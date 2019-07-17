 П'ять років тому російські терористи збили рейс МН-17

Сьогодні, 17 липня 2019 року, п'яті роковини авіаційної катастрофи пасажирського літака рейсу МН-17 компанії "Малайзійські авіалінії", що прямував за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, повідомляє Цензор.НЕТ.
Літак було збито російськими окупаційними військами в районі Тореза Донецької області в зоні військових дій на Сході України. За кількістю жертв ця катастрофа стала найбільшою в історії України. На борту лайнера перебувало 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 - Малайзії (включно з 15 членами екіпажу і двома немовлятами), 27 - Австралії, 12 - Індонезії (серед них одна дитина), 10 – Великої Британії (один з них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), 4 - Німеччини, 4 - Бельгії, 3 - Філіппін, 1 - Канади та 1 - Нової Зеландії.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.
За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.
СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.
Сейчас её мы повсеместно, честно, *ля, распространим.
Пусть прессует прессом пресса лёд ушатан наглой лжи!
Кто тут, ****, *лядь агрессор? Где, *ля? Чё, *ля? Докажи! 😂
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
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Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
"Боинг" никуда не долетел,
Но еще не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В ДНР, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной седенькой старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы!!!
Я - виновен, потому, что русский...
17.07.2014, Орлуша
хотя могли б пожертвувати солдатом ,щоб зберегти царя
Концерт пройде 22 липня на площі Миру. Початок о 17 годині. Всіх жителів Попасної запрошують прийти на площу на зустріч з відомим актором та естрадним співаком.
https://popasnaya.city/read/events/37086/v-popasnij-vistupit-vahtang-kikabidze-koncert-do-dnya-vizvolennya-popasnoi
Совместная следственная группа (JIT) приобрела корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом летом 2014 года, у неизвестных посредников.
Неизвестные лица из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предоставили улику международному следствию за вознаграждение.
Впервые JIT объявила о наличии этого вещдока в мае 2018 года. Следственная группа установила, что согласно коду на корпусе ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Сама установка с номером 332 состояла на вооружении 53-й бригады в районе Курска. Она была отправлена на территорию Украины и возвращена обратно в июле.НО...
Рашке, спустя несколько месяцев, пришлось оправдываться, выдумывая без документального подтверждения, на ходу, что в 1986-м ракета якобы была отправлена в воинскую часть в Тернопольской области Украинской ССР. Затем она находилась на вооружении в военчасти во Львовской области. После этого ракета на территорию России не вывозилась.
Ракета действительно украинская
Захвачена кацапами в Грузии(куда была официально продана)
ЭТО НЕ УЛИКА - ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ДИСПЕТЧЕР КАРЛОС
а вот форма шрапнели из трупов и обшивки однозначно говорит о том
что БУК был из россии ( таких БЧ с такой шрапнелью в Украине никогда не было)
И эту улику подделать(подбросить) нельзя