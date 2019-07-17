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 Гриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги"

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко повідомив про погрози на адресу свого соратника від охоронця глави партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Про це він розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

""Сила і честь" генерала-спецслужбіста слабкістю і підлістю виявилися. Напхав у свій список депутатів БППшників разом із працівниками АП, які прикривали корупцію Порошенка & Со, і коли в ефірі "Свободи слова" його про це питають, нічого кращого не придумав, як підло, за лаштунками студії під час реклами, натравити ще й свого охоронця на представника нашої команди. Натиснути фізично, закрити рота? Не вдасться!" - написав Гриценко.

За його словами, він "твердо попередив" Смешка, що якщо подібне повториться, "роги обламає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смешко вважає "підбір людей" головною проблемою Зеленського

Гриценко заявив про фізичні погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення обламати роги 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137939
 
   
 Топ коментарі
 
гриценко незнает уже как свою жопу продать
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Национальный лидер? Вы смеетесь?
Лидер нации за которую он не пошел служить в ВСУ и уклонился тупо от призыва?.
Парень, иди подлечись/похмелись.
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Это тоже Порох виноватый , да зе-вата .?? Гриценко заявил о "физических" угрозах от охраны Смешко и пообещал в случае повторения "обломать рога" - Цензор.НЕТ 1797 .
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гриценко незнает уже как свою жопу продать
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кому? він не був жодній політсілі крім ГП. Це твої петушки-господарі не знають
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а чем отличается жопа гриценко от жопы гп ?
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Это тоже Порох виноватый , да зе-вата .?? Гриценко заявил о "физических" угрозах от охраны Смешко и пообещал в случае повторения "обломать рога" - Цензор.НЕТ 1797 .
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Он не виноват, просто он как политик в глубокой жопе откуда уже не выползают и сравнивать его с национальным лидером Зеленским- нескромно себе льстить. Пороху в пору сухари сушить после снятия неприкосновенности новой Верховной Радой
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национальным лидером Зеленским Гриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги" - Цензор.НЕТ 846 . .)) Не смеши .. Во втором слове ошибочка ,, буковка - Л , в начале слова , неуместна . Нужно заменить на - П .. Гриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги" - Цензор.НЕТ 1677 .
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Национальный лидер? Вы смеетесь?
Лидер нации за которую он не пошел служить в ВСУ и уклонился тупо от призыва?.
Парень, иди подлечись/похмелись.
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73% поддержки народа Украины- это лидер нации а 23% - это лузер нации. Учи арифметику!
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Ну якщо в математику гратись, то за Зе проголосувало всього 32% від народу України. Тому не такий вже він лідер нації
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А сколько по вашей математике у Порошенко?
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Суд установит вину бывшего гаранта коррупции порошенко ,честный отреХформированный мальдивсим патриотом суд !
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Война лузеров в призрачной надежде прохода 5%. А зря...Оба в жопе заслуженно
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Тому шо никчемный а лезет то в президенты то в парламент не адекватно оценивая свою посредственную персону и не такую уж чистую биографию на посту Министра обороны...
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я служив у Міноборони. раскажи мені про не такую уж чистую биографию на посту Министра обороны..
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Я лично 2 года занимался как риэлтер продажей объектов военного назначения в Днепре в том числе военного госпиталя который просто чудом не успели продать потому что сняли Гриценко. Второй объект- воинская часть на ул. Рабочей с капитальными подземными хранилищами и территорией прилегающей к ЮМЗ- покупатель долго собирал деньги...
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ПС ...Так тебе теж потрібно до суду потягнути !? Гриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги" - Цензор.НЕТ 6507
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У меня была доверенность структуры минобороны на предварительную подготовку документов, риэлтор получает лишь комиссионные в случае совершения сделки а решения принимают наверху и мне глубоко пх...
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він ці гроші міг покласти собі в кишеню? Скорочення війська в той час відбувалося за державною програмою. він лише виконавець.
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В том числе 20% отката которые требовали обеспечить за счет покупателя которому искусственно занижалась стоимость объектов, тендерами при Гриценко и не пахло, все в живую...
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все це басні про білого бичка. Як що відкати були, то цім займалися доблесні продавці в департаментах
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Ты у него в гостях побывай, бывалый. Маеточок еще тот, не один миллион долларов закопан. А доходов декларированных у него с гулькин хер. И жена зубожилая с убыточным "зеркалом недели". Видать не там ты бывалый.
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всіі твої побрехушки до одного місця. як ти визначив мільйони доларів і звідки знаєш де гроші взялися на цей дім:? не суді людей по собі та повадках твоїх господарів
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так ось хто ти такий, це ж треба, цілий "риэлтер"(правильно писати через буковку "о").а шо, зараз торгувати-махлювати нема чим?
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Он имеет право быть в парламенте, как отчим разумкова.
Близость к этой благородной особе даёт индульгенцию на все преступления и никчемность.
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Дивився. Смешко призводить мерзотне враження.
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не згодний. У Гриценко немає жодного косяка по відношенню до Українського народу
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откуда им біть,если он просидел на жопе ровно пять лет.А ведь он кадровій военній и в стране идет война.Усекаешь какой шанс он просрал?
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на разі він політик. Поїхати попіаритися та отримати УБД в Крамоторську? Як льотний інженер він би багато корості країні не приніс.
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Смешко это ещё та сволочь ,оно привыкло гадить из-под тишка ...сам в бой не пойдёт а охрану натравит ,да и то так,чтобы никто не видел ...
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Не было еще ни одной избирательно кампании, где Гриценко не заявлял бы об угрозах в свой адрес или подготовке покушения на себя любимого. Поднадоел уже этот нытик.
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так і є . наші говнополітики нападають на інших політиків, за якими немає реальної фізичної сили. ШАКАЛЬЕ
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Два старых пердунишки должны обязательно подраться,если угрожают,то нужно бить,а не тявкать про рога,смешко - агент чека,его и его наглую охрану нужно гасить при первом же поводе.
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Смешко - это тот, который по заказу Кучмы травил Ющенко? Почему такие персоны баллатируются в депутаты, а не сидят на зоне?
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давно це було, як тільки гриценко з'явився на тлі горизонту, я з ним зв'язався і сказав, що готовий його підтримати, але коли ради хохми сказав, що грошей в мене немає-- у гриця зразу пропав до моєї підтримки інтерес.
а я в сумнівні проекти не вкладаю. та і рівень у мене, звичайно, нге ахметівський.
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как говорила Людмила Прокофьевна: " А вы дайте ему сдачи"
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У *гебіста * Смежка там і так великий шкандаль.! Гриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги" - Цензор.НЕТ 8596 .З продажем місць у списку . Гриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги" - Цензор.НЕТ 8596 .Про це заявив і його однопартієць Кіхтенко !
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Такой бравый, героический и боевой, а при слове фронт начинает писаться и какаться. Так бывает с ворюгами. ВСЕГДА.
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Ого, две "чести" срутся Гриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги" - Цензор.НЕТ 9541
В НАТО такие "чести" даже сортиры не мыли бы - кто же возьмет такое "добро" на такую ответственную должность то?
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У усатой бабушки очередной предвыборный кризис.
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ГРИЦЕНКО

На президентських выборах 2004 года Анатолий Гриценко работал в штабе Виктора Ющенко, где возглавлял аналитический отдел
В 2005 году Анатолий Гриценко действительно стал министром обороны и работал там до конца 2007 года при трех премьерах: Юлии Тимошенко, Юрии Еханурове и Викторе Януковиче.
После работы в правительстве Гриценко дважды был депутатом - один раз избирался от блока "Наша Украина - Народная самооборона",
еще раз от "Батькивщины".
Оба раза входил в первую пятерку избирательного списка.
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Гор*донів медведчука не переношу, але в Толіка просто істерика.
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Гы-гы-гы!!! Гр-р-роз-з-зный , как жук навозный.
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Вчера в эфире телеканала "ICTV" в передаче "Свобода слова" возникла острая дискуссия между Д. Добродомовым и И. Смешко. После перепалки ведущий объявил рекламную паузу. После возобновления эфира, Д. Добродомов обвинил И. Смешка в том, что во время перерыва он и его охранник хватали Добродомова за "грудки" и угрожали ему. Через 10 минут приехал в студию А. Гриценко (опаздывал) и налетел на Смешка, пригрозив ему "обломать руки".
Вот и все. Ничего интересного, так как нет доказательств, одни слова.
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У декларації за 2017 рік кандидат у депутати ГРИЦЕНКО вказав майно, що записане на його дружину - журналістку Юлію Мостову.
Загалом, дружина Гриценка володіє 5-ма квартирами в Києві, двома земельними ділянками в Обухівському районі та дачею.Юлія Мостова є власницею кількох квартир у Києві площею 110,3 метрів квадратних, 56,2 метрів квадратних, 32,9 метрів квадратних та 80,2 метрів квадратних (уцентрі Києва)
Сам Анатолій Гриценко з донькою Анною прописані у київській квартирі Мостової площею трохи більше 50 квадратів.
Площа земельних ділянок становить 2360 та 5829 метрів квадратних в Обухівському районі Київської області.
А площа дачного будинку - 374,4 метрів квадратних у цьому ж районі на Київщині.
Дача Анатолія Гриценка займає площу 347,8 метрів квадратних. Вдома у політика є свій баскетбольний майданчик, озеро з декоративним мостом, відкрита альтанка та ігровий будинок для дочки політика Анни.

Окрім того, політик має автомобіль Volvo XC90 2013 року випуску, який він купив за майже півмільйона гривень. А у 2006-му у Гриценка з'явився і водний скутер Yamaha VX700 за 47 тисяч гривень. Його дружина Юлія Мостова з 2016-го їздить на машині Toyota Rav4, яку придбала за 674,5 тисячі гривень.
У 2017-му Гриценко отримав 139 620 гривень пенсії та 14 885 гривень зарплати - він працює викладачем у Києво-Могилянській академії. Майже 178 тисяч гривень лідер "Громадянської позиції" отримав у вигляді процентів від вкладу в "Ощадбанку".
Станом на 2018 рік, у цьому державному банку на його рахунках зберігається 134 526 доларів США, а у готівці родина Гриценка тримає ще 36 тисяч доларів та 120 тисяч гривень.


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цього пепка лисого вже давно треба поставити на місце, між іншим, чого цього єнерала ніхто не спитає звідки спостерігав за збіговиськом ригопокидьків у Северодонецьку у 2004????
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Гебнявая шестерка кума ***** набрал себе пециных патриотов. И почему меня это не удивляет?
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пиаряться пасоны.Для них сейчас любое напоминание о них на вес золота.Не интересны нынешней Украине люди которые ничем себя не проявили.По сути они оба "серые мыши".Вот возьмем Зеленского.Он в политике профан,полный ноль но он "яркий ноль".По сути второй месяц президенства он ничем себя не проявил,а рейтинг тем не менее оч. высокий.Он держится на своем умело,талантливо раскрученном образе.Как говорится "новое поколение выбирает пепси".Устал электорат от одних и тех же физиономий за много лет.Посмотрите на ту же Тимошенко,Бойко да пожалуй и Порошенко.Ведь это все уже было много лет назад и сейчас оно пытается представить себя чем то прогрессивным и совершенно новым....Но на выходе только Зеленский.Хорошо это????Не знаю.Но знаю что сработал запрос на новые лица(о котором так долго все говорили).Вот оно.Получите и распишитесь.Конечно З-ИЙ ДАЛЕКО НЕ ТО ЧТО НУЖНО СЕЙЧАС Украине,но где же взять других???Так этот процесс и будет идти.Думаю и Зеленского скоро поменяем.Как только будут появляться реально новые лица а не фейсбучные гаранты и перезрелые пенсионеры строящие из себя "новую волну" политиков.Как сказал когда то могильщик совка м.с.г.-"процесс пошел".Слава Украине !!!!
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Смішко креатура Медведчука.
А полковник все більше зїзджає в маргінес.
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у нас все чьи то креатуры.В основном это представители олигархата.Ахметокские,Медведчуковские,Коломойские !!!,Фирташевские,Пинчукучмовские.
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Думаю і Смешко і Гриценко якось без парламенту проживуть,
а зким залишиться Україна тоді.
З вілкулами, мед-ками, ахметовими ....
Думаю стара пісня..., головне своїх "обосрать", а потім знову чекать
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги"
 
 
 
 
 
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