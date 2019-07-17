 Подароване Україні обладнання покривається пилом у контейнерах - міністр оборони Канади Саджан

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю Radio Canada International розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан.

"Я їздив до України й бачив подароване іншими державами обладнання, яке пилиться в океанських контейнерах", - сказав Саджан.

На його переконання, замість нагальних потреб в обладнанні, Україні варто зосередитися на розбудові власних оборонних інституцій.

"Якщо позбирати потроху тут і там, то так не спрацює. Що Канада намагається досягти своєю присутністю в Україні, так це допомогти їм розробити належний план", - зазначив міністр оборони.

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Він закликав новий уряд України якомога швидше визначитися з оборонними потребами та власним баченням канадської військової місії.

"Після цього ми можемо спробувати розвинути ці розмови. Ми вже зробили все, аби мати певність, що зможемо підтримати їхній план", - наголосив Саджан.

Він нагадав, що Канада минулого року офіційно дозволила експорт зброї до України.

Нагадаємо, у межах операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло понад 10 тис. українських воїнів. З 2014 року Канада також надала Україні різноманітної військової та іншої допомоги на понад $700 млн.