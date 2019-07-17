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 Політика України
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Все про:озброєння (1119) Канада (686) допомога (843) Саджан Харджит (43)

 Подароване Україні обладнання покривається пилом у контейнерах - міністр оборони Канади Саджан

Отримане від міжнародних союзників військове обладнання часом простоює в Україні на складах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю Radio Canada International розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан.

"Я їздив до України й бачив подароване іншими державами обладнання, яке пилиться в океанських контейнерах", - сказав Саджан.

На його переконання, замість нагальних потреб в обладнанні, Україні варто зосередитися на розбудові власних оборонних інституцій.

"Якщо позбирати потроху тут і там, то так не спрацює. Що Канада намагається досягти своєю присутністю в Україні, так це допомогти їм розробити належний план", - зазначив міністр оборони.

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Він закликав новий уряд України якомога швидше визначитися з оборонними потребами та власним баченням канадської військової місії.

"Після цього ми можемо спробувати розвинути ці розмови. Ми вже зробили все, аби мати певність, що зможемо підтримати їхній план", - наголосив Саджан.

Він нагадав, що Канада минулого року офіційно дозволила експорт зброї до України.

Нагадаємо, у межах операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло понад 10 тис. українських воїнів. З 2014 року Канада також надала Україні різноманітної військової та іншої допомоги на понад $700 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137904
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро пылиться уже не будет . Скоро его продадут как излишки . Часть подаренного Украине Западом оборудования пылится в океанских контейнерах, - министр обороны Канады Саджан - Цензор.НЕТ 1801 .
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То Петро лишив прозапас,на чорний день))
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Короче , ватаны - зрадохвилы , сядь-те и успокой-тесь . . Ваши поиски зрады завершились очередным пшиком . Нету её ,и быть не могло . Отбой .. Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 5435 .
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То ви канадського міністра оборони ватаном звете? Чиста соя, вже і в Канаді та США зрада Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 2918
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Не перекручивай , тот мой коммент тебе ,, и таким как ты Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 8686 ..

Канадец тут не при чём , он про зраду нигде и не заикнулся ..
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https://www.obozrevatel.com/politics/ukrainu-zhdet-krupnoe-razocharovanie-yurij-shvets.htm
Вся мерзость ситуации состоит в том, что люди ценой жизни на поле боя завоевывали моральный авторитет Украине, а ее "влада" потом втихаря за "бабки" его продавала.
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ось на противагу таким фактам, порохоботи складають фейкові рейтинги про його звслуги. для нормальниї людей ця свиня заслужила ЄДИНЕ---конфіскацію і строк.
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так а мне рассказуют шо ето пэтро за свои бабки всю армию создал, а оказывается то штаты 2 ярда зелени дали то канада 700 лямов - а армию создал пэтро?
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В тому то і справа, що Петру дали. Чи дадуть Зелі? велике питання. Якщо він збирається домовлятися з русофашиками десь посередині Дніпра, а не захищати території, то нахріна це Заходу?
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Вся справа в тому, що це давали не Петру, а Україні і українцям.
А ви з Питром вирішили, що це вам і заникали до кращих часів.
Ну, не завжди мрії збуваються.
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Канада должна понять, что ев рей Порошенко не будет даже распаковывать
канадское оружие,чтобы воевать с ев реем путиным.
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Розпакує єврей Зеля разом неєвреями Каломойським, Гройсманом, Кернесом і всім 95 кварталом.
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Тіхоне, скажи йому ще, що його мама - курва.
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дай боже, щоб зеля розпакував по призначенню, а не повторив досягнень шоколадного гандона ( ГАНДОН--ЦЕ ПІСАТЄЛЬ))))
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Так пісатєля звали Ів а не пеця. А шоколадний - просто ізделіє.
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дiдо, гондон то те що в вас висить на вухах, i ви не просто дiд, а зелений гондодiд зрадник України.
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Очевидно, міністр канади вірно каже! ТРЕБА свою оборонй самим забезпечувати! Однак, міністр не враховує того що в Україні панують невігласи і явні придурки! Розумні, які вчилися в КПІ, КДУ..., ХАІ.... по математиці, фізиці спеціалісти авіаційної техніки.... непотрібні?! Потрібні з вилами, шухричі, оніщенки, насрови, свинарі....Професори бідні, як церковні миші! Отрєбє, подонки всякі, вишивають на мерсах з охороною...з віллами по всьому світу. Треба СПОЧАТКУ дати оцінку баригам зпа антинародну діяльність! Міхо вибрати до В.Р., а потім призначити Генеральним прокурором, адже він має високий професійний рівень, та ДОВІРУ в світі!
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Міхо "довіру в світі" давно растринькал, так поінерції ще впізнають, але не більше.
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Міхо, кажуть, підсів на кокаїн. Нє? Але це не точно, аналізи у Пальчевського не здавав, на відміну від інших.
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Пальчесвкий у такого как Михо не столько анализы возьмёт, сколько занесёт гепатит.
Управляемая медицина - изобретение "избранных".
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походу в контейнерах такое "говно" что даже даром ненужно
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Порох уже не при справах, а він все винний у всьому. Проглядається такий собі план русосвиней і наших корисних ідіотів: треба обісрати все, що зроблено Порошенком і що тримає Україну- армію (всі ворюги і мародери), нову канонічну українську церкву (підключаючи маразматика Філарета), державну мову (хвиля від ООН до районних судів), парламентсько -президенський устрій влади (наділити-захопити всю повноту влади в країні групою хижих клоунів), і далі по списку всіх реформ, які були розпочаті.
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Диржава була гнила й некомпетентна, така, що перетворює в гівно все у що влазить до вальцмана, під час його перебування біля корита й залишиться такою і після його усунення. Тому ти, худобо шекаладна, правильно наголошуєш, що не варто концентрувати увагу на персоналії поточного пахана цієї банди, вони постійно змінюються.
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Худоба, в якої пусто в голові, не може відповісти по суті питання, зразу переходить на приниження. Треба розуміти, зараз прийде до влади компетентна команда, яку збирають буквально по криворіжських і лугандонських підворіттях? Вальцман - ти маєш на увазі Пороха, натякаючи, що він єврей і це вже погано? Відкрию тобі секрет ВАЗеленський - єврей і цим гордиться (на відміну від Пороха), Каломойський - друг і наставник-годувальник преЗЕдента - єврей і цим пишається, прес-секретар преЗА - Юлія Мендель, правда, чиста українка і довідка є. От вона вважає, що Україна напала на Донбас і РФію, просрала Кримнаш. Таких багато в зекоМанді.
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Повторюю для тугенької мурзілки: пох кого зараз кагал призначив т.зв "диржавою Україна" керувати.
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Предпочитаю евреев, которые не прячут своё еврейство.
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Як ти їх вираховуєш? я даю перевагу громадянам України, які показали свою профпридатність, ефективність, патріотизм і порядність.
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І пиши "дИржаву" через Е. Точно як преЗЕдент. Запам'ятав?
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об этом сообщил *************** 5-копеечный говномёт
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прошу пробачення, але Україна це синонім ганьби.
от буквально все, чого торкається українська держава перетворюється на лайно.
і так сторіччями
в чому секрет? що не так?
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Украина - это "ганьба" ?
В Украине нет украинской державы - вся госвертикаль еврейская, причём прячется
за вышиванками и украинскими фамилиями.
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Боже, яка ганьба... Діти гинуть на війні, союзники допомагають боротись, а свинорилі гноїли військове обладнання! А потім, надуваючи власні кендюхи, фальшиво верещали про "армію, віру, мову"! І їх підтримує аж 23% ДЕГЕНЕРАТІВ...
Яка ганьба... Непотрібна люстрація!?
Така мародерська мерзота має сидіти в клітках! А їх лакеїв, всю цю сволоту треба гнати і бити по хребту сталевими ломами...
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Подивимось як клоун та його генштаб буде використовувати військове обладнання подароване нашими "друзями", а то у зебілів поки що виходитьтільки кидатись лайном у шоколадку, при цьому забуваючи що зараз у армії рулять вже призначені вазелином керівники.Щось дуже сумніваюсь що щось зміниться, хіба що тепер замість подарунків ми будемо купувати те що самі можемо виробляти, наприклад канадську бронетехніку.
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Нормальна європейська будка - офшорний варіант.
Подароване Україні обладнання покривається пилом у контейнерах - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 9490
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Хахли, не морочте людям голову. Ви - недержавна нація і своєї держави у вас ніколи не буде.
Хто недавно одноголосно знімав меморіальну дошку Аверкію Гончаренку, учаснику бою під Крутами, тому що він "нєоднозначная лічность"? Думаєте Іванов, Пєтров і Сідоров?
Та, ні, там самі хахляцькі прізвища.
Ви може думаєте, що вихідці з Галичини вам Україну побудують? Свята наївність.
На тлі тих хто боровся за свободу і незалежність Галичини і тих хто там зараз живе, південні і північні корейці виглядають як однояйцеві близнюки.
Ті галичанські хруні, які пруться у Раду, це нащадки сексотів і колаборантів, вони нікому не відомі і єдина їхня мета - це доїти Україну, а не будувати її.
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Такі як ти, Mike Paul, колись казали що і незалежної України ніколи не буде.
А от вона вже є.
Кульгає, кашляє, але викашлює потроху непотріб, не хвилюйся.
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але викашлює потроху непотріб

угу - біло 52 млн , а зараз залишилось менше 35 ... де ділося майже 20 млн населення - викашляли ? Подароване Україні обладнання покривається пилом у контейнерах - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 3620
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Colt
- казали що і незалежної України ніколи не буде. А от вона вже є.
17.07.2019 14:37- В Украине нет украинской державы - вся госвертикаль еврейская17.07.2019 14:33так вона вже є чи її таки немає ? Подароване Україні обладнання покривається пилом у контейнерах - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 9271
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Насцяти тобі у ротяку, кацапюка приблудна
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Есть такая инженерная мудрость, - "Самое дорогое оборудование - это неработающее (законсервированное) оборудование".... Як казав один мій друг перед еміграцією у Канаду, - "Немає майбутнього у країни, де немає місця інженеру"....Ну то таке...Не начасі.
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Вопрос в том, какое конкретно оборудование не используется, а то наши западные "друзья" зачастую передают нам не то, что нужно, а то что "пылится" у них на складах. Кроме того есть проблема в специалистах для этого оборудования, тех кого обучали первоначально могли давно уже уйти на гражданку, а замену им так и не обучили. Ну и конечно же есть нежелание нашего командования брать на себя ответственность за дорогие подарки, которые могут быть уничтожены или вообще утрачены (все мы помним американские артиллерийские радары брошенные в Дебальцево) в ходе боевых действий, а значит они и дальше будут пылиться на складах.
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Радары были переданы московии под видом "брошены".
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Радары бросили, потому что не нашлось командира готового взять на себя ответственность за их уничтожение (чтобы не достались врагу), и как показывает практика, когда вешают стоимость потерянного оборудования ка командиров подразделений (я знаю несколько таких случаев), то становится понятно почему никто не хочет его использовать.
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Порошенко такой дипломатически подкованный - неужели не понимает, что не забрать американские морские катера - это невежливо по отношению к Америке, которая их подарила? Как и нераспаковать канадское оружие. Хуцпа рулит.
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Насчет катеров, там была прямая заинтересованность пеци в продаже своих катеров, а вот с канадским оборудованием вопрос спорный, какое именно оборудование лежит не распакованным, а то вполне допускаю что это какие-нибудь мобильные полевые госпитали потребности в которых на данный момент с учетом позиционной окопной войны нет вообще.
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Да, да, скорее всего, биотуалеты. Ані в окоп нє вмєщаютца, а вайна то пазіціонная.
Да і в атаку с німі нєудобно ходіть.
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Кто о чем, а дебилы о туалетах, хотя зачем он тебе у тебя похоже он в голове вместо мозгов.
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Пеця диктатор??? У ваток и зебилов вообще уже крыша поехала? Если бы шоколадка реально был диктатором, то ни ваток ни зебилов в принципе не было бы, а было бы как в Беларуси или на орде, все любили бы бацьку или *****.
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Ессесно, если бы на Украине проживало племя "сербинов", то так оно и было бы, но в Украине еще есть небольшое количество украинцев и с любовью к офшоренку произошел облом.
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Ну ты кацапское быдло совсем не палишься своим высером "на Украине". Никогда кацапский штырлиц не был так близок к провалу.
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Звідки тобі, квцапському бидлу, знати тонкощі української літературної мови. Тобі написали в методичці, що "на Україні" - це "палішся", ось, ти як папуга і ліпиш це де попало.
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Тупое кацапское быдло спалившись решило разыграть из себя великого знатока украинского языка? Проблемка в том петушок ватный, что ты написал свой высер на кацапском, так о каких "тонкощах української літературної мови" ты тут кукарекаешь?
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Ха-ха-ха, тупий лахтинський троль буде вчити українців як українською мовою говорити.
Може ти ще Шевченка навчиш як "нє паліться".
За темнії ночі,
За вишневий сад зелений,
За ласки дівочі...
За степи та за могили,
Що на Україні,
Серце мліло, не хотіло
Співать на чужині...
Не хотілось в снігу, в лісі,
Козацьку громаду
З булавами, з бунчугами
Збирать на пораду.
Нехай душі козацькії
В Украйні витають -
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Не треба нічого розпаковувати. Так, недовго, ще тим розпакованим і стріляти можуть почати, а там же наші люди.
Такі самі українці, як і ми.
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Что ты млять мелешь, нам из летального оружия передали только джавелины, да и те запретили использовать на Донбассе, а все остальное мы покупали (снайперки, гранатометы, патроны)
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Да, я помню, я за тобой в очереди стоял - заводик патронный приглядел тогда.
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В какой очереди ты стоял убогий? В твой любимый биотуалет?
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А ты, че, как обычно - в кустах с лопухом?
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У вас кацапов обычно это майкой подтираться.
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О, до лахтинського спеца по озброєннях вже фоловерка підлетіла. Вона також знайома з "майковою" технологією.
Ксєнія, я правильно говорю чи "ніт".
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Железный аргумент от кацапского быдла, впрочем ничего другого от лишнехромосомного и не жду.
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Ти, коли будеш йти в атаку на "лішнєхромосомних", ніякої зброї з собої не бери, ні рогатки, ні пукалки, нічого, тому що, якщо вони в тебе їх відберуть, тобі доведеться за все це платити.
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Смотря какое оборудование.Если Вам подарили три бритвы, то что вы будете бриться сразу тремя?
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