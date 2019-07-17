EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  29608  295
Матеріали за темою:
Все про:озброєння (1119) Канада (686) допомога (842) Саджан Харджит (43)

 Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан

Отримане від міжнародних союзників військове обладнання часом простоює в Україні на складах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю Radio Canada International розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан.

"Я їздив до України й бачив подароване іншими державами обладнання, яке пилиться в океанських контейнерах", - сказав Саджан.

На його переконання, замість нагальних потреб в обладнанні, Україні варто зосередитися на розбудові власних оборонних інституцій.

"Якщо позбирати потроху тут і там, то так не спрацює. Що Канада намагається досягти своєю присутністю в Україні, так це допомогти їм розробити належний план", - зазначив міністр оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков обговорив з міністром оборони Канади Саджаном закупівлю військової техніки для Нацгвардії

Він закликав новий уряд України якомога швидше визначитися з оборонними потребами та власним баченням канадської військової місії.

"Після цього ми можемо спробувати розвинути ці розмови. Ми вже зробили все, аби мати певність, що зможемо підтримати їхній план", - наголосив Саджан.

Він нагадав, що Канада минулого року офіційно дозволила експорт зброї до України.

Нагадаємо, у межах операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло понад 10 тис. українських воїнів. З 2014 року Канада також надала Україні різноманітної військової та іншої допомоги на понад $700 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137904
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро пылиться уже не будет . Скоро его продадут как излишки . Часть подаренного Украине Западом оборудования пылится в океанских контейнерах, - министр обороны Канады Саджан - Цензор.НЕТ 1801 .
 показати весь коментар
 
То Петро лишив прозапас,на чорний день))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Вася не переймайся.Це ж вибори.Вкинули та поїхали.
 показати весь коментар
 
 
Чую здорову думку в хорі завиваній "всі мародери і зрадники, ми нікому не потрібні (крім Рашки).
 показати весь коментар
 
 
Наши военные специалисты хорошо "работают" только с наличкой, а вот что делать ( читай кому продать)мобильными госпиталями, оборудованием и другими подарками - проблема.
 показати весь коментар
 
 
так а чо себе буратино на ниточках думает?когда главнокомандовать начнет?
 показати весь коментар
 
 
Чому свиновата не задається питанням, чому Порошенко не використав обладнання, яке йому надали? 21 липня все стане на свої місця, зміниться генпрокурор, і головнокомандувач почне командувати. Чекайте, далі буде.
 показати весь коментар
 
 
с ног на голову станет,ватное?фиг ты угадал.Украина не раиська...у нас генпрокурор по желанию наркоманов не меняется Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 7834.читай конституцию
 показати весь коментар
 
 
Да нет же, вата - это ты! Тоочнее, свиновата. Генпрокурора можно уволить по многим причинам (что Порошенко неоднократно делал). Кроме того, срок пребывания Луценко на этой должности заканчивается максимум через 2,5 года, и новая Рада точно не назначит генпрокурора из команды Свинарчука.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
та мне пофиг твои кацапские фантазии,кацапырло...читай конституцию...
 показати весь коментар
 
Є...ко, термін перебування на посаді генпрокурора обмежується шести роками, тобто, у будь-якому разі Луценка виженуть через 2,5 роки. Крім того, генпрокурора по Конституції можуть звільнити з багатьох інших причин. Чи ти не в Україні живеш, і не знаєш, скільки при Порошенкові генпрокурорів змінилось? І вчи українську мову, кацапе!
 показати весь коментар
 
 
Вчи українську мову і українську Конституцію, свинокацапе! По Конституції генпрокурор може бути звільнений у випадку, якщо Верховна Рада висловить недовіру генпрокурору. І після 21 липня, коли у Раді свинокоманда налічуватиме лише 5-6%, це ймовірно так і станеться. Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 4115
 показати весь коментар
 
 
та не по Конституції,рускаващелепний,а згідно з Кконституцією.
крим того ,осіння сесія Ради збирається згідно з регламентом ,а не на другий день після виборів.де вас таких недоумків понаробили?
 показати весь коментар
 
 
Ні, свинокацапе, в український мові можна вживати і "по Конституції", і "згідно з Конституцією", як і російською можна казати "по Конституции" та "в соответствии с Конституцией". Встанови собі якісний перекладач, я вже тобі казав.
 показати весь коментар
 
 
шось ти довго в словниках риєшься...аж 4 хвилини...але ж,ватяне,словник кацапоментальності не змінює...як був скрєпним-таким і залишився.вас знання мови не змінює-парашут ,шо ззаду волочиться видає Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 474
 показати весь коментар
 
 
От бачиш, так я тебе і навчу українською спілкуватись, свиноватник. Хоч з перекладачем, хоч криво, але треба з чогось починати. Так далі і продовжуй.
 показати весь коментар
 
 
Ворам алигархам со своей нэзалэжной воровской малиной похрен это оборудование ,они как воровать за 28 своей скотской нэзалэжности кроме как воровать не чему и не научились ,даже мосты через Днепр в Запорожье 20 лет строят позорники ,это ещё раз доказывает какая это говняная эта нэзалэжнисть построена Кучманоидом для воровской алигархии и их кумовской барыжной системе !
 показати весь коментар
 
 
Коли вже свиновата вивчить українську, і почне хоча б відповідати української на коменти, написані українською? Чи це у свиновати принципова позиція, зневажати українську мову?
 показати весь коментар
 
 
а я,кацапчику,не службовець,і не винен відповідати якомусь хмирю с яндекс-тлумачем Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 7912.тому ,йшов би ти на свою крапка сру на не мулив би нам оченятка.
 показати весь коментар
 
 
Так не користуйся кацапським яндекс-перекладачем, а встанови собі більш якісний. Тоді ти дізнаєшся, що "винен" - це по-російськи "должен" у сенсі боргу, а "должен" у сенсі зобов'язання треба перекладати як "повинен", або "маю".
 показати весь коментар
 
 
Ну так що, Підлога Маккарні свиноватна, хто кому і скільки "винен"?
 показати весь коментар
 
 
уже два месяца президент - ястреб войны
 показати весь коментар
 
 
Це називається саботаж тилових служб!!! Ще багато сепарів сидит в штабі!!!
 показати весь коментар
 
 
все проще... Может в данный момент времени это оборудование просто не нужно .
 показати весь коментар
 
 
как этот глупый индус до сих пор не поймет - все что дано бесплатно это плохо, туда не вставишь фирму прокладку и соответственно неоткуда брать откатик а значит кому ваше барахло нужно - солдатам?! так они и так хорошо воюют
 показати весь коментар
 
 
А чому не проводять інвентарізацію? А тому, що вже витратили золотовалютні резерви
Офіційні міжнародні резерви України в 2019 р. (млн. дол. США)
на 31.12.201820 820,433108.6117.55%
на 31.01.201920 819,71-0.720.00%
на 28.02.201920 220,46-599.25-2.88%
на 31.03.2019 20 639,87 419.412.07%
на 30.04.201920 524,72 -115.15-0.56%
на 31.05.2019 19 402,08 -1122.64-5.47%

А куди дівався 1 123 779 грн. золотовалютних резервів? Немає більше мільярлда гривень. А що буде по закінченні цього місяця? Тримаємо курс долара за ті гроші, що накопичив попередник? Бо чому не купуємо дешевий долар на ринку і не накопичуємо ЗВР?
 показати весь коментар
 
 
Пробачаюсь, витратили білтьше мільярда не гривень, а доларів. А нам обіцяли, що все зафіксують, що залишили попередники. То де це, скажіТе!
 показати весь коментар
 
Ну, ви як завжди самі себе пробачаєте то, могли б це робити тихенько, камерально. Навіщо про це всім казати?
 показати весь коментар
 
Анатолій, ти маніпулятор. А давай ще циферки з станом на 30.06.2019 чи страшно? А чому ЗВР вимірюєш в гривнях? З усього цого пука твого висновок такий. московська ти гнида.
 показати весь коментар
 
 
Зайдіть на сайт https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/
і самі подивіться, це відкрита інформація. А чому немає данних на кінець червня цього року, то я не знаю. Якщо будуть, то я "намалюю", а сам видумувати не збирають.
А слово гнида - 1. Яйце воші. Головні воші.. оселюються в людини у волоссі, на яке вони приклеюють свої яйця - гниди,
То мабуть вони відносяться до інших, таких як Ви?
 показати весь коментар
 
 
Якщо ти не в курсі, де є свіжа інформація, то і не берись. АНАЛитик доморощеный. Радий що ти зізнався в тому що ти московська воша. Як казав Петлюра.
 показати весь коментар
 
курс доллара удерживают искуственно.. так же делал Янукович..

после выборов отпустят ибо уже боятся новой власти нечего будет, в раде все свои
в случае чего введут ВП уже законопроект подписан...
 показати весь коментар
 
 
Ваша последняя дата - 31.05.2019. Зеленский у власти "целых" ДЕСЯТЬ дней. Не очень понятно почему именно новой власти вы предъявляете претензии. Приведенные цифры как раз наглядно демонстрируют как власть свинарчуков в последние свои дни (когда поняла, что теряет место у корыта) списдила из госбюджета лярд долларов. Эти цифры могут вполне быть основой для нового уголовного дела в отношении Порошенко.
PS
Насчет "тримаємо курс долара" тоже мимо, т.к. доллар проседать стал лишь во второй половине июня, а денег уже не было на конец мая.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пуканы шоколадные рвутся от страха... А ведь начнут спрашивать - куда, кто, кому и сколько... Вдівайте вишиванки, співайте Гімн. Як раз зараз час.
 показати весь коментар
 
 
Я не маю в цьому згоди. Бо перший тур виборів пройшов 21.04.2019 року. І тоді всім було зрозуміло і хвиля пішла в інший бік. А юридично він прийняв країну після присяги.В цей час запаси впали. Збіг? та ні. Це факт.
 показати весь коментар
 
 
Ну ты "палишься" просто эпично), паребрик высоковат.
 показати весь коментар
 
ПЄСдюк , ЗВРом керує Нацбанк і Уряд !
Чий ставленик очолює НБУ і Уряду знаєш ? Нє? Методичку перегорни і глянь.
 показати весь коментар
 
 
Я це добре знаю. Також не забув хто кого призначив і вибрав. Я зайшов на сайт мінфіну і взяв цифри і все. А методичку мені ніхто не давав і не дасть,у мене давно є своя позиція.
 показати весь коментар
 
ах какой наброс и переходим по сцылке укринфо а там не линк на само интервью а на радио Канада и гед там его искать есть ли оно там Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 9148
 показати весь коментар
 
 
шо интересно Порошенко нигде нет со стаканом в руках при этом он был алкашом..
Зеленский везде бухает, и он не алкаш, а молодец Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 4773
 показати весь коментар
 
 
а где фотка из бани ***** ?

там новый през на рояле играет
 показати весь коментар
 
 
На тій картці ти в голому виді. А порно я не розповсюджую.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ЭТО ещё одно ДОКАЗАТЕЛЬСТВА того, что Порошенко Со своими свинарчуками И свинарками, ЗАНИМАЛИСЬ не УКРЕПЛЕНИЕМ обороно способности нашей страны и армии, А саботажем для последующего воровства - И за это Порошенко СО своим кодлом должны сидеть в тюрьме.
 показати весь коментар
 
 
Зеленскому это уже ничего не нужно, скоро его хозяин Беня продаст всё рашке по дешовке
 показати весь коментар
 
 
ну т о что часть оборудованиях на хранении и ждет своего часа -- ничего криминального в этом не вижу... У военных специфичная логистика...
 показати весь коментар
 
 
+1 может оно так надо, что б не растащили раньше времени, не подорвали росийские диверсанты где то на складах..
 показати весь коментар
 
 
Жуть, порохоботы без методички жалкое зрелище!
 показати весь коментар
 
 
Прочитал коменты, понял одно,Пети уже нет,но усрался он, как и Юля которая до сих пор виновата в ценах на газ и комуналку.
 показати весь коментар
 
 
Петя будет виноват всё время, пока Зеленский у власти, даже через 20 лет.. ибо критиковать легче и эффективней всего, чем что то делать самому
 показати весь коментар
 
 
Чудес не буває. В країні 73% зебілів і хто по вашому має тим обладнанням користуватися? Експлуатуючий персонал має пройти підготовку. Високотехнологічне обладнання крім того ще й дороге в експлуатації та ремонті.
І головне - проблему совків в армії (гадаю теж прихильники зе) ніхто так і не вирішив, через що професійні кадри подовгу не затримуються.
 показати весь коментар
 
 
Память шось злобою.... Та Зе ще до тих контейнерів не дійшов, - даже голову ОДА ще не призначив....Очевидно що пастор з порохом мають відповісти за бардак!
 показати весь коментар
 
а що тут дивного? Джавеліни дали, але заборонили використовувати. Тому і стоять десь. Багато чого нам невідомо і не повинно бути відомо.
 показати весь коментар
 
 
Стоять не "десь", а на лініях можливо наступу москалів! Тут про свинопасів з пастором і К йде мова!
 показати весь коментар
 
Ау! Порохоботы, офуенные патриоты! Скажите, что виноват Зеленский. Какой Гандон (суд признал, что это неи ругательство) ответит за это!!! Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 2719
 показати весь коментар
 
 
"Часть подаренного Украине Западом оборудования пылится в океанских контейнерах" - правительство США передало Украине переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» с условием хранения их на складах в западных и центральных областях страны. Охраняются американцами. Если русские танки попрут, наши спросят разрешение у американцев взять Джавелины, американцы спросят разрешение выдать у Пентагона и если в Пентагоне разрешат, то выдадут. Если я что-то купил, заплатил за это деньги, это уже моё и я этим распоряжаюсь как хочу или великий дипломат Порошенко договорился иначе? Столько проедут русские танки пока будет получено разрешение от Пентагона взять Джавелины?
 показати весь коментар
 
 
Украина не покупала "Дротики", штаты подарили. Пехотинцы США лишь явный знак, как штаты доверяли Петиным словам....никак!!!
 показати весь коментар
 
 
Можна і таке придумати. А можна подумати, що ти ідіот. Це тільки така думка, це не факт.
 показати весь коментар
 
Он видел оборудование или "океанские контейнеры"? Хрен там ночевал, давным давно...
 показати весь коментар
 
Наличие контейнеров ровным счетом не предполагают собой наличие в них имущества. Свинарчуки бы не допустили такой безхозяйственности.
 показати весь коментар
 
 
Потрошиные гниды хотели перепродать всё это ВСУ, но не успели.
 показати весь коментар
 
 
Короче , ватаны - зрадохвилы , сядь-те и успокой-тесь . . Ваши поиски зрады завершились очередным пшиком . Нету её ,и быть не могло . Отбой .. Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 5435 .
 показати весь коментар
 
 
То ви канадського міністра оборони ватаном звете? Чиста соя, вже і в Канаді та США зрада Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 2918
 показати весь коментар
 
Не перекручивай , тот мой коммент тебе ,, и таким как ты Частина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 8686 ..

Канадец тут не при чём , он про зраду нигде и не заикнулся ..
 показати весь коментар
 
https://www.obozrevatel.com/politics/ukrainu-zhdet-krupnoe-razocharovanie-yurij-shvets.htm
Вся мерзость ситуации состоит в том, что люди ценой жизни на поле боя завоевывали моральный авторитет Украине, а ее "влада" потом втихаря за "бабки" его продавала.
 показати весь коментар
 
 
ось на противагу таким фактам, порохоботи складають фейкові рейтинги про його звслуги. для нормальниї людей ця свиня заслужила ЄДИНЕ---конфіскацію і строк.
 показати весь коментар
 
 
так а мне рассказуют шо ето пэтро за свои бабки всю армию создал, а оказывается то штаты 2 ярда зелени дали то канада 700 лямов - а армию создал пэтро?
 показати весь коментар
 
 
В тому то і справа, що Петру дали. Чи дадуть Зелі? велике питання. Якщо він збирається домовлятися з русофашиками десь посередині Дніпра, а не захищати території, то нахріна це Заходу?
 показати весь коментар
 
Канада должна понять, что ев рей Порошенко не будет даже распаковывать
канадское оружие,чтобы воевать с ев реем путиным.
 показати весь коментар
 
Розпакує єврей Зеля разом неєвреями Каломойським, Гройсманом, Кернесом і всім 95 кварталом.
 показати весь коментар
 
Очевидно, міністр канади вірно каже! ТРЕБА свою оборонй самим забезпечувати! Однак, міністр не враховує того що в Україні панують невігласи і явні придурки! Розумні, які вчилися в КПІ, КДУ..., ХАІ.... по математиці, фізиці спеціалісти авіаційної техніки.... непотрібні?! Потрібні з вилами, шухричі, оніщенки, насрови, свинарі....Професори бідні, як церковні миші! Отрєбє, подонки всякі, вишивають на мерсах з охороною...з віллами по всьому світу. Треба СПОЧАТКУ дати оцінку баригам зпа антинародну діяльність! Міхо вибрати до В.Р., а потім призначити Генеральним прокурором, адже він має високий професійний рівень, та ДОВІРУ в світі!
 показати весь коментар
 
Міхо "довіру в світі" давно растринькал, так поінерції ще впізнають, але не більше.
 показати весь коментар
 
 
Міхо, кажуть, підсів на кокаїн. Нє? Але це не точно, аналізи у Пальчевського не здавав, на відміну від інших.
 показати весь коментар
 
походу в контейнерах такое "говно" что даже даром ненужно
 показати весь коментар
 
Порох уже не при справах, а він все винний у всьому. Проглядається такий собі план русосвиней і наших корисних ідіотів: треба обісрати все, що зроблено Порошенком і що тримає Україну- армію (всі ворюги і мародери), нову канонічну українську церкву (підключаючи маразматика Філарета), державну мову (хвиля від ООН до районних судів), парламентсько -президенський устрій влади (наділити-захопити всю повноту влади в країні групою хижих клоунів), і далі по списку всіх реформ, які були розпочаті.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧастина подарованого Україні Заходом обладнання покривається пилом в океанських контейнерах, - міністр оборони Канади Саджан
 
 
 
 
 
 вгору