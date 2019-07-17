EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України, Події
  2353  36
Матеріали за темою:
Все про:РНБО (530) Боїнг-777 Malasia Airli... (355) Данилюк Олександр (303)

 Вину РФ у катастрофі рейсу МН-17 де-факто доведено, але агресор вигадує нові версії і намагається заплутати сліди, - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що хоча вина РФ в авіакатастрофі пасажирського літака рейсу МН-17 компанії Malaysia Airlines де-факто доведена, вона намагається заплутати сліди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми згадуємо про 298 загиблих у катастрофі рейсу МН-17 малайзійських авіаліній. Рівно п’ять років тому бойовики збили літак під Торезом, що розташовується на тимчасово окупованій території. Що саме відбулося того дня намагалися з'ясувати протягом 5 років - і змогли", - написав він.

Данилюк нагадав, що міжнародна слідча комісія, до складу якої входить і Україна, довела, що літак був збитий з ПЗРК "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил Росії. Завдяки фото та відео очевидців слідчим вдалося навіть відтворити шлях, яким ПЗРК було доставлено на територію Донбасу та вивезено назад до Росії після рокового пострілу. СБУ надала аудіоперехоплення переговорів між виконавцями теракту. На записах, поміж інших, фігурує одіозний польовий командир бойовиків, а за сумісництвом - відставний полковник ФСБ Ігор Гіркін.

"І хоча провина Росії де-факто доведена, агресор вигадує все нові версії, намагається заплутати сліди та відволікти увагу міжнародної спільноти вигаданими проблемами. Наприклад, учора країна-агресор ініціювала засідання Ради безпеки ООН щодо "проблеми" українського "мовного закону". Це очевидна спроба змістити акцент уваги напередодні роковин", - написав він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС вимагає від Росії визнати відповідальність за катастрофу MH17

Також Данилюк нагадав, що нещодавно СБУ доправила в Україну з окупованого Донецька свідка трагічних подій липня 2014 року Володимира Цемаха, який на момент катастрофи був командиром ПВО слов’янської бригади бойовиків Гіркіна: "В інтерв’ю одному із сепаратистських ЗМІ він відверто розповідає про катастрофу та навіть підтверджує, що ракету було випущено з ПЗРК "Бук". Крім того, Цемах особисто знав усіх польових командирів бойовиків, був у курсі деталей операцій та переміщення зброї. Свідчення затриманого стануть ще одним доказом проти Росії та підконтрольних їй бойовиків".

"Слідство ще не завершене, тому нам важливо постійно говорити про трагедію рейсу МН-17. За інформаційним шумом ми не маємо права забути минулі трагедії", - зазначив він.

"Сьогодні я поділяю скорботу родичів та близьких загиблих. Для них ми можемо зробити найголовніше - довести, що Україна і Світ не залишають такі злочини без покарання. Агресору не уникнути покарання - військові злочини не мають терміну давності", - резюмував глава РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять років тому російські терористи збили рейс МН-17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Вину РФ у катастрофі рейсу МН-17 де-факто доведено, але агресор вигадує нові версії і намагається заплутати сліди, - Данилюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137921
 
   
 Топ коментарі
 
следы запутаны в хитросплетениях труб северного потока-2.
 показати весь коментар
 
Российские солдаты в 2014 году сбили самолёт и убили совершенно невинных 280 человек, и никого из них не посадили и даже и не обявили в розыск в Интерпол. Гиркин спокойно спит и ходит на talk show. В это время украинский солдат Виталий Маркив, защищавший свою страну получил 24 года тюрьмы за то, что итальянский журналист в погоне за сенсаций схватил осколок в голову. Вот-такая она Европа.
 показати весь коментар
 
Ты это своему кукловоду Коломойскому обьясни, а то он до сих пор уверен, что война на Донбассе: мелкий гражданский конфликт.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
следы запутаны в хитросплетениях труб северного потока-2.
 показати весь коментар
 
 
паРаша признает, что сбила Боинг, только когда помрет *****. При ***** она это никогда не признает, т.к. следом надо признать, что ***** и его приспешники врали все эти 5 лет. ***** трясется за свой рейтинг не меньше, чем за свои бабки.
 показати весь коментар
 
 
так Парашу никто и не заставляет ничего признавать. Комиссия уже сделала вывод что виноваты всякие Гиркины и т.п. шестерки, к Раше претензий нет.
 показати весь коментар
 
 
Ты это своему кукловоду Коломойскому обьясни, а то он до сих пор уверен, что война на Донбассе: мелкий гражданский конфликт.
 показати весь коментар
 
 
Данилюк цитирует Коломойского? Разве? Тебе не нравится, что сказал Данилюк?
А мне нравится, он сказал все абсолютно правильно. И только лахтоольгинские ********** будут это обсырать.
 показати весь коментар
 
 
Данилюк сказал правильно. Коломойский сказал не правильно. Кирпичёв сказал не правильно, потому что Small Jerboa сказал правильно, что Коломойский сказал не правильно.
 показати весь коментар
 
 
Вину встановлює лише суд. Не слідство.Суду ще не було. Крім того не існує поняття колективної відповідальності ( в т.ч. всієї держави) в міжніродному кримінальному праві. Винуватими можуть бути признані конкретні особи за конкретні дії.
 показати весь коментар
 
А ЗЕкоманда хоче дізнаватися всі нові версії з перших вуст, тому і ініціює прямі контакти з агресором, як то телефонні дзвінки підвищеної секретності і тому подібнею
 показати весь коментар
 
 
не запутать следы, а стереть путем оплаты. Кстати, а что будет стоит Украине возврат пленных? перед выборами и падениями рейтингов ведомого Беней.
 показати весь коментар
 
 
Перед выборами пленных приведёт Мертвечук и нарот добавит ему балов на выборах, после чего рыги объеденятся со слугами и этот кгбист станет премьером - такая вот цена.
 показати весь коментар
 
 
бедные зебилы,им ещё аж до 21 числа нужно мямлить про рюске агрессоров чтоб тупые хохлы ничего не заподозрили....а уж 22 числа можно будет не прятатся......
 показати весь коментар
 
 
вряд ли Зе знал об этом тогда, а теперь его новые поют не искренне так
 показати весь коментар
 
Российские солдаты в 2014 году сбили самолёт и убили совершенно невинных 280 человек, и никого из них не посадили и даже и не обявили в розыск в Интерпол. Гиркин спокойно спит и ходит на talk show. В это время украинский солдат Виталий Маркив, защищавший свою страну получил 24 года тюрьмы за то, что итальянский журналист в погоне за сенсаций схватил осколок в голову. Вот-такая она Европа.
 показати весь коментар
 
 
Это по простой причине. За Гиркиным вся мощь российского государства. На стороне Маркива только адвокаты и те, мало профессиональны.
 показати весь коментар
 
 
Да нет,кацапчик. Вся мощь кацапского государства еще была направлена на подкуп паршивых итальяшек,чтобы Маркиву влепили срок. Европейский суд исправит беспредел этих продажных гнид.
 показати весь коментар
 
 
Если ты хотя бы немного читал и об итальянском правосудия и об ЕСПЧ, ты бы понимал, что не Вова купил итальянский суд. Ему просто не зачем. У кацапов сотни уголовных дел, им достаточно своего материала. Ну кто такой Маркив, чтобы покупать итальянских судей????
 показати весь коментар
 
А скрипаля зачем было травить? Литвиненка? Березовского вешать? Так это своих бывших соплеменников. А про украинцев и речи нет. К кацапопутинодам обычная логика неприменима. Их логика-животная злоба и ненависть к оппонентам и патологическое желание отомстить любыми способами.
 показати весь коментар
 
истественно адин вапрос токо
почему США не предоставят данные спутников и перехватов
на третий день всему миру было бы ясно кто есть кто
США укрыватель хйла
 показати весь коментар
 
 
Уверены, что следстаию Штаты ничего не предоставили? И учтите, что данные разведки США не являются предметом разглашения, они свои секреты хранить умеют, доступ к ним ограничен и регулируется законами, которые никто обходить не будет.
 показати весь коментар
 
 
вам чтоли так почему до сих пор не опубликовано
 показати весь коментар
 
Потому что США, незадолго перед авиакатастрофой, произвели модернизацию своих следящих спутников-шпионов! С новыми разрешающими параметрами. О которых кацапам крайне интересно хотелось бы узнать. Поэтому они громче всех кричат - ПАКАЖИТЕ!". Это первое. А второе - за каждым Буком спутник не привяжешь.
 показати весь коментар
 
Пока кацапский газ дороже всех европейских ценностей и морали и правосудия вместе взятого.
 показати весь коментар
 
 
Krychek‏ @Krychek5 1 ч.1 час назад

Новости великорусской духовности. Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 405 тысяч песо (1,3 млн рублей) за убийство. Это чмо в своих видеороликах унижало и оскорбляло местных жителей, а также использовал нацистскую символику.

Вину РФ у катастрофі рейсу МН-17 де-факто доведено, але агресор вигадує нові версії і намагається заплутати сліди, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2114
 показати весь коментар
 
 
Вийде з буцигарні спокійним і дирявим дідом, пройшовши тяжкий шлях Хуаніти через густий частокіл мексовських прутнів. Вину РФ у катастрофі рейсу МН-17 де-факто доведено, але агресор вигадує нові версії і намагається заплутати сліди, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7129
 показати весь коментар
 
 
с мексиканских тюрем козломордые не выходят,а в осталном Вы правы
 показати весь коментар
 
якщо підорашка признається .що збила--то тоді буде явно видно що вона воює з Україною..тому )(уйло шукає .як викрутити--що це "апалченци-шахтери" збили ..а Бук найшли в шахті..іхтамнет
 показати весь коментар
 
ничего Хйлу шукати не надо - Голландия его ни в чем не обвиняет. Виновные уже названы - Гиркин и пр. шестерки.
 показати весь коментар
 
Зачем спутники? Если голанцы взяли пробы земли с места старта, и это был Бук а Град и другое. Снимок инвесиннного следа поленный поскольку на обьективе камеры микротрещины униксльны как отпечатки пальцев. И много других докозательств. Тома !
 показати весь коментар
 
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
 показати весь коментар
 
 
Считаю что нужно и крайне необходимо в каждом отчете упоминать о экспертизе, которая установила по хим-составу принадлежность поражающих элементов ракеты "Бук" именно к новым, уже не поставлявшимся в Украину модификациям.

Потому что в Свинорахе и в частности различными блохерами (например т.н. Эль-Мюрид) разгоняется тема, что ракета все таки не обязательно рашкованская - как минимум украинская из тех что были поставлены в Грузию. А делают сие утверждение на том якобы найденном (подброшенном) фрагменте ракеты с (О - ЧУДО!) с серийным номером))) Вот уж везение так везение кацапам - нашли фрагмент оболочки да еще и с номером! Аллилуя!!
Поэтому, ребята - следите за инфо-полем, там сейчас идет главное сражение, не давайте сволочам захватить "коллективное бессознательное" - иными словами не дайте засрать людям мозги рашистской пропагандой!
 показати весь коментар
 
Вину РФ у катастрофі рейсу МН-17 де-факто доведено, але агресор вигадує нові версії і намагається заплутати сліди, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6603

Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес Российской Федерации в связи с пятой годовщиной трагедии.

Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим - самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых.
Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно. Смерть любимых, внезапная и насильственная, пронизывает нашу жизнь насквозь. Мы стали другими людьми.
Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:
1. Всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано.
2. Признать свою часть ответственности в уничтожении MH17.
3. Прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.
Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже - Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося.
В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ. Нам потребовалось время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным.
Мы понимаем, что никакое судебное разбирательство не утешит нашего горя, не уменьшит зияющую дыру в жизни. Тем не менее правда о MH17 существует, и это важно. На судебном процессе будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена. И конечно, суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий.
Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия.
Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. И это лишь малое из того, что мы можем сделать.
ПОДПИСИ
Джейн Малкольм, Эндрю Малкольм, Гленда Чалмерс, Боб Чалмерс, Рут Скотт, Майкл Скотт, Эван Скотт, Дженна Скотт, Линдси Скотт - семья и близкие погибших Майкла Клэнси и Кэрол Клэнси
Пол Гард - член семьи погибшего Роджера и Джилл Гард
Серж и Вера Орешкины - члены семьи погибшего Виктора Орешкина
Мэтью Изекиль Сивананам, Мейбл Сусай Сивананам и Патрик Сивананам - семья погибшего Пола Сивананам
Мерин О'Брайен, Джон О'Брайен, Бронуин О'Брайен и Рик О'Брайен, Джин МакКендрик, Ширли Луби - семья и близкие погибшего Джэка О'Брайена
Тео Куи Венг, Лим Сви Им, Эвони Тео И Верн и Дэвид Тео Ки-Ен - семья и близкие погибшей Элейн Тео И Линг.
Нанда Турнье, Джуллиан Брайт и Джэк Брайт - семья и близкие погибших Хэнка Турнье и Инеке Вестервельд Турнье
Мэттью Хордер, Дэвид Хордер, Адам Хордер - семья погибших Сьюзан и Ховарда Хордер
Саллех Шамсуддин - член семьи бортпроводника Нур Шазаны
Джоан Пендер - сестра погибшей Филомены Тьернан
 показати весь коментар
 
 
"признать свою чать ответственности" - вот интересно, т.е. на Раше только "часть ответственности"? А на ком же другая часть? Н-да...
Это все что нужно знать о Европе, и о европейских терпилах.
 показати весь коментар
 
Недавно читал, что в Камбодже всё ещё продолжается следствие по делу "красных кхмеров". Осталось только два обвиняемых, остальные умерли от старости. Суд никак не может доказать, что имел место именно геноцид. Похоже, в Нидерландах будет так же. Пожизненная зарплата адвокатам и толкание ваньки на месте.
 показати весь коментар
 
 
ПЗРК - другой класс оружия , прааильно назьівать ЗРК "Бук"М1-2. Єто чисто российская модификация советского "Бука" от 1998г.
 показати весь коментар
 
 
Считаю что нужно и крайне необходимо в каждом отчете упоминать о экспертизе, которая установила по хим-составу принадлежность поражающих элементов ракеты "Бук" именно к новым, уже не поставлявшимся в Украину модификациям.

Потому что в Свинорахе и в частности различными блохерами (например т.н. Эль-Мюрид) разгоняется тема, что ракета все таки не обязательно рашкованская - как минимум украинская из тех что были поставлены в Грузию. А делают сие утверждение на том якобы найденном (подброшенном) фрагменте ракеты с (О - ЧУДО!) с серийным номером))) Вот уж везение так везение кацапам - нашли фрагмент оболочки да еще и с номером! Аллилуя!!
Поэтому, ребята - следите за инфо-полем, там сейчас идет главное сражение, не давайте сволочам захватить "коллективное бессознательное" - иными словами не дайте засрать людям мозги рашистской пропагандой!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВину РФ у катастрофі рейсу МН-17 де-факто доведено, але агресор вигадує нові версії і намагається заплутати сліди, - Данилюк
 
 
 
 
 
 вгору