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 П'ять років тому російські терористи збили рейс МН-17

Через терористичну акту з боку російських окупаційних військ 17 липня 2014 року над Донбасом загинули 298 осіб - усі пасажири та екіпаж.

Сьогодні, 17 липня 2019 року, п'яті роковини авіаційної катастрофи пасажирського літака рейсу МН-17 компанії "Малайзійські авіалінії", що прямував за маршрутом Амстердам - ​​Куала-Лумпур, повідомляє Цензор.НЕТ.

Літак було збито російськими окупаційними військами в районі Тореза Донецької області в зоні військових дій на Сході України. За кількістю жертв ця катастрофа стала найбільшою в історії України. На борту лайнера перебувало 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 - Малайзії (включно з 15 членами екіпажу і двома немовлятами), 27 - Австралії, 12 - Індонезії (серед них одна дитина), 10 – Великої Британії (один з них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), 4 - Німеччини, 4 - Бельгії, 3 - Філіппін, 1 - Канади та 1 - Нової Зеландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС вимагає від Росії визнати відповідальність за катастрофу MH17

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137914
 
 
 Топ коментарі
 
руским (кацапам/мокселям) нужно каждый день напоминать о том, что они мрази.
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Спеціально до святкування п'ятої річниці визволення Попасної від незаконних збройних формувань у місті відбудеться святковий концерт Вахтанга Кікабідзе.

Концерт пройде 22 липня на площі Миру. Початок о 17 годині. Всіх жителів Попасної запрошують прийти на площу на зустріч з відомим актором та естрадним співаком.

https://popasnaya.city/read/events/37086/v-popasnij-vistupit-vahtang-kikabidze-koncert-do-dnya-vizvolennya-popasnoi

П'ять років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 5437
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Будьте ви прокляті, бляді кацапські!
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руским (кацапам/мокселям) нужно каждый день напоминать о том, что они мрази.
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І шо? А тепер їх повернули в ПАРЄ і ніхто нівчом нівінават.
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ПАРЕ херня, все идет своим чередом, не так быстро как хотелось.
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Наша честность всем известна! Если нет - то и *уй с ним!
Сейчас её мы повсеместно, честно, *ля, распространим.
Пусть прессует прессом пресса лёд ушатан наглой лжи!
Кто тут, ****, *лядь агрессор? Где, *ля? Чё, *ля? Докажи! 😂
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І їх посібники - європейські партнери кремлівського упиря.
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Хто збив рейс МН-17- це вже залежить від команди Узеленського.
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мабуть ні.Бо справу розслідували голандці
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Та на щастя голандське слідство уже все сказало ще до того, як Зе присягу склав...
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гиркин с )(уйлом сегодня принимают поздравления
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***
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
...........................................
Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
"Боинг" никуда не долетел,
Но еще не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В ДНР, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной седенькой старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы!!!
Я - виновен, потому, что русский...

17.07.2014, Орлуша
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На весні буде суд--засудять стрілочників..а не головних винуватців.і підорашка .як завжди нікого не видасть
хотя могли б пожертвувати солдатом ,щоб зберегти царя
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Мені здається що цю тему вже заговорили - трохи стихла біль у родичів, з"явились бізнесові чинники, стару кров накрили нові шари крові - усе це ховає чи пом"якшує відповідальність винуватців. Маємо цинічний і аморальний світ. Так було завжди.
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Спеціально до святкування п'ятої річниці визволення Попасної від незаконних збройних формувань у місті відбудеться святковий концерт Вахтанга Кікабідзе.

Концерт пройде 22 липня на площі Миру. Початок о 17 годині. Всіх жителів Попасної запрошують прийти на площу на зустріч з відомим актором та естрадним співаком.

https://popasnaya.city/read/events/37086/v-popasnij-vistupit-vahtang-kikabidze-koncert-do-dnya-vizvolennya-popasnoi

П'ять років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 5437
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Котів, Яніну Соколову і Вахтанга лайкаю не читаючи нивини.
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достойный человек, выступал не давно с Вайкуле вместе, кацапы обосрались от злобы. А потом и Софочка плюнула на них....
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Кто сбил Боинг, будет зависть от продажности европейских чиновников.
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Совместная следственная группа (JIT) приобрела корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом летом 2014 года, у неизвестных посредников.
Неизвестные лица из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предоставили улику международному следствию за вознаграждение.
Впервые JIT объявила о наличии этого вещдока в мае 2018 года. Следственная группа установила, что согласно коду на корпусе ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Сама установка с номером 332 состояла на вооружении 53-й бригады в районе Курска. Она была отправлена на территорию Украины и возвращена обратно в июле.НО...
Рашке, спустя несколько месяцев, пришлось оправдываться, выдумывая без документального подтверждения, на ходу, что в 1986-м ракета якобы была отправлена в воинскую часть в Тернопольской области Украинской ССР. Затем она находилась на вооружении в военчасти во Львовской области. После этого ракета на территорию России не вывозилась.
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через несколько лет подкинули ракету на поле возле Тореза
Ракета действительно украинская
Захвачена кацапами в Грузии(куда была официально продана)
ЭТО НЕ УЛИКА - ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ДИСПЕТЧЕР КАРЛОС
а вот форма шрапнели из трупов и обшивки однозначно говорит о том
что БУК был из россии ( таких БЧ с такой шрапнелью в Украине никогда не было)
И эту улику подделать(подбросить) нельзя
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Насколько я помню, после теракта в небе Англии, против Каддафи были введены санкции. А вот против рашки даже этого нет. Кацапский газ в таком количестве дороже всех европейских ценностей и правосудия вместе взятого. Ибо определяющие не ценности, а цены
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они б их еще десяток сбили.... если б летали...
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"Птичка упала с заранее подложенными туда несвежими трупами"
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У ПА НАТО випадково розкрили місця розміщення ядерної зброї США в Європі, Американцам нужно быть ближе к украинцам мы украинцы ближе по духу с американцами чем с мордовцами и ядерное оружие американцы могут разместить незаметно на территории юго восточной части Украины,чтобы ватные ядерные ракеты не висели над нашими украинскими городами в случае военного конфликта Московии + Китай против НАТО и США П'ять років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 5743
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по украинцу Италия уже завершила процесс, можно и по Боингу называть все своими именами, а не призывать. Хотя, судя по реакции некоторых стран, то кацапы уже оплатили их жертвы за гибкость в приговоре.
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Мировое сообщество по отношению к Моське плешивому заискивает и жуёт сопли,к сожалению.Зе ,с его креативностью и умением подначивать может изменить тенденцию.Голосуем за молодых ,не обременнённых мздоимством и алчностью.!
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креативность ЗЕ когда дело касается россии и ***** куда то внезапно пропадает
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Ця трагедія тільки підкреслює, що "європейські цінності" розміщуються в такому порядку - бізнес, нафта, газ, "якщо не можна, але дуже хочеться" то можна, стурбованість, "треба розібратись", життя людей... Останні реверанси з путлєром - це за межею добра і зла. Терористи засідають в Раді Європи і в Радбезі ООН. Все пучком.
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росія - це терорист № 1 в світі. Вона сама готовить плани і народжує терористичні групіровки, щоб якось мати вихід за стіл переговорів з розвинутими країнами, як США, частиною Європи. В свою черну лякає європейців, що ось-ось у неї будуть теракти, але вони в змозі поговорити з терористами і ті відмовляться. Хто змусив арабів втікати із Сірії в Європу? Невже знову американці? Невже американські літаки скинули бомби на мирні сірійські міста?
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а продажні політики Франції,Італії,Німеччіни чуть не з вибаченням благають ***** видати на суд гіркінда і ще трьох покидьків серед яких хахол - мабуть старшой який пріказ віддавав...може газовий партньор ***** змилостивиться і снізайдьот...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниП'ять років тому російські терористи збили рейс МН-17
 
 
 
 
 
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