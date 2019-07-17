 Ворог за добу 8 разів атакував позиції ОС із застосуванням 120- та 82-мм мінометів. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Опитного - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
- поблизу Новотроїцького - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецька - зі станкового протитанкового гранатомета, протитанкового ракетного комплексу і великокаліберного кулемета;
- околиці Красногорівки - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Лебединське - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поблизу Миколаївки - із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:
- поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
"У результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, 16 липня втрат окупантів не зафіксовано.
Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
- поблизу Миколаївки - із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;
- поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Смерть ворогам та зрадникам.
Вы что там их себе купили как и водительские права,если не владеете елементарной уставной терминологией, что обстрел от атаки отличить не можете. Атака-стремительное передвижение войск на сближение с противостаящим противником. Когда идет обстрел надо бежать в укрытие.При атаке на позиции. А это как говорят в Одесе две большие разницы.