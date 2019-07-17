 30% росіян вважають Україну братньою країною, а 12% - джерелом загрози для РФ, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані опитування ВЦДГД.
Згідно з результатами соціологічного дослідження, 12% учасників опитування повідомили про дуже добре ставлення до сусідньої держави, 56% респондентів заявили, що ставляться до України переважно добре.
За даними ВЦДГД, 21% росіян негативно ставляться до України, при цьому 9% опитаних - дуже погано, і 12% респондентів - переважно погано.
За результатами дослідження, 30% співгромадян вважають Україну братньою країною, 28% респондентів - просто сусідом, 8% учасників опитування сприймають сусідню державу, як дружню Росії.
Зі свого боку 12% росіян вважають, що Україна є джерелом загрози для Росії, 9% співгромадян розглядають сусідню країну, як ворожу.
При цьому соціологи зазначають, що серед росіян переважає точка зору, що між жителями РФ та Україною більше того, що роз'єднує (48% респондентів). Своєю чергою, за даними опитування, 36% співгромадян упевнені в тому, що між жителями двох сусідніх країн більше того, що об'єднує.
Ініціативне всеросійське опитування було проведено 20 червня 2019 року серед 1600 респондентів віком від 18 років і старше.
=======================================================================
а остальные 58% это не раиссяне? Выходит что раиссян на расийе 42% ? Остальные китайцы?
Зебобики готовят общественное мнение для сдачи Украины?
Бутусов ти ж ніби патріот?
Чи криша протекла і пора перефарбовуватись...
"Три четверти россиян (77%) положительно относятся к Украине"
Редакторы, вы точно не ошиблись, не поместив эту статью в раздел "Анектдоты"?
Не могли они так моментально прозреть.
5 лет в их опросах ненависть к украинцам зашкаливала.
Месяц назад.
США и Украина остаются самыми враждебными государствами для россиян.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Левада-Центра", сообщает Цензор.НЕТ
Согласно данным исследования, на вопрос: "Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно враждебно настроенными по отношению к России?", 67% респондентов назвали США, 40% - Украину, а замыкает тройку "врагов" Великобритания - 38%.
Источник: https://censor.net.ua/n3132438
56% россиян не любят Украину и США, к Европейскому союзу плохо относятся 45%, - опрос.
https://censor.net.ua/news/3117701/56_rossiyan_ne_lyubyat_ukrainu_i_ssha_k_evropeyiskomu_soyuzu_ploho_otnosyatsya_45_opros
Как скажут - так и будут!
76,66 проголосовали за *****.
Что со статистикой?