 Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.
У резолюції, авторами якої виступили понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, зокрема, зазначається, що Сенат США:
- вітає прогрес, досягнутий українською владою в затвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних Сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО;
- вітає український народ з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів Президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду Глави Держави;
- очікує на проведення мирних, вільних та справедливих парламентських виборів в Україні;
- підтверджує незмінну відданість уряду США підтримці зусиль української влади у відновленні територіальної цілісності держави, а також наданні додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України на землі, у морі та повітрі;
- підтверджує невизнання незаконних спроб РФ анексувати Крим;
- вітає створення автокефальної Православної Церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу;
- засуджує триваючу агресію РФ проти України та, зокрема, напад на кораблі ВМС нашої держави у Керченській протоці як зухвале порушення міжнародного права і двосторонніх українсько-російських домовленостей, а також наполегливо закликає Кремль негайно звільнити членів екіпажу захоплених суден як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року;
- висловлює підтримку усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень;
- закликає США, їхніх союзників та партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти РФ до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі за Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями;
- називає газопровід "Північний потік-2" значною загрозою безпеці Європи, спрямованою на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями;
- вважає, що зміцнення демократії в Україні упродовж останніх п’ятьох років, яскравим прикладом чого стали нещодавні президентські вибори та мирний перехід влади, має слугувати позитивним прикладом для інших країн з пострадянського простору.
✌🏻
А по теме, спасибо братскому американскому народу, для которого спасение рядового Райана важнее сотен тысяч положенных жуковым при форсировании Днепра
А ПЕСатым вашим не хвтило 5-ти лет, чтобы посадить виновныx в кровопролитии на Майдане, так что вашим порохоботским инфо-фейкалиям грош цена.
Или зеленский вовка трусы повыше напялил и крестик навесил?
*****, до какого днища нужно докатиться зеленому говну, чтобы назвать портнова дАмокловым(!) мечом... зебилы, маски сорваны, говно рыгоАнальное?
И желаем Зеленскому успеха в деле очистки Украины от подобной нечисти и ее последышей вроде форумских порохоботов.
Ваш трепет перед Портновым - дамокловым мечом над шеями Пецци и пр. порошенковских барыг кричит в вашей постне и наспех вшитых в нее порохоботских фейкалий
из наспех состряпанных стецьковых методичек.
Ну лапотник-ганчірка ше можу зрозуміти, але Віллі.....
Не повірю, але сперечатись не стану.
ЦРУ висрало: "ми не очікували захоплення Криму"....(а бабки на лавках - знали. бабки крутіші за ЦРУ)
одна просьба, когда Зеленского к вам привезут, раскодируйте его от Богдана, если можно...
Так и эти "саратовские/саровские/сызранские" под европейскими флажками живут только за счет Петра Алексеевича, паразитируя на имени Порошенко, потому что за другое им не платят. Отними у них Порошенко - и сдохнут они, эти паразиты, в самом прямом смысле слова.
Никогда они так хорошо не жили, как при Порошенко - было кого грязью поливать.
С каждым днем численность их популяции будет потихоньку убывать, что связано с убыванием тугриков в РФ - платить паразитам средств не будет.
Что то он затих.
Очень переживаю, не подавился ли он "очень большим бараньим хрящиком"(С)
Также беспокоюсь за здоровье Портнова, уроженца города воинской славы Ворошиловграда, он в очереди "на хрящик" следующий.
Это вы на ГРУ *******.
Во-первых, Сталин платил, а в США тогда была Великая Депрессия, в которую США вогнали ретилоиды, так почему бы не дать заработать американским инженерам?
Во-вторых, в то время США и СССР были партнерами по анти-гитлеровской коалиции.
Зачем же погибать амриканцам, если тов. Сталин русскими мужиками все поля битв был готов усеять? Если советский правящий класс свой народ не жалел, то почему его должен был жалеть американский правящий класс? Для американского прявящего класса и заводы, и ленд-лиз не шли ни в какое сравнение с жизнями американских граждан.
русскими мужиками все поля битв был готов усеять?\\\\\\\\\\\
Да, конечно, но попутно с биомусором - еще наших мужиков столько же ихрасходовать.
О чем ты лепишь то? коалициант нашелся
Насчет блазня и Богдана есть договоренность, по-видимому,, что они репатриируются, НО в порядке общей очереди (это когда в очереди за паспортом израильским в аэропорту Тель-Авива перед балзнем и Богданов бидет стоять еврей йеменский, а за ними - эфиопский ).
Но вот куда денут Разумкова?
Ростов то не резиновый. Неужто тоже "на хрящик"?
Ой.
ты еще за рецепт печенья с ягелем тут расскажи
А перегавкиваться с нечистоплотным оппонентом, таранящим Украину своим порохоботским рогом, мне не интересно.
На место пставить?
Я что-то запамятовала, за сколько дней ту Францию Гитлеру сдали?
Напомните мне, пожалуйста.
За сто дней или "много более"(С) меньше?
Вы сами в Википедии посмотрите или у Вас в Сормово поставили файервол на выход в Гугл?
Ты не блондинка случайно? Говорят что они не особо умные. Но это так, говорят, а вот ты, мне кажется специально так тупишь(тролль).
Вам что, на выход в Гугл файевол поставили?
Ну на, нищеброд:
"18 мая 1940 года, через неделю после начала немецкого наступления на Западе, Петен был назначен заместителем председателя в правительстве Поля Рейно. В июне 1940 годапосле разгрома Франции во Второй мировой войне Пете" (Википедия)
То есть 18 мая начали, в июне закончили. Арифметика подсказывает, что 13Ь30 ь 43 дня.
Ой, даже не 100 дней..
Как же так, ГДЕ ЖЕ ТАНКИ????
Настоящих виновных а не стрелочников.
- подтверждает непризнание незаконных попыток РФ аннексировать Крым.
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Каких "попыток"? Что за траву они курят?
Он вообще то 5 лет как аннексирован.
Или рашкованы ещё только пытаются его аннексировать?
Задорнов был прав в некоторых частях своего текста про американцев.
Раділи всі тим перемогам
Що важко разом здобули
З Європи позаду вимоги,
Що треба в закони звели.
Пишаємось армії силі
Безвізу та церкві своїй
Вклоняємося мамі сивій,
Що стала свідком цих подій.
Як українські сини й дочки
Рашиста б'ють на цій війні
І на хрестах наші віночки,
По тим, що пали у ті дні.
Залишились діти сирітки
Бо їх батьки в землі лежать,
Що збила коса смерті-тітки
Коли спиняли Орди рать.
Вже зрадники загомоніли,
Що то «гражданская» війна,
То краще б вони поніміли,
Бо в тому є і їх вина.
Їм не сподобались закони,
Де Україна розцвітає,
І роблять різні перепони,
Але вона вже силу має.
Та вже Закон про рідну мову,
Законність свою підтвердив
І шлях українському слову
Забуте рідне тут збудив.
Ще чинний закон про освіту
Біль Неньки у вічність забрав
І українська вже по світу
Для документів і забав.
П'ята колона заспівала,
Про «мир» з агресором навік
Сама прекрасно падло знала,
Що мій народ вже звідти втік.
І не звернемо з того шляху
Що попередник залишив
Достатньо було того жаху,
Коли «братній» народ душив.
17.07.2019 р.
Анатолій Березенський
- осуждает продолжающуюся агрессию РФ против Украины и, в частности, нападение на корабли ВМС Украины в Керченском проливе как дерзкое нарушение международного права и двусторонних украинский-российских договоренностей." ©
Дерзкое нарушение международного права...
А от у преЗЕдента інша думка:
"Вы послали украинских моряков на смерть ради того, чтобы ввести военное положение и отменить выборы." © Зелений - Пороху під час дебатів на стадіоні