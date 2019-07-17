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 Суспільство
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Все про:опитування (385) Росія (18910)

 30% росіян вважають Україну братньою країною, а 12% - джерелом загрози для РФ, - опитування

Три чверті росіян (77%) позитивно ставляться до України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані опитування ВЦДГД.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, 12% учасників опитування повідомили про дуже добре ставлення до сусідньої держави, 56% респондентів заявили, що ставляться до України переважно добре.

За даними ВЦДГД, 21% росіян негативно ставляться до України, при цьому 9% опитаних - дуже погано, і 12% респондентів - переважно погано.

За результатами дослідження, 30% співгромадян вважають Україну братньою країною, 28% респондентів - просто сусідом, 8% учасників опитування сприймають сусідню державу, як дружню Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

Зі свого боку 12% росіян вважають, що Україна є джерелом загрози для Росії, 9% співгромадян розглядають сусідню країну, як ворожу.

При цьому соціологи зазначають, що серед росіян переважає точка зору, що між жителями РФ та Україною більше того, що роз'єднує (48% респондентів). Своєю чергою, за даними опитування, 36% співгромадян упевнені в тому, що між жителями двох сусідніх країн більше того, що об'єднує.

Ініціативне всеросійське опитування було проведено 20 червня 2019 року серед 1600 респондентів віком від 18 років і старше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137940
 
 
 Топ коментарі
 
Таких "друзей" - за куй - и в музей!!!
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Так по братски убили 30000 тысяч и спиз-дли крым и донбасс.Кто тогда враги?
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Так по братски убили 30000 тысяч и спиз-дли крым и донбасс.Кто тогда враги?
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Не опрос - а гебистская фуфель из-за поребрика...
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КАК ПУТИН ИГРАЕТ СОЗНАНИЕ КОЗЛОМОРДНЫХ ! ДВА МЕСЯЦА НАЗАД 60 % москалей НЕНАВИДЕЛИ УКРАИНУ !!! СЕЙЧАС ДАНА ДРУГАЯ УСТАНОВКА !!!!!
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Не аргумент. Между братьями бывает вражда хуже чем между чужими.
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30% россиян считают Украину братской страной, а 12% - источником угрозы для РФ, - опрос

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а остальные 58% это не раиссяне? Выходит что раиссян на расийе 42% ? Остальные китайцы? 30% росіян вважають Україну братньою країною, а 12% - джерелом загрози для РФ, - опитування - Цензор.НЕТ 8837
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Это между кацарыльскими братками ,может быть.
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запитайте нормального українця те саме і почуєте, що кожен другий скаже, щоб ця падлюччя територія згоріла разом із її населенням.
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Всі росіяни вважають нас не просто брат ькою країною, а молодшим братом, який у всьому за них гірший. Також присутня заздрість ревнощі і зневага. Щоб здобути приязне ставлення московіта, українець мусить визнати його вялічіє, свою меншрвартість та підкоритися старшОму братцеві.
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идет подготовка населения к тому, что русские братья. Вон мой пост удалили. Практически все мои посты с критикой ЗЕКОМАНДЫ и на тему русские братья, МЫШЕАДИНАРОД тут удаляются, меня блокируют.
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что-то не то...., только недавно публиковали опрос, в котором 73% мокши считает Украину врагом....

Зебобики готовят общественное мнение для сдачи Украины?
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полностью согдасен. тут вся критика ЗЕКОМАНДЫ и мышеадинарод удаляются
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Стадо баранов ничего считать не может ,считают стадо баранов ...
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Нафік цю пропаганду...
Бутусов ти ж ніби патріот?
Чи криша протекла і пора перефарбовуватись...
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Лучше бы они о нас совсем забыли и никак не думали.
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Трошки нас повбивали,тепер можна брататися.Багато хто з українців,хочуть цього.
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Первое же предложение в этой новости -

"Три четверти россиян (77%) положительно относятся к Украине"
Редакторы, вы точно не ошиблись, не поместив эту статью в раздел "Анектдоты"?
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К Украине, как территории, может они и положительно относятся - кто ж будет плохо относиться к тому, что считает своим по праву.
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тамбовский волк им товарищ и брат... кацапы, здесь водки нет. Пейте стекломой, потому шо боярышник - для милых руских дам
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Брехня.
Не могли они так моментально прозреть.
5 лет в их опросах ненависть к украинцам зашкаливала.

Месяц назад.

США и Украина остаются самыми враждебными государствами для россиян.


Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Левада-Центра", сообщает Цензор.НЕТ
Согласно данным исследования, на вопрос: "Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно враждебно настроенными по отношению к России?", 67% респондентов назвали США, 40% - Украину, а замыкает тройку "врагов" Великобритания - 38%.

Источник: https://censor.net.ua/n3132438
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Март 2019 год.

56% россиян не любят Украину и США, к Европейскому союзу плохо относятся 45%, - опрос.

https://censor.net.ua/news/3117701/56_rossiyan_ne_lyubyat_ukrainu_i_ssha_k_evropeyiskomu_soyuzu_ploho_otnosyatsya_45_opros
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та то они глаза разули и увидели мир вокруг:


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Спросите любого из етих якобы 30% хотели бы они вернуть Украине крым и дамбас. Посмотрите как они вас сразу пошлют и придут в бешенство. Ихняя любовь как любовь волков к овцам.
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что за бредятина ? точно известно, что 85% кацапов панически ненавидят украинцев .. остальные 15% просто в лучшем случае считают их вторым сортом ..
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Так Путин тоже считает Украину братской страной и по братски сейчас бомбит дамбас и хочет скинуть на Киев ядерную бомбу. Вы сначала спросите у касабов что такое братство. Ато у них как у гопников, *брат, кошелек или жизнь*
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Все эти опросы в странах с авторитарными режимами - "Филькина грамота". Во первых у россиян каша в голове - например некоторые фамилию Турецкий менять хотели и томаты давили - то с турками братья навек. Во вторых озвучивают не реальные цифры, а нужные режиму - сейчас " любовью РФ к Украине" необходимо поддержать партию Медведчука, снизить градус шовинистического угара для снятия санкций.
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В общем получается, что не только у украинцев почти в 2 раза с 2015 года повысилось хорошее отношение к россиянам, но и у россиян параллельно повысилось, т.е. пропаганда вражды от казенных патриотов обеих стран вызвала отвращение у народов.
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После избрания Зеленского три четверти россиян (77%) стали положительно относяться к Украине
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Какая разница?
Как скажут - так и будут!
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Да идите вы на ЙУХ... такой браЦкий народ кацапы..... ничего кроме омерзения вы не вызываете... ублюдки......
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Вот интересно кто делает такой опрос и зачем его сей-час делать?
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77%стали положительно относиться к Украине.

76,66 проголосовали за *****.
Что со статистикой?
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После того ,что параша натворила в Украине ,не знаю как все остальные , а я ваши пожары буду тушить только ГСМ.
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Результати ций рейтингів, і кацапських, і наших, завізовуються у роботодавців в кремлі.
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буквально пол-года назад козломордых опрашивали и что-то около 60% из них ставили Украину в ряд врагов Московии, после Штатов и перед Грузией, но стоило ху@лу по ихнему зомбоящику затянуть песню про "брацкий украинский нарот", как вся эта орда начала к нам типа "хорошо" относиться 30% росіян вважають Україну братньою країною, а 12% - джерелом загрози для РФ, - опитування - Цензор.НЕТ 7930 у этих микроорганизмов реально нет своего мнения, что сЦарь скажет, то и будет их "мнением"...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство30% росіян вважають Україну братньою країною, а 12% - джерелом загрози для РФ, - опитування
 
 
 
 
 
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