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 Масове отруєння на весіллі в Рівненській області: кількість госпіталізованих досягла 58 осіб, - ДСНС

Кількість госпіталізованих з ознаками харчового отруєння після гулянь на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (Рівненська область) на ранок середи досягла 58 осіб, з них 13 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, 15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 50 осіб (з них 10 дітей) та 16 липня до інфекційного відділення Кременецької ЦРЛ Тернопільської області госпіталізовано 8 осіб (з них 3 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (загалом кафе відвідало близько 100 осіб).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС

"Станом на 7 ранку 17 липня в лікувальних закладах перебуває 58 осіб (з них 13 дітей)", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137908
 
 
 Топ коментарі
 
Это началось при Премьер-Министре Яценюке. В 2014 году активно кричали, что власть "душит" частный бизнес, гнобит проверками мелких прыщавых предпринимателей). В итоге Яценюк запрещает проводить внеплановые проверки разных ЧП,ПП, ТОВ и т.д. и фактически уничтожает Санэпидемслужбу, лишив половины полномочий и урезав часть функций.
Последствия мы начали ощущать в 2017 году, когда впервые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство и продажу некачественных продуктов питания.
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весілля запам'ятається
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ЗА ВСЁ НУЖНО СПРОСИТЬ С ГРОЙСМАНА, ЭТО ЕГО КАБМИН ЗАПРЕТИЛ ВСЯКИЕ ПРОВЕРКИ, БЕС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ЭТО, КАК В ДЕТСКОЙ ИГРЕ - КТО НЕ ЗАХОВАЛСЯ Я НЕ ВИНОВАТ, Я ИДУ ИСКАТЬ. И ТАКОЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ НЕ ОДИН ГОД, А КАБМИН С ГРОЙСМАНОВ ВСЕ НА ВЫБОРАХ ИМ НЕ ДО ЭТОГО.
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Абсолютна безконтрольність "бізнесів" (хабароберуни не рахуються) замість чітких, швидких і зрозумілих покарань за порушення, "вялотекущая шизофрения" як контролюючими органми так і судами, в результаті постійні "демографічні" вибухи то кишкової палички, то сальмонели, то синегнійної палички... Масове отруєння на весіллі в Рівненській області: кількість госпіталізованих досягла 58 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1181
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избиратели зеленского отмечали видать - зеленский выдал бесплатную водку и колбасу
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Это началось при Премьер-Министре Яценюке. В 2014 году активно кричали, что власть "душит" частный бизнес, гнобит проверками мелких прыщавых предпринимателей). В итоге Яценюк запрещает проводить внеплановые проверки разных ЧП,ПП, ТОВ и т.д. и фактически уничтожает Санэпидемслужбу, лишив половины полномочий и урезав часть функций.
Последствия мы начали ощущать в 2017 году, когда впервые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство и продажу некачественных продуктов питания.
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это почти всегда лотерея - огромное количество гостей и блюд (плюс жара, антисанитария (туалеты, мухи, качество продуктов, условия хранения продуктов, готовых и полуготовых блюд, здоровье поваров, официантов и их аккуратность)...
как часто гости моют руки после туалета и перед тем, как сесть опять за стол?
сколько часов стояли салаты, нарезки и готовые блюда на столе? и т.д.
такие балаганы-шалманы без отравлений... - это удача и счастье
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Ну це ж не вдома готують, а там ніхто не знає, якої якості і якої свіжості ті продукти, треба так, як за кордоном, а не обжирання до с...ачки.
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"Массовое отравление на свадьбе в Ривненской области: количество госпитализированных достигло 58 человек" - ТАЙНЫЕ ВОЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ США В МИРЕ И НОВЫЕ БОЛЕЗНИ В УКРАИНЕ. А ПРИ ЧЕМ ТУТ СУПРУН? - дыма без огня не бывает.

Масове отруєння на весіллі в Рівненській області: кількість госпіталізованих досягла 58 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1661
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ЗА ВСЁ НУЖНО СПРОСИТЬ С ГРОЙСМАНА, ЭТО ЕГО КАБМИН ЗАПРЕТИЛ ВСЯКИЕ ПРОВЕРКИ, БЕС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ЭТО, КАК В ДЕТСКОЙ ИГРЕ - КТО НЕ ЗАХОВАЛСЯ Я НЕ ВИНОВАТ, Я ИДУ ИСКАТЬ. И ТАКОЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ НЕ ОДИН ГОД, А КАБМИН С ГРОЙСМАНОВ ВСЕ НА ВЫБОРАХ ИМ НЕ ДО ЭТОГО.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМасове отруєння на весіллі в Рівненській області: кількість госпіталізованих досягла 58 осіб, - ДСНС
 
 
 
 
 
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