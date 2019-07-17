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 Політика України, Суспільство
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 Вже відомі час запуску ракети, маршрути вивезення в РФ та понад 150 причетних, - СБУ розповіла про перебіг розслідування причин катастрофи MH-17

Служба безпеки України передала міжнародній спільній слідчій групі величезний масив доказів, які дозволяють відтворити обставини авіакатастрофи літака "Боїнг 777" рейсу MH-17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України про збиття 17.07.2014 пасажирського літака "Боїнг 777" (рейс MH-17) авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", що призвело до загибелі 298 людей", - йдеться в повідомленні.

У Києві, в будівлі ГПУ, створено і працює офіс, у якому слідчі СБУ у співпраці із правоохоронцями з інших країн проводять розслідування цього злочину. За п’ять років слідства СБУ передала до МССГ величезний масив доказових матеріалів, які дозволяють відтворити обставини скоєння злочину та встановити осіб, причетних до цього терористичного акту.

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На цей час слідством встановлено:

- точний час та маршрут, за яким самохідна вогнева установка (СВУ) зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "БУК" була незаконно переміщена з території Російської Федерації до України;
- час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по пасажирському літаку "Боїнг 777-200 9M-MRD" та місце старту цієї ракети;
- час та маршрут, за яким СВУ ЗРК "БУК" була вивезена до Російської Федерації;
- понад 150 осіб, причетних до транспортування самохідної установки БУК-м з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей та назад до РФ, її охорони та виводу на бойові позиції для здійснення збиття літака.

"19 червня 2019 року у Нідерландах відбувся спільний брифінг членів МССГ – представників зазначених п’яти країн, під час якого повідомлено про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину чотирьох осіб – трьох громадян РФ (Гіркін І.В., Дубинський С.М., Пулатов О.Ю.) та одного громадянина України (Харченко Л.В.) і повідомлено про передачу кримінального провадження щодо цих осіб до суду, який розпочнеться 9 березня 2020 року у Нідерландах", - повідомили в СБУ.

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"Наразі матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних осіб відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства передаються компетентному органу Королівства Нідерландів для здійснення їхнього подальшого кримінального переслідування", - додали у відомстві.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок катастрофи загинули 298 осіб.

Також читайте: Вину РФ у катастрофі рейсу МН-17 де-факто доведено, але агресор вигадує нові версії і намагається заплутати сліди, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137937
 
   
 Топ коментарі
 
раньше писали "на берлин"...

Стали известны время запуска ракеты, маршруты вывоза в РФ и более 150 причастных, - СБУ рассказала о ходе расследования причин катастрофы MH-17 - Цензор.НЕТ 7616
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Ваши доказательства..не доказательства!)))
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Считаю что нужно и крайне необходимо в каждом отчете упоминать о экспертизе, которая установила по хим-составу принадлежность поражающих элементов ракеты "Бук" именно к новым, уже не поставлявшимся в Украину модификациям.

Потому что в Свинорахе и в частности различными блохерами (например т.н. Эль-Мюрид) разгоняется тема, что ракета все таки не обязательно рашкованская - как минимум украинская из тех что были поставлены в Грузию. А делают сие утверждение на том якобы найденном (подброшенном) фрагменте ракеты с (О - ЧУДО!) с серийным номером))) Вот уж везение так везение кацапам - нашли фрагмент оболочки да еще и с номером! Аллилуя!!
Поэтому, ребята - следите за инфо-полем, там сейчас идет главное сражение, не давайте сволочам захватить "коллективное бессознательное" - иными словами не дайте засрать людям мозги рашистской пропагандой!
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- Диспетчер свидетель, что влет
Сбил укровский СУ самолет!
Но кто бы ответил,
Где он, тот диспетчер?
Иль раша ТВ нагло врет?
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Считаю что нужно и крайне необходимо в каждом отчете упоминать о экспертизе, которая установила по хим-составу принадлежность поражающих элементов ракеты "Бук" именно к новым, уже не поставлявшимся в Украину модификациям.

Потому что в Свинорахе и в частности различными блохерами (например т.н. Эль-Мюрид) разгоняется тема, что ракета все таки не обязательно рашкованская - как минимум украинская из тех что были поставлены в Грузию. А делают сие утверждение на том якобы найденном (подброшенном) фрагменте ракеты с (О - ЧУДО!) с серийным номером))) Вот уж везение так везение кацапам - нашли фрагмент оболочки да еще и с номером! Аллилуя!!
Поэтому, ребята - следите за инфо-полем, там сейчас идет главное сражение, не давайте сволочам захватить "коллективное бессознательное" - иными словами не дайте засрать людям мозги рашистской пропагандой!
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Собрали все доказательства и передали в суд. А суд начнет рассмотрение через год. ЧЕРЕЗ ГОД, КАРЛ! Это как? Дают время Путину на устранение всех обвиняемых? Причем с запасом дают: не день, не неделю, не месяц, а ГОД!!!
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Скорее всего,закончится выплатой компенсации. И не факт,что эту компенсацию будет платить Украина.
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КАЦАПЫ НЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ А УГОЛОВНЫЕ
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Главный вопрос остается открытым: имя солдата нажавшего на кнопку, имя офицера отдавшего приказ солдату нажать на кнопку.
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Голландские прокуроры с огромным вниманием изучили тонны ... , переданного украинскими коллегами, и из 150 абсолютно достоверно установленных злодеев предъявили обвинение 4 м.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВже відомі час запуску ракети, маршрути вивезення в РФ та понад 150 причетних, - СБУ розповіла про перебіг розслідування причин катастрофи MH-17
 
 
 
 
 
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