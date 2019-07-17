 Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

У резолюції, авторами якої виступили понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, зокрема, зазначається, що Сенат США:

- вітає прогрес, досягнутий українською владою в затвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних Сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО;

- вітає український народ з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів Президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду Глави Держави;

- очікує на проведення мирних, вільних та справедливих парламентських виборів в Україні;

- підтверджує незмінну відданість уряду США підтримці зусиль української влади у відновленні територіальної цілісності держави, а також наданні додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України на землі, у морі та повітрі;

- підтверджує невизнання незаконних спроб РФ анексувати Крим;

- вітає створення автокефальної Православної Церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу;

- засуджує триваючу агресію РФ проти України та, зокрема, напад на кораблі ВМС нашої держави у Керченській протоці як зухвале порушення міжнародного права і двосторонніх українсько-російських домовленостей, а також наполегливо закликає Кремль негайно звільнити членів екіпажу захоплених суден як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року;

Читайте також: ГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану: ексзаступник начальника МВС звинувачується в перевищенні влади, що призвело до загибелі учасників Революції Гідності

- висловлює підтримку усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень;

- закликає США, їхніх союзників та партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти РФ до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі за Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями;

- називає газопровід "Північний потік-2" значною загрозою безпеці Європи, спрямованою на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями;

- вважає, що зміцнення демократії в Україні упродовж останніх п’ятьох років, яскравим прикладом чого стали нещодавні президентські вибори та мирний перехід влади, має слугувати позитивним прикладом для інших країн з пострадянського простору.



