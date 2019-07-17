 30% росіян вважають Україну братньою країною, а 12% - джерелом загрози для РФ, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані опитування ВЦДГД.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, 12% учасників опитування повідомили про дуже добре ставлення до сусідньої держави, 56% респондентів заявили, що ставляться до України переважно добре.

За даними ВЦДГД, 21% росіян негативно ставляться до України, при цьому 9% опитаних - дуже погано, і 12% респондентів - переважно погано.

За результатами дослідження, 30% співгромадян вважають Україну братньою країною, 28% респондентів - просто сусідом, 8% учасників опитування сприймають сусідню державу, як дружню Росії.

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Зі свого боку 12% росіян вважають, що Україна є джерелом загрози для Росії, 9% співгромадян розглядають сусідню країну, як ворожу.

При цьому соціологи зазначають, що серед росіян переважає точка зору, що між жителями РФ та Україною більше того, що роз'єднує (48% респондентів). Своєю чергою, за даними опитування, 36% співгромадян упевнені в тому, що між жителями двох сусідніх країн більше того, що об'єднує.

Ініціативне всеросійське опитування було проведено 20 червня 2019 року серед 1600 респондентів віком від 18 років і старше.