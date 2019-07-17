 У НАТО випадково розкрили місця розміщення ядерної зброї США, - Washington Post

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Washington Post.

Видання зазначає, що доповідь канадського члена Комітету з оборони Парламентської асамблеї НАТО "Нова ера ядерного стримування? Модернізація, контроль над озброєннями та ядерні сили союзників" вказує місце розташування 150 одиниць ядерної зброї США.

"Ці бомби зберігаються на шести американських і європейських базах - Kleine Brogel у Бельгії, Buchel у Німеччині, Aviano та Ghedi-Torre в Італії, Volkel у Нідерландах та Incirlik у Туреччині", - йдеться в доповіді, версія якої була опублікована у вівторок бельгійською газетою De Morgen.

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При цьому, наголошує Washington Post, спочатку доповідь опублікували в квітні, але пізніше видалили.

Одночасно минулого тижня був опублікований остаточний варіант доповіді, в якому вже не було конкретних посилань на місця зберігання зброї.

"Це не офіційний документ НАТО", - заявило Washington Post анонімне джерело в альянсі.

"Ми не коментуємо деталі ядерного потенціалу НАТО", - додало джерело.