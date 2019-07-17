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Все про:обстріл (5342) операція Об'єднаних сил (1386)

 Ворог за добу 8 разів атакував позиції ОС із застосуванням 120- та 82-мм мінометів. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб

16 липня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Із них тричі - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Опитного - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
- поблизу Новотроїцького - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецька - зі станкового протитанкового гранатомета, протитанкового ракетного комплексу і великокаліберного кулемета;
- околиці Красногорівки - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Лебединське - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поблизу Миколаївки - із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

- поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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"У результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 16 липня втрат окупантів не зафіксовано.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

- поблизу Миколаївки - із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;
- поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Ворог за добу 8 разів атакував позиції ОС із застосуванням 120- та 82-мм мінометів. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб 01
Ворог за добу 8 разів атакував позиції ОС із застосуванням 120- та 82-мм мінометів. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137901
 
 
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Нехай Господь оберігає наших воїнів.
Смерть ворогам та зрадникам.
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Зрадникам перша куля. Так було завжди.
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А где 112 канал? Где припадочные Кива и Рабинович? Где мылотворец Медведчук? Или там стрелять можно, а по 112му нельзя??? Почему....
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Штаб значит погоны есть.
Вы что там их себе купили как и водительские права,если не владеете елементарной уставной терминологией, что обстрел от атаки отличить не можете. Атака-стремительное передвижение войск на сближение с противостаящим противником. Когда идет обстрел надо бежать в укрытие.При атаке на позиции. А это как говорят в Одесе две большие разницы.
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Нищить ворога расіянця без болю та жалю, нехай більше та більше на масковії буде пекла!!!! Слава Україні!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 8 разів атакував позиції ОС із застосуванням 120- та 82-мм мінометів. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб
 
 
 
 
 
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