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 Мінісеріал "Чорнобиль" отримав 19 номінацій премії "Еммі"

Мінісеріал "Чорнобиль" (спільна продукція HBO та Sky) увійшов до трійки лідерів за кількістю номінацій американської телевізійної премії Emmy Awards 2019 року. Він отримав 19 номінацій.

Як передає Цензор.НЕТ, список номінантів опубліковано у вівторок, 16 липня, на сайті премії.

Серіал "Гра престолів" від HBO претендує на премію "Еммі" відразу в 32 номінаціях, що є рекордом. Попередній рекорд було встановлено в 1994 році, коли серіал "Поліція Нью-Йорка" отримав 27 номінацій.

Друге місце за кількістю номінацій посів серіал "Дивовижна місіс Мейзел" (копродукція Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow та Amazon Studios), який був представлений у 20 категоріях.

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"Гра престолів" представлена ​​в таких номінаціях, як "Кращий драматичний серіал", "Краща режисура", "Кращі костюми в науково-популярному серіалі або серіалі в стилі фентезі", "Кращий саундтрек" та низці інших. Шанс на нагороду має Кіт Харінгтон, який зіграв Джона Сноу, в номінації "Кращий актор в драматичному серіалі". Також приз у категорії "Краща актриса в драматичному серіалі" може отримати Емілія Кларк за роль Дейєнеріс Таргарієн.

Переможці стануть відомі 22 вересня, коли відбудеться 71-ша церемонія вручення премії Emmy.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137896
 
   
 Топ коментарі
 
@prankotura
ТНТ-телесеть заказал производство сериала у "Патриот рентал сервис" и "95 квартала". Кстати, этой же компашкой снимали "Слугу Народа". Один из конечных бенефициаров - Алишер Усманов: подельник путина в преступлениях против Украины. Это вам не липецкая фабрика.

Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми" - Цензор.НЕТ 4277

(C)
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Таку жахливу історію ні один письменник вигадати не зміг, як це сталося у Чорнобилі. Убивати своїх же громадян у такій кількості був здатен тільки Совок☹️
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потрясающий сериал и заслуживает всех присужденных номинаций
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@prankotura
ТНТ-телесеть заказал производство сериала у "Патриот рентал сервис" и "95 квартала". Кстати, этой же компашкой снимали "Слугу Народа". Один из конечных бенефициаров - Алишер Усманов: подельник путина в преступлениях против Украины. Это вам не липецкая фабрика.

Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми" - Цензор.НЕТ 4277

(C)
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Зелеботы спамят =)
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@prankotura
ТНТ-телесеть заказал производство сериала у "Патриот рентал сервис" и "95 квартала". Кстати, этой же компашкой снимали "Слугу Народа". Один из конечных бенефициаров - Алишер Усманов: подельник путина в преступлениях против Украины. Это вам не липецкая фабрика.
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«Слуга народу» - український комедійний політичний телесеріал виробництва студії «Квартал-95»

Никакой Усманов его не снимал
Продукт исключительно 95 квартала
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Найвищий рейтинг за всю історію серіалів! Гра Престолів тільки другий
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Таку жахливу історію ні один письменник вигадати не зміг, як це сталося у Чорнобилі. Убивати своїх же громадян у такій кількості був здатен тільки Совок☹️
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усе будет только хуже Серілів можна ще багато зняти,про гулаги,голодомори і тд.
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Ліквідатор подивився серіал "Чорнобиль" і наклав на себе руки

У Казахстані ліквідатор аварії на ЧАЕС не дочекався квартири від держави і після перегляду серіалу "Чорнобиль" викинувся з 5-го поверху
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми" - Цензор.НЕТ 4540
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Он же сказал что в малых дозах на пользу, а в больших - вредно.
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потрясающий сериал и заслуживает всех присужденных номинаций
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5 серий это не сериал, а фильм, как можно сравнивать с игрой престолов?
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Возможно все из-за того что сериал понравился самим русским.
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А в Україні рейтинг ;Чорнобиля; затьмарив рейтинг ;Сватів;.
Настраждалися люди без улюбленого серіалу...
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ну после такого "пиара" даже те кто его не собирался смотреть посмотрят
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Скандальний серіал "Свати", який вийшов на "1+1" вперше після скасування заборони на показ, побив по переглядам рейтинги популярного серіалу "Чорнобиль". У мережі успіхи каналу назвали найкращою характеристикою українців.

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Отакий запит на дурощі...
В розумного українського народу Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми" - Цензор.НЕТ 6849
Може їм ще соловйов подобається, його би теж дивились, як і шаріка.
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сваты про крым, люди за ним заскучали) ностальгия о мире
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Шедевральная работа,престолы,на фоне Чернобыля, просто мелкая развлекуха для болванов.
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Снимают ещё заключительную серию которая покажет зону отчуждения в наше время и последсвия аварии спустя года
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Цензор.НЕТНовиниШоу-бізнесМінісеріал "Чорнобиль" отримав 19 номінацій премії "Еммі"
 
 
 
 
 
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