБР (367) Європейська Солідарність (70)

 Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба

Петро Порошенко так і не отримував жодної повістки ні від слідчого органу, в тому числі і Держбюро розслідування. Сьогодні Порошенко перебуває на міжнародних зустрічах у Європарламенті.

Про це йдеться в заяві політсили "Європейська Солідарність", передає Цензор.НЕТ.

Вважаємо показовим, що за годину до пресбрифінгу голови ДБР Романа Труби ексзаступник голови адміністрації Януковича – Андрій Портнов – вже анонсував у своєму телеграм-каналі "нову повістку" для Петра Порошенка. Принагідно інформуємо, що Петро Порошенко так і не отримував жодної повістки від жодного слідчого органу, в тому числі і ДБР. І сьогодні перебуває на міжнародних зустрічах у Європарламенті. Показово також, що Портнов навіть не приховує політичних мотивів переслідування Петра Порошенка та партії "Європейська Солідарність", коли пише, що п’ятий Президент має "пройти абсолютно всі етапи тих же процедур, які пройшли за його вказівкою тисячі українців", - йдеться в заяві.

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"Очевидно, тут йдеться про пособників режиму Януковича, які розстрілювали людей на Майдані та привели в Україну війну. Нам шкода, що голова ДБР Роман Труба став інструментом у руках поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова і проросійського реваншу", - резюмували в партії "Європейська Солідарність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137943
 
   
 Топ коментарі
 
Ага,Фирташ в Штатах расскажет за того патриота столько,что мама не горюй.. Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3054
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Какие повестки, какой кошелек? ))
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Пусть Труба шлет повестки в Европарламент или попросит Меркель передать Петру повестку во время совместной встречи.

ЗЕльоные клоуны ! Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 6500
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В Европарламете подтвердили, что НЕ приглашали Порошенко. Чего он там шляется?
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Почему в Украине запретили сватов?
Потому, что у хряка-мародера сват - офицер ФСБ и это палит хряка - главного агента ***** в Украине. Бу-га-га.
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ПоПА уже с концами на лыжи стал? Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 557 ПЕСья пресс-служба может внести ясность? Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 557
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зеленский не получал повесток в армию, гастролировал в россии...не получать повестки - дело обычное
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Ага,Фирташ в Штатах расскажет за того патриота столько,что мама не горюй.. Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3054
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В штатах всё давно знают, и о подельнике Коломойского тоже.
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да))) Лазаренко уже рассказал про воровку)) которая голая и босая прописана в однушке гдето в Днепре Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 6970
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Працюй Петро,без тебе нікому..один на морі купається,інші у путіна під столом
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Да,поработать пэте придётся Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 7761полагаю от 10 до 15 лет с конфискацией ..хотя возможно и пожизненно ...
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и 73% у клоуна под роялем Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6327 Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6327
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Ни в каком хряк не в Европарламенте. Его туда никто не вызывал и никто не посылал. Посылали, но не туда и неоднократно. Петюня сбежало от повестки. У него уже очко задергалось. У петюни осталась одна надежда - детапуская неприкасаемость. именно за ней он рвется во ВРУ.
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Лови, кацап. Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 3451 Не запивай селёдку молоком.
Лидер "Европейской солидарности" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопросы необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму. https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-17-iyulya-posetit-strasburg-1562949106.html
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А у т.е. ты согласно, что хряку нужна только депутатская неприкасаемость. Спасибо, я так и знал.
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А внучатая племянница твоей жены плюнула на герб. И?
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Помрій! 😁 Легкого розграбування країни для Зекоманди не буде! 😊
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Это да ,после пэти грабить уже нечего .. Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 1831нелегко обворовать обворованного...
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что осталось воровать тебе Беня расскажет после реприватизации Приватабанка Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2203
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Петюня с Лерой уже разграбили Приватбанк и довели лучший банк до ручки. При Бене там никогда не воровали бабло у клиентов, а сейчас это постоянно.
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После пэтиных липких ручек ,там уже нечего реприватизировать...
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Та коли ж вам в методичках пропишуть ще й факти? Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 1295
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Та ви що? А майже 20 мільярдів доларів ЗВР, які учервні скоротилися на 5,5 відсотка? За травень - на 5,47 відсотка, за квітень - на 0,56 відсотка, а за березень зросли на 2, 4 відсотка? 😁 Ви такий звіздун, як і ваш кумир. Який своїй пастві розповідає за "зубожіння", а у Канаді - про стабільне зростання протягом трьох останніх років. Ви самі хоч розбираєтесь, де у вас правда, а де - брехня?
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Ну если бы ты не был таким дураком как есть ,то видимо бы знал ,что Зеленский на данном этапе имеет такое же отношение ЗВР как заяц из Ну Погоди к исследованию Мирового Океана ... Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2833
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Оскільки я не дурень, то погоджуся з тобою - Зєлєнскій ні до чого не має стосунку. Ні до медалей, які наОлімпійському Вручав, ні до тих сотень бронетранспортерів, які у війська пішли. А ось якби ти не грав вар'ята, або кацапською - не включали дурака, то знав би що за командою з Банкової Нацбанк до виборів змушений тримати курс, на що і витрачаються ЗАР. І все для того, щоб СН побільше депутатів у Раду завела.От тоді вже і почнеться справжній дерибан - це видно по збудованій зарі і голодних очах Стефанчука. Але, оскільки ти трольмаститиц, то ти уміло відпетляв від звинувачення у брехні свого кумира. Я так і не почув, що це у Канаді було? Прозріння, чи зізнання у передвиборчому маніпулюванні?
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Ну добро ,тогда ждём с 22го курс в районе 50 гривен за доллар Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2212ну а если такого не произойдёт то ты таки дурень ..
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Ти - дурень. Чекати потрібно не курсу, а даних Мінфіну про рух ЗВР. А твій пост пр курс - це і є маніпуляція. Так ти можеш з зебілами спілкуватися. Я не зебіл. І до речі, що це було, у Канаді? Так і будеш заїжджати? ☺
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ну якшо мвф не дасть транш восени- то під новий рік доллар буде гопак показувати
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Задача ГБР доказать,что повестки были вручены и тогда порошенко можно объявлять в международный розыск как подозреваемого,пытающегося скрыться на Западе.Порошенко явно там пробудет аж до объявления выборов в парламент,надеясь на политическую защиту своих прходимцев...ой,ПРОХОДЯЩИХ в Верховную Раду.
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задача ГБР - не обосраться, но для них это сложно, не потянут
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Повестки не было но в Украину не вернусь Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 550 Как все быстро поменялось. А еще недавно он Саакашвили из Украины выбрасывал как преступника. Хорошо бы сейчас Саакашвили стал президентом
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А якщо все таки повернеться, ви напишите що були неправі, чи це просто, аби щось написати ?
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портнов, по пригашению Каломойского и Авакова, выполняет роль "торпеды" против Порошенко. .а Богдан обеспечивает Портнову юридическое покровительство..
а Зеленский не замечает политической коррупции.. так и живем..
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Пете нечего бояться. У нас же есть честные рехвормированые суды. Верно я говорю? Как вы ******* 5 лет говорили, если чо не нравится, обращайся в суд. Обращайся в суд ******.
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Как долго рехвормированные суды будут продолжать срaть вам в штаны? Год, пять лет, всю жизнь? И что будет, когда зекоманда окончательно настроит против себя всех, включая самых упоротых? Выберете Поплавского?

Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8307
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Не получал, значит не получал. Ещё получит. Возвращайся Петя, "тебя ждут дома" (с)
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Втік... Очкує ...
Шанси попасти в раду примарні...
От як би Зеленський різко змінив керівництво деяких силових органів у Львівській иа Івано Франківській області... Не зупиняючись лише на СБУ (можна просто ізолювати на два тижні, відправити в Київ на навчання).. То цих шансів не буде взагалі...
Цифри у цих областях намальовані вірними псами... І нічого спільного з реальністю не мають...
Нагадаю саме порошенко і його посіпаки знищили так звану норму в 500 євро неоподаткованого імпорту громадян... І після цього за нього тут голосували??? Брехня.
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Ему законы не писаны. Он только других любит учить, как нужно жить, вместе со своими ип#нутыми и толстопузыми лизунами.
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У него есть гражданство Швейцарии, свалил заранее. Знает , сколько украл.
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Настав час "реформування" 112 офшорів і паспортів...
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У Порошенко есть пять гражданств и пять паспортов на разные фамилии.
https://elise.com.ua/2019/07/14/srochno-poroshenko-smenil-imya-i-familiyu-u-nego-neskolko-imen-i-5-pasportov/
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Главно дело не он сам сообщает о неполучении повесток в фейсбук, где он блогерствует почти ежедневно, а его пресс-служба, с которой то и спросить нечего за брехню.
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То есть Портнов банально *******, когда заявил, что Порошенко не приглашали в Европарламент? Как же так? Кристальной же честности человек! Юрист! Друг Богдана! Сливка общества!
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Учи матчасть. Туда делались запросы. Никакого порошенко в списках приглашенных не обнаружено.
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Кем делались? Тобой, Портновым, «Страной юэй»? И если не обнаружено - как Порошенко попал в Европарламент? Или всё это Матрица и обман зрения?

Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 7525
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Кому надо, тем и делались, а не мной. Мне пох. Очередная брехня пети и порохоботов меня не интересует. Их количество, то есть брехни, перевалило за все мыслимые границы и уже не может удивить.
Ты еще фотку прилепи, где Трамп даже не глянул на рядом стоящего барыгу.
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На дурака, ненавидящего «барыгу» просто потому, что ему велели его ненавидеть, а остальное «пох», мне пох в квадрате. Больше вопросов не имею.
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Человек поехал туда, как турист. Может уговорит охрану пропустить его.
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Ага. И эта охрана провела его, заодно с Геращенко и Климпуш-Цинцадзе, на первое заседание новоизбранного Европарламента и избрание руководства ЕС. Куда проще признать, что Портнов в очередной раз солгал. А ты в очередной раз поверил.
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Ще усе попереду пацюк вишиватний, небо у клітинку тобі гарантоване, а чорти в пеклі для тебе готцють гарний котел курва
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кролик поначалу как ПОСЛАЛИ тоже лазил по заграницам корча из себя спасителя нации , потом надоел и там И тоже ПОСЛАЛИ, правильной дорогой идете товарищ Петя, СКОРО и ТЕБЯ ПОШЛЮТ Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 6550
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Очередной пи@здеж Пошенко и ко.
1.На сегодня повестка по делу о Ленинской кузне - Портнов не в теме по этому делу.
2.Европарламент не присылал официального приглашение Порошенко.
Это очередная комбинация исторического президента Порошенко уклонится от наказания, и пропиариться в канун выборов- ведь уже сегодня, завтра во всех СМИ мы звучать такие слова- "мы решили, мы договорились, мы приняли совместные решения " и т.д.
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Похоже бывший "лучший" главнокомандувач оказался трусом и дурачком-кидалой. Дурачком-кидалой потому, что он бросил свою ПЕС, рейтинг которой сейчас резко упадет.
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Барыга сбежал в Европу,поря уже его в розыск обьявлять !
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Портнов первум же своим иском против Порошенко наговорил себе на 110-ю статью УК.
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Таки рвонул мородёр за границу. теперь встречатся там будет долго, в надежде что получит мандат "неприкасаемого".
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Теперь ясно, для чего Пете нужен был безвиз..
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Зря "правоохранители" сотрудничают с уроженцем Ворошиловграда.
Портнов - это ГРУ МО РФ.
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Они не Портнова слушают, а читают документы, на которые обратил их внимание Портнов и на которых стоит петина подпись. Опрровергни документы, а не Ворошиловоград. И вообще, чего ты лезешь к нам в Украину из другой страны?
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Смылси? Эт ишшо кум 3 го тысячелетия-генпридурок,а потом?
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усьо ви врьотє! парашенка вивозить в європу накрадєнє! мільйони населення то знають і бачили! лічно по плюсам то сказали,а ані нє врут Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2440
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Портнов начинал у Юли, потом переметнулся к Януковичу, при Пете он свалил, а ныне - на коне!
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смылся, трус! ждет выборов и неприкосновенности
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