 У НАТО випадково розкрили місця розміщення ядерної зброї США, - Washington Post

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Washington Post.
Видання зазначає, що доповідь канадського члена Комітету з оборони Парламентської асамблеї НАТО "Нова ера ядерного стримування? Модернізація, контроль над озброєннями та ядерні сили союзників" вказує місце розташування 150 одиниць ядерної зброї США.
"Ці бомби зберігаються на шести американських і європейських базах - Kleine Brogel у Бельгії, Buchel у Німеччині, Aviano та Ghedi-Torre в Італії, Volkel у Нідерландах та Incirlik у Туреччині", - йдеться в доповіді, версія якої була опублікована у вівторок бельгійською газетою De Morgen.
При цьому, наголошує Washington Post, спочатку доповідь опублікували в квітні, але пізніше видалили.
Одночасно минулого тижня був опублікований остаточний варіант доповіді, в якому вже не було конкретних посилань на місця зберігання зброї.
"Це не офіційний документ НАТО", - заявило Washington Post анонімне джерело в альянсі.
"Ми не коментуємо деталі ядерного потенціалу НАТО", - додало джерело.
Рашка признала, что НЕ МОЖЕТ производить свои супер-пупер ракеты "Авангарт".
Рашка проговорилась, что их "не имеющие аналогов в мире" ракеты "Булава" - косые! Лучший результат "попадания" в цель равен 350 метрам мимо. Что совершенно неприемлемо.
А так же Рашка "отказалась" от производства спутноков ГЛОНАСС-К, так как нечем импортозаменить буржуйские детали.
В подводную лодку мощьный заряд не засунешь.
А военный стратегический объект с такой "точностью" не уничтожить.
Причем, повторюсь: 350 м это ЛУЧШИЙ результат для кацапов.
Противники давным давно владеют инфой о размещении ЯО друг у друга.
Обсуждаемая тема типа того.
А Зе не причем, он только пришел!
Да, зебилы?
Давайте, ватаны, пальните по своим.