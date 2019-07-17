 Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.
У Миколаєві Глава держави ознайомиться зі станом інфраструктури та умовами функціонування міжнародного аеропорту. Також Володимир Зеленський огляне покриття ділянки дороги М14 (Миколаїв - Кропивницький).
Крім того, Президент відвідає Миколаївський суднобудівний завод, де заслухає пропозиції щодо подальшого використання недобудованого крейсера "Україна" та ознайомиться зі станом виконання державної програми будівництва кораблів класу "корвет".
У Харкові Глава держави проведе робочу нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в області.
Видать, страшная разрушительная сила в этом человеке живёт. Ненароком, всю страну спалить может, если его вовремя не выгнать.
Где ваши гневные выхлопы, осуждающие разбазаривание скудного бюджета на бесполезные показушные поездки ?
https://censor.net.ua/news/3137908/massovoe_otravlenie_na_svadbe_v_rivnenskoyi_oblasti_kolichestvo_gospitalizirovannyh_dostiglo_58_chelovek
Что ты так распереживался,зелебобик,а?))
Разумков Зе и Бо
От тебя прямо с экрана урусским духом воняет))
Кацапчик,ты палишься мразь)))
https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zdijsnit-robochu-poyizdku-do-mikolayivskoyi-t-56469