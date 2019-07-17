 СБУ засекретила справу екскомандира ППО терористів у Сніжному Цемаха. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Українських Новин".
Агентство зазначає, що раніше з відкритого доступу в Єдиному реєстрі судових рішень зникла ухвала Шевченківського районного суду Києва від 28 червня про обрання запобіжного заходу Цемаху.
СБУ у відповіді не запит не повідомило причини таких дій.
Також спецслужба відмовилася відповісти на запитання, де саме і коли був затриманий Цемах, чи повідомлено йому про підозру, чи проведено його медогляд.
"Викладені обставини розслідуються слідчими органів безпеки в кримінальному провадженні. Відповідно до вимог ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України і ст. 387 Кримінального кодексу України інші дані досудового розслідування на цей час не підлягають розголошенню", - заявляє СБУ.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
а такое заявления в день пятилетия сбития боинга это ПЛОХО.
п.с. жив ли он ещё?????
ВОПРОС ЗАКРЫТ!!!
17.07.2019, 10:24 • 1613 • 15
Когда страна, как, например, Украина, находится в состоянии войны против агрессора, особую роль среди ее государственных органов играют министерство обороны с генштабом, МИД и служба безопасности. Каждое из этих ведомств ведет войну на своем участке фронта. В одном из предыдущих интервью я рассказывал, как провалил свою войну МИД. Сегодня поговорим о СБУ.
В феврале 2014-го, после бегства Виктора Януковича в Россию, оказалось, что во время его президентства компьютерный центр СБУ был поставлен под полный, прямой и жесткий контроль ФСБ. В этом центре работали кадровые сотрудники спецслужб РФ, а офицеры СБУ туда даже не допускались. В результате практически вся база данных СБУ, включая информацию о кадровом составе, агентурном аппарате и данные о сотрудниках, работающих под глубоким прикрытием, была, как пылесосом, высосана в Москву.
Это была катастрофа, которая, пожалуй, в мирное время не имеет аналогов в истории спецслужб мира. В свое время американские спецслужбы промахнулись по поводу наличия или отсутствия оружия массового поражения в Ираке. Промах досадный, приведший к военной операции, но не критический для США. Тем не менее, после операции "Буря в пустыне" конгресс США провел полномасштабное расследование деятельности спецслужб, прежде всего ЦРУ и РУМО, после чего они были подвергнуты кардинальной реструктуризации.
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Поставив под контроль компьютерный центр СБУ, спецслужбы РФ нанесли смертельный, после которого СБУ больше не могла нормально функционировать. По результатам этой операции некоторые граждане Украины оказался за решеткой в РФ. Но это была лишь видимая верхушка айсберга. Гораздо страшнее, что теперь агентурный аппарат СБУ может превратиться (скорее, уже превращается) в агентурную сеть ФСБ на территории Украины путем перевербовки агентуры на основе похищенных в СБУ материалов и компромата.
В таких условиях СБУ стала опасной для своего собственного государства. Необходимо было вешать амбарный замок, проводить полномасштабное внутреннее расследование и возрождать СБУ практически с чистого листа.
Кроме того, необходимо было возбудить уголовное дело по признакам статьи "Государственная измена". Любой первокурсник юридического факультета знает о принципе неотвратимости наказания, который является самым эффективным средством борьбы с преступностью. Что касается борьбы с коррупцией, этой чумой Украины, то неотвратимость наказания имеет для нее первостепенное значение.
Однако за пять лет предыдущей власти не было ни профессионального "разбора полётов" в целях локализации и ликвидации последствий этого грандиозного провала, ни уголовного дела о госизмене.
Об этом говорит хотя бы тот факт, много месяцев спустя после этого провала в РФ попали за решетку конкретные граждане Украины. А об отсутствии дела о госизмене свидетельствует история комического "преследования" бывшего руководителя СБУ Александра Якименко, при котором ФСБ захватила базу данных СБУ.
В отношении него Украина выдвигала одно идиотское обвинение за другим, пока Интерпол категорически не отказался принимать их во внимание. Но среди этих обвинений не было обвинения в госизмене, которое можно было убедительно обосновать и добиться экстрадиции Якименко в Украину.
Конечно, отсутствие профессионального расследования и уголовного дела по признакам госизмены в СБУ можно списать на дилетантов, которые возглавляли СБУ и прокуратуру. Но это вполне может быть и продолжением госизмены: одни пустили ФСБ в недра украинских спецслужб, а другие прикрыли их и продолжают покрывать. То есть измена сидит на измене и изменой погоняет. В воюющей стране это недопустимо. Администрация Зеленского должна провести самое тщательное расследование этого дела и сурово наказать виновных.
Компрадорской "элите" не нужна эффективная контрразведка. Более того, она для нее опасна. Поэтому на протяжении почти всей истории независимой Украины над СБУ совершается какое-то непостижимое для здравого смысла надругательство. Во время президента Кучмы это ведомство возглавлял бизнеспартнер Семена Могилевича, особо ценного агента российских спецслужб с обширными связями в Украине. Это происходило, когда Могилевич входил в десятку самых разыскиваемых ФБР лиц, а любой опер правоохранительных органов Украины мог зайти в соответствующую базу данных и прочитать о криминальной деятельности Семена Юдковича.
Во времена президента Ющенко вся информация о Могилевиче, в том числе добытая другими ведомствами Украины, была сконцентрирована в СБУ и уничтожена. Главной целью этой операции было уничтожение информации о разветвленной агентурной сети Могилевича (то есть спецслужб РФ) в украинской "элите". Сделать такое мог только исключительно полезный идиот Кремля или особо ценный агент спецслужб РФ в высших эшелонах власти Украины и СБУ. Разница между первым и вторым в том, что первый не понимает, что творит, а второй понимает, что работает на иностранную спецслужбу, и сознательно это делает. Вполне возможен и промежуточный вариант, когда агент косит под идиота.
И никакого скандала в стране! Все произошло без шума и пыли. Государственные діячі, уничтожившие дело Могилевича, продолжают надувать щеки, делают страшные глаза по телевизору, несут пургу, которая никак не соприкасается с реальностью; в общем, продолжают политическую дiяльнiсть. Когда я смотрю на этот фарс, мне кажется, что все это происходит в сумасшедшем доме.
Это какой-то адский ад. Неужели не понятно, что такое возможно только в банановой республике, власть которой жестко управляется из столицы другого государство? А вы спрашиваете, как Путин аннексировал Крым. До сих пор не поняли?
В нормальной спецслужбе ее глава вообще не имеет права доступа к важнейшим агентурным делам. В КГБ СССР стал хрестоматийным случай, который произошел еще в сталинские времена. Однажды всесильный Берия решил зайти на Лубянке в помещение, где хранились дела на важнейшую агентуру, но стоявших в карауле сержант отказался его туда пустить. "Ты знаешь, кто я и что могу с тобой сделать? - зло прошипел нарком, одно имя которого вызывало ужас. - Знаю, но не пущу, - заикаясь и позеленев от страха ответил сержант. - Не положено". "Правильно, - ответил нарком после секундной паузы. - Молодец. Не положено - значит, не положено."
Был еще один знаковый случай. В декабре 1991 года, едва став начальником ПГУ (внешняя разведка КГБ), Евгений Примаков распорядился принести ему дела на важнейшую агентуру за рубежом. Узнав об этом, два ветерана - генерал Кирпиченко, который руководил в ПГУ работой практически со всей важной агентурой, и легендарный начальник управления "С" (нелегалы) генерал Дроздов - немедленно подали в отставку. Перед тем как уйти, они обошли кабинеты коллег с тревожным предупреждением: грядем грандиозная измена! И она грянула.
В Украине измена даже не прекращалась. При президенте Януковиче, как уже было сказано, в результате измены на самом верху "влады" к врагу попала практически вся база данных СБУ, а также часть важной информации о других спецслужбах Украины. А при следующем президенте эта измена была фактически прикрыта, поскольку не было проведено ни профессионального внутреннего расследования, ни возбуждено уголовного дела по признакам госизмены. В результате несколько граждан Украины попали за решетку в РФ и отбывают там длительное заключение.
По сути дела, в воюющей стране на данный момент нет полноценной контрразведывательной службы. А СБУ используется в качестве опричников президентской администрации, за что ей позволено в определенных рамках кошмарить бизнес.
Определитесь! Не нужно вам СБУ - закройте к чертям собачим. Но не совершайте над ней безумных экспериментов. Последствия могут быть очень тяжелыми.
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Украина находится у последней черты, но надежда, как известно, умирает последней. Моя надежда состоит в том, что команда президента Зеленского сделает то, что давно назрело: произведет смену поколений в украинской политике и выбросит на свалку компрадорскую "элиту".
У меня еще теплится надежда, что новый президент обладает здоровыми амбициями самодостаточного человека. Не брюхо набить до заворота кишок, а войти в историю в качестве основателя процветающего государства.
Но, помимо здоровых амбиций, команде Зеленского нужны профессионалы. Они не нужны компрадорской "элите", но без них не обойтись, если серьезно работать по спасению государства.
Уровень некомпетентности в управлении Украиной чудовищный. Страной руководят, как задрипаным колхозом. В результате - провалы по всем этим направлениям.
За последние 28 лет в Украине ничего не делалось для воспитания настоящей интеллектуальной элиты. А вот в Китая, например, это один из приоритетов государственного строительства. В отличие от Украины, высшие учебные заведе