 Подароване Україні обладнання покривається пилом у контейнерах - міністр оборони Канади Саджан

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю Radio Canada International розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан.
"Я їздив до України й бачив подароване іншими державами обладнання, яке пилиться в океанських контейнерах", - сказав Саджан.
На його переконання, замість нагальних потреб в обладнанні, Україні варто зосередитися на розбудові власних оборонних інституцій.
"Якщо позбирати потроху тут і там, то так не спрацює. Що Канада намагається досягти своєю присутністю в Україні, так це допомогти їм розробити належний план", - зазначив міністр оборони.
Він закликав новий уряд України якомога швидше визначитися з оборонними потребами та власним баченням канадської військової місії.
"Після цього ми можемо спробувати розвинути ці розмови. Ми вже зробили все, аби мати певність, що зможемо підтримати їхній план", - наголосив Саджан.
Він нагадав, що Канада минулого року офіційно дозволила експорт зброї до України.
Нагадаємо, у межах операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло понад 10 тис. українських воїнів. З 2014 року Канада також надала Україні різноманітної військової та іншої допомоги на понад $700 млн.
Канадец тут не при чём , он про зраду нигде и не заикнулся ..
Вся мерзость ситуации состоит в том, что люди ценой жизни на поле боя завоевывали моральный авторитет Украине, а ее "влада" потом втихаря за "бабки" его продавала.
А ви з Питром вирішили, що це вам і заникали до кращих часів.
Ну, не завжди мрії збуваються.
канадское оружие,чтобы воевать с ев реем путиным.
Управляемая медицина - изобретение "избранных".
от буквально все, чого торкається українська держава перетворюється на лайно.
і так сторіччями
в чому секрет? що не так?
В Украине нет украинской державы - вся госвертикаль еврейская, причём прячется
за вышиванками и украинскими фамилиями.
Яка ганьба... Непотрібна люстрація!?
Така мародерська мерзота має сидіти в клітках! А їх лакеїв, всю цю сволоту треба гнати і бити по хребту сталевими ломами...
Хто недавно одноголосно знімав меморіальну дошку Аверкію Гончаренку, учаснику бою під Крутами, тому що він "нєоднозначная лічность"? Думаєте Іванов, Пєтров і Сідоров?
Та, ні, там самі хахляцькі прізвища.
Ви може думаєте, що вихідці з Галичини вам Україну побудують? Свята наївність.
На тлі тих хто боровся за свободу і незалежність Галичини і тих хто там зараз живе, південні і північні корейці виглядають як однояйцеві близнюки.
Ті галичанські хруні, які пруться у Раду, це нащадки сексотів і колаборантів, вони нікому не відомі і єдина їхня мета - це доїти Україну, а не будувати її.
А от вона вже є.
Кульгає, кашляє, але викашлює потроху непотріб, не хвилюйся.
угу - біло 52 млн , а зараз залишилось менше 35 ... де ділося майже 20 млн населення - викашляли ?
- казали що і незалежної України ніколи не буде. А от вона вже є.
17.07.2019 14:37- В Украине нет украинской державы - вся госвертикаль еврейская17.07.2019 14:33так вона вже є чи її таки немає ?
Да і в атаку с німі нєудобно ходіть.
Може ти ще Шевченка навчиш як "нє паліться".
За темнії ночі,
За вишневий сад зелений,
За ласки дівочі...
За степи та за могили,
Що на Україні,
Серце мліло, не хотіло
Співать на чужині...
Не хотілось в снігу, в лісі,
Козацьку громаду
З булавами, з бунчугами
Збирать на пораду.
Нехай душі козацькії
В Украйні витають -
Такі самі українці, як і ми.
Ксєнія, я правильно говорю чи "ніт".