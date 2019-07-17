 Рада ЄС вимагає від Росії визнати відповідальність за катастрофу MH17

Як передає Цензор.НЕТ, текст декларації опубліковано на сайті організації.
"ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність і повністю співпрацювати з проведеним розслідуванням", - йдеться в заяві.
Заява вийшла у зв'язку з п'ятими роковинами аварії рейсу MH17. У декларації наголошується, що ЄС докладає всіх зусиль для встановлення "правди, справедливості та відповідальності перед жертвами та їхніми близькими відповідно до резолюції 2166 РБ ООН".
У зв'язку з цим, йдеться в заяві, ЄС вітає порушення кримінальних справ проти чотирьох підозрюваних.
Міжнародна слідча група (JIT) 19 червня назвала трьох росіян і одного українця підозрюваними у справі про катастрофу літака. Серед них один з лідерів терористів Ігор Гіркін (Стрєлков), Олег Пулатов, Сергій Дубинський та Леонід Харченко. У 2014 році Гіркін був міністром оборони "ДНР".
Усіх підозрюваних оголосили в міжнародний розшук, отримано ордери на їхній арешт. Двоє з них перебувають у Росії.
За версією слідства, ракета, що збила Boeing, була випущена з доставленого з Росії ЗРК "Бук". Слідчі при цьому допускають, що метою ракети був військовий літак, а не цивільний.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.
За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.
СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.
Русня - это зло. Русня - это зло в его чистом, беспримесном виде.
Хватит уже соплей вокруг черного волка. Волк сожрет всех и не подавится, а белым все равно не станет. Восемь столетий кровавого скотства и тупой подлости, восемнадцать проваленных попыток модернизации - мало? Пора уже признать очевидную истину: Русня - эта страна и этот народ БЕЗНАДЕЖНЫ.
18.03.2015 09:59
Следователи занимают антиукраинскую позицию, т.к. все украинские патриоты и вся патриотическая пресса такого никогда не допускали, давно им ясно, что сбить хотели именно гражданский самолет.
не потребовалаа попердела
требуют путем эмбарго и отключения от свифта с аресто россс активов
Особенно после того как шлюха Меркель сдуру в угоду зеленым закрыла все АЭС в Германии - для них российский газ сейчас необходим как никогда до того.
Тем более что Рашка договорилась во внесудебном порядке о жирных компенсациях родственникам погибших.
ЄС тільки принижує себе такими зверненнями.
На побутовому рівні це має кумедний вигляд:
підліток штовхнув здорового мужика, а той бігає за ним і канючить "ану зізнайся, що ти мене штовхнув ..."
https://vata.d3.ru/poshel-nakhui-tak-skazali-v-russkom-mire-1816801/
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко!!!
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015
Донбас палає у війні,
Від окупантських дій Росії.
Але стандарти йдуть двійні,
Мов це місцеві шахтарі та гречкосії.
Стріляють із Російських баз,
Кордони перейшли танкісти.
В Донбас зайшов русні спецназ,
Та найманці рецидивісти.
В дві тисячі чотирнадцятому році,
За Первомайськом у полях,
Привезли БУК темної ночі,
Здолавши із Росії довгий шлях.
Цей Бук сімнадцятого липня днем,
Стрільнув по літаку, що пролітав.
Стрелков сказав, що це їхня мішень,
Із знищенням АН 26 всіх привітав.
Це ж «орки» збили Боїнг 777,
З Малайзії та людьми з Європи.
І зрозуміли, що за це їм всім
Порозривають і роти, і жопи.
І тут не знайдеш в цілім світі,
Майстрів фальсифікацій і брехні,
Кацапів, що завжди цим оповиті,
Що не побачили б ви навіть у ві сні.
Їх перше твердження було:
Укроповський СУ двадцять чотири,
Бо бачили, як те летіло та гуло,
І цілились, вбивали пасажирів.
По телевізору кричали що й ЦРУ,
На борт занесли вибухівку.
Проводили тут операцію свою,
Та мертвих запустили у мандрівку.
Та знову перейшли на ВСУ,
Побачили СУ двадцять п'ять.
Що він ракету випустив свою,
Щоб на Росію все зарахувать.
Що не літає високо так СУ?
Якість експерти підказали?
Переписали вікіпедію свою,
Щоб інші таку думку мали.
Що Боїнг збивав не літак?
Збивали із ракети БУКа?
То він зазнав укропівських атак,
Сказала так «Антей- Алмаз» наука.
Ось все, ракета прилетіла з БУКа,
Із території, що під контролем ВСУ.
Російських слідчих повідомила наука.
«Хохли» показують агресію свою.
А ще двадцять дев'ятий МІГ,
Що посилали злі «укропи».
Що в небі мирного звичайно переміг,
Це кращий доказ для Європи.
А, хоче трибунал якась ООН?
Зібрати все для розгляду в судах?
Беріть Російські дані, ваші - вон,
Бо ми поставим «вето» для невдах.
Це все ж «укропські» літаки,
Як вияснив з Іспанії диспетчер.
Бо він узнав як їхні мудаки,
Повернулись без ракет під вечір.
Що не підходять літаки?
Що з БУКа вбили пассажирів?
В нас доказ знов найшовсь таки-
Робота українських командирів.
Що БУК привезли з міста Курська?
Солдати із Росії в вироках судів?
53 бригада ракетна королівська.
Ні. Цей БУК не із наших рядів.
Вина повинна бути на хохлах,
Це ж вони небо не закрили.
Не зачіпайте стрілявших бідолах,
Не ми і все, ми вам вже говорили.
Не признає «параша» рішення судів.
Мов не приймали участі у слідстві.
Хоч маса в ділі доказів й слідів,
Не ми і все, шукайте по сусідстві.
А знають точно москалі,
Що залучають в діло з тих країн:
Де є теракт, чий літак та пасажири взагалі.
А не того, що всім завдав таких руїн.
Така сьогодні Рашки суть,
Така солянка із племен Росії.
Навіть ІДІЛовці за скоєне беруть
Відповідальність, тільки не Повії.
06.06.2018
Анатолій Березенський
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html