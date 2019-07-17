 Вже відомі час запуску ракети, маршрути вивезення в РФ та понад 150 причетних, - СБУ розповіла про перебіг розслідування причин катастрофи MH-17

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України про збиття 17.07.2014 пасажирського літака "Боїнг 777" (рейс MH-17) авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", що призвело до загибелі 298 людей", - йдеться в повідомленні.

У Києві, в будівлі ГПУ, створено і працює офіс, у якому слідчі СБУ у співпраці із правоохоронцями з інших країн проводять розслідування цього злочину. За п’ять років слідства СБУ передала до МССГ величезний масив доказових матеріалів, які дозволяють відтворити обставини скоєння злочину та встановити осіб, причетних до цього терористичного акту.

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На цей час слідством встановлено:

- точний час та маршрут, за яким самохідна вогнева установка (СВУ) зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "БУК" була незаконно переміщена з території Російської Федерації до України;

- час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по пасажирському літаку "Боїнг 777-200 9M-MRD" та місце старту цієї ракети;

- час та маршрут, за яким СВУ ЗРК "БУК" була вивезена до Російської Федерації;

- понад 150 осіб, причетних до транспортування самохідної установки БУК-м з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей та назад до РФ, її охорони та виводу на бойові позиції для здійснення збиття літака.

"19 червня 2019 року у Нідерландах відбувся спільний брифінг членів МССГ – представників зазначених п’яти країн, під час якого повідомлено про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину чотирьох осіб – трьох громадян РФ (Гіркін І.В., Дубинський С.М., Пулатов О.Ю.) та одного громадянина України (Харченко Л.В.) і повідомлено про передачу кримінального провадження щодо цих осіб до суду, який розпочнеться 9 березня 2020 року у Нідерландах", - повідомили в СБУ.

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"Наразі матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних осіб відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства передаються компетентному органу Королівства Нідерландів для здійснення їхнього подальшого кримінального переслідування", - додали у відомстві.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок катастрофи загинули 298 осіб.

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