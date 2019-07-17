 Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України, про це заявив заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко.
"Мені здається, що в той момент, коли відбувається підготовка до виборів, можна було б, як сусідній і дружній державі, утриматися від таких поїздок. Саме така рекомендація була. На жаль, угорські колеги не почули нас і почали діяти волюнтаристськи. Ми – цивілізована країна і не забороняємо в’їзд, наприклад, міністру Сійярто, який сьогодні прибув до України", – зазначив Пристайко.
За його словами, угорському міністрові пропонувалося відвідати спочатку Київ, а потім з представниками України – Закарпатську область і провести там низку зустрічей.
"На жаль, угорська сторона нас не почула. Вона вирішила робити так, як вона робить уже певний час. Я вважаю, що ця практика є неприпустимою. І Міністерство закордонних справ з новим керівником, і Офіс Президента вживатимуть певних заходів, щоб це не повторювалося", – наголосив Вадим Пристайко.
Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що звернеться в компетентні органи України для правової оцінки участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в публічних заходів на Закарпатті на запрошення кандидата в народні депутати Василя Брензовича.
Єдине, чому я не пишу якою нікчемою є ваш Зеленський зараз, так це те, що Пристайко рекомендував саме Клімкін, і він йому довіряє. Тобто для мене довіра Клімкіна,у сто разів важливіша ніж довіра Зеленої нікчеми.
В Венгрии считают нового украинского лидера Владимира Зеленского "новой надеждой", рассказал глава МИДа в интервью Радио Свобода.
По словам собеседника, итогом всех решений Порошенко стала "четкая политика против Венгрии".
"Хочу вам откровенно сказать - мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что... Порошенко проводит антивенгерскую политику", - заявил чиновник.
Пропускной пункт Берегово- ЕС дала деньги - блин, полная жопа. Конь не валялся. Венгры дотянули хорошие границы до КП и пункты прекрасные - со стороны Украины - чистая цыганщина . Конечно Пристайко правды боится
Нарушен закон тем, что, как минимум, не пресечено нарушение закона.
Ответственные должны понести ответственность.
А вместо соблюдения закона идёт какой то пердёж...
На вас срали и срать будут.
Уважаю евреев и Израиль.
До всіх сусідів мадьяри мають територіальні претензії. Недаром в середні віки у католиків була спеціальна молитва "І від стріл мадьярських захисти нас, Боже". Це заноза в тілі Європи.
Венгры - фашисты 😀😀😀признают только венгерский язык, венгерские песни, венгерскую кухню, венгерские национальные традиции. А в офисе президента Украины собрались малоросы - говорят на языке оккупанта ( зато не бандеровцы и дороги жуткие ) 😀😀😀
Венгры в шоке от дорог в закарпатье- по Берегово по центральной улице проехать нельзя нормально.
Москаля вообще надо на гиляку вздёрнуть за трассу Киев- Чоп. Гавняней его ни один глава области так за дорогами не следил в Закарпатье