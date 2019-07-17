 Українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування "Социс"

На другому місці - Леонід Кучма і Леонід Кравчук, йдеться в дослідженні "Соцису", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про конкретні заслуги Президентів перед державою, то респонденти певною мірою визнають внесок Леоніда Кравчука та Леоніда Кучми в зміцнення державної незалежності України, а також внесок Леоніда Кучми в зміцнення та розвиток української економіки. Найменш ефективними Леонід Кучма та Леонід Кравчук, на думку респондентів, були в боротьбі з корупцією. Респонденти здебільшого не бачать суттєвого внеску в розвиток країни з боку Віктора Ющенка та Віктора Януковича. При цьому найбільш негативно оцінюються заслуги Віктора Януковича", - йдеться в дослідженні.

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"Більша частина респондентів визнають суттєвий внесок Петра Порошенка в більшості з напрямків розвитку країни, особливо в інтеграцію до Європи та в зміцнення обороноздатності. За останній рік оцінки його заслуг помітно покращилися. Слабким місцем в його роботі, на думку більшості опитаних, була і залишається боротьба з корупцією. Враховуючи нетривалий термін перебування Володимира Зеленського на посаді президента, респонденти здебільшого або не змогли оцінити його внесок в розвиток країни, або вказували на відсутність такого внеску", - відзначають в "Социсі".





Дослідження проведено з 3 до 9 липня цього року спільними зусиллями Інституту стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" та Центру "СОЦИС". Опитування проводилося на планшетах методом F2F за загальнонаціональною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n=2000 респондентів.