 Масове отруєння на весіллі в Рівненській області: кількість госпіталізованих досягла 58 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними відомства, 15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 50 осіб (з них 10 дітей) та 16 липня до інфекційного відділення Кременецької ЦРЛ Тернопільської області госпіталізовано 8 осіб (з них 3 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (загалом кафе відвідало близько 100 осіб).
"Станом на 7 ранку 17 липня в лікувальних закладах перебуває 58 осіб (з них 13 дітей)", - йдеться в повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Последствия мы начали ощущать в 2017 году, когда впервые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство и продажу некачественных продуктов питания.
как часто гости моют руки после туалета и перед тем, как сесть опять за стол?
сколько часов стояли салаты, нарезки и готовые блюда на столе? и т.д.
такие балаганы-шалманы без отравлений... - это удача и счастье