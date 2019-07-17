 Вину РФ у катастрофі рейсу МН-17 де-факто доведено, але агресор вигадує нові версії і намагається заплутати сліди, - Данилюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми згадуємо про 298 загиблих у катастрофі рейсу МН-17 малайзійських авіаліній. Рівно п’ять років тому бойовики збили літак під Торезом, що розташовується на тимчасово окупованій території. Що саме відбулося того дня намагалися з'ясувати протягом 5 років - і змогли", - написав він.

Данилюк нагадав, що міжнародна слідча комісія, до складу якої входить і Україна, довела, що літак був збитий з ПЗРК "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил Росії. Завдяки фото та відео очевидців слідчим вдалося навіть відтворити шлях, яким ПЗРК було доставлено на територію Донбасу та вивезено назад до Росії після рокового пострілу. СБУ надала аудіоперехоплення переговорів між виконавцями теракту. На записах, поміж інших, фігурує одіозний польовий командир бойовиків, а за сумісництвом - відставний полковник ФСБ Ігор Гіркін.

"І хоча провина Росії де-факто доведена, агресор вигадує все нові версії, намагається заплутати сліди та відволікти увагу міжнародної спільноти вигаданими проблемами. Наприклад, учора країна-агресор ініціювала засідання Ради безпеки ООН щодо "проблеми" українського "мовного закону". Це очевидна спроба змістити акцент уваги напередодні роковин", - написав він.

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Також Данилюк нагадав, що нещодавно СБУ доправила в Україну з окупованого Донецька свідка трагічних подій липня 2014 року Володимира Цемаха, який на момент катастрофи був командиром ПВО слов’янської бригади бойовиків Гіркіна: "В інтерв’ю одному із сепаратистських ЗМІ він відверто розповідає про катастрофу та навіть підтверджує, що ракету було випущено з ПЗРК "Бук". Крім того, Цемах особисто знав усіх польових командирів бойовиків, був у курсі деталей операцій та переміщення зброї. Свідчення затриманого стануть ще одним доказом проти Росії та підконтрольних їй бойовиків".

"Слідство ще не завершене, тому нам важливо постійно говорити про трагедію рейсу МН-17. За інформаційним шумом ми не маємо права забути минулі трагедії", - зазначив він.

"Сьогодні я поділяю скорботу родичів та близьких загиблих. Для них ми можемо зробити найголовніше - довести, що Україна і Світ не залишають такі злочини без покарання. Агресору не уникнути покарання - військові злочини не мають терміну давності", - резюмував глава РНБО.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.