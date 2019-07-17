EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  2783  141
Все про:візит (665) Зеленський (2106) Миколаївська область (387) Харківщина (745)

 Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова

17 липня Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Миколаївської та Харківської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

У Миколаєві Глава держави ознайомиться зі станом інфраструктури та умовами функціонування міжнародного аеропорту. Також Володимир Зеленський огляне покриття ділянки дороги М14 (Миколаїв - Кропивницький).

Крім того, Президент відвідає Миколаївський суднобудівний завод, де заслухає пропозиції щодо подальшого використання недобудованого крейсера "Україна" та ознайомиться зі станом виконання державної програми будівництва кораблів класу "корвет".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді. ВIДЕО

У Харкові Глава держави проведе робочу нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137927
 
   
 Топ коментарі
 
У Харкові нехай не забуде покласти квіти до бюста Жукова.
 показати весь коментар
 
Ого. Когда Порох открывал новые дороги, роспропаганда здесь выливала килотонны помоев.
Вряд ли мы услышим сейчас хоть один осуждающий писк от ваньки-сулимы и прочих мах-колортов
 показати весь коментар
 
Автобусы с детьми уже в засадах, готовятся нападать на кортеж Зе?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
глава сбу тоже потроха отпрысок. иметь абсолютную власть 5 лет и заниматься только воровством.
 показати весь коментар
 
 
Глава СБУ - Баканов - это другой отпрыск. Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова - Цензор.НЕТ 3853
 показати весь коментар
 
 
а кто и когда его головой назначил?Врешь,как и твой соевый Пахан?
 показати весь коментар
 
Пускай займётся внешней политикой - там полный завал. Для этого никто не нужен, кроме знаний, умений и политической воли президента.
 показати весь коментар
 
 
Он знает что ему там не светит ничего. От него теперь шарахаются как от прокажённого: приехал в Париж, и тут опана - собор сгорел. Сколько столетий стоял, а тут - сгорел.
Видать, страшная разрушительная сила в этом человеке живёт. Ненароком, всю страну спалить может, если его вовремя не выгнать.
 показати весь коментар
 
 
Ты потерялся-Мародера уже погнали.С ним никто не хотел встречаться и иметь какие то дела.
 показати весь коментар
 
 
Да все улучшается после изгнания потроха и свинарчуков,вышвырнут мразей из верхзрады ещё больше настроение поднимется.
 показати весь коментар
 
 
Но, по ходу, совсем не факт - что их места займут лучшие!
 показати весь коментар
 
И что,оставлять теперешних подонков на их местах?
 показати весь коментар
 
 
Всё бы ничего, и покрытие дорог и инфраструктура. Но возможное использование крейсера "Украина"??? Чисто предвыборная показуха. Этот крейсер теперь только в качестве металлолома можно использовать. Его уже не продашь даже китайцам, как некогда продали авианосец "Варяг". Время ушло.
 показати весь коментар
 
чекаю чергове шоу. чмириння *самим чесним презом своїв фанатів і виборців* діло забавне. вони ж мають знати своє місце
 показати весь коментар
 
 
Купание в Южном Буге состоится или из Николаева в Коблево кортежем махнет, там недалеко?
 показати весь коментар
 
 
Скорее в Ингуле, в акватории судостроительного завода.
 показати весь коментар
 
Зелебобики, куда вы пропали ?
Где ваши гневные выхлопы, осуждающие разбазаривание скудного бюджета на бесполезные показушные поездки ?
 показати весь коментар
 
 
они портравились бесплатной колбасой от Зе
https://censor.net.ua/news/3137908/massovoe_otravlenie_na_svadbe_v_rivnenskoyi_oblasti_kolichestvo_gospitalizirovannyh_dostiglo_58_chelovek
 показати весь коментар
 
 
Ну, лично его я не стал бы в данном случае обвинять. Вряд ли бактерии разбираются в хитросплетениях украинской политики.
 показати весь коментар
 
 
И обязательно должен проехать своим кортежем по АВТОБАНУ "Николаев-Кривой Рог"..... Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова - Цензор.НЕТ 3018
 показати весь коментар
 
Зе готовит темы для работы будущей ВРУ.И в Николаеве ,и в Харькове он будет знакомиться с проблемами,а не сортиры открывать.Люди жалуются, вот и приходится самому окунаться в ужасы соивой 5летки.Дорог и на харьковщине нет в принципе.Отдельные сделали,но 2хполоски,на которых сплошные лобовухи и жертвы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Також Володимир Зеленський огляне покриття ділянки дороги М14 (Миколаїв - Кропивницький). Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3137927 Яке покриття,попередня ж влада тільки крала? І потім,Вова,ну кого ти соромишся,перерізай уже стрічку.
 показати весь коментар
 
 
А вообще то ничего рабочая поездка где Харьков а где Николаев Я понимаю Харьков Сумы Чернигов никого ничего не смущает
 показати весь коментар
 
Так это ж основной маршрут наркотраффика из РФ - в порт.
 показати весь коментар
 
 
Соевые,смотрю,великие спецы по наркотрафикам.Без соевых нигде не обходится,особенно тех,кто под прокси из Ольгино пишет
 показати весь коментар
 
 
А тебя штормит от того что главному ЗЕбуину кокс обломиться?))
Что ты так распереживался,зелебобик,а?))
 показати весь коментар
 
В Николаеве -аэропорт и в Чугуеве аэропорт.Чугуевским часто хряк винницкий пользовался,ленточки на военный хлам перерезал.
 показати весь коментар
 
 
А что когда был в Одессе можно было заодно и посетить Николаев Иногда президенту мозги надо включать а жопу Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова - Цензор.НЕТ 5063
 показати весь коментар
 
 
Клоун вообще думает хоть что-то делать как президент? Оно катается со своей шоблой по стране туда-сюда как на экскурсии...
 показати весь коментар
 
 
Перед соевыми забывает отчитаться,что и как делается?Пригорает у мародерных ополизов?
 показати весь коментар
 
 
А ты не родственник крымскому вождю Гоблину?
От тебя прямо с экрана урусским духом воняет))
Кацапчик,ты палишься мразь)))
 показати весь коментар
 
Сегодня ночью спалили гараж и авто начальнику сельхоза, который готовил доклад президенту по незаконной вырубке лесов в Харьковской области.
 показати весь коментар
 
А на хрена в один день ездить и в Харьков, и в Николаев?
 показати весь коментар
 
Володя совершит поездку как президент или у квартала95 там пройдут гастроли?
 показати весь коментар
 
 
оно все нарезает круги по юго-востоку в канун выборов, а в западные области ни ни ( или очко жим жим) все вопросы, касаемые международной политики, в сфере безопасности президентом решены успешно, делать нехрен можно "ознакомится с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта. Также Зеленский осмотрит покрытие участка дороги М14"
 показати весь коментар
 
 
На юго-востоке он соберёт голоса только у тех кто собирался голосовать в пользу Зажо*па.
 показати весь коментар
 
Ну на яких же ідіотів це все розраховано?! Читаємо новину: Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Миколаївської та Харківської областей. О-дно-ден-ною! І при тому встигне: (1) ознайомитися зі станом інфраструктури та умовами функціонування міжнародного аеропорту (2) огляне покриття ділянки дороги М14 (Миколаїв - Кропивницький) (3) відвідає Миколаївський суднобудівний завод, де заслухає пропозиції щодо подальшого використання недобудованого крейсера «Україна» та ознайомиться зі станом виконання державної програми будівництва кораблів класу «корвет». (4) У Харкові Глава держави проведе робочу нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в області. До кого не дійшло - повторюю - за один день!!! Ну вже дебіли, так дебіли.

https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zdijsnit-robochu-poyizdku-do-mikolayivskoyi-t-56469
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова
 
 
 
 
 
 вгору