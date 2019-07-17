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 За кордоном
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Все про:ракети (475) Туреччина (876) Трамп (1883)

 Трамп заявив про припинення продажу винищувачів F-35 Туреччині після придбання Анкарою російських комплексів С-400

Президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

"Вони потрапили в жорстку ситуацію, також як і США... Подивимося, що буде далі. Але це не чесно", - заявив Трамп.

Також читайте: НАТО висловило занепокоєння через придбання Туреччиною комплексів С-400

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поставки російських ЗРК С-400 завершаться в квітні 2020 року.

Поставки зброї російського виробництва для потреб турецької армії почалися 12 липня. На цей момент на авіабазу в Анкарі прибули 11 літаків з компонентами ЗРК.

Плани закупити російські ЗРК викликали серйозне занепокоєння з боку США. Вашингтон заявив, що російська ракетна система була розроблена для знищення американських і союзних літаків, зокрема винищувачів нового покоління F-35. В адміністрації США назвали придбання Туреччиною С-400 "несумісним" із продажем F-35.

Читайте: Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137897
 
   
 Топ коментарі
 
А зеля уже вынашивает планы поставок в ВСУ боевых велосипедов . Со страной поставщиком никак не определится .
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Турция сбила Российский самолёт. "Мы вам этого не когда не простим!" - заявили в Кремле, подавили помидоры и продали туркам системы пво с-400.
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Передать часть этих истребителей Украине назло ***** - вот это было бы реальной поддержкой Украины.
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Баран, смотри фото выше
Ослеп?
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Лахта, или Луганда-Донбабве, не надоело фейки постить?
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Все равно Зеленский виноват! И с-400 Турции именно он продал! Потому что он марионетка Коломойского!
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А зеля уже вынашивает планы поставок в ВСУ боевых велосипедов . Со страной поставщиком никак не определится .
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Дивним чином це співпало з збільшенням в три рази втратми росіян на Донбасі після "перемирья" Вовіка. Ще одне таке "перемирья Зеленського" і росіян на Донбасі не залишиться. Мабуть Вовік - агєнд кремля.
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Ви подивіться на наші втрати за цей самий час і не пишіть дурню ...
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Мда Іване, після фанатизму до ЮВТ стати фаном Гиркина. Що далі, портрет Сталіна над ліжком?
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А портрет у нього вже давно. Ваня уже 28 років протестує.
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Виктор Степаненко а Зеля похоже тебе в утренний кофе нассал. Вот же порохоботы неугомонные везде народного президента пытаются притулить.
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ну ты то от зели мочу не разбавленную хлещешь... что то не слышно от писюнькового пианиста коментов по поводу переговоров опозиционных ********* за життя с кремлевскими уродами...или времени нет ... фугу гоняет членом... так что закрой рот на счет порохоботов чумыдло
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Ждем клоуна завтра на 9:30 на допрос. В Европарламенте сказали, что они его не приглашали, так что и здесь сбрехал.
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барига і свинарчукі вчіться - бо ви з ворогом 5 років торгували
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Турция для НАТО, скорее всего, потеряна. Жаль. Эрдоган, видимо, какие-то решения принял после неудавшегося гюленовского переворота.
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Рашка слила информацию о подготовленном госперевороте и тем самым спасла Эрдогана, при том что спецслуужбы США знали об этом и не предупредили, а возможно и сами участвовали в заговоре- кто знает? Так с союзниками не поступают.
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Про всі заколоти спочатку говорять на ростб, а вже потім держдума думає колотити чи ні?
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Там какой-то глубинный внутри-мусульманский конфликт, уходящий корнями много столетий назад.
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В Турції? Там швидше клерикально-світський конфлікт.
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Нет. Эрдоган - убеждённый исламист; но Гюлен - это другая секта.
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Тоді ще гірше для турків, религійні конфлікти менше мають можливостей для мирних компромісів.
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Мало того, що Вовік в Одесі в Чорному морі скупавсь, ще й Турції відмовили в літаках Ф-35. Точно Вовік на кремль працює
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Я от, що собі думаю: блаЗЕнь роками на колінах повзав в кацапстані--як перед айфончиком в банькє-- і не був завербований кацами? Каци, що таки тупі?
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Или я что-то не понимаю или Трамп - Турция закупила российский ЗРК, чтобы сбивать самолеты, которые покупает в США? Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 613
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Маючи літак і систему, що його може збити, можна удосконалювати цю систему і тоді літак стане вразливий. Тобто дати літаки Турції - пригріти на грудях зміюку.
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А мысль, чтобы усовершенствовать самолет, на который эта система не реагировала бы, не приходит? Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 3554
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Вважаєте що турки можуть вдосконалити Ф-35?
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А как это сделать? Законы физики переписать под этот самолёт?
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Антон, от як переконаний москалик скажи, є випадки коли С-300,400 збили ворожий літак? За всі 44 роки існування?
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В умных странах весь этот хлам С-300, 125 всякие давно в металлом сдали.(только ворон пугать)
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Европа вчера ввела санкции против Турции за то что они начали разведку газа в водах Кипра.
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Правильно Трамп зробив.
Не розумію, навіщо купляти в агресора зброю ?
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Да фигня этот С-400. MEADS в разы лучше. С-400 слабый против массированных атак, бесполезен в горной местности. Его дальность до 400 км, но на ровной местности. В горной местности дальность будет не больше нескольких десятков километров. MEADS может перехватывать цели в секторе 360 градусов, дальность до 1000 км. Быстрая кассетная перезарядка. С-400 это грозное оружие на ровной местности против дикарей моджахедов. Но бесполезная пукалка против современной армии, которая их накроет из-за приделов их зоны действия, что те не успеют и выстрелить.
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Ну это образно. Если воевать со странами 3-го мира, то тогда эффективно.
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Хз, слабо уявляється країна третього світа, напавша на країну НАТО.
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Турция сбила Российский самолёт. "Мы вам этого не когда не простим!" - заявили в Кремле, подавили помидоры и продали туркам системы пво с-400.
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Когда враг не эмоциональный дурачок(как обычно бывает с некоторыми) это пугает.
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просто этими системами сложно сбить военный самолёт
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Pravilno zdelali nenado nicego turkam prodovat,oni i s NATo malo sto imejet obcego i s EC toze.
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Спорить о том как правильно носить вышиванку могут только дебилы. Вышиванка не гимнастерка или фрак, а народная одежда. И каждый носит ее так как ему это удобно.
Козак Мамай вышиванка заправлена в шаровары
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 9409
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Ну да, по картине написанной в 2015 году можно легко отследить детали одежды 17-18 веков... Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 693
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Вчера прошло сообщение, что Зе предложил создать веловойска.

Представляю Слуг Урода идущими в атаку на великах…...
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я другое слышал, соберут всех рошеноботов и БЕСПЛАТНО выдадут мозги )))), сам Зе выдавать будет, лично !!!!
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Турки, в обмен на С-400, могу продать России F-35, которых у них уже есть две штуки. И, глядишь, Су-57 наберется новых технологий.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТрамп заявив про припинення продажу винищувачів F-35 Туреччині після придбання Анкарою російських комплексів С-400
 
 
 
 
 
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