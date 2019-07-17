 Хочемо, щоб ті, хто несе відповідальність за вчинення цього злочину, включно з командуванням, були названі, - рідні жертв катастрофи MH17

Звернення рідних загиблих до російської влади 16 липня опублікувала "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.

"Закликаємо російську владу повністю співпрацювати з розслідуванням, як ви й обіцяли, підписавши резолюцію 2166 Ради Безпеки ООН, але що поки так і не зроблено; визнати свою частину відповідальності в знищенні MH17; припинити лицемірно відпиратися, припинити сіяти брехню й обман", - сказано в заяві.

Через п'ять років після того, що сталося, доведено, що літак збила ракета, випущена 53-ю бригадою ППО РФ, проте російська держава все ще не визнала свою причетність до трагедії, зазначають родичі пасажирів і членів екіпажу рейсу MH17.

"Росія поширювала величезну кількість сфабрикованих і суперечливих пояснень того, що сталося. У великому масштабі все це поширювалося через соціальні мережі, а також через залежні від держави ЗМІ. Нам потрібен час, щоб усвідомити, що потоки взаємовиключних версій були результатом організованої державою кампанії з відволікання уваги людей, спотворення і заперечення фактів. Російський уряд зробив все можливе, щоб приховати правду або, що ще гірше, сформувати ідею, що істина ніколи не буде віднайдена. Ми, сім'ї жертв катастрофи, вважаємо це тривожним і глибоко образливим", - наголошується в зверненні.

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Його автори висловлюють надію, що в ході судового розгляду істина буде чітко встановлена.

"Суд посилає важливий сигнал: не можна вбити невинних і уникнути наслідків. Ми хочемо, щоб ті, хто несе пряму відповідальність за вчинення цього злочину, включно з вищим командуванням, були названі, щоб історія знала їхні імена і їхні дії", - підкреслили рідні загиблих.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.