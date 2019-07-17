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 Київські новини
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 У новому навчальному році школярі Києва отримають електронні учнівські квитки

Усі учні столичних закладів загальної середньої освіти денної форми навчання отримають електронні учнівські квитки, які дають право користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену" в Facebook з посиланням на КМДА.

"Усі учні закладів загальної середньої освіти денної форми навчання отримають електронні учнівські квитки, які надають право користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Києва", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в Департаменті освіти і науки, завдяки спеціальному транспортному додатку в особистому кабінеті за квитком можна буде відстежувати переміщення дитини.

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Для отримання електронної послуги "Замовлення учнівського квитка" батькам (або особам, що їх замінюють) потрібно зареєструватись на Порталі надання електронних послуг (https://my.kyivcity.gov.ua/), використовуючи Кваліфікований електронний підпис (КЕП, ЕЦП) або BankID для підтвердження своїх даних.

Для того, щоб відправити заявку на замовлення квитка, потрібно в Особистому кабінеті киянина внести дані своєї дитини, заповнивши відповідні поля форми та додати фото дитини, що відповідає вимогам до оформлення учнівського квитка.

Послуга надається в декілька етапів: відправлена заявка потрапляє до закладу освіти, де її перевіряють та підтверджують, після чого передають замовлення на друк учнівських квитків.

Електронний учнівський квиток надається за кошти міського бюджету. У разі втрати квитка його можна буде замовити повторно, попередньо оплативши відповідну послугу.

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Зазначається також, що зараз послуга надається в тестовому режимі. Користувачі матимуть можливість замовити електронний учнівський квиток із початку 2019-2020 навчального року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137913
 
 
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Київ стає мацквою,де "панаєхавшим" немає місця.
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А нах.я школьнику из Днепра льготы на проезд в Киеве? Не ******** в школу ездить за 500 км? Ему льготы предоставляет местный совет в Днепре. У тебя от темноты логические связи рушатся, береги нейроны, дядя.
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Це ж має бути встановлене обладнання для зчитування даних з такого білету в кожній одиниці транспорту, ну хіба що окрім метро. Було б сказано...
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Электронный билет на хлеб не намажешь!
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Меня всегда удивляло неравенство в праве льготного проезда для жителей киева и области и других регионов. Такой дескриминации по месту проживания быть не должно.
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И как это повлияет на успеваемость по математике?
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