 Гриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги"

Про це він розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
""Сила і честь" генерала-спецслужбіста слабкістю і підлістю виявилися. Напхав у свій список депутатів БППшників разом із працівниками АП, які прикривали корупцію Порошенка & Со, і коли в ефірі "Свободи слова" його про це питають, нічого кращого не придумав, як підло, за лаштунками студії під час реклами, натравити ще й свого охоронця на представника нашої команди. Натиснути фізично, закрити рота? Не вдасться!" - написав Гриценко.
За його словами, він "твердо попередив" Смешка, що якщо подібне повториться, "роги обламає".
Лидер нации за которую он не пошел служить в ВСУ и уклонился тупо от призыва?.
Парень, иди подлечись/похмелись.
Близость к этой благородной особе даёт индульгенцию на все преступления и никчемность.
а я в сумнівні проекти не вкладаю. та і рівень у мене, звичайно, нге ахметівський.
В НАТО такие "чести" даже сортиры не мыли бы - кто же возьмет такое "добро" на такую ответственную должность то?
На президентських выборах 2004 года Анатолий Гриценко работал в штабе Виктора Ющенко, где возглавлял аналитический отдел
В 2005 году Анатолий Гриценко действительно стал министром обороны и работал там до конца 2007 года при трех премьерах: Юлии Тимошенко, Юрии Еханурове и Викторе Януковиче.
После работы в правительстве Гриценко дважды был депутатом - один раз избирался от блока "Наша Украина - Народная самооборона",
еще раз от "Батькивщины".
Оба раза входил в первую пятерку избирательного списка.
..
Вот и все. Ничего интересного, так как нет доказательств, одни слова.
Загалом, дружина Гриценка володіє 5-ма квартирами в Києві, двома земельними ділянками в Обухівському районі та дачею.Юлія Мостова є власницею кількох квартир у Києві площею 110,3 метрів квадратних, 56,2 метрів квадратних, 32,9 метрів квадратних та 80,2 метрів квадратних (уцентрі Києва)
Сам Анатолій Гриценко з донькою Анною прописані у київській квартирі Мостової площею трохи більше 50 квадратів.
Площа земельних ділянок становить 2360 та 5829 метрів квадратних в Обухівському районі Київської області.
А площа дачного будинку - 374,4 метрів квадратних у цьому ж районі на Київщині.
Дача Анатолія Гриценка займає площу 347,8 метрів квадратних. Вдома у політика є свій баскетбольний майданчик, озеро з декоративним мостом, відкрита альтанка та ігровий будинок для дочки політика Анни.
Окрім того, політик має автомобіль Volvo XC90 2013 року випуску, який він купив за майже півмільйона гривень. А у 2006-му у Гриценка з'явився і водний скутер Yamaha VX700 за 47 тисяч гривень. Його дружина Юлія Мостова з 2016-го їздить на машині Toyota Rav4, яку придбала за 674,5 тисячі гривень.
У 2017-му Гриценко отримав 139 620 гривень пенсії та 14 885 гривень зарплати - він працює викладачем у Києво-Могилянській академії. Майже 178 тисяч гривень лідер "Громадянської позиції" отримав у вигляді процентів від вкладу в "Ощадбанку".
Станом на 2018 рік, у цьому державному банку на його рахунках зберігається 134 526 доларів США, а у готівці родина Гриценка тримає ще 36 тисяч доларів та 120 тисяч гривень.
А полковник все більше зїзджає в маргінес.
а зким залишиться Україна тоді.
З вілкулами, мед-ками, ахметовими ....
Думаю стара пісня..., головне своїх "обосрать", а потім знову чекать