 Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю Radio Canada International розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан.
"Я їздив до України й бачив подароване іншими державами обладнання, яке пилиться в океанських контейнерах", - сказав Саджан.
На його переконання, замість нагальних потреб в обладнанні, Україні варто зосередитися на розбудові власних оборонних інституцій.
"Якщо позбирати потроху тут і там, то так не спрацює. Що Канада намагається досягти своєю присутністю в Україні, так це допомогти їм розробити належний план", - зазначив міністр оборони.
Він закликав новий уряд України якомога швидше визначитися з оборонними потребами та власним баченням канадської військової місії.
"Після цього ми можемо спробувати розвинути ці розмови. Ми вже зробили все, аби мати певність, що зможемо підтримати їхній план", - наголосив Саджан.
Він нагадав, що Канада минулого року офіційно дозволила експорт зброї до України.
Нагадаємо, у межах операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло понад 10 тис. українських воїнів. З 2014 року Канада також надала Україні різноманітної військової та іншої допомоги на понад $700 млн.
крим того ,осіння сесія Ради збирається згідно з регламентом ,а не на другий день після виборів.де вас таких недоумків понаробили?
Офіційні міжнародні резерви України в 2019 р. (млн. дол. США)
на 31.12.201820 820,433108.6117.55%
на 31.01.201920 819,71-0.720.00%
на 28.02.201920 220,46-599.25-2.88%
на 31.03.2019 20 639,87 419.412.07%
на 30.04.201920 524,72 -115.15-0.56%
на 31.05.2019 19 402,08 -1122.64-5.47%
А куди дівався 1 123 779 грн. золотовалютних резервів? Немає більше мільярлда гривень. А що буде по закінченні цього місяця? Тримаємо курс долара за ті гроші, що накопичив попередник? Бо чому не купуємо дешевий долар на ринку і не накопичуємо ЗВР?
і самі подивіться, це відкрита інформація. А чому немає данних на кінець червня цього року, то я не знаю. Якщо будуть, то я "намалюю", а сам видумувати не збирають.
А слово гнида - 1. Яйце воші. Головні воші.. оселюються в людини у волоссі, на яке вони приклеюють свої яйця - гниди,
То мабуть вони відносяться до інших, таких як Ви?
после выборов отпустят ибо уже боятся новой власти нечего будет, в раде все свои
в случае чего введут ВП уже законопроект подписан...
PS
Насчет "тримаємо курс долара" тоже мимо, т.к. доллар проседать стал лишь во второй половине июня, а денег уже не было на конец мая.
Чий ставленик очолює НБУ і Уряду знаєш ? Нє? Методичку перегорни і глянь.
Зеленский везде бухает, и он не алкаш, а молодец
там новый през на рояле играет
https://www.youtube.com/watch?v=M9rxfTrv-J0
І головне - проблему совків в армії (гадаю теж прихильники зе) ніхто так і не вирішив, через що професійні кадри подовгу не затримуються.
Возможно американцы подарили Джавелины, а наше руководство сказало, что купили и поделили 47 млн. долларов между собой.
Канадец тут не при чём , он про зраду нигде и не заикнулся ..
Вся мерзость ситуации состоит в том, что люди ценой жизни на поле боя завоевывали моральный авторитет Украине, а ее "влада" потом втихаря за "бабки" его продавала.
канадское оружие,чтобы воевать с ев реем путиным.