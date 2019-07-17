 Для США важливо мати докази прогресу оборонних реформ в Україні, - Еспер

Про це він заявив у вівторок у відповідях для Сенату під час слухань щодо затвердження його на посаді глави Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна досягла значних успіхів у вдосконаленні власних військових можливостей, але потрібно зробити ще багато роботи. Якщо я буду затверджений (главою Пентагону. – Ред.), я наголошуватиму на необхідності (для України. – Ред.) продовжувати виконання положення Закону про національну безпеку 2018 року", - підкреслив Еспер.
За його словами, Україні необхідно посилити демократичний цивільний контроль над військовими, сприяти реформам управління, підвищити прозорість й підзвітність у сферах закупівель та формування бюджету, а також поліпшити оборонну промисловість.
Крім того, як зазначив в.о. міністра оборони США, для України важливо подолати корупцію, зокрема в оборонному секторі.
"Міністерство оборони США має позитивні сподівання від того, що президент Зеленський із самого початку взяв на себе зобов'язання продовжувати оборонні та антикорупційні реформи, які сприятимуть здатності України захищати її територіальну цілісність і підтримувати більш безпечну, процвітаючу, демократичну та вільну державу", - зауважив Еспер.
Він наголосив, що для Сполучених Штатів також важливо мати докази прогресу оборонних реформ в Україні, щоб отримати повну суму коштів, виділених Конгресом за Програмою допомоги Україні у сфері безпеки.
Крім того, зазначив в.о. міністра оборони США, реформи зміцнять можливість України розвивати прагнення до членства в НАТО.
"Я також буду наголошувати на подальших зобов'язаннях Пентагону забезпечувати допомогу Україні у відповіді на ці складні виклики", - зауважив майбутній очільник Пентагону.
Потом пошло набивание карманов себя любимого петрушки...
И не надо писать что он что-то купил за свой счёт и т.д. Точно также делает и Параша, и Ахметов: вложили миллион для пользы страны, раструбили по всем СМИ...а потом украли в 10 раз больше, или ты этого не понимаешь ?
Только во время войны такие штуки прощать нельзя...
Будем судить петрушку.
Уголовные дела парашенки:
https://strana.ua/news/205081-uholovnye-dela-na-poroshenko-skolko-ikh-i-chem-oni-zakonchatsja.html
Пока Зе не окрепнет, подвижек не будет, это где-то пол года, а потом даст Бог докопаются.
Лети, F-15,
Над склоном Говерлы...
О агенткремля, консерва вскрытая
Все знают что никакой коррупции Свинарчуки не разводили, Бирюков честный, а Панамские офшоры нужны для повышения обороноспособности
Цей просере усе не надувшись. Аеродром уже оптимізував, скоро Широкий Лан - шмат ласомий.
Войну Зекінчує, недомірок.
"Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Позывной Упырь. Игорь Гофман в миру."