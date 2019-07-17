 Для США важливо мати докази прогресу оборонних реформ в Україні, - Еспер

Про це він заявив у вівторок у відповідях для Сенату під час слухань щодо затвердження його на посаді глави Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна досягла значних успіхів у вдосконаленні власних військових можливостей, але потрібно зробити ще багато роботи. Якщо я буду затверджений (главою Пентагону. – Ред.), я наголошуватиму на необхідності (для України. – Ред.) продовжувати виконання положення Закону про національну безпеку 2018 року", - підкреслив Еспер.

За його словами, Україні необхідно посилити демократичний цивільний контроль над військовими, сприяти реформам управління, підвищити прозорість й підзвітність у сферах закупівель та формування бюджету, а також поліпшити оборонну промисловість.

Крім того, як зазначив в.о. міністра оборони США, для України важливо подолати корупцію, зокрема в оборонному секторі.

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"Міністерство оборони США має позитивні сподівання від того, що президент Зеленський із самого початку взяв на себе зобов'язання продовжувати оборонні та антикорупційні реформи, які сприятимуть здатності України захищати її територіальну цілісність і підтримувати більш безпечну, процвітаючу, демократичну та вільну державу", - зауважив Еспер.

Він наголосив, що для Сполучених Штатів також важливо мати докази прогресу оборонних реформ в Україні, щоб отримати повну суму коштів, виділених Конгресом за Програмою допомоги Україні у сфері безпеки.

Крім того, зазначив в.о. міністра оборони США, реформи зміцнять можливість України розвивати прагнення до членства в НАТО.

"Я також буду наголошувати на подальших зобов'язаннях Пентагону забезпечувати допомогу Україні у відповіді на ці складні виклики", - зауважив майбутній очільник Пентагону.