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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Угорщина (478) Закарпаття (775) Пристайко (106) Сійярто (61)

 Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко

Візити угорських делегацій на чолі з главою МЗС Петером Сійярто на Закарпаття 15 та 16 липня здійснено всупереч усім рекомендаціям України і є неприпустимими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України, про це заявив заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко.

"Мені здається, що в той момент, коли відбувається підготовка до виборів, можна було б, як сусідній і дружній державі, утриматися від таких поїздок. Саме така рекомендація була. На жаль, угорські колеги не почули нас і почали діяти волюнтаристськи. Ми – цивілізована країна і не забороняємо в’їзд, наприклад, міністру Сійярто, який сьогодні прибув до України", – зазначив Пристайко.

За його словами, угорському міністрові пропонувалося відвідати спочатку Київ, а потім з представниками України – Закарпатську область і провести там низку зустрічей.

"На жаль, угорська сторона нас не почула. Вона вирішила робити так, як вона робить уже певний час. Я вважаю, що ця практика є неприпустимою. І Міністерство закордонних справ з новим керівником, і Офіс Президента вживатимуть певних заходів, щоб це не повторювалося", – наголосив Вадим Пристайко.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що звернеться в компетентні органи України для правової оцінки участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в публічних заходів на Закарпатті на запрошення кандидата в народні депутати Василя Брензовича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Угорщини Сійярто порушив українське законодавство, беручи участь у заходах кандидата в нардепи Брензовича на Закарпатті, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137917
 
   
 Топ коментарі
 
Ми стали суб'єктом зовнішньої політики. Нас навіть у втручанні у вибори США звинувачували. А саме головне, ми змогли Україно-Російську війну перетворити у світовий конфлікт розвинутих країн із Мородором. Це величезні досягнення.
Єдине, чому я не пишу якою нікчемою є ваш Зеленський зараз, так це те, що Пристайко рекомендував саме Клімкін, і він йому довіряє. Тобто для мене довіра Клімкіна,у сто разів важливіша ніж довіра Зеленої нікчеми.
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Поясните пожалуйста в чем молодец и почему достойная замена Климкину? Какие у него достижения?
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Вадим Пристайко молодец! Достойная замена Паше Климкину. Уважаю и поддерживаю его позицию по многим внешнеполитическим вопросам.
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Вадим Пристайко молодец! Достойная замена Паше Климкину. Уважаю и поддерживаю его позицию по многим внешнеполитическим вопросам.
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Визиты венгерских делегаций во главе с главой МИД Петером Сийярто на Закарпатье 15 и 16 июля осуществлены вопреки всем рекомендациям Украины и являются недопустимыми.Источник: https://censor.net.ua/n3137917
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то есть руский на донбасе можно а угорский уже недопустим
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а граница есть у страны?почему погранцы пропустили?значит было разрешение
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Поясните пожалуйста в чем молодец и почему достойная замена Климкину? Какие у него достижения?
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У Климкина какие достижения? Сидеть в тени хряка - вот его самое большое достижение. А какие достижения Пристайко тебе нужны? У него еще все впереди. Мужик умный, симпатичный и харизматичный, что уже большой + для зарубежной деятельности.
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100%,тільки не кожному це під силу зрозуміти, от і ставлять дурні питання...
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це не дивно, я теж не розумію собак, котів та інші примітивні форми... Тому й вас Зебілів ніхто не розуміє.
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О, голос з дурдому з'явився, що процедури закінчилися?!
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Що знову припадок! Давай свою адресу зараз викличу.....
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Навіщо такі санітари, які тобі не змогли допомогти?
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Проспись!! Допомогають таким як ти не санітари, а профільні лікарі...
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амеба Зелена, те що з інтелектом у тебе погано, то зрозуміло, а коли лайном через монітор почнеш кидати, нікчема?
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Ми стали суб'єктом зовнішньої політики. Нас навіть у втручанні у вибори США звинувачували. А саме головне, ми змогли Україно-Російську війну перетворити у світовий конфлікт розвинутих країн із Мородором. Це величезні досягнення.
Єдине, чому я не пишу якою нікчемою є ваш Зеленський зараз, так це те, що Пристайко рекомендував саме Клімкін, і він йому довіряє. Тобто для мене довіра Клімкіна,у сто разів важливіша ніж довіра Зеленої нікчеми.
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Блин, а что такое зебилы? Полуобразованный базар говорящий на суржике или языке оккупанта и культурное образование у них - СВАТЫ
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Если вы не видите достижения МИДа Климкина то разговор с вами - пустая трата времени.
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"кипричев" і "хома невіруючий"- кацапські тролі
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Можливо, але як показав час, і в нас депілів вистачає
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Да, согласен, хороший выбор. Ваще не пойму почему так носятся с этим Климкиным. Он ваще никакой. Внешней политикой керувал хряк по старой привычке, когда он был еще главой МИДа.
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да плюют на вас все - даже венгры - к нашему сожалению - но зато зебилом ведь нравиться - они ведь привыкли терпеть - позор
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а что если завтра ПЕТЯ на троне что то измениться ? Мы видели 5 лет его работы с Климкиным по отношению венгров , нынешняя ситуация плод в том числе и его достижений , так что вину валить на зебилов это лишнее , плод их работы будем оценивать хотя бы через год два , так что усбагойся чоколадный рупор Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2518
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Може у вас очі не на тому місці? Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2980
В Венгрии считают нового украинского лидера Владимира Зеленского "новой надеждой", рассказал глава МИДа в интервью Радио Свобода.
По словам собеседника, итогом всех решений Порошенко стала "четкая политика против Венгрии".
"Хочу вам откровенно сказать - мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что... Порошенко проводит антивенгерскую политику", - заявил чиновник.
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давай будем судить людей по делам ,а не по предположениям , а то что люди надеются на улучшение отношений в этом нет ничего плохого,а вот вопрос цены этому это другое ----- устраивает ли обе стороны
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Ось і побачимо. По факту, Порох нікому, ні в чому не здав інтереси України.
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Если бы вы видели КАКАЯ СТЫДОБА НА ЗАКАРПАТЬЕ С ДОРОГАМИ !!! Венгры просто в шоке .
Пропускной пункт Берегово- ЕС дала деньги - блин, полная жопа. Конь не валялся. Венгры дотянули хорошие границы до КП и пункты прекрасные - со стороны Украины - чистая цыганщина . Конечно Пристайко правды боится
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это Европа, там языки, нации, самоопределение священно...хотели ж туда.... а вообще расквартировывайте там части нацгвардии, проводите учения постоянно, пусть рождается больше украинцев)
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Предвыборная компания в Украине не должна превышать 30 дней.Скоротечная компания-меньше тратится средств,меньше отвлекается люди от созидательного труда,меньше шансов оболванить народ,и лучше ,чтобы они проходили досрочно.
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ну если Вовочка так активно пользует телефон и умеет вести непринужденный дипломатический треп, то поставить этого венгра, что раз плюнуть. Порошенка то строил, а тут простой министр
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Долго вы пердеть будет?
Нарушен закон тем, что, как минимум, не пресечено нарушение закона.
Ответственные должны понести ответственность.

А вместо соблюдения закона идёт какой то пердёж...
На вас срали и срать будут.

Уважаю евреев и Израиль.
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Можливо вирішили цигарок провезти контрабандою. Знали, що високопосадовців не будуть шмонати. Треба було би усю делегацію кинути в СІЗО.
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венгерские всерияты блокируют встречу Украины с НАТОй долгое время, и украинская сторона разрешает подельникам рашиста ,безпрепятственно бродить по украинской територии сеять смуту...а нельзя ли было как с Михо...?
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Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1687
До всіх сусідів мадьяри мають територіальні претензії. Недаром в середні віки у католиків була спеціальна молитва "І від стріл мадьярських захисти нас, Боже". Це заноза в тілі Європи.
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Венгры- самодостаточная культурная нация. Дороги в идеальном состояниии даде в селах , обочины -ПОКОШЕНЫ.
Венгры - фашисты 😀😀😀признают только венгерский язык, венгерские песни, венгерскую кухню, венгерские национальные традиции. А в офисе президента Украины собрались малоросы - говорят на языке оккупанта ( зато не бандеровцы и дороги жуткие ) 😀😀😀
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Вот чья бы корова мычала.
Венгры в шоке от дорог в закарпатье- по Берегово по центральной улице проехать нельзя нормально.
Москаля вообще надо на гиляку вздёрнуть за трассу Киев- Чоп. Гавняней его ни один глава области так за дорогами не следил в Закарпатье
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Так кто хозяин в хате? Вы или мадяры? С такой терпимостью ,видимо, изменение границ не последнии.
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бе бе бе...бл, зачем его впустили??? Мы здесь хозяева или смердючие ******?
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