 Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

У Миколаєві Глава держави ознайомиться зі станом інфраструктури та умовами функціонування міжнародного аеропорту. Також Володимир Зеленський огляне покриття ділянки дороги М14 (Миколаїв - Кропивницький).

Крім того, Президент відвідає Миколаївський суднобудівний завод, де заслухає пропозиції щодо подальшого використання недобудованого крейсера "Україна" та ознайомиться зі станом виконання державної програми будівництва кораблів класу "корвет".

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У Харкові Глава держави проведе робочу нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в області.