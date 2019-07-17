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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
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Все про:оборона (661) Пентагон (233) США (5185) реформи (1602) Еспер Марк (1)

 Для США важливо мати докази прогресу оборонних реформ в Україні, - Еспер

Номінант на пост міністра оборони США Марк Еспер заявив, що очікує від України продовження реформ у сфері безпеки, і підтвердив свою прихильність продовжувати підтримку України на цьому напрямі на тлі російської збройної агресії.

Про це він заявив у вівторок у відповідях для Сенату під час слухань щодо затвердження його на посаді глави Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна досягла значних успіхів у вдосконаленні власних військових можливостей, але потрібно зробити ще багато роботи. Якщо я буду затверджений (главою Пентагону. – Ред.), я наголошуватиму на необхідності (для України. – Ред.) продовжувати виконання положення Закону про національну безпеку 2018 року", - підкреслив Еспер.

За його словами, Україні необхідно посилити демократичний цивільний контроль над військовими, сприяти реформам управління, підвищити прозорість й підзвітність у сферах закупівель та формування бюджету, а також поліпшити оборонну промисловість.

Крім того, як зазначив в.о. міністра оборони США, для України важливо подолати корупцію, зокрема в оборонному секторі.

Також читайте: Пентагон розгляне можливість довгострокової програми підтримки України у сфері безпеки, - Еспер

"Міністерство оборони США має позитивні сподівання від того, що президент Зеленський із самого початку взяв на себе зобов'язання продовжувати оборонні та антикорупційні реформи, які сприятимуть здатності України захищати її територіальну цілісність і підтримувати більш безпечну, процвітаючу, демократичну та вільну державу", - зауважив Еспер.

Він наголосив, що для Сполучених Штатів також важливо мати докази прогресу оборонних реформ в Україні, щоб отримати повну суму коштів, виділених Конгресом за Програмою допомоги Україні у сфері безпеки.

Крім того, зазначив в.о. міністра оборони США, реформи зміцнять можливість України розвивати прагнення до членства в НАТО.

"Я також буду наголошувати на подальших зобов'язаннях Пентагону забезпечувати допомогу Україні у відповіді на ці складні виклики", - зауважив майбутній очільник Пентагону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137902
 
 
 Топ коментарі
 
Кроме того, как отметил и.о. Министра обороны США, для Украины важно преодолеть коррупцию, в частности в оборонном секторе. Источник: https://censor.net.ua/n3137902

О агенткремля, консерва вскрытая
Все знают что никакой коррупции Свинарчуки не разводили, Бирюков честный, а Панамские офшоры нужны для повышения обороноспособности
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Панамские офшоры - это стратегический резерв денёг на тот случай когда пукин нападёт.
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Прогресс - то был, и работал он на Украину. это было...но его хватило всего на полгода.
Потом пошло набивание карманов себя любимого петрушки...
И не надо писать что он что-то купил за свой счёт и т.д. Точно также делает и Параша, и Ахметов: вложили миллион для пользы страны, раструбили по всем СМИ...а потом украли в 10 раз больше, или ты этого не понимаешь ?
Только во время войны такие штуки прощать нельзя...
Будем судить петрушку.
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О, у нас іде оптимізація армії. На днях військовий аеродром оптимізували, тепер там будуть пшеницю сіяти.
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Воно мабуть не розуміє шо таке влітнопосалочна полоса))
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Ну, значить так стоятиме. Я образно сказав. Може якийсь фрукт зі слуг народа забере і щось придумає.
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Смуга це досить інфраструктурний об'єкт, колись навіть 4 полосні автостради робили як запасні смуги, але її в будь якому рівномі місті не покладеш. В нас наприклад важкий літак не сяде, хоч 20 метрів глибини роби, грунт не дозволяє, зам'який.
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Это Одесский там и ту 95 посадить можно Для США важливо мати докази прогресу оборонних реформ в Україні, - Еспер - Цензор.НЕТ 6348
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Не пересмикуй, армію з 2014 не порівняти.
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Подекуди так,а здебільше те саме.Я бачив УАЗи буханці,яким років по 50,невже це нове озброєння яке поступило до армії?
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Дуже багато нового, в нас навіть в теробороні вже нема тих буханок, хоча для гір це непогана машина.
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Я бачив їх у Константинівці,і їхало їх штук п"ять,у напрямку передової,там дуже багато цікавого можно побачити,коли йде ротація,це не секрет,там вигружають та загружають техніку на вокзалі,всі це бачуть.
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Після кожної ротації в нас падають ціни на гранати с гранатометами, як вони їх списують в такій кількості?
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Це знають тільки військові,думаю важко полічити скильки гранат було використано.
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Прогресс - то был, и работал он на Украину. это было...но его хватило всего на полгода.
Потом пошло набивание карманов себя любимого петрушки...
И не надо писать что он что-то купил за свой счёт и т.д. Точно также делает и Параша, и Ахметов: вложили миллион для пользы страны, раструбили по всем СМИ...а потом украли в 10 раз больше, или ты этого не понимаешь ?
Только во время войны такие штуки прощать нельзя...
Будем судить петрушку.
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Навряд, особисто йому нема що пред'явити.
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Ну почему же, портнов хоть и гнида, но чуйка у него профессиональная.
Уголовные дела парашенки:
https://strana.ua/news/205081-uholovnye-dela-na-poroshenko-skolko-ikh-i-chem-oni-zakonchatsja.html

Пока Зе не окрепнет, подвижек не будет, это где-то пол года, а потом даст Бог докопаются.
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Ви розглядаєте ці справи з огляду емоцій, а суд буде розглядати з огляду доказів.
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Тихо-тихо
Лети, F-15,
Над склоном Говерлы...
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Кроме того, как отметил и.о. Министра обороны США, для Украины важно преодолеть коррупцию, в частности в оборонном секторе. Источник: https://censor.net.ua/n3137902

О агенткремля, консерва вскрытая
Все знают что никакой коррупции Свинарчуки не разводили, Бирюков честный, а Панамские офшоры нужны для повышения обороноспособности
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Панамские офшоры - это стратегический резерв денёг на тот случай когда пукин нападёт.
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При Шмарклі, оптимізацію Армії?? Та я вам умоляю....
Цей просере усе не надувшись. Аеродром уже оптимізував, скоро Широкий Лан - шмат ласомий.
Войну Зекінчує, недомірок.
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Такие вопросы решаются когда в государстве Украина Украинский народ и граждане Украины составляют одно целое и как бараны стайками не отклоняются в сторону Московии,в наше случае нужно ставить американцам свои базы и помочь барнов и числа Граждан Украины держать в украинском стойле для привыкания или дать им под зад ,чтобы валили в одну из колоний Московии Для США важно иметь доказательства прогресса оборонных реформ в Украине, - Эспер - Цензор.НЕТ 8030
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От до цієї штуки ми ще не доросли - " демократический гражданский контроль над военными"
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Так Свинарчук не був військовим,він цівільний контроль здійснював.
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Це да, Петро притягував всю шмизь, а скільки ми ще взнаємо.
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Поросня и Свинарчук - это разве не доказательство "рэхворм"? Каких еще "рэхворм" вам нужно?
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Из письма украинского воина пересиденту Зюзе.
"Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Позывной Упырь. Игорь Гофман в миру."
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Нормальный такой военный. Назвал подавляющее большинство народа, которого должен защищать, баранами. А если его уволить нахрен с запретом несения воинской службы - он тоже бараном станет?
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Найпершою реформою ЗСУ має бути арешт Порошенка, Муженка, Назарова, Полторака і ще деяких лисєнок.
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Всё время хочется кого-то уволить, посадить, наказать. А на самом деле главное - это правильных людей назначить, им помогать и их контролировать. Вот с этим пока беда
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля США важливо мати докази прогресу оборонних реформ в Україні, - Еспер
 
 
 
 
 
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