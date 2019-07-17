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Все про:Білорусь (797) звинувачення (146) Росія (18910) феєрверк (4)

 У Білорусі висунули обвинувачення двом росіянам - продавцям феєрверку, який убив жінку на салюті в Мінську

Двом співробітникам російської компанії "Піро Росс" висунуто обвинувачення у справі про надзвичайну подію на салюті в Мінську, унаслідок якої загинула одна людина і щонайменше 10 постраждали.

Про це повідомили в посольстві РФ у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

Обвинувачені - 25-річний та 28-річний чоловіки. Вони приїхали до Білорусі для надання технічної та іншої допомоги під час підготовки до святкового салюту. Їх підозрюють у порушенні правил поводження з вибухонебезпечними речовинами, піротехнічними виробами, які спричинили з необережності смерть людини (ч.2 ст. 299 КК Білорусі). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

За версією слідства, в процесі заряджання салютних установок представники підприємства-постачальника допустили порушення порядку роботи з феєрверковими виробами. Зокрема, вони "здійснювали механічний вплив на заряди піротехніки під час заряджання мортир, не передбачений правилами поводження з ними".

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Нагадаємо, 3 липня під час святкового салюту в Мінську на честь Дня Незалежності Білорусі сталася надзвичайна подія. Снаряди для феєрверку почали вибухати дуже близько до землі. Загинула 1 жінка, постраждали щонайменше 10 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137931
 
   
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росія із бацькой разом вбиває Білорусь, її мову та ідентичність, а вони лише продавців феєрверків бачать
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"осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними". Источник: https://censor.net.ua/n3137931\\\\\\\

Ой, да они в космической жестянке наделав лишних дырок, залепливают клеем, что им фейерверки какие-то молотком подравнять? тоже мне удивили)
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Ну, это же не ужасный несовершенноетний "террорист" Гриб. Тут надо максимально мягко. Подумаешь, взрывоопасные предметы молотком в ствол забили. Они и датчики в ракеты молотками заколачивают. А если в случае войны такая российская ракета на Беларусь шандарахнет, что, ответка будет или с пониманием отнесетесь, а жертвы на Вейшнорию спишете?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Білорусі висунули обвинувачення двом росіянам - продавцям феєрверку, який убив жінку на салюті в Мінську
 
 
 
 
 
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