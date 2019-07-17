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Все про:Зеленський (2106) наказ (159) військовослужбовці (2458) воєнний стан (191)

 Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №524/2019 про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, положення доповнене пунктом 263, в якому йдеться, що в разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій у населені пункти відправляються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки зі збереженням на військову службу без виключення зі списків особового складу.

Заміщення посад військовослужбовцями здійснюється відповідно до переліку посад у військових адміністраціях, що підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і командного складу правоохоронних органів, і переліком посад, які можуть бути заміщені такими військовослужбовцями та правоохоронцями в районній, обласній військовій адміністрації, затвердженими президентом України за поданням начальника Генштабу - головнокомандувача ЗСУ.

Відрядження військовослужбовців у військові адміністрації зі збереженням на військову службу та їхнє відкликання здійснюється наказами за особовим складом начальника Генштабу - головнокомандувача ЗСУ. Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, ці адміністрації письмово повідомляють до Генштабу ЗСУ.

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За погодженням з Генштабом відряджені військовослужбовці звільняються з посад у військових адміністраціях і знову спрямовуються в його розпорядження у разі: припинення або скасування воєнного стану; завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки; невиконання військовослужбовцями обов'язків на займаній посаді.

У разі необхідності начальник Генштабу може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальнику військової адміністрації з наданням відповідної заміни.

Після повернення в розпорядження Генштабу ЗСУ військовослужбовці продовжують проходити військову службу або звільняються з військової служби в установленому порядку.

Крім цього, в розділі, де встановлені терміни вислуги за можливого "введення воєнного стану", для молодшого і старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, це формулювання замінене на "оголошення стану війни", і терміни вислуги встановлюються "до дня і часу припинення стану війни".

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Розділ про види посад і вимоги під час призначень на посаду доповнений тим, що військовослужбовці призначаються на посади і переміщаються на службі за основною або спорідненою спеціальністю не тільки з урахуванням досвіду служби, а й "рівня їхньої професійної компетентності, особистих якостей і досягнень і відповідності характеристикам посад, визначених Міністерством оборони України".

При цьому з цього ж пункту видалена фраза про те, що "переміщення військовослужбовців на службі проводиться, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів".

Пункт про те, що після закінчення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військовослужбовці повертаються до військових частин, які направили на таку підготовку, доповнений тим, що курсанти навчальних частин з числа громадян, прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, після закінчення курсу підготовки / перепідготовки / підвищення кваліфікації призначаються на посади згідно з отриманою військово-обліковою спеціальністю, крім військовослужбовців, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515 (Головне управління розвідки Міноборони України).

З повним текстом указу можна ознайомитися тут. Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137900
 
   
 Топ коментарі
 
я б тут написав "українців" в лапках
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Зеленский-кукла тряпичная.Говорящая голова и шестёрка.Он ничего не подписывает,все эти подписи-тупая формальность,он не принимает ни одного решения.Бенин олигархат, наркоману никогда! ничего!не доверит.
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Ця шушера--рівень шпанюків з підворотні--займаються самопіаром і справами які не варто зараз ніякої уваги. А головні питання,які повинен робити президент--захист від фашистів -росін він не робить,бо не знає як це робити. А Європа,США--там повний поровал І це за короткий час,бо при владі повний прафан.
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За те він гарно по фонтанам скаче і в морі купається і селфі з шаурмою робить, президент достойний свого виборця.
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Пэдро себе такого позволить не мог. Он возил с собой целый батальон охраны. Если бы он пошёл купаться, то целый батальон должен был в воду лезть, некоторые в водолазных костюмах проверяли бы местность на наличие подводных мин. Всё происходило бы по тому сценарию как и при охране Путлера.
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Да он бы до такого и не додумался бы. Это только обнюханные, типа Михо и вАлоди, могут себе такое позволить.
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а ви впевнені,що у вована не те ж саме.----У мене була знайома.Коли я їй показувала фото,де я одна стою на скелі,чи в лісу,чи плаваю в водоймі,вона починала мене умовляти,щоб я одна нікуди не їхала.Бо,якось,вона не здогадувалася,що хтось нажимав на кнопку фотоапатата.
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комуністів *****. фашисти за 3000км., на Мусолінщині
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дело не в том что не знает. Все он знает но не хочет чтобы не спугнуть вату и тех которые "устали ат вайны".
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Ярчайшее подтверждение того, что зебилоид он и есть зебилоид, хоть презик хоть шут, независимо от должности.
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Видно наш смешной и кремлёвский ....резидент ЗЕбил...не догнал, и он думал что подписывает указ про капитуляцию на милость самого лютого кровавого врага в мире проклятого оккупанта суверенной украинской земли Крыма и части Донбасса.. И наверно чуть попозже всё таки дойдёт дело до капитуляции ему резиденту украинофобу про неё подскажут его корефаны бандиты эксрыгоАналы Бодя и продажный кремлёвский холуй с банды сбежавшего в паРашу ЗЭКА - Иуды прихвостень )(уйла Портняга и другие продажные ЗЕбилы "Слуги" но не украинского народа. Да и его очень строгий хозяин международный шулер бандит олигарх Коломой тоже шибко накричит на эксклоуна ...резидента за то что тот так необдуманно не те бумаги подписывает и укажет какие надо.
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Даже ёщё нё знаешь шо правильно вісерать - ЗЁбил, а не ЗЕбил?
Так отчаянно йокаешь и вопишь, а єтого нё знаёшь?

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Каждый хочет так и дроч...или мочит. Смысл ясен как бы москаля не называешь казлиной, козлом , козлищем, козляром ...., Сразу ясно что речь идёт о гадком козломордом кацапе .
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О, какие люди обозвались Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 7822
Тебе же времени хватает только на истеричные вопли о хвошистах. Че тебе Муссолини сделал то? А че не капсом кричишь сейчас? Тут еще 1 такой же уни.кал есть - 3000 где-то высеров идентичных - о фошистах(парашников фошистами называет - это как бы его назвать нормальным, т.е. - нонсенс). Вы там соседи по палате шоле? Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 3541
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Для меня нет разницы между фашистами Муссолини и нацистами Гитлера так и точно такого же фашиста )(уйла . который ведёт такие же оккупационный войны как и они а преступно аннексирует захваченные территории других суверенных стран.
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тогда ты совок. для меня нет разницы между совками из тайги, совками Франции и совками Украины. совки должны быть уничтожены.
совковые высеры вопишь о фошистах. ты хотя бы почитал о различиях и уж тем более не кукарекал о том что красножопые свиньи..... фашисты
это как бы я тебя назвал гением - такой же комплимент был бы как и для свиней твои высеры.
все, выздоравливай, недоро.гой товарищ красных мясников
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ну что Зе масса, готовы к всеобщей мобилизации и военному положению ?

Кстати, я почему то уверен, что Зе на пару с Богданом и Портновым, при малейшем намеке на новый Майдан, введут военное положение...
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Обов'язково введуть. Якщо знайдуть у смартфоні кнопку "военное положение". В них же все - у смартфоні.... Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 8757 Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 8757 Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 8757
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а я бы не иронизировал. Эти ребятки с команды Зе готовы безпредельничать... А военное положение-- это удобный рецепт для власти, как приструнить недовольное население.
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Те, що ці придурки готові "беспредельничать" - сумніву немає. Вони це й зараз роблять. Але військовий стан - то наказ, який має виконати не Андрюха із Стефанчуком, а вся армія, поліція, і вся країна. Цей наказ повинні виконати Ви, я, ваші друзі і знайомі, мої друзі і знайомі...Якщо виконаємо - то хто тоді ми є? Тоді ми даремне лаємо Зеленського. Ви можете собі уявити, що армія і країна виконає наказ цього нахабного блазня про військовий стан, якщо на то не буде реальних підстав? Якщо виконає - то тоді, вибачте, гріш ціна такій країні. Пан Зеленський і Ко здатний тільки на дешевий балаган.
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а ты что смартфоном пользоваться не можеш ? Или нету ? Бросай это порохоботское дело ищи другую работу сдесь не то что на смартфон на пиво не заработаеш .
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да ладно, по боссу своему не ровняй порохосос
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Сомневаюсь, чтобы зебоб понял, что написано в Указе...…. Там ума хватает только шаурму поглощать.
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Пишуть - Зеленський вніс зміни...(аплодисменти в залі). Людина може піти з 95-го кварталу, та 95-квартал ніколи не піде з людини. Давайте попросимо пана Зеленського хоч приблизно переказати цей пункт 263, що він "вніс" - без папірця. Ото буде регіт - до сліз.
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Зеленский не понял ни слова из того, что подписывает.
Но даже его межушного ганглия хватает, чтобы понимать - ему нужно бояться.
Потому, не смотря на мнение Кривоноса (Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України) никто Территориальной обороне в домашнее хранение АК-74 выдавать не будет.
Итак - работаем с тем, что имеем лично..
Воинство, блин.... с турецкими помповыми ружьями )))
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Хватит гнать на военного деловода деловодства! Парень в курсах, это его ВУС.
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Замість коментів по темі порохоботівська діарея!
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ЧТО БЫ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ГОВОРИЛ ИЛИ НЕ ПОДПИСЫВАЛ, ПОРОХОБОТОВ СРАЗУ НАЧИНАЕТ КОЛБАСИТЬ, И У НИХ!, Я СОГЛАСНА С БАЕНКО П. НАЧИНАЕТСЯ ДИАРЕЯ.
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Ольга Позора, еслибы только порохоботов . Да вот беда то что подписывает этот эксклоун ....резидент приводит в гнев все без исключения проукраинские силы ... которых побольше чем порохоботов да и продажных слуг но не украинского народа а слуг оккупантов и сепаратистов - коллаборационистов....оккупированной кремлём " лугандонии" .продажных ЗЕбилов - украинофобов.
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Очень интересный Указ, между прочим.
Походу, никто не оценил смысла
А смысл таков - если вводится ВП, то все местные выборные органы, мэры, райсоветы и т.п. отодвигаются и вместо них действуют назначенные "сверху" офицеры. Вот так раз - и все, нет ни мэров, ни местных депутатов, никого, только "свои" люди на всех ключевых постах.

Если б Порошенко такой Указ подписал, его бы с потрохами съели, обвиняя в "узурпации власти", уже бы шины жгли под АП и разгоняли зраду 24 часа в сутки на всех каналах.
А тут все тихо и незаметно
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А нац дружины что, где они ? ,А видно всё "свинарчуков" добивают.... И не видят что продажные клоуны ЗЕбилы в это время Украину уничтожают.
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видишь ли, бороться против мифических "свинарчуков" безопаснее и, скорее всего, лучше оплачивается, чем идти против Бени и его банды.
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И шо плохого?Если Мелитопольский Балицкий,захочет уйти с территорией,то с Киева приезжает команда и берёт Балицкого за бейцы
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с чего ты взял что у Зе есть задача - не дать кому-то уйти с территорией?
Опять вы, зебилы, приписываете вашемук клоуну свои мысли?
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Тому,що вiн Гарант целостности Украины.А с чего ты взял,що он даст уйти с территорией? Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 4133
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так он и Гарант Конституции. И Гарант законности. Но при этом и Конституция и законность для него - клавиши на рояле.
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нє, по-перше, клавіши не рояля, а піваніни; подруге це не клавиши, а лоби порохоботів
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Ну як,що у Зели рояль,то Петя грав на законности и Конституции,як на органе Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 3084
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Что то ты Шурик темнишь... К сожалению видно обратное антиукраинская команда ЗЕбилов не то что берёт продажных врагов кремлёвских холуёв уродов экс рыгоАналов бандитов сбежавшего ЗЭКА таких как откровенный враг Украины Балицкий за бейцы ...А наоборот преступно напхали эту антиукринскую бывшую рыгоАнальную заразу в свою после чего никак её нельзя назвать проукраинской а продажную антиукраинскую власть.
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шо ви кажете? Ай-яй-яй, так ви ж ото пять років рехворми проводили. 144+ рехворм провели в Україні! Шо, руки з тазобедреного поросли?
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Все антиукраинцы возле Медведчука,Вилкула.Они к Зеле не идут.Предпочитают старую гвардию оппоблока и кремлёвские гроши.
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и назначенные сверху офицеры будут ярыми противниками мовы и лояльными к россии
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Все порохоботи це, повна зрада. У випадку введення військового стану всіх ваших сцарьків замінять на лейтенантів та капітанів армії і накажуть їм сидіти вдома. А-а-а, Зеля диктатуру готує!!!
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Нє, ну а як ви хотіли у випадку повномаштабної агресії чи появи бажаючих створити нову народну республіку чи масово фальсифікувати вибори? А що там з слідством під час військового стану? Тільки так і робиться, всім незгодним до співпраці куля в потилицю, за розкрадання- куля в потилицю, махінації- куля в потилицю і на всі питання одна відповідь: військовий стан.
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А ты разбираешься в вопросе или навоз душит?
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Указ как указ, ничего плохого, правильный толковый,но все комменты рошеноботы залили щоколадом, ни одной претензии по сути, просто тупые картинки и оскрбления в адрес Президента и Украины, омосковились порохоботы полностью....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану
 
 
 
 
 
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