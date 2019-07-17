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 Політика України
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Все про:вибори (4209) Кравчук (153) Кучма (343) Порошенко (9460) СОЦИС (15)

 Українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування "Социс"

Велика частина населення вважає, що серед президентів України Петро Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток української державності.

На другому місці - Леонід Кучма і Леонід Кравчук, йдеться в дослідженні "Соцису", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про конкретні заслуги Президентів перед державою, то респонденти певною мірою визнають внесок Леоніда Кравчука та Леоніда Кучми в зміцнення державної незалежності України, а також внесок Леоніда Кучми в зміцнення та розвиток української економіки. Найменш ефективними Леонід Кучма та Леонід Кравчук, на думку респондентів, були в боротьбі з корупцією. Респонденти здебільшого не бачать суттєвого внеску в розвиток країни з боку Віктора Ющенка та Віктора Януковича. При цьому найбільш негативно оцінюються заслуги Віктора Януковича", - йдеться в дослідженні.

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Українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування Социс 01

Українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування Социс 02
Українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування Социс 03

"Більша частина респондентів визнають суттєвий внесок Петра Порошенка в більшості з напрямків розвитку країни, особливо в інтеграцію до Європи та в зміцнення обороноздатності. За останній рік оцінки його заслуг помітно покращилися. Слабким місцем в його роботі, на думку більшості опитаних, була і залишається боротьба з корупцією. Враховуючи нетривалий термін перебування Володимира Зеленського на посаді президента, респонденти здебільшого або не змогли оцінити його внесок в розвиток країни, або вказували на відсутність такого внеску", - відзначають в "Социсі".

Українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування Социс 04
Українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування Социс 05

Дослідження проведено з 3 до 9 липня цього року спільними зусиллями Інституту стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" та Центру "СОЦИС". Опитування проводилося на планшетах методом F2F за загальнонаціональною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n=2000 респондентів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137923
 
   
 Топ коментарі
 
вважаєш, що віктора фйодоровича недооцінили?
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да, 6, и % Зе туфта. Он еще НИЧЕГО не сделал полезного и именно для Украины. ЗЕРО
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Порошенко - это Герострат Украины. Сумасшедший маньяк, который вписывает свое имя в истории на почве лжи и ненависти.
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Социс публикует более менее вменяемые результаты. В отличие от многих других. Сравните результаты опросов социса хотя бы по текущим рейтингам с другими. Безусловно, Порошенко лучший из прошлой пятёрки. Что такое ЗЕ ещё не понятно. Пока что он показывает себя как клоун. Ну а то что у подкремлёвских тварей подгорает от результатов, это хорошо. Зер гут.
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Ну, шо ж, навіть Гринів не зміг натягнути більше 4 відсотків відносно Кучми
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Чому ж тодi,украинцы Петю на другий срок не обрали,а вказали на дверь?Хто бреше,Социс,або показник виборiв? Українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 2414
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СМИ брешуть. А бараны им верят.

СМИ 5 лет с подачи Кремля орали что Порошенко - худший президент Украины. Хотя это слово в слово повторяет тезис Путина что ему подойдет любой президент кроме Пороха.
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Тобто украинские СМИ агенты кремля.Ясно понятно Українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 2638
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Что ты скалишься, шакаленок? ТВ-каналы Кощея точно агенты твоих хозяев из-за порербрика.
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Всі ці президенти були при владі і в результаті Україна стала країною з найбіднішим населення, розваленою економікою і шаленою корупцією. І всі вони прийшли на посаду біднішими, ніж пішли. Так що, цей рейтинг немає сенсу.
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ага, особенно Порошенко, который пришел миллиардером по рейтингу Форбс, а ушел - миллионером, по тому же рейтингу.
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Кого опитували? Ющенко на останньому місці!!!
Засранці, а не українці.
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Володимир Зеленский 6,9 😂😂😂﻿
Это каким надо быть таким дегенератом, чтобы такое ляпнуть?
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