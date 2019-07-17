 Вину РФ у катастрофі рейсу МН-17 де-факто доведено, але агресор вигадує нові версії і намагається заплутати сліди, - Данилюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні ми згадуємо про 298 загиблих у катастрофі рейсу МН-17 малайзійських авіаліній. Рівно п’ять років тому бойовики збили літак під Торезом, що розташовується на тимчасово окупованій території. Що саме відбулося того дня намагалися з'ясувати протягом 5 років - і змогли", - написав він.
Данилюк нагадав, що міжнародна слідча комісія, до складу якої входить і Україна, довела, що літак був збитий з ПЗРК "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил Росії. Завдяки фото та відео очевидців слідчим вдалося навіть відтворити шлях, яким ПЗРК було доставлено на територію Донбасу та вивезено назад до Росії після рокового пострілу. СБУ надала аудіоперехоплення переговорів між виконавцями теракту. На записах, поміж інших, фігурує одіозний польовий командир бойовиків, а за сумісництвом - відставний полковник ФСБ Ігор Гіркін.
"І хоча провина Росії де-факто доведена, агресор вигадує все нові версії, намагається заплутати сліди та відволікти увагу міжнародної спільноти вигаданими проблемами. Наприклад, учора країна-агресор ініціювала засідання Ради безпеки ООН щодо "проблеми" українського "мовного закону". Це очевидна спроба змістити акцент уваги напередодні роковин", - написав він.
Також Данилюк нагадав, що нещодавно СБУ доправила в Україну з окупованого Донецька свідка трагічних подій липня 2014 року Володимира Цемаха, який на момент катастрофи був командиром ПВО слов’янської бригади бойовиків Гіркіна: "В інтерв’ю одному із сепаратистських ЗМІ він відверто розповідає про катастрофу та навіть підтверджує, що ракету було випущено з ПЗРК "Бук". Крім того, Цемах особисто знав усіх польових командирів бойовиків, був у курсі деталей операцій та переміщення зброї. Свідчення затриманого стануть ще одним доказом проти Росії та підконтрольних їй бойовиків".
"Слідство ще не завершене, тому нам важливо постійно говорити про трагедію рейсу МН-17. За інформаційним шумом ми не маємо права забути минулі трагедії", - зазначив він.
"Сьогодні я поділяю скорботу родичів та близьких загиблих. Для них ми можемо зробити найголовніше - довести, що Україна і Світ не залишають такі злочини без покарання. Агресору не уникнути покарання - військові злочини не мають терміну давності", - резюмував глава РНБО.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.
За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.
СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.
А мне нравится, он сказал все абсолютно правильно. И только лахтоольгинские ********** будут это обсырать.
почему США не предоставят данные спутников и перехватов
на третий день всему миру было бы ясно кто есть кто
США укрыватель хйла
Новости великорусской духовности. Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 405 тысяч песо (1,3 млн рублей) за убийство. Это чмо в своих видеороликах унижало и оскорбляло местных жителей, а также использовал нацистскую символику.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Потому что в Свинорахе и в частности различными блохерами (например т.н. Эль-Мюрид) разгоняется тема, что ракета все таки не обязательно рашкованская - как минимум украинская из тех что были поставлены в Грузию. А делают сие утверждение на том якобы найденном (подброшенном) фрагменте ракеты с (О - ЧУДО!) с серийным номером))) Вот уж везение так везение кацапам - нашли фрагмент оболочки да еще и с номером! Аллилуя!!
Поэтому, ребята - следите за инфо-полем, там сейчас идет главное сражение, не давайте сволочам захватить "коллективное бессознательное" - иными словами не дайте засрать людям мозги рашистской пропагандой!
Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес Российской Федерации в связи с пятой годовщиной трагедии.
Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим - самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых.
Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно. Смерть любимых, внезапная и насильственная, пронизывает нашу жизнь насквозь. Мы стали другими людьми.
Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:
1. Всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано.
2. Признать свою часть ответственности в уничтожении MH17.
3. Прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.
Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже - Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося.
В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ. Нам потребовалось время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным.
Мы понимаем, что никакое судебное разбирательство не утешит нашего горя, не уменьшит зияющую дыру в жизни. Тем не менее правда о MH17 существует, и это важно. На судебном процессе будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена. И конечно, суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий.
Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия.
Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. И это лишь малое из того, что мы можем сделать.
ПОДПИСИ
Джейн Малкольм, Эндрю Малкольм, Гленда Чалмерс, Боб Чалмерс, Рут Скотт, Майкл Скотт, Эван Скотт, Дженна Скотт, Линдси Скотт - семья и близкие погибших Майкла Клэнси и Кэрол Клэнси
Пол Гард - член семьи погибшего Роджера и Джилл Гард
Серж и Вера Орешкины - члены семьи погибшего Виктора Орешкина
Мэтью Изекиль Сивананам, Мейбл Сусай Сивананам и Патрик Сивананам - семья погибшего Пола Сивананам
Мерин О'Брайен, Джон О'Брайен, Бронуин О'Брайен и Рик О'Брайен, Джин МакКендрик, Ширли Луби - семья и близкие погибшего Джэка О'Брайена
Тео Куи Венг, Лим Сви Им, Эвони Тео И Верн и Дэвид Тео Ки-Ен - семья и близкие погибшей Элейн Тео И Линг.
Нанда Турнье, Джуллиан Брайт и Джэк Брайт - семья и близкие погибших Хэнка Турнье и Инеке Вестервельд Турнье
Мэттью Хордер, Дэвид Хордер, Адам Хордер - семья погибших Сьюзан и Ховарда Хордер
Саллех Шамсуддин - член семьи бортпроводника Нур Шазаны
Джоан Пендер - сестра погибшей Филомены Тьернан
Это все что нужно знать о Европе, и о европейских терпилах.
Потому что в Свинорахе и в частности различными блохерами (например т.н. Эль-Мюрид) разгоняется тема, что ракета все таки не обязательно рашкованская - как минимум украинская из тех что были поставлены в Грузию. А делают сие утверждение на том якобы найденном (подброшенном) фрагменте ракеты с (О - ЧУДО!) с серийным номером))) Вот уж везение так везение кацапам - нашли фрагмент оболочки да еще и с номером! Аллилуя!!
Поэтому, ребята - следите за инфо-полем, там сейчас идет главное сражение, не давайте сволочам захватить "коллективное бессознательное" - иными словами не дайте засрать людям мозги рашистской пропагандой!