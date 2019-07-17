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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
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Все про:революція (204) резолюція (196) США (5185) Небесна Сотня (233) Сенат США (103)

 Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні

Сенат США одноголосним рішенням ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

У резолюції, авторами якої виступили понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, зокрема, зазначається, що Сенат США:

- вітає прогрес, досягнутий українською владою в затвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних Сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО;
- вітає український народ з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів Президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду Глави Держави;
- очікує на проведення мирних, вільних та справедливих парламентських виборів в Україні;
- підтверджує незмінну відданість уряду США підтримці зусиль української влади у відновленні територіальної цілісності держави, а також наданні додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України на землі, у морі та повітрі;
- підтверджує невизнання незаконних спроб РФ анексувати Крим;
- вітає створення автокефальної Православної Церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу;
- засуджує триваючу агресію РФ проти України та, зокрема, напад на кораблі ВМС нашої держави у Керченській протоці як зухвале порушення міжнародного права і двосторонніх українсько-російських домовленостей, а також наполегливо закликає Кремль негайно звільнити членів екіпажу захоплених суден як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року;

Читайте також: ГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану: ексзаступник начальника МВС звинувачується в перевищенні влади, що призвело до загибелі учасників Революції Гідності

- висловлює підтримку усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень;
- закликає США, їхніх союзників та партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти РФ до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі за Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями;
- називає газопровід "Північний потік-2" значною загрозою безпеці Європи, спрямованою на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями;
- вважає, що зміцнення демократії в Україні упродовж останніх п’ятьох років, яскравим прикладом чого стали нещодавні президентські вибори та мирний перехід влади, має слугувати позитивним прикладом для інших країн з пострадянського простору.

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену пятим роковинам Революції Гідності та памяті Героїв Небесної Сотні 01
Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену пятим роковинам Революції Гідності та памяті Героїв Небесної Сотні 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137903
 
   
 Топ коментарі
 
унт вас??? Никто не спорит, что вовку выбрали...

А по теме, спасибо братскому американскому народу, для которого спасение рядового Райана важнее сотен тысяч положенных жуковым при форсировании Днепра
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Напомните когда был Майдан, Небесная сотня и временные рамки нового закона про люстрацию тов.Портнова - друга и соратника майдановцев и добровольцев. Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7662
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Из них вышел великий МакКейн, а кто вышел из совковых ихтамнетов - совковая пьянь в рептилоидной чешуе медалей.
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Сенат США приветствует украинский народ по случаю успешного проведения свободных и справедливых выборов Президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на должность главы государства; Источник: https://censor.net.ua/n3137903

✌🏻
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унт вас??? Никто не спорит, что вовку выбрали...

А по теме, спасибо братскому американскому народу, для которого спасение рядового Райана важнее сотен тысяч положенных жуковым при форсировании Днепра
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если верить американскому кино про войну, то и во вьетнаме американцы только тем и занимались, что спасали вьетнамских детей-сирот, слонов, раздавали продуктовые наборы.
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по кр. мере, они боролись с камунестической гидрой... В открытую. А не как ихтамнеты, которые тамбыли...
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Из них вышел великий МакКейн, а кто вышел из совковых ихтамнетов - совковая пьянь в рептилоидной чешуе медалей.
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шота ты сам себе противоречишь, подданный Короны...
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Ждём стайных ПЕСиных завываний о проколе Зеленского во внешней политике, зеленых соплях, зебобиках и сдаче Украины пуйлу.
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Напомните когда был Майдан, Небесная сотня и временные рамки нового закона про люстрацию тов.Портнова - друга и соратника майдановцев и добровольцев. Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7662
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Сейчас Портнов - домоклов мечь над шеями проворовавшихся под гимны Майдана порохнявых барыг.

А ПЕСатым вашим не хвтило 5-ти лет, чтобы посадить виновныx в кровопролитии на Майдане, так что вашим порохоботским инфо-фейкалиям грош цена.
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Напоминаю, что Майдан начался после принятия законов того же Портнова.
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ну, если быть справедливым, пейсатые - у вас, мистер Почитатель портнова...
Или зеленский вовка трусы повыше напялил и крестик навесил?
*****, до какого днища нужно докатиться зеленому говну, чтобы назвать портнова дАмокловым(!) мечом... зебилы, маски сорваны, говно рыгоАнальное?
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рыги и нынешние ПЕСовы ПОПославы - одно барыжное кодло, дерибанящее Украину еще с тех пор, как совместными усилиями травили Тимошенко по методичкам Манафорта, что и привело впоследствии к всем сегодняшним трагедиям Украины. Понимаем и помним.

И желаем Зеленскому успеха в деле очистки Украины от подобной нечисти и ее последышей вроде форумских порохоботов.
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Кстати, тот же Портнов сначала работал на бохиню, потом на рыгов, а теперь на Зеленского и Мертвечука. Я понимаю Ваш трепет.
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Мой? LOL!
Ваш трепет перед Портновым - дамокловым мечом над шеями Пецци и пр. порошенковских барыг кричит в вашей постне и наспех вшитых в нее порохоботских фейкалий
из наспех состряпанных стецьковых методичек.
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Под каким флагом пишешь, нацынылистЪ?
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Дивлячись яка мета була в американців, як вони змусили росіян вбивати українців, при цьому самі американці не вбили жодного.
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В нас вата підіймає істерику, що американці заставили воювати між собою два братніх народи. Які братні народи? Яке відношенння угро-фіни мають до русів-українців? Як це вони могли заставити воювати? Що направити кацапів у Крим? А чому там немає американців? А ще вони направили кацапів на Донбас? А навіщо? Мета американців? Тут вірно написав Буков, що за весь час життя на Землі американці не вбили жодного уекраїнця. А ось "братній" народ ще за старих часів знищував Русь, коли разом з монголами прийшли під Киїів і до Галицько-Волинського князівства. Знищили козаків, які за них воювали, "червоний терор" і три голодомори, де було знищено до 15 млн. українців. А в часи другої світової війни 1939-1945 років знищували українців в лавах армії, яких пускали на м*ясмо під кулемети нацистів без зброї. І вони ці падли, щось розказують?
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Самая большая "цветная" революция произошла на расие в 1917 году. Ей тоже Америка руководила?
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Не повірите, але да, після того як Микола та Вільгельм не прийняли пропозицію про утворення в себе ФРС в 1913 році, американці взяли курс на розвал цих імперій, Троцький, Свердлов(брат) це все американські проекти.
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Ага, настільки круті що двох братків лобами зіштовхнули, а ті й не зрозуміли нічого. Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6562
Ну лапотник-ганчірка ше можу зрозуміти, але Віллі.....
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"Не повірите..."

Не повірю, але сперечатись не стану.
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Если США удастся освободить Украину от олигархата, и если даже к этому процессу каким-то боком примажеться и даже Мордор, то это будет первой крупной победой демократии на этих пространствах. Отмечу, что участие Мордора в такой конфигурации рассматривается исключительно технически, как стороне, которая может заявить,что она предоставит беглецу убежище. Ни о каком разделении территорий, распределение зон влияния речь вообще не может идти. Потому западный мир не желает усиления влияния России и не в его интерессах является ослабление Украины.Во всех этих внешних конфигурациях для Украины важными являются внутренние изменения: борьба с коррупцией, возвращение реального правосудия, формирование настоящей правоохранительной системы. Только это изменит инвестиционный климат в стране и вернет веру граждан в справедливое государство.
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Західний світ це ілюзія, в ньому купа протиріч.
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Верим!Когда общие затраты на Мининформполитики стеця уже достигли 545 миллионов гривен(на борьбу с партиями и рухами оппонентов Педро) Bellingcat отмечает ещё,что только с начала 2019 года Кабмин Украины перечислил и на национально-патриотические проекти 8 млн грн.для «Национального корпуса» и организации «C14»(для разжигания национальной розни)Такая вот горькая правда дымократии.!
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Не буду сперечатись, може ви і праві, я на заході не стикався з цими організаціями.
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вполне почерк политического махинатора и марадера пеццынки.
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Участие Мордора в полезных делах нежелательно. Он может поучаствовать только в качестве субьекта собственных похорон под флагами Украины, США и других цивилизованных стран.
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Чи змінилась позиція з цього питання 95-ого кварталу, пічля того, як ці приколисти отримали всю повноту влади в Україні? https://www.youtube.com/watch?v=KgOOQj99oTI
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Звичайно, приймуть резолюцію. Майдан 2013-14 років, яким так хотілось керувати з-за океану. Ще б пак. Омерига має величезний досвід ручного управління кольоровими революціями, тільки в Україні трішки обісрались після анексії Криму рашкою. Хоча хтозна, можливо, своїх цілей заокеанські "друзі" досягли. Як у свій час позбавивши Україну ЯЗ в обмін на ватерклозетний меморандум
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тільки в Україні трішки обісрались після анексії Криму рашкою.\\\\\\\\

ЦРУ висрало: "ми не очікували захоплення Криму"....(а бабки на лавках - знали. бабки крутіші за ЦРУ)
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спасибо, конечно. я так понял "Апачей" не будет.

одна просьба, когда Зеленского к вам привезут, раскодируйте его от Богдана, если можно...
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Раскодируют - всех раскодируют и тебя раскодируют от подбарыжной педрофилии.
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педрофилия у тебя, родной. ни дня, ни строчки без Порошенко. наверное ты его тайный агент... Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1152
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Есть такие растения-паразиты, как лианы, например. Без хоста/хозяина, на ком паразитируют, жить не могут. Если на найдут хоста в течение определенного числа дней с начала прорастания - то дохнут.
Так и эти "саратовские/саровские/сызранские" под европейскими флажками живут только за счет Петра Алексеевича, паразитируя на имени Порошенко, потому что за другое им не платят. Отними у них Порошенко - и сдохнут они, эти паразиты, в самом прямом смысле слова.
Никогда они так хорошо не жили, как при Порошенко - было кого грязью поливать.
С каждым днем численность их популяции будет потихоньку убывать, что связано с убыванием тугриков в РФ - платить паразитам средств не будет.
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порошиловы тугрики не будут скоро финансировать ни порохоботский минстец ни их пригожинских оутсорсеров. Останутся только совки с кацапским комплексом доброго царя-решалы, на которого ПОПу прочило врунливая порошенкова ботва.
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Эй, сормовский (или Вы Сызранский), как там Беня?
Что то он затих.
Очень переживаю, не подавился ли он "очень большим бараньим хрящиком"(С)
Также беспокоюсь за здоровье Портнова, уроженца города воинской славы Ворошиловграда, он в очереди "на хрящик" следующий.
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Посадит Барыгу Петру - улучшит и свою карму и карму Украины.
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Американці понад 100 років хтіли відірвати Україну від росії і хто винен що московський фюрер повів себе як ідіот, тепер назад не склеїш, багато крові між народами.
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Сталін отримав 1500 заводів в обмін на матеріальні цінності руської церкви, там млрд дол в цінах тих років, тут американці виступили як бариги, онлі бизнес.
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Нет, товарищ Сталин тогда с Гитлером за власть воевать собирался, усеяв и Россию и всю Европу телами русских мужиков. Зачем же ему было мешать в этом полезном начинании, ежели он сам так рвался? Мешать ему совершенно не стоило. Если его народ, народу нравилось (а как сейчас Сталина помнят и любят, и не передать) - так почему бы было и не помочь против Гитлера то?
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Усеяли в основном трупами украинцев, белорусов, прибалтов и поляков, по землям которых дважды прошла красная орда, ну и евреев с цыганами. Русятина отсиделась за волгой и отделалась медальками, испугом и первой трещиной в днище своей имперщины.
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с испугу "держивора" гебешного включил, порохоботе?
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Фантик шыколадки для порошенковых ботофермеров?
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А что ему заводов было не дать?
Во-первых, Сталин платил, а в США тогда была Великая Депрессия, в которую США вогнали ретилоиды, так почему бы не дать заработать американским инженерам?
Во-вторых, в то время США и СССР были партнерами по анти-гитлеровской коалиции.
Зачем же погибать амриканцам, если тов. Сталин русскими мужиками все поля битв был готов усеять? Если советский правящий класс свой народ не жалел, то почему его должен был жалеть американский правящий класс? Для американского прявящего класса и заводы, и ленд-лиз не шли ни в какое сравнение с жизнями американских граждан.
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Ахаха, в 33-м тут детей ели, Гитлера могла только Франция на место поставить, если бы потребовал обратно отжатое у Германии, а сша поставили 1500 заводов, прекрасно зная что Сралин будет делать. Какая нахрен коалиция мля?

русскими мужиками все поля битв был готов усеять?\\\\\\\\\\\

Да, конечно, но попутно с биомусором - еще наших мужиков столько же ихрасходовать.
О чем ты лепишь то? коалициант нашелся Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1394
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совок мелет, что в голову совковым агитпропом вдолблено. как бы не рядился, а путинизм прорастает в том числе и из таких как этот врунливый австрало-петепитек.
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Скажите, а Разумкова куда будут эвакуировать?
Насчет блазня и Богдана есть договоренность, по-видимому,, что они репатриируются, НО в порядке общей очереди (это когда в очереди за паспортом израильским в аэропорту Тель-Авива перед балзнем и Богданов бидет стоять еврей йеменский, а за ними - эфиопский ).
Но вот куда денут Разумкова?
Ростов то не резиновый. Неужто тоже "на хрящик"?
Ой.
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б*же, таки реально с тобой неладно Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8398
ты еще за рецепт печенья с ягелем тут расскажи Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8744
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тролляка, прежде чем задавать мне вопросы, надо показать, что хочешь знать ответы и способен их понимать.

А перегавкиваться с нечистоплотным оппонентом, таранящим Украину своим порохоботским рогом, мне не интересно.
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Франция?
На место пставить?
Я что-то запамятовала, за сколько дней ту Францию Гитлеру сдали?
Напомните мне, пожалуйста.
За сто дней или "много более"(С) меньше?
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вот любят же совконосцы блистать "знанием истории" по нетленным мемуарам мясника Жукова и пр. дакУментам "савецкай славы".
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Так за сколько дней Ротшильды сдали Францию?
Вы сами в Википедии посмотрите или у Вас в Сормово поставили файервол на выход в Гугл?
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Слушай, даже ЧХСЛ имела больше артиллерии и брони чем Вермахт. Че уже о Франции говорить то? Или об Англии с самым крупным флотом. Манштейн сказал что покажи ЧХСЛ зубы, немцы бы не смогли победить ее. Тем более имея в тылу жабоедов, которые превосходили по всем параметрам. Ну а совок мог их всех скопом разнести. Кроме черчиллевцев, из-за их флота.
Ты не блондинка случайно? Говорят что они не особо умные. Но это так, говорят, а вот ты, мне кажется специально так тупишь(тролль).
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За сколько дней, лахта?
Вам что, на выход в Гугл файевол поставили?
Ну на, нищеброд:
"18 мая 1940 года, через неделю после начала немецкого наступления на Западе, Петен был назначен заместителем председателя в правительстве Поля Рейно. В июне 1940 годапосле разгрома Франции во Второй мировой войне Пете" (Википедия)

То есть 18 мая начали, в июне закончили. Арифметика подсказывает, что 13Ь30 ь 43 дня.
Ой, даже не 100 дней..
Как же так, ГДЕ ЖЕ ТАНКИ????
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Лучшее, что модно сделать - посадить виновных!
Настоящих виновных а не стрелочников.
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В резолюции написано, если её внимательно читать :

- подтверждает непризнание незаконных попыток РФ аннексировать Крым.
-------------------------
Каких "попыток"? Что за траву они курят?
Он вообще то 5 лет как аннексирован.
Или рашкованы ещё только пытаются его аннексировать?
Задорнов был прав в некоторых частях своего текста про американцев.
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За такую резолюцию Зеленский и их захочет люстрировать.
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ЗНОВУ НАЗАД?
Раділи всі тим перемогам
Що важко разом здобули
З Європи позаду вимоги,
Що треба в закони звели.

Пишаємось армії силі
Безвізу та церкві своїй
Вклоняємося мамі сивій,
Що стала свідком цих подій.

Як українські сини й дочки
Рашиста б'ють на цій війні
І на хрестах наші віночки,
По тим, що пали у ті дні.

Залишились діти сирітки
Бо їх батьки в землі лежать,
Що збила коса смерті-тітки
Коли спиняли Орди рать.

Вже зрадники загомоніли,
Що то «гражданская» війна,
То краще б вони поніміли,
Бо в тому є і їх вина.

Їм не сподобались закони,
Де Україна розцвітає,
І роблять різні перепони,
Але вона вже силу має.

Та вже Закон про рідну мову,
Законність свою підтвердив
І шлях українському слову
Забуте рідне тут збудив.

Ще чинний закон про освіту
Біль Неньки у вічність забрав
І українська вже по світу
Для документів і забав.

П'ята колона заспівала,
Про «мир» з агресором навік
Сама прекрасно падло знала,
Що мій народ вже звідти втік.

І не звернемо з того шляху
Що попередник залишив
Достатньо було того жаху,
Коли «братній» народ душив.
17.07.2019 р.
Анатолій Березенський
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Рецепт прост - На шкурке ПЕСиной не заносите в Раду гнидок. И не придется плакать и кусать локти.
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Только если это не бешеный пес и не барыжно-коррупционный ПЕС.
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"Сенат США...
- осуждает продолжающуюся агрессию РФ против Украины и, в частности, нападение на корабли ВМС Украины в Керченском проливе как дерзкое нарушение международного права и двусторонних украинский-российских договоренностей." ©
Дерзкое нарушение международного права...
А от у преЗЕдента інша думка:
"Вы послали украинских моряков на смерть ради того, чтобы ввести военное положение и отменить выборы." © Зелений - Пороху під час дебатів на стадіоні
Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6175

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2453
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні
 
 
 
 
 
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