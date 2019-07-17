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Все про:НАТО (2040) США (5185) ядерна зброя (245)

 У НАТО випадково розкрили місця розміщення ядерної зброї США, - Washington Post

Доповідь комітету Парламентської асамблеї НАТО випадково розкрила місця розміщення ядерної зброї США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Washington Post.

Видання зазначає, що доповідь канадського члена Комітету з оборони Парламентської асамблеї НАТО "Нова ера ядерного стримування? Модернізація, контроль над озброєннями та ядерні сили союзників" вказує місце розташування 150 одиниць ядерної зброї США.

"Ці бомби зберігаються на шести американських і європейських базах - Kleine Brogel у Бельгії, Buchel у Німеччині, Aviano та Ghedi-Torre в Італії, Volkel у Нідерландах та Incirlik у Туреччині", - йдеться в доповіді, версія якої була опублікована у вівторок бельгійською газетою De Morgen.

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При цьому, наголошує Washington Post, спочатку доповідь опублікували в квітні, але пізніше видалили.

Одночасно минулого тижня був опублікований остаточний варіант доповіді, в якому вже не було конкретних посилань на місця зберігання зброї.

"Це не офіційний документ НАТО", - заявило Washington Post анонімне джерело в альянсі.

"Ми не коментуємо деталі ядерного потенціалу НАТО", - додало джерело.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137910
 
 
 Топ коментарі
 
Наче розвідки антагоністів НАТО не в курсі, що де знаходиться. Так само як і в НАТО знають, де ядерна зброя їх опонентів.
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Может єто подстава для кацапов?!
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Да им мжно не волноваться, Российский металлолом туда всеравно не долетит.
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Да паРаша все это давно знает. Такую инфу скрывают дабы не пугать местное население, что у них под боком есть ядренные бомбы.
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парашник,а откуда ты знаешь,что параша все это давно знает?
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Наче розвідки антагоністів НАТО не в курсі, що де знаходиться. Так само як і в НАТО знають, де ядерна зброя їх опонентів.
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ага, конечно случайно. "Вот здесь в Турции (которая к слову недавно купила С-400 у кацапов) хранится ядерное оружие. Ой! Неужели мы раскрыли местонахождение оружия? Надо срочно оттуда его вывезти и перепрятать!"
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Как-то ПОФИГ!
Рашка признала, что НЕ МОЖЕТ производить свои супер-пупер ракеты "Авангарт".
Рашка проговорилась, что их "не имеющие аналогов в мире" ракеты "Булава" - косые! Лучший результат "попадания" в цель равен 350 метрам мимо. Что совершенно неприемлемо.
А так же Рашка "отказалась" от производства спутноков ГЛОНАСС-К, так как нечем импортозаменить буржуйские детали.
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350м более чем достаточно для ответного ядерного удара.
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Так если американцы ******* ядеркой по мокселям - отвечать некому будет, как там говорил киселев - останется от мокшей радиоактивный пепел...
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На этот случай обе страны и держат подлодки (а Рашка ещё и автомобильные ракетовозы), глядишь одна-две да уцелеют.
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Смалл, это называется КВО. У совковых ракет, а потом у рашки отклонение всегда было большим, поэтому и боеголовки - большой мощности, для гарантированного уничтожения. А вот старый, добрый Першинг-2 имел КВО 50 метров, т.е. "в яблочко".
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Это называется ДЕРЬМО.
В подводную лодку мощьный заряд не засунешь.
А военный стратегический объект с такой "точностью" не уничтожить.
Причем, повторюсь: 350 м это ЛУЧШИЙ результат для кацапов.
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Спецслужбы (разведка) любой страны эту информацию знают давно)
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Блін... І Порошенка ніяк не приплетеш...
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Та ні. Зеленський безгрішний, наче агнець Божий.
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Лабух знає тільки про ракети для феєрверків на корпоративах
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Ага, случайно или чтобы запутать противника?
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тоже у ребят кадровый голод, надо комика во главе НАТО ставить, кто там сейчас самый популярный?
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Я вас умоляю. Это ооновские ботаны нифига не знали.
Противники давным давно владеют инфой о размещении ЯО друг у друга.
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Секерт Поля Шанеля! Кому нужно, тот все давно знает.
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Когда мне пришлось быть на регламентных работах в шахтном комплеса 8К 63 РВСН СССР, на верхней части пускового стакана была разметка азимута. Видя как стоит раета не сложно определить координаты цели. Не долго думая я сказал что это юговосточное побережье Британии. Менятут же забалив КГБ и долго распршивали как я это узнал! У НАТО випадково розкрили місця розміщення ядерної зброї США, - Washington Post - Цензор.НЕТ 4271
Обсуждаемая тема типа того.
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Порошенко виноват!
А Зе не причем, он только пришел!

Да, зебилы?
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Нет крика души у засранцев, продавших ту самую душу свиному нетопырю. Нет души - нет крика.
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Зє тільки прийшов, а втрати ваших цапів на Донбасі за останній місяць зросли втричі. Місцеві масово кидають зброю і рвуть контракти.
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В НАТО случайно ничего не происходит. Это посыл кацапсинам подумать и не выёживаться У НАТО випадково розкрили місця розміщення ядерної зброї США, - Washington Post - Цензор.НЕТ 2423
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Цілком можилво, що це навмисний злив. Щоб "щось".
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"случайно" - это не тот случай. У них случайности случайно не происходят.
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А кто даст гарантию, что названы, причём случайно, настоящие места хранения? Так, шо это всё не факт.
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Американское чувство юмора: названы страны, ориентированные на путина.
Давайте, ватаны, пальните по своим.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ НАТО випадково розкрили місця розміщення ядерної зброї США, - Washington Post
 
 
 
 
 
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